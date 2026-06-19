19-06-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు గురుకుల విద్యార్థులకు కిట్లు అందించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : June 19, 2026 at 6:46 AM IST|
Updated : June 19, 2026 at 7:03 AM IST
19-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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నేడు గురుకుల విద్యార్థులకు కిట్లు అందించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
సర్కారీ విద్య బలోపేతం దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటోంది. నేడు గురుకుల విద్యార్థులకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి కిట్లు అందించనున్నారు. హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియంలో గవర్నర్, సీఎం ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. విద్యాభివృద్ధి, సంక్షేమంలో భాగంగా 20 రకాలతో కిట్లను సీఎం పంపిణీ చేయనున్నారు. గవర్నర్ శివప్రతాప్ విద్యార్థులతో మాదకద్రవ్య రహిత ప్రతిజ్ఞ చేయించనున్నారు. కార్యక్రమంలో 15 వేల మంది విద్యార్థులు పాల్గొననున్నారు.
సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీక్కు సీఎం రేవంత్రెడ్డికి ఆహ్వానం
సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీక్కు సీఎం రేవంత్రెడ్డికి ఆహ్వానించారు. అమెరికాలో ఆగస్టు 31 నుంచి సెప్టెంబరు 4 వరకు ఎస్డబ్ల్యూఎఫ్ఐ జరగనుంది. సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వీక్కు కార్మిక శాఖ మంత్రి వివేక్నూ ఆహ్వానించారు.
ఈనెల 26 నుంచి 28 వరకు రిజిస్ట్రేషన్శాఖతో పాటు అనుబంధ ఆన్లైన్ సేవలు బంద్
ఈనెల 26 నుంచి 28 వరకు రిజిస్ట్రేషన్శాఖతో పాటు అనుబంధ ఆన్లైన్ సేవలు నిలిచిపోనున్నాయి. సర్వర్ నిర్వహణ పనుల వల్ల మూడు రోజులపాటు రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు నిలిపివేస్తున్నారు. రిజిస్ట్రేషన్ పనులు ముందస్తుగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలని అధికారుల సూచిస్తున్నారు. జూన్ 29 నుంచి అన్ని సేవలు యథాతథంగా ఉంటాయని స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఐజీ వెల్లడించారు.