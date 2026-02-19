19-02-2026 - ఉప్పాడ మత్స్యకారులకు గుడ్న్యూస్ తెలుపనున్న పవన్కల్యాణ్
19 february 2026 ap live news updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 19, 2026 at 7:07 AM IST|
Updated : February 19, 2026 at 12:14 PM IST
19-02-2026- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వార్తలు - సముద్రకోత నివారణ, కాలుష్య నియంత్రణపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ప్రత్యేక దృష్టి
పిఠాపురం వేదికగా భారీ ప్రకటనకు సిద్ధమైన పవన్కల్యాణ్
- గత అక్టోబర్లో మత్స్యకారులు లేవనెత్తిన సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాల అన్వేషణ
- గత అక్టోబర్లో మత్స్యకారులు లేవనెత్తిన సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాల అన్వేషణ
- సముద్రకోత నివారణ, కాలుష్య నియంత్రణపై డిప్యూటీ సీఎం పవన్ ప్రత్యేక దృష్టి
- మత్స్య సంపద వృద్ధి, అధునాతన పద్ధతుల్లో వేట, మెరుగైన మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు
- గ్రామాల్లో మౌలిక వసతుల కల్పనతో పాటు వ్యవసాయం, ఇతర ఉపాధి అవకాశాల మెరుగుదల
- మెరైన్ ఫిషరీస్ నిపుణులు, ఉన్నతాధికారుల సలహాలతో పక్కా రోడ్ మ్యాప్
ఇద్దరు బాలురు అదృశ్యం
- నిన్న రాత్రి ట్యూషన్కు వెళ్లి తిరిగిరాని బాలురు
- నిన్న రాత్రి ట్యూషన్కు వెళ్లి తిరిగిరాని బాలురు
- భవానీపురం పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేసిన బాలురు తల్లిదండ్రులు
- సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ ఆధారంగా బాలురు ఆచూకీకి పోలీసుల యత్నం
నకిలీ మద్యం కేసు నిందితులకు నేటితో ముగియనున్న రిమాండ్
- నిందితులను నేడు కోర్టులో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుపరచనున్న అధికారులు
- నిందితులను నేడు కోర్టులో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా హాజరుపరచనున్న అధికారులు
- బెయిల్పై ఉన్న నిందితులు అద్దేపల్లి సోదరులు, జోగి సోదరులు
- నేడు విచారణకు రాకుండా గైర్హాజరు పిటిషన్ వేసిన జోగి సోదరులు
చెరువులోకి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డ హత్యాచార నిందితుడు
- మదనపల్లె జిల్లా ఆసుపత్రి మార్చురీలో కులవర్ధన్ మృతదేహం
- మృతదేహం తీసుకెళ్లేందుకు ముందుకురాని కులవర్దన్ కుటుంబసభ్యులు
- మృతదేహం బంధువులకు అప్పగించేందుకు 48 గంటలపాటు వేచిచూడనున్న పోలీసులు
- బంధువులు రానిపక్షంలో అనాథ శవంగా పరిగణించనున్న పోలీసులు
- ఇవాళ సాయంత్రం 4 గంటలకు పూర్తవవున్న 48 గంటల సమయం
- సా. 4 తర్వాత పురపాలక సంఘానికి మృతదేహాన్ని అప్పగించనున్న పోలీసులు
- కులవర్ధన్ మృతదేహాన్ని ఆనాథ శవంగా ఖననం చేయనున్న పురపాలక సిబ్బంది
ప్రొద్దుటూరులో గ్రీన్లాండ్ వద్ద రజకుల ఆందోళన
- దోభీఘాట్కు కొందరు వ్యక్తులు అక్రమంగా తాళాలు వేశారని ఆందోళన
- దోభీఘాట్కు కొందరు వ్యక్తులు అక్రమంగా తాళాలు వేశారని ఆందోళన
- దోభీఘాట్లోకి రజకులను వెళ్లనివ్వకుండా అడ్డుకుంటున్నారని ఆవేదన
- ప్రభుత్వం కేటాయించిన దోభీఘాట్ స్థలాన్ని కొందరు ఆక్రమిస్తున్నారని ఆరోపణ
- రజకుల ఆందోళనకు మద్దతు తెలిపిన బీజేపీ, సీపీఐ నేతలు
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు మండలిలో విజిల్స్ వేయడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం
- సభను కాసేవు వాయిదా వేసిన మండలి ఛైర్మన్
- సభను కాసేవు వాయిదా వేసిన మండలి ఛైర్మన్
- శాసనమండలిలోకి విజిల్స్ తీసుకొచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు
- పలుమార్లు విజిల్స్ వేసిన రమేష్ యాదవ్, బొమ్మి ఇజ్రాయిల్, మొండితోక అరుణ్కుమార్
- మండలిలో విజిల్స్ వేయడంపై తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపిన మంత్రులు
- పెద్దల సభ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించారంటూ అధికారపార్టీ సభ్యుల ఆవేదన
- గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేసిన సభ్యులు
- సభలోకి విజిల్స్ ఎవరు తీసుకొచ్చారనే అంశంపై భద్రతా సిబ్బంది ఆరా
సాక్షి మీడియాకు ఉపసభాపతి రఘురామకృష్ణరాజు లీగల్ నోటీసులు
- ఇందిరా టెలివిజన్ ఎండీ భారతీరెడ్డి, ఎడిటర్, బ్యూరో చీఫ్, బోర్డ్ డైరెక్టర్లకు లీగల్ నోటీసులు
- ఇందిరా టెలివిజన్ ఎండీ భారతీరెడ్డి, ఎడిటర్, బ్యూరో చీఫ్, బోర్డ్ డైరెక్టర్లకు లీగల్ నోటీసులు
- బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పకుంటే సివిల్, క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకుంటామని రఘురామ హెచ్చరిక
- నష్ట పరిహారంగా రూ.కోటి చెల్లించాలని లీగల్ నోటీసులో పేర్కొన్న రఘురామ
- పరిహారం అమరావతి రైతులకు ఇవ్వాలని లీగల్ నోటీసులో పేర్కొన్న న్యాయవాది ఉమేష్చంద్ర
- సంబంధం లేని హెరిటేజ్ అంశాన్ని తీసుకురావడం బాధాకరం: అచ్చెన్నాయుడు
- ఒక్క ఆధారమైనా చూపించి వైసీపీ సభ్యులు మాట్లాడాలి: అచ్చెన్నాయుడు
- హెరిటేజ్కు సంబంధం ఉందని కనీసం ఒక్క ఆధారమైనా చూపించండి: అచ్చెన్నాయుడు
మూడేళ్ల చిన్నారిపై అత్యాచారం
- పెడగంట్యాడ మండలంలో దారుణం
- మూడేళ్ల చిన్నారిపై యోగి అనే వ్యక్తి అత్యాచారయత్నం
- తినుబండారాలంటూ తీసుకెళ్లి అఘాయిత్యానికి యత్నించిన యోగి
- న్యూపోర్టు పోలీసులకు బాలిక తల్లి ఫిర్యాదు, యోగిపై పోక్సో కేసు నమోదు
- యోగిని అదుపులోకి తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్న న్యూపోర్టు పోలీసులు
అసెంబ్లీ వాయిదా అనంతరం జయపురకు సీఎం చంద్రబాబు
- అసెంబ్లీ వాయిదా అనంతరం జయపురకు సీఎం చంద్రబాబు
- అసెంబ్లీ వాయిదా అనంతరం జయపురకు సీఎం చంద్రబాబు
- ఐఏఎస్ అధికారి వివాహ వేడుకకు హాజరుకానున్న చంద్రబాబు
- రాత్రికి జయపురలోనే బసచేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- రేపు జయపుర నుంచి దిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
- దిల్లీలో జరిగే ఏఐ సమ్మిట్లో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు
- ఈనెల 21న వినుకొండలో పర్యటించనున్న చంద్రబాబు
- స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న సీఎం
- ఈనెల 24న ప్రకాశం జిల్లాకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
- వెలుగొండ ప్రాజెక్టును పరిశీలించి కీలక సమీక్ష చేయనున్న సీఎం
పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర తల్లి ఇంట్లో చోరీచేసిన నిందితుడు అరెస్టు
- పోలీసుల అదుపులో ఏలూరు జిల్లా పెదపాడుకు చెందిన నిందితుడు రాజేష్
- పోలీసుల అదుపులో ఏలూరు జిల్లా పెదపాడుకు చెందిన నిందితుడు రాజేష్
- చింతలపూడిలోని ప్రమీలాదేవి ఇంట్లో రూ.70 లక్షలు విలువైన బంగారం, వెండి ఆభరణాలు చోరీ
- రాజేష్పై పెదపాడు పోలీసుస్టేషన్లో పలు కేసులు నమోదు
- ఓ కేసులో 4 రోజుల క్రితమే జైలు నుంచి బెయిల్పై బయటకొచ్చిన రాజేష్
- ఒంగోలులో వాలీబాల్ ఆడేందుకు వెళ్లి తిరుగు ప్రయాణంలో చోరీకి పాల్పడినట్లు సమాచారం
- ఏలూరు పోలీసుల సహకారంతో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్న పొన్నూరు పోలీసులు
- నిందితుడి నుంచి 10 కేజీల వెండిని స్వాధీనం చేసుకోగా కొంత బంగారం విక్రయించినట్లు సమాచారం
- మిగిలిన ఆభరణాలను ఏలూరులోని ఓ వైసీపీ సర్పంచ్ ఇంట్లో పెట్టినట్లు విచారణలో గుర్తింపు
- వైఎస్సార్సీపీ సర్పంచిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేస్తున్న పోలీసులు
నిరుద్యోగులకు గుడ్న్యూస్ - త్వరలో మరో డీఎస్సీ
- ఏటా డీఎస్సీ నిర్వహిస్తామని ఇటీవల మంత్రి లోకేష్ హామీ
- ఏటా డీఎస్సీ నిర్వహిస్తామని ఇటీవల మంత్రి లోకేష్ హామీ
- మంత్రి లోకేష్ హామీ మేరకు డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్కు కసరత్తు
- ఉగాది పండగ సందర్భంగా డీఎస్సీ ప్రకటించాలని యోచన
- క్షేత్రస్థాయి నుంచి ఖాళీల వివరాలు సేకరించిన పాఠశాల విద్యాశాఖ
అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసేవరకు శాఖాధిపతులు అందుబాటులో ఉండాలి : సీఎస్
- తమ కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించిన సీఎస్ విజయానంద్
- తమ కార్యాలయాల్లో అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించిన సీఎస్ విజయానంద్
- ఎమ్మెల్యేలకు అధికారులు రోజూ మ. 3 నుంచి సా. 6 వరకు అందుబాటులో ఉండాలన్న సీఎస్
- అందుబాటులో లేక ప్రజాప్రతినిధులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని సర్క్యులర్ జారీచేసిన సీఎస్
- ప్రజాప్రతినిధుల కోసం రోజూ మ. 3 నుంచి సా. 6 వరకూ తమ కార్యాలయంలో ఉండాలని ఆదేశం
- అసెంబ్లీ సమావేశాలు ముగిసేవరకు అధికారులు ఆదేశాలు పాటించాలన్న సీఎస్
ప్రజాప్రతినిధులు, కుటుంబసభ్యులకు మంత్రి నారా లోకేష్ విందు
- గత రాత్రి అనంతపురం, హిందూపురం పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పరిధి నేతలకు ఆహ్వానం
- గత రాత్రి అనంతపురం, హిందూపురం పార్లమెంటు నియోజకవర్గాల పరిధి నేతలకు ఆహ్వానం
- కూటమి ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలను కుటుంబాలతో సహా ఆహ్వానించిన లోకేష్
- కుటుంబసభ్యులను తీసుకురాని జేసీ అస్మిత్రెడ్డిని ఆటపట్టించిన మంత్రి నారా లోకేష్
- చిన్నారులను ఎత్తుకొని ముద్దాడి సరదాగా గడిపిన మంత్రి నారా లోకేష్
- ఇంటికొచ్చిన మహిళలకు మంగళగిరి వీవర్ శాల నుంచి తెప్పించిన పట్టుచీరలు అందజేత
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి14 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి14 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 63,804 మంది భక్తులు
- నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.90 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 24,142 మంది భక్తులు
పల్నాడు జిల్లా: వినుకొండలో స్వల్ప భూ ప్రకంపనలు
- తెల్లవారుజామున రెండున్నర గంటలకు ఐదు సెకండ్ల పాటు కంపించిన భూమి
- తెల్లవారుజామున రెండున్నర గంటలకు ఐదు సెకండ్ల పాటు కంపించిన భూమి
- వినుకొండతో పాటు నడిగడ్డ పరిసర ప్రాంతాలలో కూడా భూ ప్రకంపనలు
తెలంగాణలోని గద్వాలలో ఆర్టీసీ బస్సుకు ప్రమాదం - 20 మందికి గాయాలు
- గద్వాల జిల్లా: అదుపుతప్పి గుంతలో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు
- గద్వాల జిల్లా: అదుపుతప్పి గుంతలో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు
- గద్వాల జిల్లా: ప్రమాదంలో 20 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు
- క్షతగాత్రులను కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
- హైదరాబాద్ నుంచి అనంతపురం వస్తున్న ఆర్టీసీ బస్సుకు ప్రమాదం
నేడు విశాఖకు రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్
- నేడు విశాఖకు రానున్న రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్
- భారత నౌకాదళం ఆతిథ్యమిస్తోన్న మిలాన్ ప్రారంభోత్సవానికి రానున్న రాజ్నాథ్సింగ్
- నౌకాదళ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్షించనున్న రక్షణమంత్రి రాజ్నాథ్సింగ్
- నౌకాదళ స్థావరంలోని సముద్రిక ఆడిటోరియంలో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం
- కార్యక్రమంలో దేశ, విదేశీ ప్రతినిధులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్న రాజ్నాథ్
నేటి సాయంత్రం విశాఖ ఆర్కే బీచ్లో సిటీ పరేడ్
- అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల పండుగను పురస్కరించుకుని సిటీ పరేడ్
- అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల పండుగను పురస్కరించుకుని సిటీ పరేడ్
- సాయంత్రం 5 నుంచి 7.20 వరకు సిటీ పరేడ్, నౌకాదళం విన్యాసాలు
- కార్యక్రమాలకు ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్న గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్
- పార్క్ హోటల్ కూడలి నుంచి కోస్టల్ బ్యాటరీ వరకు సిటీ పరేడ్
- సిటీ పరేడ్లో వివిధ దేశాలకు చెందిన సాంస్కృతిక బృందాల ప్రదర్శన
- ఏపీకి చెందిన కళాకారులు, త్రివిధ దళాల సిబ్బంది, ఎన్సీసీ ప్రదర్శనలు
రాష్ట్ర పండుగగా రాజాంలోని శ్రీ పోలిపల్లి పైడితల్లి అమ్మవారి జాతర
- అమ్మవారి జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు
- అమ్మవారి జాతరను రాష్ట్ర పండుగగా నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఆదేశాలు
- ఉత్సవాల కోసం రూ.50 లక్షల నిధుల మంజూరుకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు
- తదుపరి చర్యలు తీసుకోవాలని దేవాదాయశాఖ కమిషనర్కు ప్రభుత్వం ఆదేశం
