19-02-2026 LIVE UPDATES : అదుపుతప్పి గుంతలో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు - 20 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు

Telangana Live Updates
Telangana Live Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 19, 2026 at 6:51 AM IST

19-02-2026 Telangana State Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:38 AM, 19 Feb 2026 (IST)

అదుపుతప్పి గుంతలో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు, 20 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు

  • గద్వాల జిల్లా: ఉండవెల్లి మం. ఇటిక్యాల పాడు సమీపంలో ప్రమాదం
  • అదుపుతప్పి గుంతలో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు, 20 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు
  • క్షతగాత్రులను కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • హైదరాబాద్ నుంచి అనంతపురం వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సుకు ప్రమాదం

6:38 AM, 19 Feb 2026 (IST)

రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలపై నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక సమావేశం

  • రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలపై నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక సమావేశం
  • మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్‌, కేసీ వేణుగోపాల్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం
  • ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయినందును పనితీరుపై లోతైన సమీక్ష చేయనున్న కాంగ్రెస్
  • రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రధాన చర్చ
  • భేటీలో పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్‌కుమార్‌ గౌడ్‌
  • భేటీలో పాల్గొననున్న మంత్రులు, సీనియర్‌ నాయకులు
  • తొలుత సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి, మహేశ్‌గౌడ్, మీనాక్షి నటరాజన్‌తో ప్రత్యేకంగా సమావేశం
  • సమావేశంలో ప్రభుత్వానికి చెందిన అంతర్గత విషయాలపై చర్చ
  • రాజ్యసభ స్థానాలకు అభ్యర్థుల భర్తీ, నైనీ బొగ్గు గనిపై వచ్చిన ఆరోపణలు చర్చించే అవకాశం
  • నాయకుల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలపై భేటీలో చర్చించే అవకాశం

6:37 AM, 19 Feb 2026 (IST)

ఆదిలాబాద్‌ జైలులో బాల్క సుమన్‌ను పరామర్శించనున్న హరీశ్‌రావు

  • నేడు ఆదిలాబాద్‌కు వెళ్లనున్న హరీశ్‌రావు, బీఆర్ఎస్ నేతలు
  • ఆదిలాబాద్‌ జైలులో బాల్క సుమన్‌ను పరామర్శించనున్న హరీశ్‌రావు
  • క్యాతనపల్లిలో జరిగిన ఘటనల్లో బాల్క సుమన్‌కు రిమాండ్‌ విధింపు
  • పోలీసుల విధులు అడ్డుకుని, దౌర్జన్యం చేశారని బాల్క సుమన్‌పై కేసులు

6:37 AM, 19 Feb 2026 (IST)

యాదగిరిగుట్టలో వైభవంగా శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు

  • యాదగిరిగుట్టలో వైభవంగా శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు
  • యాదగిరిగుట్ట: ఉదయం స్వామివారికి అగ్నిప్రతిష్ఠ, ధ్వజారోహణం
  • యాదగిరిగుట్ట: సాయంత్రం స్వామివారికి భేరీపూజ, దేవతాహ్వానం, హవనం

6:36 AM, 19 Feb 2026 (IST)

విమానాల్లో అనుచితంగా ప్రవర్తించే ప్రయాణికులపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు సిద్ధమైన డీజీసీఏ

  • విమానాల్లో అనుచితంగా ప్రవర్తించే ప్రయాణికులపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు సిద్ధమైన డీజీసీఏ
  • కొత్త ముసాయిదా నిబంధనలు రూపొందించిన డీజీసీఏ
  • అనుచితంగా ప్రవర్తించే ప్రయాణికులను ఎయిర్‌లైన్‌ సంస్థలు నేరుగా శిక్షించే అవకాశం
  • గతంలో స్వతంత్ర దర్యాప్తు కమిటీ నిర్ధరిస్తేనే శిక్ష పడే అవకాశం
  • విమానంలో పొగ తాగడం, అనుమతి లేకుండా పలు పరికరాల వినియోగంపై శిక్ష
  • విమానాల్లో ఆందోళనలు, నినాదాలు చేయడాన్ని నిషేధించిన డీజీసీఏ
  • విమానాల్లో సైగలతో, మాటలతో వేధింపులకు గురి చేస్తే 3 నెలలు వరకు నిషేధం
  • భౌతిక దాడులు, లైంగిక వేదింపులకు పాల్పడితే వ్యక్తిపై 6 నెలల వరకు నిషేధం
  • ఇతరుల ప్రాణాలకు హాని కలిగిస్తే రెండేళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం నిషేధం
  • విమాన సిబ్బంది ఉన్న ప్రదేశంలోకి చొరబడితే రెండేళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ నిషేధం
  • నిబంధనలపై సూచనలు, అభ్యంతరాలను వచ్చే నెల 16 లోపు పంపాలన్న డీజీసీఏ

6:36 AM, 19 Feb 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడు 3 మ్యాచ్‌లు

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌లో నేడు 3 మ్యాచ్‌లు
  • కోల్‌కతాలో ఉదయం 11 గం.కు వెస్టిండీస్‌, ఇటలీ మ్యాచ్
  • కొలంబోలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు శ్రీలంక, జింబాబ్వే మ్యాచ్
  • చెన్నైలో రాత్రి 7 గంటలకు అఫ్గనిస్థాన్, కెనడా మ్యాచ్‌

