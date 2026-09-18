18-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు సిద్దిపేట జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎంపీల బృందం పర్యటన
Published : September 18, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : September 18, 2026 at 7:03 AM IST
18-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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సూర్యాపేట బంద్కు పిలుపునిచ్చిన అఖిలపక్ష సంఘాలు
అఖిలపక్ష సంఘాలు సూర్యాపేట బంద్కు పిలుపునిచ్చాయి. సూర్యాపేట-విజయవాడ మధ్య బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రతిపాదన మార్చాలంటూ డిమాండ్ చేశాయి. సూర్యాపేట బస్ డిపో ముందు ధర్నా చేస్తున్నాయి.
లంచం కేసులో కీసర ఇన్స్పెక్టర్ ఆంజనేయులు, ఎస్ఐ జ్ఞానేందర్ రెడ్డి అరెస్టు
లంచం కేసులో కీసర ఇన్స్పెక్టర్ ఆంజనేయులు, ఎస్ఐ జ్ఞానేందర్రెడ్డిలను ఏసీబీ అరెస్టు చేసింది. ఆంజనేయులు, జ్ఞానేందర్రెడ్డి ఇళ్లల్లోనూ ఏసీబీ సోదాలు నిర్వహించింది. ఇరువురి ఇళ్లల్లో భారీగా నగదు, బంగారం, స్థిరాస్తిపత్రాలు స్వాధీనం చేసుకొంది. ఇన్స్పెక్టర్ ఆంజనేయులు ఇంట్లో రూ. 5 లక్షల నగదు గుర్తించింది. ఎస్ఐ జ్ఞానేందర్రెడ్డి ఇంట్లో రూ. 10 లక్షల నగదు స్వాధీనం చేసుకొంది.
ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం ఆదేశం
ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు అందుబాటులో ఉండాలని సీఎం ఆదేశించారు. ఉదయం 9.30 గం.కు అసెంబ్లీలో అందుబాటులో ఉండాలని సూచించారు. ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలను సిద్దిపేటకు పంపేందుకు ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. సిద్దిపేటలో ఆక్రమణకు గురైన ప్రభుత్వ భూములు పరిశీలించేలా ప్రణాళిక వేసింది. సీఎంతో భేటీ తర్వాత సిద్దిపేట పర్యటనపై స్పష్టత వచ్చే అవకాశముంది. 22ఏ భూములపై పక్కా వ్యూహంతో ప్రభుత్వం ముందుకు వెళుతోంది. ప్రతిపక్షాల విమర్శలను దీటుగా ఎదుర్కొనేలా ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది. అధికార ప్రతినిధులకు అవగాహన కల్పించేలా ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. అన్ని విషయాలను గడపగడపకు తీసుకెళ్లేలా ప్రణాళికలు రచిస్తోంది.
నేడు సిద్దిపేట జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎంపీల బృందం పర్యటన
నేడు సిద్దిపేట జిల్లాలో కాంగ్రెస్ ఎంపీల బృందం పర్యటన చేయనున్నారు. ప్రత్యేక బస్సులో అసెంబ్లీ నుంచి సిద్దిపేటకు ఎంపీలు బయలుదేరనున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లాలో కబ్జా అయిన ప్రభుత్వ భూములను ఎంపీలు పరిశీలించనున్నారు. వీరంతా సిద్దిపేట జిల్లా రెవెన్యూ అధికారులతో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
యూట్యూబర్ వైష్ణవి భర్త హరిబాబు హత్య కేసులో కీలక పరిణామం
యూట్యూబర్ వైష్ణవి భర్త హరిబాబు హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హరిబాబును తానే చంపానని వైష్ణవి సోదరుడి సెల్ఫీ వీడియో విడుదల చేశారు. తన చెల్లిని చంపినందుకు ప్రతీకారంగా హరిబాబును చంపినట్లు వెల్లడించారు. వైష్ణవి సోదరుడు సంతోష్ కోరుట్ల పోలీసులకు లొంగిపోయారు. నిన్న సాయంత్రం నిజామాబాద్లో నడిరోడ్డుపై హరిబాబు హత్యకు గురయ్యారు. ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో యూట్యూబర్ వైష్ణవి హత్యకు గురయ్యారు. వైష్ణవి హత్య కేసులో హరిబాబు జైలుకు వెళ్లి ఇటీవల బెయిల్పై బయటకు వచ్చారు.
కేటీఆర్ పీఆర్వో మహేశ్ను బొల్లారం పీఎస్కు తరలించిన పోలీసులు
కేటీఆర్ పీఆర్వో మహేశ్ను పోలీసులు బొల్లారం పీఎస్కు తరలించారు. సైఫాబాద్ పీఎస్లో విచారణ అనంతరం బొల్లారం పీఎస్కు తరలించారు. పోలీసుల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించాడని మహేశ్పై బొల్లారం పీఎస్లో కేసు నమోదైంది. ఈనెల 8న ఎర్రవల్లికి వెళ్తున్న బీఆర్ఎస్ నేతలను బొల్లారం వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. అడ్డుకున్న ఏసీపీ పట్ల కేటీఆర్ పీఆర్వో మహేశ్ దురుసుగా ప్రవర్తించారు. మహేశ్ తనను తోసివేసి, విధులను అడ్డుకున్నాడని ఏసీపీ గోపాలకృష్ణమూర్తి ఫిర్యాదు చేశారు. దీంతో మహేశ్పై బొల్లారం పీఎస్లో కేసు నమోదైంది.
కరీంనగర్ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం - ముగ్గురు వ్యక్తులు మృతి
కరీంనగర్ జిల్లాలో రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో కారులోని ముగ్గురు మృతి చెందగా, ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. శంకరపట్నం మండలం తాడికల్ వద్ద ఆగి ఉన్న లారీని కారు ఢీకొట్టింది. కరీంనగర్ - వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై తాడికల్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో మృతులు పర్శి, సుధాకర్, విశ్వేశ్వర్ వీరంతా నిజామాబాద్ వాసులుగా పోలీసులు గుర్తించారు. గాయపడినవారు నిజామాబాద్కు చెందిన ట్రాన్స్ కో ఉద్యోగులు గుర్తించారు.
ఇవాళ నాంపల్లి కోర్టుకు కేటీఆర్
ఇవాళ నాంపల్లి కోర్టుకు కేటీఆర్ హాజరుకానున్నారు. ఫార్ములా- ఈ కార్ రేసింగ్ కేసులో కేటీఆర్ విచారణకు హాజరుకానున్నారు.
'శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్' బిల్లుపై త్వరలో ట్రంప్ సంతకం
'శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్' బిల్లుపై త్వరలో ట్రంప్ సంతకం చేశారు. రష్యా ఇంధన, రక్షణ రంగాలపై ఆంక్షల విధింపునకు ట్రంప్ బిల్లు తీసుకురానున్నారు. 'శాంక్షనింగ్ రష్యా అండ్ ఇరాన్' బిల్లుకు ఇప్పటికే ప్రతినిధుల సభ, సెనేట్ ఆమోదం తెలిపింది. రష్యా నుంచి ఇంధనం కొనుగోలు చేసే దేశాలపై బిల్లు ప్రభావం చూపనుంది. భారత్, చైనాలపై ట్రంప్ 100 శాతం సుంకాలు విధించే అవకాశం ఉంది. ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్పై తీవ్రప్రభావం పడుతుందని భారత్ హెచ్చరించింది.