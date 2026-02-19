19-02-2026 LIVE UPDATES : అదుపుతప్పి గుంతలో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు - 20 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు
19-02-2026 Telangana State Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
అదుపుతప్పి గుంతలో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు, 20 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు
- గద్వాల జిల్లా: ఉండవెల్లి మం. ఇటిక్యాల పాడు సమీపంలో ప్రమాదం
- అదుపుతప్పి గుంతలో పడ్డ ఆర్టీసీ బస్సు, 20 మంది ప్రయాణికులకు గాయాలు
- క్షతగాత్రులను కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు
- హైదరాబాద్ నుంచి అనంతపురం వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సుకు ప్రమాదం
రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలపై నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక సమావేశం
- రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలపై నేడు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక సమావేశం
- మల్లికార్జున ఖర్గే, రాహుల్, కేసీ వేణుగోపాల్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం
- ప్రభుత్వం ఏర్పడి రెండేళ్లు పూర్తయినందును పనితీరుపై లోతైన సమీక్ష చేయనున్న కాంగ్రెస్
- రాష్ట్ర రాజకీయ పరిణామాలు, పార్టీ బలోపేతానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై ప్రధాన చర్చ
- భేటీలో పాల్గొననున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి, టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్ గౌడ్
- భేటీలో పాల్గొననున్న మంత్రులు, సీనియర్ నాయకులు
- తొలుత సీఎం రేవంత్రెడ్డి, మహేశ్గౌడ్, మీనాక్షి నటరాజన్తో ప్రత్యేకంగా సమావేశం
- సమావేశంలో ప్రభుత్వానికి చెందిన అంతర్గత విషయాలపై చర్చ
- రాజ్యసభ స్థానాలకు అభ్యర్థుల భర్తీ, నైనీ బొగ్గు గనిపై వచ్చిన ఆరోపణలు చర్చించే అవకాశం
- నాయకుల మధ్య తలెత్తిన విభేదాలపై భేటీలో చర్చించే అవకాశం
ఆదిలాబాద్ జైలులో బాల్క సుమన్ను పరామర్శించనున్న హరీశ్రావు
- నేడు ఆదిలాబాద్కు వెళ్లనున్న హరీశ్రావు, బీఆర్ఎస్ నేతలు
- ఆదిలాబాద్ జైలులో బాల్క సుమన్ను పరామర్శించనున్న హరీశ్రావు
- క్యాతనపల్లిలో జరిగిన ఘటనల్లో బాల్క సుమన్కు రిమాండ్ విధింపు
- పోలీసుల విధులు అడ్డుకుని, దౌర్జన్యం చేశారని బాల్క సుమన్పై కేసులు
యాదగిరిగుట్టలో వైభవంగా శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు
- యాదగిరిగుట్టలో వైభవంగా శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు
- యాదగిరిగుట్ట: ఉదయం స్వామివారికి అగ్నిప్రతిష్ఠ, ధ్వజారోహణం
- యాదగిరిగుట్ట: సాయంత్రం స్వామివారికి భేరీపూజ, దేవతాహ్వానం, హవనం
విమానాల్లో అనుచితంగా ప్రవర్తించే ప్రయాణికులపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు సిద్ధమైన డీజీసీఏ
- విమానాల్లో అనుచితంగా ప్రవర్తించే ప్రయాణికులపై ఉక్కుపాదం మోపేందుకు సిద్ధమైన డీజీసీఏ
- కొత్త ముసాయిదా నిబంధనలు రూపొందించిన డీజీసీఏ
- అనుచితంగా ప్రవర్తించే ప్రయాణికులను ఎయిర్లైన్ సంస్థలు నేరుగా శిక్షించే అవకాశం
- గతంలో స్వతంత్ర దర్యాప్తు కమిటీ నిర్ధరిస్తేనే శిక్ష పడే అవకాశం
- విమానంలో పొగ తాగడం, అనుమతి లేకుండా పలు పరికరాల వినియోగంపై శిక్ష
- విమానాల్లో ఆందోళనలు, నినాదాలు చేయడాన్ని నిషేధించిన డీజీసీఏ
- విమానాల్లో సైగలతో, మాటలతో వేధింపులకు గురి చేస్తే 3 నెలలు వరకు నిషేధం
- భౌతిక దాడులు, లైంగిక వేదింపులకు పాల్పడితే వ్యక్తిపై 6 నెలల వరకు నిషేధం
- ఇతరుల ప్రాణాలకు హాని కలిగిస్తే రెండేళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలం నిషేధం
- విమాన సిబ్బంది ఉన్న ప్రదేశంలోకి చొరబడితే రెండేళ్లు, అంతకంటే ఎక్కువ నిషేధం
- నిబంధనలపై సూచనలు, అభ్యంతరాలను వచ్చే నెల 16 లోపు పంపాలన్న డీజీసీఏ
టీ20 ప్రపంచకప్లో నేడు 3 మ్యాచ్లు
- టీ20 ప్రపంచకప్లో నేడు 3 మ్యాచ్లు
- కోల్కతాలో ఉదయం 11 గం.కు వెస్టిండీస్, ఇటలీ మ్యాచ్
- కొలంబోలో మధ్యాహ్నం 3 గం.కు శ్రీలంక, జింబాబ్వే మ్యాచ్
- చెన్నైలో రాత్రి 7 గంటలకు అఫ్గనిస్థాన్, కెనడా మ్యాచ్