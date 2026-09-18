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18th September 2026 News Today AP Live News Updates : 8ఏళ్ల తర్వాత అగ్నిమాపకశాఖ డ్రైవర్ ఆపరేటర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్

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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 6:59 AM IST

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18th September 2026 News Today AP Live News Updates : రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత అగ్నిమాపక శాఖలో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మొత్తం 147 డ్రైవర్ ఆపరేటర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు.

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6:47 AM, 18 Sep 2026 (IST)

8ఏళ్ల తర్వాత అగ్నిమాపకశాఖ డ్రైవర్ ఆపరేటర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్

రాష్ట్రంలోని నిరుద్యోగులకు కూటమి ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత అగ్నిమాపక శాఖలో పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. మొత్తం 147 డ్రైవర్ ఆపరేటర్ పోస్టులను భర్తీ చేయనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి పోలీసు నియామక మండలి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. దరఖాస్తుల స్వీకరణ, పరీక్ష తేదీలు, తదితర వివరాలతో కూడిన పూర్తి షెడ్యూల్‌ను త్వరలోనే ప్రకటించనున్నారు.

6:47 AM, 18 Sep 2026 (IST)

బుచ్చిరెడ్డిపాలెం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి

నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. వేగంగా వచ్చిన బైక్ ఒక ఆటోను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో బైక్‌పై ప్రయాణిస్తున్న వీరేంద్ర, దినేశ్ అనే ఇద్దరు యువకులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

6:45 AM, 18 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ పర్యటన

రాష్ట్ర గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ తిరుమలలో పర్యటిస్తున్నారు. ఉదయం ఆయన స్వామి వారి సేవలో పాల్గొననున్నారు. శ్రీవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకోనున్నారు.

6:45 AM, 18 Sep 2026 (IST)

యూట్యూబర్ జోసఫ్‌కు వారం పాటు పోలీసు కస్టడీ

విజయవాడలో నమోదైన కేసులో యూట్యూబర్ జోసఫ్‌కు న్యాయస్థానం వారం రోజుల పాటు పోలీసు కస్టడీ విధించింది. నేటి నుంచి ఈ నెల 24వ తేదీ వరకు అతడు కస్టడీలో ఉండనున్నాడు. ఈ వారం రోజుల పాటు పోలీసులు జోసఫ్‌ను విచారించనున్నారు.

6:45 AM, 18 Sep 2026 (IST)

యూట్యూబర్ వైష్ణవి భర్త హత్య కేసులో వీడియో కలకలం

యూట్యూబర్ వైష్ణవి భర్త హరిబాబు హత్య కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. హరిబాబును తానే చంపినట్లు వైష్ణవి సోదరుడు సంతోష్ సెల్ఫీ వీడియో విడుదల చేశాడు. తన చెల్లిని చంపినందుకు ప్రతీకారంగానే అతడిని అంతమొందించినట్లు అందులో వెల్లడించాడు. ఆ తర్వాత సంతోష్ కోరుట్ల పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు. ఈ ఏడాది మార్చి నెలలో యూట్యూబర్ వైష్ణవి హత్యకు గురైంది. ఆ కేసులో జైలుకు వెళ్లిన భర్త హరిబాబు ఇటీవల బెయిల్‌పై బయటకు వచ్చాడు. నిన్న సాయంత్రం నిజామాబాద్‌లో నడిరోడ్డుపై అతడు హత్యకు గురయ్యాడు.

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