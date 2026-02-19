ETV Bharat / state

19-02-2026 - ఉప్పాడ మత్స్యకారులకు గుడ్​న్యూస్​ తెలుపనున్న పవన్‌కల్యాణ్‌

19 february 2026 ap live news updates
19 february 2026 ap live news updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 7:07 AM IST

|

Updated : February 19, 2026 at 12:14 PM IST

Choose ETV Bharat

19-02-2026- ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర వార్తలు - సముద్రకోత నివారణ, కాలుష్య నియంత్రణపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ ప్రత్యేక దృష్టి

LIVE FEED

12:06 PM, 19 Feb 2026 (IST)

పిఠాపురం వేదికగా భారీ ప్రకటనకు సిద్ధమైన పవన్‌కల్యాణ్‌

  • ఉప్పాడ మత్స్యకారుల కోసం పిఠాపురం వేదికగా భారీ ప్రకటనకు సిద్ధమైన పవన్‌కల్యాణ్‌
  • గత అక్టోబర్‌లో మత్స్యకారులు లేవనెత్తిన సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాల అన్వేషణ
  • సముద్రకోత నివారణ, కాలుష్య నియంత్రణపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ ప్రత్యేక దృష్టి
  • మత్స్య సంపద వృద్ధి, అధునాతన పద్ధతుల్లో వేట, మెరుగైన మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు
  • గ్రామాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనతో పాటు వ్యవసాయం, ఇతర ఉపాధి అవకాశాల మెరుగుదల
  • మెరైన్ ఫిషరీస్ నిపుణులు, ఉన్నతాధికారుల సలహాలతో పక్కా రోడ్ మ్యాప్

12:05 PM, 19 Feb 2026 (IST)

ఇద్దరు బాలురు అదృశ్యం

  • విజయవాడ భవానీపురంలో ఇద్దరు బాలురు అదృశ్యం
  • నిన్న రాత్రి ట్యూషన్‌కు వెళ్లి తిరిగిరాని బాలురు
  • భవానీపురం పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు చేసిన బాలురు తల్లిదండ్రులు
  • సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా బాలురు ఆచూకీకి పోలీసుల యత్నం

12:04 PM, 19 Feb 2026 (IST)

నకిలీ మద్యం కేసు నిందితులకు నేటితో ముగియనున్న రిమాండ్‌

11:36 AM, 19 Feb 2026 (IST)

చెరువులోకి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ హత్యాచార నిందితుడు

  • మదనపల్లె జిల్లా ఆసుపత్రి మార్చురీలో కులవర్ధన్ మృతదేహం
  • మృతదేహం తీసుకెళ్లేందుకు ముందుకురాని కులవర్దన్ కుటుంబసభ్యులు
  • మృతదేహం బంధువులకు అప్పగించేందుకు 48 గంటలపాటు వేచిచూడనున్న పోలీసులు
  • బంధువులు రానిపక్షంలో అనాథ శవంగా పరిగణించనున్న పోలీసులు
  • ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంటలకు పూర్తవవున్న 48 గంటల సమయం
  • సా. 4 తర్వాత పురపాలక సంఘానికి మృతదేహాన్ని అప్పగించనున్న పోలీసులు
  • కులవర్ధన్ మృతదేహాన్ని ఆనాథ శవంగా ఖననం చేయనున్న పురపాలక సిబ్బంది

11:35 AM, 19 Feb 2026 (IST)

ప్రొద్దుటూరులో గ్రీన్‌లాండ్ వద్ద రజకుల ఆందోళన

  • కడప: ప్రొద్దుటూరులో గ్రీన్‌లాండ్ వద్ద రజకుల ఆందోళన
  • దోభీఘాట్‌కు కొందరు వ్యక్తులు అక్రమంగా తాళాలు వేశారని ఆందోళన
  • దోభీఘాట్‌లోకి రజకులను వెళ్లనివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారని ఆవేదన
  • ప్రభుత్వం కేటాయించిన దోభీఘాట్ స్థలాన్ని కొందరు ఆక్రమిస్తున్నారని ఆరోపణ
  • రజకుల ఆందోళనకు మద్దతు తెలిపిన బీజేపీ, సీపీఐ నేతలు

11:18 AM, 19 Feb 2026 (IST)

వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు మండలిలో విజిల్స్ వేయడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం

  • పోడియం వద్ద ఆందోళన చేస్తూ విజిల్స్ వేసిన పలువురు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు
  • సభను కాసేవు వాయిదా వేసిన మండలి ఛైర్మన్
  • శాసనమండలిలోకి విజిల్స్ తీసుకొచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు
  • పలుమార్లు విజిల్స్ వేసిన రమేష్ యాదవ్, బొమ్మి ఇజ్రాయిల్‌, మొండితోక అరుణ్‌కుమార్‌
  • మండలిలో విజిల్స్ వేయడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపిన మంత్రులు
  • పెద్దల సభ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించారంటూ అధికారపార్టీ సభ్యుల ఆవేదన
  • గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సభ్యులు
  • సభలోకి విజిల్స్ ఎవరు తీసుకొచ్చారనే అంశంపై భద్రతా సిబ్బంది ఆరా

11:06 AM, 19 Feb 2026 (IST)

సాక్షి మీడియాకు ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు లీగల్ నోటీసులు

  • తనపై వ్యతిరేక కథనాలతోపాటు వ్యక్తిగత ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా కథనాలు రాస్తున్నారని సాక్షి మీడియాకు నోటీసులు
  • ఇందిరా టెలివిజన్ ఎండీ భారతీరెడ్డి, ఎడిటర్, బ్యూరో చీఫ్, బోర్డ్ డైరెక్టర్లకు లీగల్ నోటీసులు
  • బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పకుంటే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని రఘురామ హెచ్చరిక
  • నష్ట పరిహారంగా రూ.కోటి చెల్లించాలని లీగల్‌ నోటీసులో పేర్కొన్న రఘురామ
  • పరిహారం అమరావతి రైతులకు ఇవ్వాలని లీగల్ నోటీసులో పేర్కొన్న న్యాయవాది ఉమేష్‌చంద్ర
  • సంబంధం లేని హెరిటేజ్‌ అంశాన్ని తీసుకురావడం బాధాకరం: అచ్చెన్నాయుడు
  • ఒక్క ఆధారమైనా చూపించి వైసీపీ సభ్యులు మాట్లాడాలి: అచ్చెన్నాయుడు
  • హెరిటేజ్‌కు సంబంధం ఉందని కనీసం ఒక్క ఆధారమైనా చూపించండి: అచ్చెన్నాయుడు

10:15 AM, 19 Feb 2026 (IST)

మూడేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారం

  • విశాఖ: పెడగంట్యాడ మండలంలో దారుణం
  • మూడేళ్ల చిన్నారిపై యోగి అనే వ్యక్తి అత్యాచారయత్నం
  • తినుబండారాలంటూ తీసుకెళ్లి అఘాయిత్యానికి యత్నించిన యోగి
  • న్యూపోర్టు పోలీసులకు బాలిక తల్లి ఫిర్యాదు, యోగిపై పోక్సో కేసు నమోదు
  • యోగిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న న్యూపోర్టు పోలీసులు

8:10 AM, 19 Feb 2026 (IST)

అసెంబ్లీ వాయిదా అనంతరం జయపురకు సీఎం చంద్రబాబు

  • నేడు జయపుర వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
  • అసెంబ్లీ వాయిదా అనంతరం జయపురకు సీఎం చంద్రబాబు
  • ఐఏఎస్ అధికారి వివాహ వేడుకకు హాజరుకానున్న చంద్రబాబు
  • రాత్రికి జయపురలోనే బసచేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • రేపు జయపుర నుంచి దిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
  • దిల్లీలో జరిగే ఏఐ సమ్మిట్‌లో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • ఈనెల 21న వినుకొండలో పర్యటించనున్న చంద్రబాబు
  • స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎం
  • ఈనెల 24న ప్రకాశం జిల్లాకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
  • వెలుగొండ ప్రాజెక్టును పరిశీలించి కీలక సమీక్ష చేయనున్న సీఎం

8:09 AM, 19 Feb 2026 (IST)

పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర తల్లి ఇంట్లో చోరీచేసిన నిందితుడు అరెస్టు

  • పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర తల్లి ఇంట్లో చోరీచేసిన నిందితుడు అరెస్టు
  • పోలీసుల అదుపులో ఏలూరు జిల్లా పెదపాడుకు చెందిన నిందితుడు రాజేష్‌
  • చింతలపూడిలోని ప్రమీలాదేవి ఇంట్లో రూ.70 లక్షలు విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలు చోరీ
  • రాజేష్‌పై పెదపాడు పోలీసుస్టేషన్‌లో పలు కేసులు నమోదు
  • ఓ కేసులో 4 రోజుల క్రితమే జైలు నుంచి బెయిల్‌పై బయటకొచ్చిన రాజేష్‌
  • ఒంగోలులో వాలీబాల్‌ ఆడేందుకు వెళ్లి తిరుగు ప్రయాణంలో చోరీకి పాల్పడినట్లు సమాచారం
  • ఏలూరు పోలీసుల సహకారంతో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పొన్నూరు పోలీసులు
  • నిందితుడి నుంచి 10 కేజీల వెండిని స్వాధీనం చేసుకోగా కొంత బంగారం విక్రయించినట్లు సమాచారం
  • మిగిలిన ఆభరణాలను ఏలూరులోని ఓ వైసీపీ సర్పంచ్‌ ఇంట్లో పెట్టినట్లు విచారణలో గుర్తింపు
  • వైఎస్సార్​సీపీ సర్పంచిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్న పోలీసులు

7:40 AM, 19 Feb 2026 (IST)

నిరుద్యోగులకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలో మరో డీఎస్సీ

  • మరో డీఎస్సీ ప్రకటనకు సిద్ధమైన ‍‌కూటమి ప్రభుత్వం
  • ఏటా డీఎస్సీ నిర్వహిస్తామని ఇటీవల మంత్రి లోకేష్‌ హామీ
  • మంత్రి లోకేష్‌ హామీ మేరకు డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్‌కు కసరత్తు
  • ఉగాది పండగ సందర్భంగా డీఎస్సీ ప్రకటించాలని యోచన
  • క్షేత్రస్థాయి నుంచి ఖాళీల వివరాలు సేకరించిన పాఠశాల విద్యాశాఖ

7:40 AM, 19 Feb 2026 (IST)

అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసేవరకు శాఖాధిపతులు అందుబాటులో ఉండాలి : సీఎస్‌

  • అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసేవరకు శాఖాధిపతులు అందుబాటులో ఉండాలని సీఎస్‌ ఆదేశాలు
  • తమ కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించిన సీఎస్‌ విజయానంద్
  • ఎమ్మెల్యేలకు అధికారులు రోజూ మ. 3 నుంచి సా. 6 వరకు అందుబాటులో ఉండాలన్న సీఎస్‌
  • అందుబాటులో లేక ప్రజాప్రతినిధులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని సర్క్యులర్‌ జారీచేసిన సీఎస్‌
  • ప్రజాప్రతినిధుల కోసం రోజూ మ. 3 నుంచి సా. 6 వరకూ తమ కార్యాలయంలో ఉండాలని ఆదేశం
  • అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసేవరకు అధికారులు ఆదేశాలు పాటించాలన్న సీఎస్

7:39 AM, 19 Feb 2026 (IST)

ప్రజాప్రతినిధులు, కుటుంబసభ్యులకు మంత్రి నారా లోకేష్ విందు

  • ప్రజాప్రతినిధులు, కుటుంబసభ్యులకు మంత్రి నారా లోకేష్ విందు
  • గత రాత్రి అనంతపురం, హిందూపురం పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పరిధి నేతలకు ఆహ్వానం
  • కూటమి ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలను కుటుంబాలతో సహా ఆహ్వానించిన లోకేష్‌
  • కుటుంబసభ్యులను తీసుకురాని జేసీ అస్మిత్‌రెడ్డిని ఆటపట్టించిన మంత్రి నారా లోకేష్
  • చిన్నారులను ఎత్తుకొని ముద్దాడి సరదాగా గడిపిన మంత్రి నారా లోకేష్
  • ఇంటికొచ్చిన మహిళలకు మంగళగిరి వీవర్ శాల నుంచి తెప్పించిన పట్టుచీరలు అందజేత

7:39 AM, 19 Feb 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి14 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 63,804 మంది భక్తులు
  • నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.90 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 24,142 మంది భక్తులు

7:07 AM, 19 Feb 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లా: వినుకొండలో స్వల్ప భూ ప్రకంపనలు

  • పల్నాడు జిల్లా: వినుకొండలో స్వల్ప భూ ప్రకంపనలు
  • తెల్లవారుజామున రెండున్నర గంటలకు ఐదు సెకండ్ల పాటు కంపించిన భూమి
  • వినుకొండతో పాటు నడిగడ్డ పరిసర ప్రాంతాలలో కూడా భూ ప్రకంపనలు

6:44 AM, 19 Feb 2026 (IST)

తెలంగాణలోని గద్వాలలో ఆర్టీసీ బస్సుకు ప్రమాదం - 20 మందికి గాయాలు

  • గద్వాల జిల్లా: ఉండవెల్లి మం. ఇటిక్యాలపాడు వద్ద ప్రమాదం
  • గద్వాల జిల్లా: అదుపుతప్పి గుంతలో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు
  • గద్వాల జిల్లా: ప్రమాదంలో 20 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు
  • క్షతగాత్రులను కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • హైదరాబాద్ నుంచి అనంతపురం వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సుకు ప్రమాదం

6:43 AM, 19 Feb 2026 (IST)

నేడు విశాఖకు రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్

  • నేడు విశాఖకు రానున్న రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్
  • భారత నౌకాదళం ఆతిథ్యమిస్తోన్న మిలాన్ ప్రారంభోత్సవానికి రానున్న రాజ్‌నాథ్‌సింగ్
  • నౌకాదళ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించనున్న రక్షణమంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌
  • నౌకాదళ స్థావరంలోని సముద్రిక ఆడిటోరియంలో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం
  • కార్యక్రమంలో దేశ, విదేశీ ప్రతినిధులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న రాజ్‌నాథ్‌

6:43 AM, 19 Feb 2026 (IST)

నేటి సాయంత్రం విశాఖ ఆర్కే బీచ్​లో సిటీ పరేడ్​

  • ఇవాళ సాయంత్రం విశాఖ ఆర్కే బీచ్‌లో సిటీ పరేడ్‌
  • అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల పండుగను పురస్కరించుకుని సిటీ పరేడ్
  • సాయంత్రం 5 నుంచి 7.20 వరకు సిటీ పరేడ్, నౌకాదళం విన్యాసాలు
  • కార్యక్రమాలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్న గవర్నర్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌
  • పార్క్‌ హోటల్‌ కూడలి నుంచి కోస్టల్‌ బ్యాటరీ వరకు సిటీ పరేడ్‌
  • సిటీ పరేడ్‌లో వివిధ దేశాలకు చెందిన సాంస్కృతిక బృందాల ప్రదర్శన
  • ఏపీకి చెందిన కళాకారులు, త్రివిధ దళాల సిబ్బంది, ఎన్‌సీసీ ప్రదర్శనలు

6:42 AM, 19 Feb 2026 (IST)

రాష్ట్ర పండుగగా రాజాంలోని శ్రీ పోలిపల్లి పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర

  • రాష్ట్ర పండుగగా రాజాంలోని శ్రీ పోలిపల్లి పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర
  • అమ్మవారి జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు
  • ఉత్సవాల కోసం రూ.50 లక్షల నిధుల మంజూరుకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు
  • తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని దేవాదాయశాఖ కమిషనర్‌కు ప్రభుత్వం ఆదేశం
Last Updated : February 19, 2026 at 12:14 PM IST

TAGGED:

AP NEWS LIVE UPDATES
AP LATEST LIVE NEWS
ANDHRA PRADESH TOP NEWS TODAY
ETV BHARAT LATES NEWS
ANDHRA PRADESH LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.