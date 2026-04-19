19-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిర్ణయం

TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA LIVE UPDATES (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 19, 2026 at 7:14 AM IST

19-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

6:46 AM, 19 Apr 2026 (IST)

ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం అందించాలని రాష్ట్రప్రభుత్వం నిర్ణయం

  • ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్లలో అందరికీ ఉచిత ప్రయాణం అందించాలని తెలంగాణ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. జూన్‌ 2 నుంచి ఈ పథకాన్ని అమలుచేసేందుకు సిద్ధం అవుతున్నట్లు సమాచారం. హైదరాబాద్‌ నగరంలో పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్‌ రద్దీ, కాలుష్య సమస్యలకు చెక్‌ పెట్టేలా ఈ నిర్ణయం దోహదపడనుంది. ఈ ఏడాది జూన్‌ 2 నుంచి పథకాన్ని అమలుచేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఎంఎంటీఎస్‌ రైళ్ల ద్వారా దక్షిణ మధ్య రైల్వేకు ఏడాదికి రూ.10 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతోంది. ప్రయాణికుల సంఖ్యతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రస్తుత ఆదాయాన్ని ఇస్తామని ప్రభుత్వం ఎస్​సీఆర్​ సమాచారం ఇచ్చింది. ప్రభుత్వం ఎంవోయూను పరిశీలించి రైల్వేబోర్డు అనుమతి తీసుకుంటామన్న దక్షిణ మధ్య రైల్వే అధికారులు తెలిపారు.

6:46 AM, 19 Apr 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో పలువురు ఐపీఎస్‌లు బదిలీలు, పోస్టింగ్‌లు

  • తెలంగాణలో పలువురు ఐపీఎస్‌లను ప్రభుత్వం బదిలీ చేసింది. ఈమేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఆసిఫాబాద్‌ అడిషనల్‌ ఎస్పీ (అడ్మిన్‌)గా చిత్తరంజన్‌ను నియమించారు. సంగారెడ్డి అడిషనల్‌ ఎస్పీగా చైతన్య రెడ్డి, జగిత్యాల అడిషనల్‌ ఎస్పీ (అడ్మిన్‌)గా పండరీ చేతన్‌, మెదక్‌ జిల్లా అదనపు ఎస్పీ(అడ్మిన్‌) గా విక్రాంత్‌ కుమార్‌ సింగ్‌, నిజామాబాద్‌ అదనపు డీసీపీ (అడ్మిన్‌)గా శుభం ప్రకాశ్‌, వనపర్తి అడిషనల్‌ ఎస్పీ (అడ్మిన్‌)గా రాజేశ్‌ మీనా, ఆదిలాబాద్‌ అడిషనల్‌ ఎస్పీ (అడ్మిన్‌)గా మౌనిక, నిర్మల్ జిల్లా బైంసా ఏఎస్పీగా సాయికిరణ్‌, ఉట్నూరు ఎఏస్పీగా రుత్విక్‌ సాయి నియమితులయ్యారు.

6:46 AM, 19 Apr 2026 (IST)

రేపు భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలం నస్తూరుపల్లిలో సీఎం పర్యటన

  • రేపు భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలం నస్తూరుపల్లిలో సీఎం పర్యటించనున్నారు. నస్తూరుపల్లిలో రెండో విడత రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేస్తారు. భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం బహిరంగసభలో నిధుల విడుదల చేయనున్నట్లు అధికార వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. రెండోవిడతలో భాగంగా తెలంగాణ రైతుల ఖాతాల్లో రూ.5,653 కోట్లు జమ కానుంది. 45,11,947 మంది రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ కానున్నాయి.

6:46 AM, 19 Apr 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఈనెల 26 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం

  • రాష్ట్రంలో ఈనెల 26 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉపరితల ఆవర్తనం, క్యూములోనింబస్‌ మేఘాల కారణంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఇవాళ ఆదిలాబాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి, వికారాబాద్‌, సంగారెడ్డి, మెదక్‌, కామారెడ్డి రేపు ఆదిలాబాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, కరీంనగర్‌, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, వికారాబాద్‌, సంగారెడ్డి, మెదక్‌, కామారెడ్డి జిల్లాలకు వర్ష సూచన చేసింది. వర్షం కురిసే జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వర్షాలతో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో స్వల్ప మార్పు ఉండే అవకాశం ఉంటుందని పేర్కొంది.

