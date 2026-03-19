19 march 2026 andhrapradesh news today live updates : శ్రీశైలంలో నాలుగో రోజు ఉగాది మహోత్సవాలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 19, 2026 at 6:42 AM IST

Updated : March 19, 2026 at 8:42 AM IST

19 march 2026 andhrapradesh news today live updates : ఉదయం 9.30 గం.కు ఆలయంలో నూతన పంచాంగ శ్రవణం

8:41 AM, 19 Mar 2026 (IST)

శ్రీశైలంలో ఉగాది మహోత్సవాలు

  • శ్రీశైలంలో నాలుగో రోజు ఉగాది మహోత్సవాలు
  • ఉగాది సందర్భంగా స్వామి, అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్న కన్నడ భక్తులు
  • శ్రీశైలం: ఉదయం 9.30 గం.కు ఆలయంలో నూతన పంచాంగ శ్రవణం
  • శ్రీశైలం: సాయంత్రం 5 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు రథోత్సవం
  • శ్రీశైలం: రాత్రి 7 గం.కు రాజరాజేశ్వరి అలంకారంలో భ్రమరాంబ దర్శనం

8:41 AM, 19 Mar 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 17 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 72,332 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.53 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 21,852 మంది భక్తులు

8:40 AM, 19 Mar 2026 (IST)

రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి

  • నెల్లూరు జిల్లా చేజర్ల మండలం చిత్తలూరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం
  • రచ్చబండను ఢీకొని చిత్తలూరుకు చెందిన మురళి, హరి మృతి

8:40 AM, 19 Mar 2026 (IST)

తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ

  • తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ
  • నూతన సంవత్సరానికి ఉగాది నాంది పలుకుతుంది: ప్రధాని
  • కొత్త శక్తి, ఆరంభాలకు ఉగాది పండుగ ప్రతీక: ప్రధాని మోదీ
  • ఈ ఏడాది ఆనందాలు, విజయాలతో ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి: ప్రధాని

8:39 AM, 19 Mar 2026 (IST)

విశాఖ మద్దిలపాలెంలో వ్యక్తి దారుణహత్య

  • విశాఖ మద్దిలపాలెంలో వెంకటేష్‌ అనే వ్యక్తి దారుణహత్య
  • వెంకటేష్‌, అతని సోదరుడిపై అర్ధరాత్రి కత్తులతో దాడిచేసిన రౌడీషీటర్‌
  • రౌడీషీటర్‌ అనిల్‌, అతని అనుచరుల దాడిలో వెంకటేష్‌(20) మృతి
  • విశాఖ ఇసుకతోటి ప్రాంతానికి చెందిన బచ్చు వెంకటేష్ మృతి
  • రౌడీషీటర్‌ అనిల్‌, అతని అనుచరులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు

8:39 AM, 19 Mar 2026 (IST)

యువ‌త‌కు ఉగాది కానుక‌గా ఉద్యోగాల పండ‌గ ప్రకటిస్తున్నాం: లోకేశ్​

  • యువ‌త‌కు ఉగాది కానుక‌గా ఉద్యోగాల పండ‌గ ప్రకటిస్తున్నాం: లోకేశ్​
  • యువ‌గ‌ళంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు జాబ్ క్యాలెండ‌ర్ విడుద‌ల చేశాం: లోకేశ్​
  • జాబ్‌ క్యాలెండర్ హామీని ప్రజా ప్రభుత్వం నెరవేర్చడం సంతోషంగా ఉంది: లోకేశ్​
  • నిర్దేశిత సమయంలోనే పరీక్షలు నిర్వహించి పోస్టులన్నీ భర్తీ చేస్తాం: లోకేశ్​
  • ఇకపై ఏటా ఉగాదికి జాబ్‌ క్యాలెండర్ ప్రకటిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్​
  • ఇకపై నిరుద్యోగులు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం కండి: మంత్రి లోకేశ్​

7:14 AM, 19 Mar 2026 (IST)

10,060 పోస్టులతో జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల చేయనున్న లోకేష్

  • కాసేపట్లో జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల చేయనున్న మంత్రి లోకేష్‌
  • 10,060 పోస్టులతో జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల చేయనున్న లోకేష్
  • ఇకపై ప్రతి ఉగాదికి జాబ్‌ క్యాలెండర్‌ విడుదల చేస్తామని లోకేష్ ప్రకటన
  • ఉన్నత విద్యాశాఖలో 1,500 పోస్టుల భర్తీకి మే 15న నోటిఫికేషన్‌ విడుదల
  • 91 గ్రూపు-1పోస్టులకు ఆగస్టు 15న నోటిఫికేషన్
  • హోం శాఖలో 2,778 పోస్టులకు ఆగస్టు 15న నోటిఫికేషన్
  • ఇతర శాఖల్లో 928 పోస్టులకు ఆగస్టు 15న నోటిఫికేషన్
  • విశ్వవిద్యాలయాల్లో అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన
  • 750 గ్రూపు-2 పోస్టులకు సెప్టెంబరు 15న నోటిఫికేషన్
  • 503 ఏఈఈ పోస్టులకు సెప్టెంబరు 15న నోటిఫికేషన్
  • ఇతరత్రా 506 పోస్టులకు సెప్టెంబరు 15న నోటిఫికేషన్
  • పాఠశాల, ఇంటర్ విద్యకు చెందిన 3,004 పోస్టులకు అక్టోబరు 15న నోటిఫికేషన్

7:13 AM, 19 Mar 2026 (IST)

మున్సిపల్ శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష

  • మున్సిపల్ శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
  • టిడ్కో ఇల్లు రానివారికి దరఖాస్తు డబ్బులు తిరిగి చెల్లింపు
  • 83,865 మందికి రూ.174 కోట్లు వెనక్కి ఇవ్వాలని సీఎం నిర్ణయం
  • త్వరలో లబ్ధిదారులతో 1,00,875 టిడ్కో ఇళ్లకు గృహప్రవేశం
  • రాష్ట్రంలోని అన్ని పట్టణాల్లో ఇళ్లకు క్యూఆర్ కోడ్‌ డోర్ నెంబర్లు
  • తాగునీరు కలుషితం కాకుండా స్మార్ట్ వాటర్ పైప్ లైన్ గ్రిడ్
  • 123 యూఎల్‌బీల్లో మౌలిక వసతులకు 100 రోజుల ప్రణాళిక అమలు
  • త్వరలో మరో 70 అన్న క్యాంటిన్లు ప్రారంభం

6:40 AM, 19 Mar 2026 (IST)

భద్రాద్రి రామయ్య బ్రహ్మోత్సవాలు

  • నేటి నుంచి భద్రాచలంలో శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు
  • ఇవాళ ఉగాది సందర్భంగా శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
  • ఈనెల 27న శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మిథిలా మండపంలో సీతారామ కల్యాణోత్సవం
  • భద్రాచలం: ఏప్రిల్‌ 2 వరకు కొనసాగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు

6:40 AM, 19 Mar 2026 (IST)

తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చంద్రబాబు

  • తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చంద్రబాబు
  • పరాభవ నామ సంవత్సరం అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలి: చంద్రబాబు
  • పేదరికం లేని సమసమాజం నిర్మాణానికి పీ4, వివిధ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందిపుచ్చుకోవాలి: చంద్రబాబు
  • ఉగాది తెలుగువారికి ఆరోగ్యం, అష్ట ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలి: చంద్రబాబు

6:39 AM, 19 Mar 2026 (IST)

తిరుమల: నేడు శ్రీవారి ఆలయంలో ఉగాది ఆస్థానం

  • తిరుమల: నేడు శ్రీవారి ఆలయంలో ఉగాది ఆస్థానం
  • ఆలయంలో బంగారు వాకిలి చెంతకు సర్వభూపాల వాహనంపై రానున్న మలయప్పస్వామి
  • మరో పల్లకిపై శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు విష్వక్సేనుల వేంచేపు
  • ఉత్సవమూర్తులకు నివేదనలు, పూజల తర్వాత నూతన వస్త్రాల సమర్పణ
  • తిరుమల: అనంతరం పంచాంగ శ్రవణం చేయనున్న సిద్ధాంతి

6:39 AM, 19 Mar 2026 (IST)

రేపు తిరుమల పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు

  • రేపు తిరుమల పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • మనవడు నారా దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శ్రీవారికి మొక్కులు
  • శ్రీవారికి మొక్కులు చెల్లించుకోనున్న సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం

6:39 AM, 19 Mar 2026 (IST)

తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పవన్‌ కల్యాణ్‌

  • తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పవన్‌ కల్యాణ్‌
  • ఈ ఉగాది.. పరాభవ నామ సంవత్సరం పేరిట మన ముందుకొస్తోంది: పవన్‌
  • 'పరాభవో న జ్ఞాతవ్య' అంటే పరాభవానికి దారి తీసే పనులు చేయవద్దని పెద్దలు చెబుతుంటారు: పవన్‌
  • పెద్దలు మాట పాటిస్తూ జాగ్రత్త వహించడమే మన విధి: పవన్‌
  • ఉగాది తెలుగువారికి ఆరోగ్యం, అష్ట ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలి: పవన్‌
Last Updated : March 19, 2026 at 8:42 AM IST

