19-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి భద్రాచలంలో శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
రేపు రాష్ట్ర మంత్రిమండలి సమావేశం
- రేపు ఉ.9.30 గంటలకు అసెంబ్లీ కమిటీ హాల్లో కేబినెట్ సమావేశం
- సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం
- రేపు మ.12 గం.కు శాసనసభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న భట్టి విక్రమార్క
- రేపు మండలిలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి శ్రీధర్బాబు
తిరుమల: ఇవాళ శ్రీవారి ఆలయంలో ఉగాది ఆస్థానం
- ఆలయంలో బంగారు వాకిలి చెంతకు సర్వభూపాల వాహనంపై రానున్న మలయప్పస్వామి
- మరో పల్లకిపై శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు విష్వక్సేనుల వేంచేపు
- ఉత్సవమూర్తులకు నివేదనలు, పూజల తర్వాత నూతన వస్త్రాల సమర్పణ
తిరుమల: అనంతరం పంచాంగ శ్రవణం చేయనున్న సిద్ధాంతి
నేటి నుంచి భద్రాచలంలో శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు
- ఇవాళ ఉగాది సందర్భంగా శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
- ఈనెల 27న శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మిథిలా మండపంలో సీతారామ కల్యాణోత్సవం
- భద్రాచలం: ఏప్రిల్ 2 వరకు కొనసాగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు