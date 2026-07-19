19-07-2026 Telangana News Today Live Updates : గోల్కొండలో వైభవంగా శ్రీ జగదాంబిక అమ్మవారి బోనాలు
Published : July 19, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : July 19, 2026 at 9:07 AM IST
19-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
గోల్కొండలో వైభవంగా శ్రీ జగదాంబిక అమ్మవారి బోనాలు
గోల్కొండలో శ్రీ జగదాంబిక అమ్మవారి బోనాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రతి గురువారం, ఆదివారం భక్తులు అమ్మవారికి బోనాలు సమర్పిస్తున్నారు. గోల్కొండ కోట ఆవరణలోనే బోనాలు చేసి నైవేద్యం సమర్పిస్తున్నారు. సెలవు దినం కావడంతో అమ్మవారి దర్శనం కోసం భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివస్తున్నారు.
వరంగల్లో కాంగ్రెస్ నాయకుడిపై హత్యాయత్నం
వరంగల్లో కాంగ్రెస్ నాయకుడిపై హత్యాయత్నం జరిగింది. దుండగులు మహేశ్పై పెట్రోల్ పోసి నిప్పుపెట్టారు. మహేశ్కు తీవ్ర గాయాలు కాగా, ఆస్పత్రికి తరలించారు.
భద్రాద్రి: సీతారామచంద్ర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న మంత్రి పొంగులేటి
భద్రాద్రి శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారిని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. ఆలయానికి వచ్చిన మంత్రికి ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికారు. ప్రధాన ఆలయంలోని సీతారాములకు జరుగుతున్న అభిషేకం కార్యక్రమంలో మంత్రి పాల్గొన్నారు. సీతారాములకు అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పూజల అనంతరం భద్రాద్రిలో జరుగుతున్న ఆలయ అభివృద్ధి పనులను మంత్రి పరిశీలించారు.
విశాఖలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం, నలుగురు మృతి
విశాఖపట్నంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆనందపురం - అనకాపల్లి జాతీయ రహదారి గండిగుండం సమీపంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ప్రమాదంలో నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిలో ఓ శుభకార్యానికి హాజరయ్యేందుకు ఓ కుటుంబం కారులో వెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో కారు ఆనందపురం సమీపంలోని గండిగుండం వద్దకు రాగానే అదుపుతప్పి లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఐదుగురిలో డ్రైవర్ సహా నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. కారులో ఉన్న నరసరాపుపేట ఎమ్మెల్యే పీఏ చంద్రశేఖర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆయన్ను విశాఖలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిలో చంద్రశేఖర్ కుమారుడు ఉన్నట్ల్లు తెలుస్తోంది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వివరాలు సేకరించి విచారణ చేపట్టారు.
మెహదీపట్నంలో అగ్నిప్రమాదం, తప్పిన ప్రాణ నష్టం
హైదరాబాద్ మెహదీపట్నంలో అగ్నిప్రమాదం వెలుగుచూసింది. విజయనగర్ కాలనీలో ఓ అపార్ట్మెంట్లో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆ అపార్ట్మెంట్లోని ఐదో అంతస్తులోని బెడ్రూమ్లో మంటలు చెలరేగాయి. ఐదు అగ్నిమాపక యంత్రాలతో అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు. షార్ట్సర్కూట్ కారణంగా అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదు.
నేడు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాల్లో మంత్రుల పర్యటన
నేడు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాల్లో మంత్రులు తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, వాకిటి శ్రీహరి ఆధ్వర్యంలో ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం జరగనుంది. ఎల్నినో నేపథ్యంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు, వ్యవసాయ పనులు, రైతులకు తీసుకోవాల్సిన ముందస్తు చర్యలపై అధికారులతో చర్చించనున్నారు. ఈ సమీక్షలో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు.
ప్రారంభానికి సిద్ధమైన ప్రైవేట్ సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ
రాష్ట్రంలో సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. దీనిని ఖమ్మం జిల్లా కొణిజర్ల మండలం అంజనాపురంలో గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్ లిమిటెడ్ సంస్థ నిర్మించింది. రూ.300 కోట్ల పెట్టుబడితో సంస్థ సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసింది. దీనిని సోమవారం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. ఈ పరిశ్రమ ద్వారా 700 మందికి వరకు ఉపాధి పొందనున్నారు. ఇందులో ఇప్పటికే నర్సరీ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి.