18th October 2026 AP News Today Live Updates: నేటితో ముగియనున్న నామినేషన్ల గడువు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : October 18, 2026 at 8:59 AM IST
18th October 2026 AP News Today Live Updates : నేటితో నామినేషన్ల గడువు ముగియనుంది. నేడు భారీగా నామపత్రాలు దాఖలయ్యే అవకాశం ఉంది. పురపోరుకు రెండోరోజు నామినేషన్లు జోరందుకున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండోరోజు మొత్తం 7,825 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. నగరపాలక సంస్థల్లో మేయర్ స్థానాలకు 69 నామినేషన్లు వేశారు. పురపాలక, నగర పంచాయతీల్లో ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు 231 నామినేషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. కార్పొరేటర్ స్థానాలకు 2, 391 నామనేషన్ల సమర్పించారు. కౌన్సిలర్ స్థానాలకు 5,134 నామపత్రాల దాఖలు చేశారు.
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విశాఖ జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో కూటమి నేతల మధ్య కొలిక్కిరాని సీట్ల కసరత్తు
విశాఖ జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో కూటమి నేతల మధ్య సీట్ల కసరత్తు ఇంకా ఓ కొలిక్కిరాలేదు. అర్ధరాత్రి వరకు జరిగిన చర్చలో నిర్ణయం ఎటూ తేలలేదు. బీజేపీ పోటీచేసే చోట తప్ప అన్ని డివిజన్లలో పోటీ చేయాలని జనసేన నిర్ణయించింది. విశాఖలో సుమారు 70 డివిజన్లలో జనసేన అభ్యర్థుల పోటీకి నిర్ణయం.
మన్యం జిల్లా సీతానగరం మండలం సూరంపేట వద్ద ఏనుగుల బీభత్సం
మన్యం జిల్లా: సీతానగరం మండలం సూరంపేట వద్ద ఏనుగులు బీభత్సం సృష్టించాయి.ఎఫ్సీ గోదాము తలుపులు ఏనుగులు పగలగొట్టాయి. దీంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు.
తిరుమలలో వైభవంగా బ్రహ్మోత్సవాలు
తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఆదివారం ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై మలయప్పస్వామి దర్శనమిస్తున్నారు. రాత్రి చంద్రప్రభ వాహనసేవలో మలయప్పస్వామి అభయ ప్రదానం ఇవ్వనున్నారు.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం భక్తులతో అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి. కంపార్టుమెంట్లు నిండడంతో నారాయణగిరి వరకు క్యూలైన్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 83,806 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.17 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 34,449 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
శ్రీశైలంలో ఎనిమిదో రోజు శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
శ్రీశైలంలో ఎనిమిదో రోజు శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. సాయంత్రం మహాగౌరీ అలంకారంలో అమ్మవారు దర్శనమివ్వనున్నారు. రాత్రి 7.30 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు నంది వాహనంపై గ్రామోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.
ఆత్మకూరులో టీడీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిపై కొనసాగుతున్న ఉత్కంఠ
నెల్లూరు జిల్లా: ఆత్మకూరులో టీడీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిపై ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. నిన్న వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా అల్లారెడ్డి ఇందుమతి నామినేషన్ వేశారు. టీడీపీ అభ్యర్థిని ఇంతవరకు అధిష్ఠానం ప్రకటించకపోవడంతో చివరిరోజు ఉత్కంఠ వాతావరణం నెలకొంది.
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఎనిమిదో రోజు వైభవంగా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఎనిమిదో రోజు శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఎనిమిదోరోజు శ్రీ దుర్గాదేవి అలంకరణలో భక్తులకు అమ్మవారి దర్శనమిస్తున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉదయం 4 గంటల నుంచి దుర్గమ్మ దర్శనం ప్రారంభమైంది.
మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థుల రెండో జాబితా ప్రకటించిన జనసేన
మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థుల రెండో జాబితాను జనసేన ప్రకటించింది. నలుగురు అభ్యర్థులతో రెండో జాబితా జనసేన విడుదల చేసింది. జనసేన ప్రకటించిన మొదటి జాబితాలో పవన్ కల్యాణ్ రెండు మార్పులు చేశారు.
- దర్శి మున్సిపాలిటీ జనసేన ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా దారం సుబ్బారావు
- పుట్టపర్తి మున్సిపాలిటీ జనసేన ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా మేకల ఈశ్వర్ పాలకొండ మున్సిపాలిటీ జనసేన ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా పల్లా విజయనిర్మల
- మడకశిర మున్సిపాలిటీ జనసేన ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎస్.శ్రీనివాసరావు
- పెడన మున్సిపాలిటీ జనసేన ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా బళ్లా జ్ఞానలింగ జ్యోతి
- పిఠాపురం మున్సిపాలిటీ జనసేన ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా దానం లాజర్ బాబు
నేటితో ముగియనున్న నామినేషన్ల గడువు
నేటితో నామినేషన్ల గడువు ముగియనుంది. నేడు భారీగా నామపత్రాలు దాఖలయ్యే అవకాశం ఉంది. పురపోరుకు రెండోరోజు నామినేషన్లు జోరందుకున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండోరోజు మొత్తం 7,825 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. నగరపాలక సంస్థల్లో మేయర్ స్థానాలకు 69 నామినేషన్లు వేశారు. పురపాలక, నగర పంచాయతీల్లో ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు 231 నామినేషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. కార్పొరేటర్ స్థానాలకు 2, 391 నామనేషన్ల సమర్పించారు. కౌన్సిలర్ స్థానాలకు 5,134 నామపత్రాల దాఖలు చేశారు.