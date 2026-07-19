19th July 2026 AP News Today Live Updates : విశాఖలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం, నలుగురు మృతి
19th July 2026 AP News Today Live Updates : గండిగుండం సమీపంలో లారీని ఢీకొన్న కారు
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విశాఖలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం, నలుగురు మృతి
విశాఖపట్నంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆనందపురం - అనకాపల్లి జాతీయ రహదారి గండిగుండం సమీపంలో ఆదివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ప్రమాదంలో నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పల్నాడు జిల్లా వినుకొండ నుంచి శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలిలో ఓ శుభకార్యానికి హాజరయ్యేందుకు ఓ కుటుంబం కారులో వెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో కారు ఆనందపురం సమీపంలోని గండిగుండం వద్దకు రాగానే అదుపుతప్పి లారీని ఢీకొట్టింది.
ఈ ప్రమాదంలో కారులో ఉన్న ఐదుగురిలో డ్రైవర్ సహా నలుగురు ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందారు. కారులో ఉన్న నరసరాపుపేట ఎమ్మెల్యే పీఏ చంద్రశేఖర్ తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఆయన్ను విశాఖలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఘటనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వారిలో చంద్రశేఖర్ కుమారుడు ఉన్నట్ల్లు తెలుస్తోంది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు వివరాలు సేకరించారు. విచారణ చేపట్టారు.
జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కార విజేతలకు పవన్ అభినందనలు
జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కార విజేతలకు పవన్ అభినందనలు తెలిపారు. 'కమిటీ కుర్రోళ్లు' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రంగా ఎంపిక కావడం సంతోషకరమని పవన్ పేర్కొన్నారు. కమిటీ కుర్రోళ్లు చిత్రాన్ని నిహారిక కొణిదెల నిర్మించారు.
ఆగస్టు 1న ప్రధాని చేతుల మీదుగా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభం: సీఎం
ఆగస్టు 1న ప్రధాని చేతుల మీదుగా భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభం చేయనున్నట్లు భోగాపురం విమానాశ్రయంపై జరిపిన సమీక్షలో సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. చరిత్రలో నిలిచేలా ఎయిర్పోర్ట్ ప్రారంభోత్సవం జరగాలని ఆయన అన్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్రకు మణిహారమని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు సరికొత్త అవకాశాలు తెస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఎయిర్పోర్టు, టూరిజం ప్రాజెక్టులు, పోర్టులు, హైవేలు, పరిశ్రమలతో ఉత్తరాంధ్ర ఇక అన్స్టాపబుల్గా ఉంటుందని సీఎం అన్నారు. రాష్ట్ర సంస్కృతి, వారసత్వం చాటేలా ప్రతి విభాగం ఉండాలని ఆయన అన్నారు.
కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రిటైర్డ్ ఏఆర్ ఎస్ఐ అనుమానాస్పద మృతి
కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో రిటైర్డ్ ఏఆర్ ఎస్ఐ పి. రంగస్వామి(68) అనుమానాస్పదంగా మృతి చెందారు. రంగస్వామికి కర్నూలు ఆస్పత్రిలో 5 రోజుల క్రితం హెర్నియా ఆపరేషన్ చేశారు. నిన్న రాత్రి ఆస్పత్రి భవనం పైనుంచి పడి అనుమాస్పదంగా రంగస్వామి మృతి చెందారు.