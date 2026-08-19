19th August 2026 News Today AP Live News Updates : వైఎస్సార్సీపీ నేత కరుణాకర్రెడ్డిపై బీసీ నేత ఆల్మన్ రాజు తీవ్ర విమర్శలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : August 19, 2026 at 2:22 PM IST
19th August 2026 News Today AP Live News Updates : శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు నేడు మూడో రోజుకు చేరుకున్నాయి. గత ప్రభుత్వంలోని గ్రూప్-1 అక్రమాలపై అసెంబ్లీలో కీలక చర్చ జరగనుంది. సూపర్-6 హామీలు, ప్రజా సంక్షేమంపై సభలో లఘు చర్చ ఉంటుంది.
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వెలుగొండ నిర్వాసితులకు పరిహారం చెక్లు అందజేసిన సీఎం చంద్రబాబు
వెలుగొండ నిర్వాసితులకు సీఎం చంద్రబాబు పరిహారం చెక్లు అందజేశారు. అసెంబ్లీలోని తన చాంబర్లో వెలుగొండ నిర్వాసితులను సీఎం కలిశారు. రూ.200కోట్ల మేర పరిహారం చెల్లించారు.
సముద్రంలో గల్లంతైన జాలర్ల కోసం కొనసాగుతున్న రెస్క్యూ ఆపరేషన్
సముద్రంలో గల్లంతైన జాలర్ల కోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుంది. ఈ క్రమంలో ఇవాళ సాయంత్రం కోనసీమ జిల్లాలో మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు పర్యటించనున్నారు. సాయంత్రం 5.30 గం.కు అల్లవరం మండలం వాడలరేవుకు అచ్చెన్న చేరుకోనున్నారు. వాడలరేవు, కొమరగిరిపట్నంలో పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా గల్లంతైన జాలర్ల కుటుంబాలను మంత్రి పరామర్శించనున్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు ధైర్యం చెప్పనున్నారు. జాలర్ల గాలింపు చర్యలపై అధికారులతో సమీక్షించనున్నారు. జాలర్ల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇవ్వనున్నారు.
నూతన ఎమ్మెల్సీగా వర్ల రామయ్య ప్రమాణ స్వీకారం
నూతన ఎమ్మెల్సీగా వర్ల రామయ్య ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. వర్ల రామయ్యతో మండలి ఛైర్మన్ ప్రమాణం చేయించారు. అనంతరం శాసనమండలిని రేపటికి వాయిదా వేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ నేత కరుణాకర్రెడ్డిపై బీసీ నేత ఆల్మన్ రాజు తీవ్ర విమర్శలు
వైఎస్సార్సీపీ నేత కరుణాకర్రెడ్డిపై బీసీ నేత ఆల్మన్ రాజు తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. "వైఎస్ఆర్ కుటుంబాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఎంత సంపాదించారో మాకు తెలుసు.
భూమన అవినీతి, అక్రమాలపై త్వరలో పుస్తకం ముద్రిస్తాం. ముద్రించిన పుస్తకాలను తిరుపతిలో పంపిణీ చేస్తాం. భూమనకు రాజకీయ సమాధి కడతాం. కలెక్టర్ పట్ల భూమన అవహేళనగా మాట్లాడడాన్ని ఖండిస్తున్నాం. భూమనను వెంటనే అరెస్టు చేయాలి. భూమనను వైఎస్సార్సీపీ నుంచి వెంటనే బహిష్కరించాలి. త్వరలో జగన్ను కలిసి భూమన అవినీతిపై తెలియజేస్తాం" అని ఆల్మన్ రాజు తెలిపారు.
సమాజ సేవ కోసం యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలి: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
సమాజ సేవ కోసం యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు సూచించారు. శాసనసభ సమావేశాలను విద్యార్థులు ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థుల సందేహాలను స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు నివృత్తి చేశారు. చదువు, ఉద్యోగాలతో పాటు సమాజ సేవపై దృష్టి పెట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. యువత రాజకీయాల్లోకి వచ్చి ప్రజలకు సేవ చేయాలని అన్నారు. స్పీకర్, డిప్యూటీ స్పీకర్తో విద్యార్థులు ఫొటోలు దిగారు. విద్యార్థుల్లో ప్రజాస్వామ్య అవగాహనకు 'అసెంబ్లీ విజ్ఞాన యాత్ర' చేపట్టారు. ఒక్కరోజే 858 మంది విద్యార్థులు అసెంబ్లీని సందర్శించారు. రెండు రోజుల్లో 16 పాఠశాలల నుంచి 1,117 మంది విద్యార్థుల సందర్శించారు.
కర్నూలు జిల్లాలో రహదారి నిర్మాణంలో లోపాలపై మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి ఆగ్రహం
కర్నూలు జిల్లాలో రహదారి నిర్మాణంలో లోపాలపై మంత్రి జనార్దన్రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హోళగుంద మం. హెబ్బటం-డణాపురం రోడ్డు నిర్మాణంలో లోపాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కొద్దికాలంలోనే రహదారి ధ్వంసం కావడంపై అధికారులపై మంత్రి మండిపడ్డారు. క్షేత్రస్థాయిలో రహదారి పరిశీలించాలని ఆర్ అండ్ బీ ఈఎన్సీని ఆదేశించారు. నిజానిజాలు వెలికితీసేందుకు విజిలెన్స్ విచారణకు మంత్రి ఆదేశించారు. అధికారులను బాధ్యులు చేస్తూ కఠిన చర్యలకు సిఫార్సు చేయాలని ఆదేశించారు. ఘటనపై 2 రోజుల్లో నివేదికను సమర్పించాలని ఆదేశించారు.
డీఎస్సీ మాదిరిగానే యూనివర్సిటీలో నియామకాలు చేపడుతున్నాం : మంత్రి లోకేశ్
డీఎస్సీ మాదిరిగానే యూనివర్సిటీలో నియామకాలు చేపడుతున్నామని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. గతంలో అనుకూల కాలేజీలకు ఫీజులు పెంచి లేనివాటికి తగ్గించారని అన్నారు. ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చాక కాలేజీల ఫీజులు 17 శాతం పెంపునకు అనుమతి ఇచ్చామన్నారు. తొలిసారి క్వాలిటీ లింక్ ఫీ ఇన్సెంటివ్ రూల్స్ తీసుకువచ్చామన్నారు. విద్యార్థులకు జాబ్ ప్లేస్మెంట్లు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కాలేజీలపై ఉందన్నారు. ఇన్సెంటివ్ మెకానిజం మీద ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ తీసుకువచ్చామన్నారు. కాలేజీలు, వర్సిటీల్లో విద్యార్థులు, అధ్యాపకుల ఫేస్ రికగ్నిషన్ తప్పనిసరి చేశామన్నారు. ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ చేస్తున్నపుడు విద్యార్థులు కాలేజీలకు వెళ్తున్నారో లేదో తెలుసుకోవాలని సూచించారు.
గుంటూరులో ఐటీ అధికారుల సోదాలు
గుంటూరు అరండల్పేటలోని సీఏ దామ సుబ్రహ్మణ్యం నివాసంలో రెండు రోజులుగా ఐటీ అధికారులు తనిఖీలు చేస్తున్నారు. విజయవాడ, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఐటీ బృందాలు ఈ సోదాల్లో పాల్గొన్నాయి. పలు హార్డ్డిస్కులు, కీలక ఫైళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఓ ప్రముఖ కంపెనీ ఆర్థిక వ్యవహారాలపై ప్రధానంగా విచారణ జరుగుతున్నట్లు సమాచారం. ఆ కంపెనీ యజమానిని సైతం అధికారులు ప్రశ్నిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మంగళగిరిలో వీఆర్ఏల ధర్నా
మంగళగిరి ఎన్ఆర్ఐ కూడలి వద్ద వీఆర్ఏలు రహదారిపై బైఠాయించి ఆందోళనకు దిగారు. తమ కనీస వేతనం పెంచాలని వారు ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. అలాగే కారుణ్య నియామకాలు చేపట్టాలని కోరారు. ఈ ఆందోళన కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వీఆర్ఏలు భారీగా తరలివచ్చారు. వీఆర్ఏల ధర్నా దృష్ట్యా ముందస్తు భద్రతా చర్యల్లో భాగంగా పోలీసులు అక్కడ భారీగా మోహరించారు.
డా.ప్రియాంక కేసులో నిందితుల కస్టడీ
రాజమహేంద్రవరంలో డా.ప్రియాంక స్కూటీని కారుతో ఢీకొట్టి చంపిన కేసులో నిందితులైన దస్వంత్, జోసెఫ్ ఎడ్వర్డ్స్ను పోలీసులు కస్టడీకి తీసుకున్నారు. వీరిని రెండు రోజుల కస్టడీకి కోర్టు అనుమతించింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వారికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి ప్రకాశం నగర్ పీఎస్కు తరలించారు. ఈ నెల 3 రాత్రి మద్యం మత్తులో ఢీకొట్టిన ఘటనపై పోలీసులు ప్రత్యేక ప్రశ్నావళితో వీరిని విచారించనున్నారు.
నైపుణ్య శిక్షణపై ప్రత్యేక దృష్టి
రైజింగ్ రాయలసీమలో భాగంగా రాష్ట్రానికి ఫైటర్ జెట్ పరిశ్రమలు వస్తున్నాయని మంత్రి లోకేశ్ తెలిపారు. స్థానిక అవసరాలకు తగ్గట్లుగా యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇవ్వడం చాలా అవసరమన్నారు. ఇందుకు విద్యావ్యవస్థను పరిశ్రమలతో అనుసంధానం చేస్తున్నామన్నారు. బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్ను కమిషనర్ ఆఫ్ స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్గా మార్చామని, వృత్తి విద్యా కోర్సులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెడుతున్నామని ఆయన వివరించారు.
కల్తీ మద్యం కేసు నిందితులకు చుక్కెదురు
ములకలచెరువు కల్తీ మద్యం కేసులో నిందితులైన గిరిధర్రెడ్డి, జయచంద్రారెడ్డిలకు సుప్రీంకోర్టులో చుక్కెదురైంది. వారు దాఖలు చేసిన ముందస్తు బెయిల్ పిటిషన్లను జస్టిస్ సుందరేష్ ధర్మాసనం కొట్టివేసింది. హైకోర్టు ఉత్తర్వుల్లో తాము జోక్యం చేసుకోబోమని స్పష్టం చేసింది. అయితే తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వరకు వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవద్దని సిట్ను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
అసెంబ్లీ బహిష్కరణ చూడలేదు : సీఎం చంద్రబాబు
అసెంబ్లీ లాబీల్లో మీడియాతో సీఎం చంద్రబాబు చిట్చాట్ చేశారు. దేవాలయం లాంటి అసెంబ్లీని ఓ పార్టీ మొత్తం బహిష్కరించడం తన రాజకీయ జీవితంలో ఎన్నడూ చూడలేదన్నారు. సభలో ప్రజా సమస్యలపై చర్చిస్తేనే గుర్తింపు ఉంటుందని, బయట కూర్చుని మాట్లాడితే ప్రయోజనం లేదన్నారు. గ్రూప్-1 అక్రమాలు కప్పిపుచ్చుకునేందుకే వైసీపీ సభకు రాలేదని ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు.
స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బిల్లుకు ఆమోదం
పరిశ్రమల స్థాపనను వేగవంతం చేసేందుకు తెచ్చిన 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' బిల్లుకు శాసనసభ ఆమోదం తెలిపింది. న్యాయశాఖ మంత్రి ఫరూక్ ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టారు. అగ్నిమాపక సేవలు, సింగిల్ విండో అనుమతులు ఈ చట్టం ద్వారా మరింత సులభతరం కానున్నాయి. దీనివల్ల రాష్ట్రంలో పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు వేగంగా అనుమతులు వస్తాయని మంత్రి ఫరూక్ సభకు వివరించారు.
మండలి డిప్యూటీ ఛైర్మన్గా మాధవరావు
శాసనమండలి డిప్యూటీ ఛైర్మన్గా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుడు తూమాటి మాధవరావు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. ఆయన ఒక్కరే నామినేషన్ వేయడంతో ఎన్నిక ఏకగ్రీవమైనట్లు మండలి ఛైర్మన్ ప్రకటించారు. అనంతరం వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు ఆయనను సభాధ్యక్ష స్థానం వద్దకు తీసుకెళ్లి కూర్చోబెట్టారు. కాగా, ఈ ఎన్నిక ప్రక్రియకు అధికార కూటమి పార్టీల సభ్యులు పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారు.
ఏఈ నూకరాజు కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం
ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసు దర్యాప్తును పోలీసులు ముమ్మరం చేశారు. గోదావరిలో దూకే ముందు కారులో వదిలేసిన ఫోన్లలోని వాట్సప్ మెసేజ్లను ముందే డిలీట్ చేసినట్లు గుర్తించారు. ఆ ఫోన్లను ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు పంపనున్నారు. నిందితుడు సాధిక్ కాల్ డేటాను సైతం విశ్లేషిస్తున్నారు. నూకరాజు కోడలు సౌజన్య కారులో దొరికిన లేఖలను పోలీసులు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తున్నారు.
గవర్నర్ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలు
గవర్నర్ కోటాలో రాష్ట్ర శాసనమండలికి ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలను నియమించారు. టీడీపీ నేతలు వర్ల రామయ్య, రమాదేవిలను ఎమ్మెల్సీలుగా ఎంపిక చేశారు. ఈ మేరకు రాష్ట్ర గవర్నర్ జస్టిస్ అబ్దుల్ నజీర్ అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
యల్లసిరి కెనాల్ పనులు, ఏలేరు జలాశయం కింద ఆయకట్టుకు నీటి సరఫరాపై నిమ్మల సమాధానం
ఏలేరు, యల్లసిరి కాలవ పనులపై అసెంబ్లీలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సమాధానం ఇచ్చారు. పోలవరం పూర్తయ్యేలోపు ఏలేరు ఆయకట్టుకు నీరివ్వడమే తమ లక్ష్యమన్నారు. ఇందుకోసమే పురుషోత్తపట్నం ఎత్తిపోతల పథకం చేపట్టామన్నారు. ఏలేరు ఆయకట్టు అవసరాల కోసం 950 క్యూసెక్కులు పంపిణీ చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఓ అండ్ ఎం పనులకు మరో రూ.15.84 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశామన్నారు.
స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బిల్లుకు ఆమోదం
పెట్టుబడుల ఆకర్షణ, పరిశ్రమల ఏర్పాటులో మంత్రి లోకేశ్ నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే రామాంజనేయులు ప్రశంసించారు. పరిశ్రమల స్థాపనకు నిబంధనలు సరళతరం చేస్తున్నారని అభినందించారు. మరోవైపు అసెంబ్లీలో 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' బిల్లుకు ఆమోదం లభించింది. న్యాయశాఖ మంత్రి ఫరూక్ ఈ బిల్లును సభలో ప్రవేశపెట్టారు. ప్రతిపాదనలపై సభ్యుల ఆమోదంతో సభ ఈ బిల్లును లాంఛనంగా ఆమోదించింది.
ఛైర్మన్కు మంత్రి హితబోధ సరికాదు : బొత్స
డీఎస్సీ అక్రమాలపై చర్చించాలని తాము అడిగామని వైఎస్సార్సీపీ నేత బొత్స సత్యనారాయణ తెలిపారు. ఈ చర్చపై రెండు రోజులుగా ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తోందని విమర్శించారు. సభా నిబంధనలు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలకు సమానంగా వర్తిస్తాయన్నారు. ఛైర్మన్ పొరపాటు చేస్తే సభ్యులు చెప్పవచ్చని పేర్కొన్నారు. కానీ మంత్రి నాదెండ్ల ఛైర్మన్కు హితబోధ చేసేలా మాట్లాడటం దురదృష్టకరమని వ్యాఖ్యానించారు. ఛైర్మన్కు పాఠాలు చెప్పడాన్ని పూర్తిగా ఖండిస్తున్నామన్నారు. సభ్యుల ఆవేదనను కూడా ఛైర్మన్ పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని బొత్స కోరారు.
సభా మర్యాదలు కాపాడాలి : మంత్రి నాదెండ్ల
శాసనమండలిలో సభా మర్యాదలు కాపాడేలా ఛైర్మన్ నిర్ణయం తీసుకోవాలని మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ కోరారు. వాయిదా తీర్మానాలు తిరస్కరించాక సభ్యులు పోడియంపైకి రావడం సరికాదన్నారు. ఛైర్మన్ను అడ్డుకుని సభా మర్యాదలకు భంగం కలిగిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పోడియం వద్దకు వచ్చిన సభ్యులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. దీనిపై మండలి ఛైర్మన్ స్పందించారు. చర్యలు తీసుకునేందుకు ఉన్న నిబంధనలను ప్రభుత్వం అనుసరించవచ్చని సూచించారు. పోడియం వద్దకు రావొద్దని సభ్యులకు సూచించానని స్పష్టం చేశారు. 'మీరు చేయలేకపోతున్నారు' అని ఛైర్ను ఉద్దేశించి అనడం సరికాదన్నారు. సభను సజావుగా నిర్వహించడం, మర్యాదలు కాపాడటం ముఖ్యమని నాదెండ్ల మరోసారి వివరించారు.
అనేక కంపెనీలు ఆంధ్ర వైపు చూస్తున్నాయి: లోకేశ్
రాష్ట్రం వైపు అనేక కంపెనీలు చూస్తున్నాయని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. విశాఖలో భూముల కోసం వివిధ సంస్థలు కోరుతున్నాయని తెలిపారు. అక్కడ ఎకో సిస్టమ్ ఏర్పాటుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. రాయలసీమలో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంస్థలు ముందుకొస్తున్నాయని చెప్పారు. రాష్ట్రంలో ఫైబర్ తయారీ సంస్థను తెస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. విశాఖలో 3 కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. డేటా సెంటర్ల వల్ల లాజిస్టిక్స్, స్థిరాస్తి వ్యాపారం పెరుగుతాయన్నారు. రూ.వెయ్యి కోట్లతో లాజిస్టిక్స్ పార్కు ఏర్పాటుకు గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఒప్పందం చేసుకుందని తెలిపారు. విశాఖ ఏఐ పట్టణంగా మారుతుందని, దేశానికి గేట్వేగా నిలుస్తుందని కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ చెప్పారని లోకేశ్ గుర్తుచేశారు. విశాఖలో అమెరికా యూనివర్సిటీ ఏఐ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోందని వివరించారు.
నేడు వెలిగొండ నిర్వాసితులకు రెండో విడత పరిహారం పంపిణీ: నిమ్మల
నేడు వెలిగొండ నిర్వాసితులకు రెండో విడత పరిహారం పంపిణీ చేస్తామని మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు తెలిపారు. అమరావతిలో సీఎం చేతుల మీదుగా నిర్వాసితులకు పరిహారం పంపిణీ చేస్తామన్నారు. "1600 మంది నిర్వాసితులకు రూ.200 కోట్ల పరిహారం పంపిణీ చేస్తాం. ఇప్పటికే 2,560 కుటుంబాలకు రూ.318 కోట్ల పరిహారం పంపిణీ చేశాం. మిగతా నిర్వాసితులకు ఈనెలలోనే పరిహారం ఇవ్వాలని సీఎం ఆదేశించారు. నిర్వాసితుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటాం. వెలిగొండ 11 నిర్వాసిత గ్రామాల్లో 11 ప్రత్యేక కమిటీలు వేశాం. జిల్లా ఉన్నతాధికారుల ఆధ్వర్యంలో ఇప్పటికే సర్వేలు చేశాం. ప్రతి నిర్వాసిత కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలనేది సీఎం సంకల్పం. నిర్వాసితులకు నిర్మిస్తున్న 7 కాలనీల్లో 4 కాలనీల్లో పనులు పూర్తయ్యాయి. వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు రెండేళ్లలోనే రూ.3 వేల కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నాం" అని నిమ్మల అన్నారు.
నేటి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ అఖిల భారత సమన్వయ బైఠక్
విశాఖలో నేటి నుంచి ఆర్ఎస్ఎస్ అఖిల భారత సమన్వయ బైఠక్ ప్రారంభం కానుంది. గుడిలోవలోని విజ్ఞాన విహార్లో ఈనెల 21 వరకు సమన్వయ బైఠక్ జరగనుంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని మోహన్ భాగవత్, దత్తాత్రేయ హోసబలే ప్రారంభించనున్నారు. కార్యక్రమంలో అనుబంధ 32 సంస్థల ప్రధాన బాధ్యులు పాల్గొననున్నారు. కీలకచర్చలో సంఘ్ ప్రముఖులు సహా 327 మంది ప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు. నశా ముక్తిపై కార్యాచరణ, పర్యావరణ అనుకూల జీవనశైలిపై చర్చించనున్నారు. సంఘ శతాబ్ది సంవత్సరం-పంచ పరివర్తన్ సామాజిక సామరస్యంపై చర్చ జరగనుంది. కుటుంబ ప్రబోధన 'స్వ' భావన పౌర కర్తవ్యాల పాలనపై చర్చించనున్నారు.
మూడో రోజు శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం
మూడో రోజు శాసనసభ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. గత ప్రభుత్వ హయాంలో గ్రూప్-1 అక్రమాలపై అసెంబ్లీలో కీలక చర్చ జరుగనుంది. సూపర్-6 హామీల అమలు, ప్రజా సంక్షేమంపై శాసనసభలో లఘు చర్చ జరగనుంది. స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బిల్లును మంత్రి ఫరూఖ్ ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో మూడో రోజు గాలింపు
ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో మూడో రోజు గాలింపు చర్యలు జరుగుతున్నాయి. ఆదివారం రాత్రి కుటుంబసభ్యులతో కలిసి ఏఈ నూకరాజు గోదావరిలో దూకాడు. సోమవారం సాయంత్రం ఏఈ నూకరాజు మృతదేహం లభ్యం కాగా, నూకరాజు భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్య మృతదేహాల కోసం గాలిస్తున్నారు. ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్యకు సాధిక్ఖాన్ కారణమని పోలీసులు గుర్తించారు. సాధిక్ ఖాన్పై రాజమండ్రి 2 టౌన్, సర్పవరం పీఎస్లో కేసు నమోదు చేశారు. సాధిక్ ఖాన్ కోసం పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. రాజమండ్రి నుంచి రెండు, కాకినాడ నుంచి 3 పోలీసు బృందాలు గాలిస్తున్నాయి. తమ కుమారుడు జగదీశ్రెడ్డిని సాధిక్ఖాన్ హత్య చేశాడని భాస్కర్రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశాడు. సర్పవరం పోలీసులకు నూకరాజు వియ్యంకుడు భాస్కర్రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశాడు. నిందితుడు సాధిక్ ఖాన్ కోసం ఇళ్లు, అకాడమీల వద్ద పోలీసులు నిఘా పెట్టారు.
త్వరలో కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెడతా: మాజీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి
త్వరలో కొత్త రాజకీయ పార్టీ స్థాపించనున్నట్టు మాజీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి ప్రకటించారు. బుధవారం ఉదయం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ప్రజా పక్షంగా ప్రజల కోసం, ప్రజల గొంతుక వినిపించేందుకు కొత్త పార్టీ స్థాపిస్తానని తెలిపారు. ఎల్నినో ప్రభావం లేకుండా దేశం సుభిక్షింగా ఉండాలని శ్రీవారిని ప్రార్థించినట్లు పేర్కొన్నారు. ఈ నెలలోనే తదుపరి రాజకీయ ప్రణాళికను చెబుతానని వెల్లడించారు.
శ్రీశైలం జలాశయానికి స్వల్పంగా వరద ప్రవాహం
శ్రీశైలం జలాశయానికి స్వల్పంగా వరద ప్రవాహం పెరిగింది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 26,467 క్యూసెక్కుల వరద రాగా, శ్రీశైలం జలాశయం ప్రస్తుత నీటిమట్టం 875.50 అడుగులుగా
ఉంది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటి నిల్వ 165.92 టీఎంసీలుగా ఉంది. శ్రీశైలం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.80 టీఎంసీలు కాగా, శ్రీశైలం కుడి, ఎడమ జల విద్యుత్ కేంద్రాల్లో విద్యుదుత్పత్తి అవుతోంది. విద్యుదుత్పత్తి చేసి 54,087 క్యూసెక్కులు సాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకానికి 1,600 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటర్కు 8 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. హంద్రీనీవా ఎత్తిపోతల పథకానికి 3,050 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.
శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం సరికొత్త రికార్డు
తిరుమల శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పింది. రూ.6 కోట్ల మార్క్ను శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం దాటింది. తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండాయి. అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 80,905 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.6.12 కోట్లు వచ్చాయి. నిన్న శ్రీవారికి 33,539 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
శాసనమండలిలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాలు
శాసనమండలిలోనూ నేడు ప్రశ్నోత్తరాలు కొనసాగనున్నాయి. ఉన్నతి పథకం, గృహాల మంజూరుపై సభ్యుల ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానమిస్తారు. ఆర్వో వాటర్ ప్లాంట్లు, స్త్రీ శక్తి పథకం, ఆస్పత్రుల్లో పారిశుద్ధ్యంపై బదులిస్తారు. డ్వాక్రా సంఘాలకు వడ్డీలేని రుణాలు, పంటనష్టం, నిరుద్యోగ యువతకు ఆర్థిక సాయం, ఆక్వా రంగంలో సంక్షోభం తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానం చెప్పనున్నారు.
అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాలు
అసెంబ్లీలో నేడు పలు అంశాలపై ప్రశ్నోత్తరాలు జరగనున్నాయి. గూడూరులో యల్లసిరి కాలవ పనులు, తిరుపతి టీడీఆర్ బాండ్ల కుంభకోణంపై మంత్రులు బదులిస్తారు. ఏలేరు కాలవ రెగ్యులేటర్లు, గృహాల మ్యాపింగ్, ఆళ్లగడ్డలో డిగ్రీ కళాశాలపై సమాధానాలిస్తారు. గ్రీన్ డేటా సెంటర్, భవన నిర్మాణాల క్రమబద్ధీకరణ, కొవ్వాడ అణు విద్యుత్ కేంద్రం తదితర ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానం చెప్పనున్నారు. ప్రభుత్వ శాఖల్లో సాంకేతిక సిబ్బంది కొరత, ఫీజు రీయంబర్స్మెంట్పైనా చర్చ ఉంటుంది.
మూడో రోజు వర్షాకాల సమావేశాలు
శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు నేడు మూడో రోజుకు చేరుకున్నాయి. గత ప్రభుత్వంలోని గ్రూప్-1 అక్రమాలపై అసెంబ్లీలో కీలక చర్చ జరగనుంది. సూపర్-6 హామీలు, ప్రజా సంక్షేమంపై సభలో లఘు చర్చ ఉంటుంది. మంత్రి ఫరూఖ్ 'స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్' బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నారు. శాసనమండలిలో పురపాలక, గ్రంథాలయాల సవరణ బిల్లులను ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టనుంది. అలాగే మండలిలో నేడు డిప్యూటీ ఛైర్మన్ ఎన్నిక జరగనుంది.
తిరుమలలో టోకెన్ల నిలిపివేత
తిరుమలలో నేడు ఎస్ఎస్డీ టోకెన్ల జారీని నిలిపివేశారు. శ్రీనివాసం, విష్ణు నివాసం, భూదేవి కాంప్లెక్స్ల వద్ద ఈ టోకెన్ల జారీని ఆపేశారు. రేపు నేరుగా తిరుమల చేరుకుని సర్వదర్శనం చేసుకోవాలని భక్తులకు టీటీడీ విజ్ఞప్తి చేసింది.
నేడు చెన్నైలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు, రేపు చెన్నైలో పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ రాత్రికి ఆయన చెన్నై చేరుకుని అక్కడే బస చేస్తారు. రేపు జరగనున్న 'సదరన్ జోనల్ కౌన్సిల్' భేటీలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొంటారు.
వెలిగొండ నిర్వాసితులకు పరిహారం
వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులకు ఈ నెల 24 లోపు ప్యాకేజీ చెల్లించనున్నారు. నేడు 1,600 కుటుంబాలకు సీఎం రూ.200 కోట్ల పరిహారం పంపిణీ చేయనున్నారు. ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 2,565 కుటుంబాలకు పరిహారం ఇచ్చింది. ఈ నెలాఖరుకల్లా నల్లమలసాగర్కు నీళ్లు ఇస్తామని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
గుత్తేదారుల సమ్మె విరమణ
గుత్తేదారులు తమ వారం రోజుల సమ్మెను విరమించారు. వారికి రూ.50 కోట్ల బకాయిలు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చింది. మిగిలిన బకాయిలను అక్టోబర్, ఫిబ్రవరి నెలల్లో చెల్లిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. ప్రభుత్వ హామీతో తక్షణం సమ్మెను ఆపేస్తున్నట్లు గుత్తేదారులు ప్రకటించారు.