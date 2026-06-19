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19th June 2026 AP Live Updates: పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

19th June 2026 AP Live Updates
19th June 2026 AP Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 7:02 AM IST

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Updated : June 19, 2026 at 10:14 AM IST

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19th June 2026 AP Live Updates :ఫలితాలు విడుదల చేసిన మంత్రి నారా లోకేశ్‌

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10:12 AM, 19 Jun 2026 (IST)

పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఈ ఫలితాలను విడుదల చేశారు. పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాల్లో 82.39 శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు. మే 25 నుంచి జూన్ 4 మధ్య జరిగిన ఈ పరీక్షలకు దాదాపు 90వేల మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఫలితాలకోసం ఇక్కడ క్లిక్​ చేయండి

9:54 AM, 19 Jun 2026 (IST)

మాజీమంత్రి కొడాలి నానిపై ప్రాసిక్యూషన్‌కు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్

మాజీమంత్రి కొడాలి నానిపై ప్రాసిక్యూషన్‌కు ప్రభుత్వం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. కలెక్టర్ నివేదికను పరిశీలించిన ప్రభుత్వం అనుమతి మంజూరు చేసింది. ఈ మేరకు హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి కుమార్ విశ్వజిత్ ఉత్తర్వులు జారీచేశారు. 2021 పంచాయతీ ఎన్నికల సందర్భంగా చంద్రబాబు, నిమ్మగడ్డ రమేష్​కుమార్​పై కొడాలి నాని అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై అప్పట్లో గుడివాడ వన్‌టౌన్‌ పోలీసుస్టేషన్‌లో వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. వ్యాఖ్యలు ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళిని ఉల్లంఘించేలా ఉన్నాయని ఎన్నికల సంఘం పేర్కొంది. చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా ఎస్పీకి నివేదిక పంపించింది. స్థానిక కోర్టు అనుమతితో అప్పట్లో పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. విచారణకు ప్రభుత్వ అనుమతి అవసరం కావడంతో అప్పటినుంచి కేసు పెండింగ్‌లో ఉంది. ప్రస్తుతం పెండింగ్ ప్రక్రియ పూర్తిచేసి విచారణకు ప్రభుత్వం అనుమతించింది.

9:37 AM, 19 Jun 2026 (IST)

మధ్యాహ్నం రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమావేశం

ఈ రోజు మధ్యాహ్నం సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర స్థాయి బ్యాంకర్ల సమావేశం జరగనుంది. సాయంత్రం సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సీఆర్‌డీఏ అధికారులు భేటీ కానున్నారు. సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో సీఆర్‌డీఏ అధికారులు సమావేశం కానున్నారు.

9:09 AM, 19 Jun 2026 (IST)

ముగ్గురు కుమార్తెలకు విషమిచ్చి తండ్రి ఆత్మహత్య

ప్రకాశం జిల్లా చీమకుర్తి మండలం అగ్రహారంలో విషాదం నెలకొంది. అగ్రహారానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి ముగ్గురు కుమార్తెలకు విషమిచ్చి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. గ్రామానికి చెందిన సుధాకర్​(35)కు ముగ్గురు కుమార్తెలు గోచిత(13), పూజిత(11), లోకితశ్రీ(8) ఉన్నారు. భార్య వదిలేసి వెళ్లిందనే మనస్తాపంతో సుధాకర్​ ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడినట్లు తెలిసింది. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

9:07 AM, 19 Jun 2026 (IST)

సస్పెండైన కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజుపై కేసు నమోదు

సస్పెండైన కృష్ణలంక సీఐ నాగరాజుపై కేసు నమోదైంది. గాదె సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మి ఫిర్యాదు మేరకు సీఐపై విజయవాడ కృష్ణలంక పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. 127(4), 127(6), 103(1), 238 బీఎన్‌ఎస్‌ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సీఐ నాగరాజు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటికే విజయవాడ పోలీసు కమిషనర్‌ సీఐ నాగరాజును సస్పెండ్ చేశారు. సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై దర్యాప్తు అధికారి నేడు విచారణ నిమిత్తం విజయవాడ రానున్నారు. దర్యాప్తు అధికారిగా రాజమహేంద్రవరం ఎస్పీ నరసింహకిశోర్‌ని నియమించారు.

8:14 AM, 19 Jun 2026 (IST)

శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస-కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీలో విషాదం

శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస-కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీలో విషాదం నెలకొంది. రైలు పట్టాలపై మూడు మృతదేహాలు పడి ఉన్నాయి. పలాస-తాళభద్ర మధ్య రైలు పట్టాలపై తల్లి, ఇద్దరు పిల్లల మృతదేహాలు పడి ఉన్నాయి. ఆత్మహత్య లేదా హత్య అనే కోణంలో పోలీసుల దర్యాప్తు చేపట్టారు. కుటుంబకలహాలతో ఓ మహిళ నిన్న ఇంటి నుంచి పిల్లలను తీసుకొని వెళ్లింది. ఇవాళ ఉదయం ఆత్మహత్య చేసుకొని ఉంటారని పోలీసుల అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మృతులు కోటబొమ్మాళి మండలం చలమయ్యపేటకు చెందిన తల్లి గేదెల పూజిత, కుమారుడు కుశాంక్​(5), కుమార్తె దీక్షిత(3)గా గుర్తించారు.

8:12 AM, 19 Jun 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 72,703 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.02 కోట్లు రాగా 37,581 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

8:10 AM, 19 Jun 2026 (IST)

విశాకకు మెరైన్ ఇంజినీర్ సురేశ్ మృతదేహం

విశాఖ శ్రీహరిపురంలోని స్వస్థలానికి మెరైన్ ఇంజినీర్ పట్నాల సురేశ్‌(44) భౌతికకాయం తరలించారు. ఇటీవల ఒమన్ తీరంలో సమీపంలో ఎంటి సెట్టెబెల్లో నౌకపై జరిగిన క్షిపణి దాడిలో విశాఖకు చెందిన మెరైన్ ఇంజినీర్ సురేశ్ మృతి చెందారు. నౌకపై దాడిలో సురేశ్‌తో పాటు మరో ఇద్దరు భారతీయులు దుర్మరణం చెందారు. నౌకలో సీనియర్ మెరైన్ చీఫ్ ఇంజినీర్‌గా సురేశ్‌ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. జూన్ 10న దాడి ఘటన, సురేశ్‌ మృతిచెందినట్లు జూన్‌ 11న ధ్రువీకరించారు. కాంట్రాక్ట్ ముగించుకుని పెళ్లిరోజు వేడుకలకు ఇంటికి రావాల్సి ఉండగా ఈ విషాద ఘటన జరిగింది.

8:08 AM, 19 Jun 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్

తిరుమల శ్రీవారిని కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ దర్శించుకున్నారు. తిరుమల శ్రీవారి అభిషేక సేవలో సీఎం డీకే శివకుమార్ పాల్గొన్నారు. డీకే శివకుమార్‌కు టీటీడీ అదనపు ఈవో స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. శ్రీవారి ఆలయంలో కర్ణాటక సీఎం డీకే శివకుమార్ మెుక్కులు చెల్లించుకున్నారు.

6:46 AM, 19 Jun 2026 (IST)

పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల

ఉదయం 10 గంటలకు పదో తరగతి అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. ఎక్స్‌ వేదికగా పది అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు మంత్రి లోకేశ్‌ విడుదల చేయనున్నారు.

6:42 AM, 19 Jun 2026 (IST)

అరణ్యారామం నిర్మాణానికి పవన్‌కల్యాణ్‌ భూమిపూజ

మంగళగిరిలో అరణ్యారామం నిర్మాణానికి పవన్‌కల్యాణ్‌ భూమిపూజ చేస్తారు. మంగళగిరి బ్రహ్మానందపురం అటవీ ప్రాంతంలో సుమారు రూ.27 కోట్ల వ్యయంతో అరణ్యారామం నిర్మించనున్నారు. కార్యక్రమంలో పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రులు దుర్గేశ్‌, నాదెండ్ల మనోహర్ పాల్గొననున్నారు.

6:40 AM, 19 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో పాటు మోస్తరు వర్షాలు

రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులతో పాటు మోస్తరు వర్షాలు కురుసే అవకాశం ఉంది. కాకినాడ, ప్రకాశం, నెల్లూరు, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశముంది. ఈ మేరకు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.

6:38 AM, 19 Jun 2026 (IST)

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ బస్సులో అగ్నిప్రమాదం

అనకాపల్లి జిల్లా ఎలమంచిలి మండలం రేగుపాలెం జాతీయ రహదారిపై ప్రైవేటు ట్రావేల్‌ బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురైంది. భువనేశ్వర్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న శ్రీ తులసి స్లీపర్ ఏసీ ట్రావెల్ బస్సు ఇంజిన్‌లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. అప్రమత్తమైన డ్రైవర్ బస్సును ఆపి ప్రయాణికులందరినీ కిందకి దించాడు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. మంటలను అదుపు చేశారు. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 35 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. మంటల ధాటికి బస్సు ముందు భాగం సగం కాలిపోయింది. ప్రమాదానికి షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

Last Updated : June 19, 2026 at 10:14 AM IST

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