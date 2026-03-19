19 march 2026 andhrapradesh news today live updates : శ్రీశైలంలో నాలుగో రోజు ఉగాది మహోత్సవాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : March 19, 2026 at 8:42 AM IST
19 march 2026 andhrapradesh news today live updates : ఉదయం 9.30 గం.కు ఆలయంలో నూతన పంచాంగ శ్రవణం
శ్రీశైలంలో ఉగాది మహోత్సవాలు
- శ్రీశైలంలో నాలుగో రోజు ఉగాది మహోత్సవాలు
- ఉగాది సందర్భంగా స్వామి, అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్న కన్నడ భక్తులు
- శ్రీశైలం: ఉదయం 9.30 గం.కు ఆలయంలో నూతన పంచాంగ శ్రవణం
- శ్రీశైలం: సాయంత్రం 5 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు రథోత్సవం
- శ్రీశైలం: రాత్రి 7 గం.కు రాజరాజేశ్వరి అలంకారంలో భ్రమరాంబ దర్శనం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 17 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 72,332 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.53 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 21,852 మంది భక్తులు
రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి
- నెల్లూరు జిల్లా చేజర్ల మండలం చిత్తలూరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం
- రచ్చబండను ఢీకొని చిత్తలూరుకు చెందిన మురళి, హరి మృతి
తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ
- తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ప్రధాని మోదీ
- నూతన సంవత్సరానికి ఉగాది నాంది పలుకుతుంది: ప్రధాని
- కొత్త శక్తి, ఆరంభాలకు ఉగాది పండుగ ప్రతీక: ప్రధాని మోదీ
- ఈ ఏడాది ఆనందాలు, విజయాలతో ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి: ప్రధాని
విశాఖ మద్దిలపాలెంలో వ్యక్తి దారుణహత్య
- విశాఖ మద్దిలపాలెంలో వెంకటేష్ అనే వ్యక్తి దారుణహత్య
- వెంకటేష్, అతని సోదరుడిపై అర్ధరాత్రి కత్తులతో దాడిచేసిన రౌడీషీటర్
- రౌడీషీటర్ అనిల్, అతని అనుచరుల దాడిలో వెంకటేష్(20) మృతి
- విశాఖ ఇసుకతోటి ప్రాంతానికి చెందిన బచ్చు వెంకటేష్ మృతి
- రౌడీషీటర్ అనిల్, అతని అనుచరులను అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
యువతకు ఉగాది కానుకగా ఉద్యోగాల పండగ ప్రకటిస్తున్నాం: లోకేశ్
- యువతకు ఉగాది కానుకగా ఉద్యోగాల పండగ ప్రకటిస్తున్నాం: లోకేశ్
- యువగళంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేశాం: లోకేశ్
- జాబ్ క్యాలెండర్ హామీని ప్రజా ప్రభుత్వం నెరవేర్చడం సంతోషంగా ఉంది: లోకేశ్
- నిర్దేశిత సమయంలోనే పరీక్షలు నిర్వహించి పోస్టులన్నీ భర్తీ చేస్తాం: లోకేశ్
- ఇకపై ఏటా ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ ప్రకటిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
- ఇకపై నిరుద్యోగులు పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధం కండి: మంత్రి లోకేశ్
10,060 పోస్టులతో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయనున్న లోకేష్
- కాసేపట్లో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయనున్న మంత్రి లోకేష్
- 10,060 పోస్టులతో జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేయనున్న లోకేష్
- ఇకపై ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేస్తామని లోకేష్ ప్రకటన
- ఉన్నత విద్యాశాఖలో 1,500 పోస్టుల భర్తీకి మే 15న నోటిఫికేషన్ విడుదల
- 91 గ్రూపు-1పోస్టులకు ఆగస్టు 15న నోటిఫికేషన్
- హోం శాఖలో 2,778 పోస్టులకు ఆగస్టు 15న నోటిఫికేషన్
- ఇతర శాఖల్లో 928 పోస్టులకు ఆగస్టు 15న నోటిఫికేషన్
- విశ్వవిద్యాలయాల్లో అధ్యాపక పోస్టుల భర్తీకి ప్రకటన
- 750 గ్రూపు-2 పోస్టులకు సెప్టెంబరు 15న నోటిఫికేషన్
- 503 ఏఈఈ పోస్టులకు సెప్టెంబరు 15న నోటిఫికేషన్
- ఇతరత్రా 506 పోస్టులకు సెప్టెంబరు 15న నోటిఫికేషన్
- పాఠశాల, ఇంటర్ విద్యకు చెందిన 3,004 పోస్టులకు అక్టోబరు 15న నోటిఫికేషన్
మున్సిపల్ శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
- మున్సిపల్ శాఖపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
- టిడ్కో ఇల్లు రానివారికి దరఖాస్తు డబ్బులు తిరిగి చెల్లింపు
- 83,865 మందికి రూ.174 కోట్లు వెనక్కి ఇవ్వాలని సీఎం నిర్ణయం
- త్వరలో లబ్ధిదారులతో 1,00,875 టిడ్కో ఇళ్లకు గృహప్రవేశం
- రాష్ట్రంలోని అన్ని పట్టణాల్లో ఇళ్లకు క్యూఆర్ కోడ్ డోర్ నెంబర్లు
- తాగునీరు కలుషితం కాకుండా స్మార్ట్ వాటర్ పైప్ లైన్ గ్రిడ్
- 123 యూఎల్బీల్లో మౌలిక వసతులకు 100 రోజుల ప్రణాళిక అమలు
- త్వరలో మరో 70 అన్న క్యాంటిన్లు ప్రారంభం
భద్రాద్రి రామయ్య బ్రహ్మోత్సవాలు
- నేటి నుంచి భద్రాచలంలో శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు
- ఇవాళ ఉగాది సందర్భంగా శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం
- ఈనెల 27న శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మిథిలా మండపంలో సీతారామ కల్యాణోత్సవం
- భద్రాచలం: ఏప్రిల్ 2 వరకు కొనసాగనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు
తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చంద్రబాబు
- తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చంద్రబాబు
- పరాభవ నామ సంవత్సరం అందరి జీవితాల్లో వెలుగులు నింపాలి: చంద్రబాబు
- పేదరికం లేని సమసమాజం నిర్మాణానికి పీ4, వివిధ అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అందిపుచ్చుకోవాలి: చంద్రబాబు
- ఉగాది తెలుగువారికి ఆరోగ్యం, అష్ట ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలి: చంద్రబాబు
తిరుమల: నేడు శ్రీవారి ఆలయంలో ఉగాది ఆస్థానం
- తిరుమల: నేడు శ్రీవారి ఆలయంలో ఉగాది ఆస్థానం
- ఆలయంలో బంగారు వాకిలి చెంతకు సర్వభూపాల వాహనంపై రానున్న మలయప్పస్వామి
- మరో పల్లకిపై శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు విష్వక్సేనుల వేంచేపు
- ఉత్సవమూర్తులకు నివేదనలు, పూజల తర్వాత నూతన వస్త్రాల సమర్పణ
- తిరుమల: అనంతరం పంచాంగ శ్రవణం చేయనున్న సిద్ధాంతి
రేపు తిరుమల పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- రేపు తిరుమల పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- మనవడు నారా దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శ్రీవారికి మొక్కులు
- శ్రీవారికి మొక్కులు చెల్లించుకోనున్న సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం
తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పవన్ కల్యాణ్
- తెలుగు ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన పవన్ కల్యాణ్
- ఈ ఉగాది.. పరాభవ నామ సంవత్సరం పేరిట మన ముందుకొస్తోంది: పవన్
- 'పరాభవో న జ్ఞాతవ్య' అంటే పరాభవానికి దారి తీసే పనులు చేయవద్దని పెద్దలు చెబుతుంటారు: పవన్
- పెద్దలు మాట పాటిస్తూ జాగ్రత్త వహించడమే మన విధి: పవన్
- ఉగాది తెలుగువారికి ఆరోగ్యం, అష్ట ఐశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలి: పవన్
