18-10-2026 Telangana News Today Live Updates : కోల్కతా తొక్కిసలాట ఘటనపై స్పందించిన రాష్ట్రపతి, ప్రధాని
Published : October 18, 2026 at 6:41 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 7:31 AM IST
18-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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అల్బర్టాలోని సైనిక స్థావరంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
కెనడా: అల్బర్టాలోని సైనిక స్థావరంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. సీఎఫ్బీ వైన్రైట్లో అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు కెనడా ప్రధాని వెల్లడించారు. అగ్నిప్రమాద బాధితులు త్వరగా కోలుకోవాలని కెనడా ప్రధాని ఆకాంక్షించారు.
ఓటు నమోదు చేసుకోవాలని పట్టభద్రులకు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పిలుపు
పట్టభద్రులు ఓటు నమోదు చేసుకోవాలని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు పిలుపునిచ్చారు. త్వరలో రెండు ఎమ్మెల్సీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయని గుర్తు చేశారు. ఎన్నికల్లో పట్టభద్రులు తమ సత్తా చాటాలన్నారు. పట్టభద్రుడు గళం ప్రజలకు బలం కావాలని సూచించారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఎనిమిదో రోజు వైభవంగా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఎనిమిదో రోజు వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఎనిమిదోరోజున అమ్మవారు శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉదయం 4 గంటల నుంచి దుర్గమ్మ దర్శనం ప్రారంభమైంది.
కోల్కతా తొక్కిసలాట ఘటనపై స్పందించిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము
కోల్కతా తొక్కిసలాట ఘటనపై రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము స్పందించారు. తొక్కిసలాటలో 19 మంది మృతి చెందడం అత్యంత బాధాకరమన్నారు.
కోల్కతా చోర్బగాలో తొక్కిసలాట మృతులకు పశ్చిమ్బెంగాల్ గవర్నర్ సంతాపం
కోల్కతా చోర్బగాలో తొక్కిసలాట మృతులకు పశ్చిమ్బెంగాల్ గవర్నర్ సంతాపం తెలిపారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు.
కోల్కతా చోర్బగాలోని తొక్కిసలాట మృతుల పట్ల రాహుల్గాంధీ సంతాపం
కోల్కతా చోర్బగాలోని తొక్కిసలాట మృతుల పట్ల రాహుల్గాంధీ సంతాపం తెలిపారు. గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నానన్నారు.
కోల్కతా చోర్బగాలోని తొక్కిసలాట మృతుల పట్ల మల్లికార్జున ఖర్గే సంతాపం
కోల్కతా చోర్బగాలోని తొక్కిసలాట మృతుల పట్ల మల్లికార్జున ఖర్గే సంతాపం
కోల్కతా చోర్బగాన్ తొక్కిసలాట ఘటనపై స్పందించిన కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా
కోల్కతా చోర్బగాన్ తొక్కిసలాట ఘటనపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్పందించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఘటనపై పశ్చిమ్బెంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారితో మాట్లాడారు. నేడు క్షతగాత్రులను పరామర్శించేందుకు అమిత్ షా ఆస్పత్రికి వెళ్లనున్నారు.
చోర్బగాన్ తొక్కిసలాట ఘటనపై స్పందించిన పశ్చిమ్బెంగాల్ సీఎం
చోర్బగాన్ తొక్కిసలాట ఘటనపై పశ్చిమ్బెంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి స్పందించారు. ఈ ఘటనలో 19 మంది చనిపోయారని ఆయన ప్రకటించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రిలో పరామర్శించారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.25 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తామని వెల్లడించారు.
కోల్కతా చోర్బగాన్ తొక్కిసలాట ఘటనపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ
కోల్కతా చోర్బగాన్ తొక్కిసలాట ఘటనపై ప్రధాని మోదీ స్పందించారు. దుర్గామాత మండపం తొక్కిసలాటలో 19 మృతి చెందడం బాధాకరమన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. తొక్కిసలాటలో క్షతగాత్రులకు రూ.50 వేలు పరిహారం ప్రకటించారు.
కోల్కతాలో ఘోర విషాదం, తొక్కిసలాటలో 19 మంది మృతి
కోల్కతాలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. దుర్గామాత మండపం వద్ద తొక్కిసలాటలో 19 మంది మృతి చెందారు. కోల్కతాలోని చోర్బగాలో దుర్గామాత మండపం వద్ద తొక్కిసలాట చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మరో 25 మందికి గాయాలయ్యాయి. వీరిని దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. మండపం వద్ద వర్షం పడటంతో భక్తులు ఒక్కసారిగా పరుగులు తీశారు. పరుగెత్తే క్రమంలో కిందపడిన వారిని తొక్కుకుంటూ వెళ్లారు.