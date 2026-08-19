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19-08-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణలో సినిమా టికెట్ ధరలు, థియేటర్ల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 7:02 AM IST

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Updated : August 19, 2026 at 4:34 PM IST

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19-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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4:32 PM, 19 Aug 2026 (IST)

తెలంగాణలో సినిమా టికెట్ ధరలు, థియేటర్ల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు

తెలంగాణలో సినిమా టికెట్ ధరలు, థియేటర్ల నిర్వహణపై ప్రభుత్వం కీలక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సింగిల్ థియేటర్లు, మల్టీఫ్లెక్స్‌ల్లో నిర్దిష్టమైన టికెట్ ధరలు ఖరారు చేస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. నాన్ ఏసీ థియేటర్లలో నాన్ ప్రీమియంలో కనిష్ఠంగా రూ.30, గరిష్ఠంగా రూ.70, ప్రీమియంలో కనిష్ఠంగా రూ.50, గరిష్ఠంగా రూ.100 ఖరారు చేసింది. ఏసీ థియేటర్లలో ప్రీమియంలో కనిష్ఠంగా రూ.100, గరిష్ఠంగా రూ.200 , స్పెషల్ థియేటర్లలో నాన్ ప్రీమియంలో కనిష్ఠంగా రూ.100, గరిష్ఠంగా రూ.250 ధరలు ఖరారు చేసింది.

4:30 PM, 19 Aug 2026 (IST)

హౌస్‌అరెస్ట్‌ల గురించి బీఆర్ఎస్ నేతలు మాట్లాడడం సిగ్గుచేటు: మంత్రి లక్ష్మణ్

హౌస్‌అరెస్ట్‌ల గురించి బీఆర్ఎస్ నేతలు మాట్లాడడం సిగ్గుచేటని మంత్రి లక్ష్మణ్ అన్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ హయాంలో విపక్ష నేతలను ఇంట్లో నుంచి బయటకు రానిచ్చారా అని ప్రశ్నించారు.
కేటీఆర్ సిరిసిల్లకు వస్తే.. నన్ను ధర్మపురిలో హౌస్అరెస్ట్ చేసేవారన్నారు.

4:30 PM, 19 Aug 2026 (IST)

జనగామ బైపాస్ వద్ద మాజీమంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు అరెస్టు

జనగామ బైపాస్ వద్ద మాజీమంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావును పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలించారు. నర్సంపేట బంద్‌కు వెళ్తున్న ఎర్రబెల్లిని, అనుమతి లేదంటూ అరెస్ట్ చేశారు. ఆగ్రహించిన బీఆర్‌ఎస్ శ్రేణులు పోలీస్‌స్టేషన్‌ ఎదుట ఆందోళన చేపట్టారు.

3:19 PM, 19 Aug 2026 (IST)

తెలుగు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ అత్యవసర సమావేశం

హైదరాబాద్​లో తెలుగు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ అత్యవసర సమావేశం జరిగింది. సమావేశానికి 23 శాఖల అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు హాజరయ్యారు. డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు సుమలత తీరుపై ఫెడరేషన్ సభ్యుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. డ్యాన్సర్స్ అసోసియేషన్‌కు ఫెడరేషన్ నుంచి ఎలాంటి సహకారం ఉండదని ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ ప్రతినిధి వల్లభనేని అనిల్ తెలిపారు. జానీ మాస్టర్‌పై సస్పెన్షన్ కొనసాగుతుందని, ఆయన ఫెడరేషన్‌కు ఇచ్చిన రూ.3 లక్షలు తిరిగి పంపిస్తామని అనిల్ ప్రకటించారు.

2:56 PM, 19 Aug 2026 (IST)

రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటికి రియల్ ఎస్టేట్ తెలిస్తే, బీఆర్ఎస్‌కు పోరాటం తెలుసు: హరీశ్‌రావు

22ఏ వ్యవహారంలో బాధితులకు బీఆర్ఎస్ అండగా ఉంటుందని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌రావు తెలిపారు. ప్రభుత్వం మెడలు వంచి ప్రజల ఆస్తులకు రక్షణగా ఉంటామన్నారు. 30, 40 ఏళ్లుగా లేని సమస్య ఇప్పుడు ఎందుకు వస్తోందని ప్రశ్నించారు. రేవంత్ రెడ్డి, పొంగులేటికి రియల్ ఎస్టేట్ తెలిస్తే, బీఆర్ఎస్‌కు పోరాటం తెలుసన్నారు. సమస్యను పరిష్కరిస్తారా లేదా ప్రజల కాళ్ల కింద నలిగిపోతారా? హరీశ్‌రావు అని ప్రశ్నించారు.

2:22 PM, 19 Aug 2026 (IST)

ముగిసిన సినీనటి నిధి అగర్వాల్ ఈడీ విచారణ

హైదరాబాద్‌లో సినీనటి నిధి అగర్వాల్ ఈడీ విచారణ ముగిసింది. బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్ కేసులో నిధి అగర్వాల్​ను పోలీసులు విచారించారు. రెండు గంటలకుపైగా ప్రశ్నించారు. డబ్బులు హవాలా రూపంలో తీసుకున్నారా? అని ఎన్​ఫోర్స్​మెంట్​ డైరెక్టరేట్​ అధికారులు ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. దీంతోపాటు నిధి అగర్వాల్ బ్యాంకు ఖాతాల వివరాలు గురించి ఆరా తీసినట్లు సమాచారం.

2:13 PM, 19 Aug 2026 (IST)

పలు సినీ నిర్మాణ సంస్థలకు ప్రభుత్వం నోటీసులు

పలు సినీ నిర్మాణ సంస్థలకు ప్రభుత్వం నోటీసులు ఇచ్చింది. 14 రీల్స్ ప్లస్, పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరి, షైన్ స్క్రీన్, వృద్ధి సినిమాస్ సంస్థలకు నోటీసులు జారీ చేసింది. టికెట్ ధరల పెంపుపై అదనపు ఆదాయాన్ని కార్మికుల సంక్షేమానికి ఇవ్వాలని గతంలో సర్కార్​ ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. ఇందులో భాగంగా అఖండ 2, రాజాసాబ్, మన శంకరవరప్రసాద్ గారు, పెద్ది సినిమాలకు టికెట్ ధరలు పెంపునకు ప్రభుత్వం వెసులుబాటు ఇచ్చింది. ఇందుకు అనుగుణంగా ఎఫ్​డీసీ ఖాతాల్లో జమ చేయాలి. కానీ ఆయా సంస్థలు అదనపు ఆదాయాన్ని జమ చేయలేదంటూ నోటీసులు ఇచ్చింది.

2:13 PM, 19 Aug 2026 (IST)

పెద్దపల్లి జిల్లాలో మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, కోమటిరెడ్డి, తుమ్మల పర్యటన

పెద్దపల్లి జిల్లాలో మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, కోమటిరెడ్డి, తుమ్మల పర్యటించారు. సుల్తానాబాద్‌లో 20 వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యంతో గోదాం, ఆర్‌అండ్‌బీ రోడ్డు పనుల శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. గారెపల్లి, సుల్తానాబాద్‌, మంథని, రామగుండంలో రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు.

2:10 PM, 19 Aug 2026 (IST)

నైట్రాజెపామ్‌-10 ఎంజీ టాబ్లెట్ల అక్రమ విక్రయం - ముగ్గురు అరెస్ట్​

హైదరాబాద్‌ నైట్రాజెపామ్‌-10 ఎంజీ టాబ్లెట్ల అక్రమ విక్రయంలో ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి 1,840 నైట్రాజెపామ్‌ టాబ్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. స్వాధీనం చేసుకున్న టాబ్లెట్ల విలువ సుమారు రూ.1.23 లక్షలు ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రధాన సరఫరాదారులు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసుల వెల్లడించారు.

2:06 PM, 19 Aug 2026 (IST)

గచ్చిబౌలిలో డ్రగ్స్ రాకెట్‌ గుట్టు రట్టు

గచ్చిబౌలిలో డ్రగ్స్ రాకెట్‌ను శేరిలింగంపల్లి ఎస్‌వోటీ పోలీసులు గుట్టు రట్టు చేశారు. ముగ్గురు ప్రధాన డ్రగ్ పెడ్లర్లు, 16 మంది వినియోగదారులను అరెస్టు చేశారు. రూ. 16.40 లక్షల విలువైన 95.41 గ్రాముల ఎండీఎంఏ, 50 గ్రాముల ఓజీ కుష్ గంజాయితో పాటు 2 ఫోన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

1:21 PM, 19 Aug 2026 (IST)

రంగారెడ్డిగూడ శివారులో మహిళ దారుణ హత్య

మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా రంగారెడ్డిగూడ శివారులో మహిళ దారుణ హత్యకు గురైంది. జాతీయ రహదారి పక్కన ఓ పెట్రోల్ బంకు సమీపంలో మహిళ మృతదేహం లభ్యమైంది. గొంతు కోసి రోడ్డు పక్కన పడేసి వెళ్లినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.

1:20 PM, 19 Aug 2026 (IST)

పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి విగ్రహం కూల్చివేతకు నిరసనగా బంద్‌

నర్సంపేటలో పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డి విగ్రహం కూల్చివేతకు నిరసనగా బీఆర్‌ఎస్‌ శ్రేణులు బంద్ చేపట్టాయి. కాంగ్రెస్ నాయకుడు పెండెం కిట్టయ్య విగ్రహం తీసేయాలంటూ బీఆర్ఎస్ ధర్నాకు దిగారు. పోలీసులు వీరిని అడ్డుకోవడంతో బీఆర్‌ఎస్ శ్రేణుల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది.

12:17 PM, 19 Aug 2026 (IST)

ఈడీ విచారణకు సినీనటి నిధి అగర్వాల్

హైదరాబాద్‌లో ఈడీ విచారణకు సినీనటి నిధి అగర్వాల్ హాజరయ్యారు. బెట్టింగ్ యాప్స్ ప్రమోషన్ కోసం హవాలా ద్వారా డబ్బులు స్వీకరించినట్లు ఆరోపణలపై ఈడీ విచారించనుంది.

12:13 PM, 19 Aug 2026 (IST)

శక్తి విధానం వల్ల నేరుగా బీటెక్ చదివే అవకాశం కోల్పోతాం : విద్యార్థుల ఆవేదన

హైదరాబాద్‌:రాయదుర్గం లెదర్ టెక్నాలజీ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల, రామంతాపూర్‌, మసాబ్‌ట్యాంక్‌లో విద్యార్థులు ఆందోళన చేపట్టారు. పాలిటెక్నిక్ విద్యలో శక్తి విధానాన్ని తీసుకురావడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ దర్నా చేశారు. శక్తి విధానం వల్ల నేరుగా బీటెక్ చదివే అవకాశం కోల్పోతామని విద్యార్థుల ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈసెట్ రాసి బీటెక్ సీట్లు పొందే పాత విధానాన్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. జీవో 97ను రద్దు చేయాలని విద్యార్థులు కోరుతున్నారు.

11:43 AM, 19 Aug 2026 (IST)

టిమ్స్‌పై అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయవద్దు: వైద్య ఆరోగ్యశాఖ

టిమ్స్‌ అవుట్‌సోర్సింగ్ ఉద్యోగుల ధర్నా అంటూ జరిగే ప్రచారం అవాస్తవమని వైద్య ఆరోగ్యశాఖ స్పష్టం చేసింది. నిర్మాణ సంస్థ ఉద్యోగుల నిరసనను ప్రభుత్వానికి ఆపాదించవద్దని, టిమ్స్‌పై అవాస్తవాలను ప్రచారం చేయవద్దని విజ్ఞప్తి చేసింది.

11:39 AM, 19 Aug 2026 (IST)

ఖైరతాబాద్ విద్యుత్ సౌధలో ఉద్యోగుల మహాధర్నా

హైదరాబాద్‌ ఖైరతాబాద్ విద్యుత్ సౌధలో ఉద్యోగుల మహాధర్నా చేశారు. 14 పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారానికి విద్యుత్ ఉద్యోగుల డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పీఆర్సీ కమిటీని వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు.

11:25 AM, 19 Aug 2026 (IST)

ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సర్వత్రా ఉత్కంఠ

నేడు ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ జనరల్ కౌన్సిల్ అత్యవసర సమావేశం కానుంది. డాన్సర్స్ అసోసియేషన్ మినహా మిగతా 23 క్రాఫ్ట్స్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు హాజరుకానున్నారు. ప్రధానంగా డాన్సర్స్ అసోసియేషన్ వివాదంపై చర్చ జరగనుందని తెలుస్తోంది. ఫెడరేషన్ కౌన్సిల్ సమావేశంలో తీసుకోబోయే నిర్ణయాలపై ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

11:21 AM, 19 Aug 2026 (IST)

కీలక ప్రకటనలు చేసిన తమిళనాడు సీఎం విజయ్

అసెంబ్లీ వేదికగా తమిళనాడు సీఎం విజయ్ కీలక ప్రకటన చేశారు. ఆరోగ్య బీమా కింద ఇచ్చే వార్షిక కవరేజీని రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షలకు పెంపు, పాల సేకరణ ధరను లీటరుకు రూ.38 నుంచి రూ.41కు పెంచుతున్నట్లు సీఎం విజయ్ వెల్లడించారు. ప్రతి ఎమ్మెల్యేకు ఒక అధికారిక వాహనం, ఎమ్మెల్యేలకు నెలకు రూ.75వేల భత్యాన్ని అందిస్తామని అసెంబ్లీలో విజయ్ ప్రకటించారు.

10:48 AM, 19 Aug 2026 (IST)

పాతకక్షల కారణంగా అర్ధరాత్రి ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన వ్యక్తి

మహబూబాబాద్ జిల్లా పాతకక్షల కారణంగా ఓ వ్యక్తి అర్ధరాత్రి సమయంలో ఇంటికి నిప్పు పెట్టాడు. మహబూబాబాద్ మండలం కంబాలపల్లిలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఇంట్లో నిద్రిస్తున్న నలుగురికి ప్రమాదం తప్పింది. ఈ ప్రమాదంపై బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పరారీలో ఉన్న నిందితుడు రాజు కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.

10:09 AM, 19 Aug 2026 (IST)

మాజీమంత్రి హరీశ్‌రావు హౌస్ అరెస్ట్

సనత్‌నగర్ టిమ్స్‌ ఆస్పత్రి సందర్శనకు వెళ్లకుండా బీఆర్ఎస్ నేతలు హరీశ్‌రావు, తలసాని, సబితా ఇంద్రారెడ్డిని ముందస్తుగా హౌస్​ అరెస్ట్​ చేశారు. దీంతో కోకాపేటలోని హరీశ్‌రావు నివాసం వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. అక్కడ భారీగా పోలీసులు మోహరించారు. హౌస్ అరెస్ట్ విషయం తెలిసిన వెంటనే ఎమ్మెల్యే సుధీర్‌రెడ్డి అక్కడకు చేరుకున్నారు.

నిర్బంధాలు, హౌస్ అరెస్టులను హరీశ్‌రావు తీవ్రంగా ఖండించారు. ఆస్పత్రుల్లోని డొల్లతనం, ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు బయటపడతాయనే నిర్బంధిస్తున్నారని హరీశ్‌రావు విమర్శించారు. ప్రజా సమస్యలపై ప్రశ్నిస్తే హౌస్ అరెస్ట్ చేయడం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు.

9:55 AM, 19 Aug 2026 (IST)

ఒకరికి కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదంటే, రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు ఆలోచించాలి : రాజాసింగ్

గతంలో పెద్ద నాయకులకు బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గంలో మంచి పదవులు ఇచ్చారని, ఈసారి తెలంగాణ నుంచి ఒక్కరికి కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదని ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ అన్నారు. రాష్ట్రం నుంచి ఒకరికి కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదంటే నాయకులు ఆలోచించాలని కోరారు. తెలంగాణ బీజేపీలో ప్రతిసారి గ్రూప్ రాజకీయాలు, దిల్లీకి వెళ్లి ఫిర్యాదులు చేసుకోవడంతోనే ఈ పరిస్థితి వచ్చిందని తెలిపారు. ఇప్పటికైనా రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలు ఒకటేనని నిరూపించాలన్నారు.

9:23 AM, 19 Aug 2026 (IST)

కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం - హాజరుకానున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు ఖర్గే అధ్యక్షతన నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం కానుంది. సమావేశానికి సీడబ్ల్యూసీ సభ్యులతోపాటు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి హాజరుకానున్నారు. విద్యార్థుల ఆందోళనల అంశంపై కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి పెంచే వ్యూహంపైన చర్చించే అవకాశం ఉంది. అయోధ్య రామ మందిరం విరాళాల చోరీ అంశంపై పోరాట కార్యాచరణ రూపకల్పనపై చర్చ జరగుతుందని తెలుస్తోంది. దీంతోపాటు వచ్చే ఏడాది జరిగే 5 రాష్ట్రాల ఎన్నికల సన్నద్ధతపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.

9:20 AM, 19 Aug 2026 (IST)

నకిలీ హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ విక్రయిస్తున్న షాపు నిర్వాహకులపై కేసు

సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ గుడిబండ రోడ్డులోని వెంకటేశ్వర హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ దుకాణంలో పోలీసులు తనిఖీలు చేశారు. నకిలీ హైడ్రాలిక్ ఆయిల్ డబ్బాలను హెచ్‌పీసీఎల్ ప్రతినిధులు గుర్తించారు. షాపు నిర్వాహకులపై కేసు నమోదు చేశారు.

9:14 AM, 19 Aug 2026 (IST)

సెర్ప్ ఉద్యోగిపై కత్తితో దాడి

భద్రాద్రి జిల్లా దుమ్ముగూడెంలో సెర్ప్ ఉద్యోగి నరసింహారావుపై దుండగులు కత్తితో దాడి చేశారు. ఇంట్లో ఉన్న నరసింహారావుపై రాత్రి బైక్‌పై వచ్చి దాడి చేశారు. అనంతరం నరసింహారావును తీసుకెళ్లి ఊరి చివరన పడేశారు. బాధితున్ని గుర్తించిన స్థానికులు ఆస్పత్రికి తరలించారు.

8:48 AM, 19 Aug 2026 (IST)

హోటల్‌లో అగ్నిప్రమాదం, 9 మంది మృతి

కోల్‌కతాలోని హోటల్‌లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. అర్ధరాత్రి 2 గం.కు మీర్జా గాలిబ్‌ వీధిలోని హోటల్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. హోటల్‌లో 9 మంది బంగ్లాదేశీ వాసులు మృతి చెందగా, పలువురికి గాయాలయ్యాయి. వీరంతా వైద్యం కోసం కోల్‌కతా వచ్చిన బంగ్లాదేశీ వాసులుగా గుర్తించారు.

8:17 AM, 19 Aug 2026 (IST)

శ్రీశైలం జలాశయానికి స్వల్పంగా వరద ప్రవాహం

శ్రీశైలం జలాశయానికి స్వల్పంగా వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 26,467 క్యూసెక్కుల వరద చేరింది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు ఉండగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 875.50 అడుగులు ఉంది. అలాగే శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 165.92 టీఎంసీలు ఉంది. శ్రీశైలం కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తి చేసి 54,087 క్యూసెక్కులు సాగర్‌కు విడుదల చేశారు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకానికి 1,600 క్యూసెక్కులు, పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్‌కు 8 వేల క్యూసెక్కులు, హంద్రీనీవా ఎత్తిపోతల పథకానికి 3,050 క్యూసెక్కులు విడుదల చేశారు.

8:16 AM, 19 Aug 2026 (IST)

తిరుమల: శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం సరికొత్త రికార్డు

తిరుమల: శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. హుండీ ఆదాయం రూ.6 కోట్ల మార్క్​ను దాటింది. తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు సమయం పడుతోందని అధికారులు వెల్లడించారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి భక్తులు శిలాతోరణం వరకు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 80,905 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.6.12 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు 33,539 మంది భక్తులు సమర్పించారు.

8:15 AM, 19 Aug 2026 (IST)

నల్గొండ జిల్లా: ప్రైవేటు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రూపారెడ్డి హత్య కేసులో పురోగతి

నల్గొండ జిల్లా ప్రైవేటు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ రూపారెడ్డి హత్య కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. రూపారెడ్డికి చెందిన స్కూల్‌ విద్యార్థులే నిందితులని పోలీసుల అనుమానిస్తున్నారు. ఒకరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు, మరో విద్యార్థి కోసం గాలిస్తున్నారు. ప్రిన్సిపల్ రూపారెడ్డిపై 27 కత్తిపోట్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈనెల 11న ఇంట్లో ప్రిన్సిపల్ రూపారెడ్డి దారుణ హత్యకు గురైయ్యారు.

8:15 AM, 19 Aug 2026 (IST)

జూరాల జలాశయానికి తగ్గిన వరద ప్రవాహం

జూరాల జలాశయానికి తగ్గిన వరద ప్రవాహం తగ్గింది. జూరాల ప్రాజెక్టు ఇన్‌ఫ్లో 34 వేల క్యూసెక్కులు రాగా జలవిద్యుత్ ద్వారా 31 క్యూసెక్కులు శ్రీశైలం జలాశయానికి విడుదల చేశారు. జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 318.51 మీటర్లు ఉండగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 318.24 మీటర్లు చేరింది. జూరాల ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటినిల్వ 9.65 టీఎంసీలు, ప్రస్తుత నీటినిల్వ 9.09 టీఎంసీలు ఉంది.

6:40 AM, 19 Aug 2026 (IST)

నేడు పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన

నేడు పలు జిల్లాలకు వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పలు జిల్లాలకు ఆదిలాబాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్‌, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలకు 'పసుపు' రంగు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. రేపు, ఎల్లుండి రాష్ట్రంలో తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

6:39 AM, 19 Aug 2026 (IST)

నేడు తిరుమలలో ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత

నేడు తిరుమలలో ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేసింది. శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్‌ వద్ద ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్ల జారీ నిలిపివేసింది. రేపు నేరుగా తిరుమల చేరుకొని సర్వదర్శనం చేసుకోవాలని భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.

6:39 AM, 19 Aug 2026 (IST)

నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం

నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశం కానుంది. కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ భేటీలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.

6:39 AM, 19 Aug 2026 (IST)

రేపటి నుంచి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బ్రిటన్‌, అమెరికా పర్యటన

రేపటి నుంచి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి బ్రిటన్‌, అమెరికాలో పర్యటించనున్నారు. ఈనెల 30 వరకు యూకే, అమెరికాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన చేయనున్నారు. రేపు రాత్రి 12.30 గం.కు లండన్‌కు బయలుదేరనున్నారు. ఆగస్టు 21న ఆక్స్‌ఫర్డ్ వర్సిటీలోని బ్లావట్నిక్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్ గవర్నమెంట్‌ను సీఎం సందర్శించనున్నారు. ఎమిరేట్స్ స్టేడియంలో ఫుట్‌బాల్ ప్రజెంటేషన్‌లో పాల్గొననున్నారు. ఆగస్టు 22న లండన్‌లో కేంబ్రిడ్జ్ బృందంతో ముఖ్యమంత్రి సమావేశంకానున్నారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లండన్ క్యాంపస్‌లో సెనేట్‌హౌస్‌ సందర్శించనున్నారు. ఆగస్టు 22న లండన్ బిజినెస్ స్కూల్‌ను సందర్శించి, ఆగస్టు 23న లండన్ నుంచి అమెరికాలోని బోస్టన్‌కు సీఎం బయలుదేరనున్నారు. ఆగస్టు 24న బోస్టన్‌లో హార్వర్డ్ వర్సిటీ క్యాంపస్, సాయంత్రం ఎంఐటీ క్యాంపస్ సందర్శించనున్నారు. ఆగస్టు 25న బోస్టన్‌లోని నార్త్‌ ఈస్టర్న్ క్యాంపస్​కు వెళ్లి అనంతరం ఆగస్టు 25న వర్జీనియా టెక్ వర్సిటీ బృందంతో సమావేశంకానున్నారు. ఆగస్టు 26న న్యూయార్క్‌లో మీట్ అండ్ గ్రీట్‌లో పాల్గొననున్నారు. తిరిగి ఆగస్టు 30న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి హైదరాబాద్‌కు రానున్నారు.

6:38 AM, 19 Aug 2026 (IST)

22-ఏ భూముల అంశంపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష

22-ఏ భూముల అంశంపై సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రజల ఆస్తి హక్కుల పరిరక్షణకు మా ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో ఉందని సీఎం తెలిపారు. రిజిస్ట్రేషన్‌కు ఆటంకాలు లేకుండా చర్యలు చేపట్టారని, స్లాట్ తీసుకున్న వారి ఆస్తులు 22-ఏ లో ఉంటే పరిశీలించి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. 22-ఏ లో ప్రైవేటు భూమి ఉంటే 2 రోజుల్లో పరిశీలించి రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారని, 22-ఏ భూముల శాశ్వత పరిష్కారానికి కలెక్టర్లు జాబితా రూపొందిస్తామని తెలిపారు. అయితే ఆస్తి విషయంలో ప్రజలు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. ప్రైవేటు భూమికి ఎలాంటి ఇబ్బంది రానివ్వద్దని, 22-ఏ భూముల విషయంలో దళారులు, మధ్యవర్తులను ఆశ్రయించవద్దని తెలిపారు.

6:38 AM, 19 Aug 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులు బదిలీ

రాష్ట్రంలో ఇద్దరు ఐఏఎస్ అధికారులు బదిలీ అయ్యారు. ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ సీఎస్‌ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. సహకార ప్రత్యేక కమిషనర్ రాహుల్‌కు మార్కెటింగ్‌ డైరెక్టర్‌గా, ఐఏఎస్‌ లక్ష్మణుడి రిలీవింగ్‌తో రాహుల్‌రాజ్‌కు అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. నిజామాబాద్ రెవెన్యూ అదనపు కలెక్టర్‌గా రాజాగౌడ్‌ను నియమించారు.

6:38 AM, 19 Aug 2026 (IST)

ఝార్ఖండ్‌ ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం

ఝార్ఖండ్‌ ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. నిరుద్యోగుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో 44 నియామక పరీక్షలు రద్దు చేసింది. 2014 నుంచి జేపీఎస్‌సీ, టీడీపీఎల్‌ సంస్థలు నిర్వహించిన పరీక్షలు రద్దు చేసింది. 44 పరీక్షలు రద్దు చేసి ఎనిమిది నోటిఫికేషన్లు జారీ చేసింది. రద్దయిన వాటిలో డిప్యూటీ కలెక్టర్లు, సివిల్ జడ్జిలు సహా పలు కీలక పోస్టులు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. పరీక్షల్లో అక్రమాలపై విచారణ వేగవంతం చేసేందుకు ఝార్ఖండ్‌ ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. ఫాస్ట్‌ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని ఝార్ఖండ్‌ ప్రభుత్వం హైకోర్టును కోరనున్నారు. నియామకసంస్థల ప్రక్షాళనకు ఐఏఎస్ అధికారి అమితాబ్ నేతృత్వంలో కమిటీ ఏర్పాటు చేసింది.

6:37 AM, 19 Aug 2026 (IST)

సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్‌లో పెను విషాదం, 30 మంది మృతి

సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్‌లో పెను విషాదం చోటుచేసుకుంది. బంగారు గని కూలి 30 మంది కార్మికులు మృతి చెందారు.

Last Updated : August 19, 2026 at 4:34 PM IST

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