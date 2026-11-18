18-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్ కారును ఢీకొట్టిన లారీ
Published : November 18, 2026 at 6:39 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 8:05 AM IST
18-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్ కారును ఢీకొట్టిన లారీ
రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరు వద్ద ఎమ్మెల్సీ బల్మూరి వెంకట్ కారుకు ఓ లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో స్వల్ప గాయాలతో బల్మూరి వెంకట్ దంపతులు బయటపడ్డారు. తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ వస్తుండగా ఘటన చోటుచేసుకుంది.
భార్యను కత్తితో గొంతు కోసి హత్య చేసిన భర్త
హైదరాబాద్ బహదూర్పుర పరిధిలో ఓ వ్యక్తి తన భార్యను హత్యచేశాడు. కత్తితో గొంతు కోసి హతమార్చాడు.దం పతులు బిహార్ వాసులుగా గుర్తించిన పోలీసులు, కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
జాతీయ ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్లో తెలంగాణకు రెండు పతకాలు
జాతీయ ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్లో తెలంగాణ రెండు పతకాలు సొంతం చేసుకుంది. మేఘాలయలోని షిల్లాంగ్లో జాతీయ ఆర్చరీ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు నిర్వహించారు. మహిళల కాంపౌండ్ విభాగంలో చికితా తానిపర్తి స్వర్ణ పతకం సాధించారు. కాంపౌండ్ మిక్స్డ్ ఈవెంట్లో చికితా తనిపర్తి, భువన్ సాకేత్కు కాంస్య పతకం సాధించారు. స్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ క్రీడాకారులను అభినందించింది.
కుప్పకూలిన మిలటరీ విమానం - 19 మంది మృతి
పశ్చిమ సైబీరియాలో మిలటరీ విమానం కుప్పకూలింది. ఈ ఘటనలో 19 మంది మృతి చెందారు. రష్యాకు చెందిన ఏఎన్-12 మిలిటరీ విమానం కుప్పకూలింది. విమానంలో ఉన్న 19 మంది మృతి చెందినట్లు రష్యా రక్షణ శాఖ తెలిపింది. సాంకేతిక లోపం వల్లే దుర్ఘటన జరిగినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
ఇండో-పసిఫిక్లో యధాతథ స్థితిని కొనసాగించాల్సిందేనన్న క్వాడ్ కూటమి
ఇండో-పసిఫిక్లో యధాతథ స్థితిని కొనసాగించాల్సిందేనని క్వాడ్ కూటమి తెలిపింది. బలప్రయోగాన్ని సహించబోమని చైనాకు క్వాడ్ పరోక్ష హెచ్చరించింది. ఆ ప్రాంతంలో చేపట్టే ఏకపక్ష చర్యలను సహించబోమని వెల్లడించింది. ఇండో-పసిఫిక్లో స్వేచ్ఛ, సురక్షిత సముద్ర రవాణాకు కట్టుబడి ఉన్నామని స్పష్టం చేసింది. సీమాంతర ఉగ్రవాదంపై పోరులో పరస్పరం సహకరించుకుంటామని వెల్లడించింది.
ఎన్విడియా పగ్గాలు మళ్లీ చేపట్టేందుకు సిద్ధమన్న జెన్సన్ హువాంగ్
ఎన్విడియా పగ్గాలు మళ్లీ చేపట్టేందుకు జెన్సన్ హువాంగ్ సిద్ధమన్నారు. ఉద్యోగులు, అమెరికా ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. తన పునరాగమనం అవసరమని బోర్డు భావిస్తే సీఈఓ పగ్గాలు చేపడతాని స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ వేదికగా సుదీర్ఘ పోస్టు పెట్టారు. తన వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని తప్పులు చేసినట్లు తెలిపారు. తన వల్ల కంపెనీ సమస్యల్లో చిక్కుకోవడం తీవ్రంగా కలిచివేసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎన్విడియా బోర్డు చేపట్టిన స్వతంత్ర విచారణకు పూర్తిస్థాయిలో సహకరిస్తానన్నారు. తిరిగి సీఈఓగా రావాలంటూ పలు విజ్ఞప్తులు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఎన్విడియా ఉద్యోగులు, వాటాదారులు నుంచి విజ్ఞప్తులు వచ్చాయని చెప్పుకొచ్చారు. ఎన్విడియా ఛైర్మన్ సీఈఓగా జెన్సన్ను తిరిగి నియమించుకునే ఉద్దేశం లేదని వెల్లడించారు. ఇటీవల ఎన్విడియా సీఈఓ పదవి నుంచి జెన్సన్ హువాంగ్ తప్పుకున్నారు. చైనా మహిళతో వివాహేతర సంబంధం ఆరోపణతో ఎన్విడియాకు జెన్సన్ రాజీనామా చేశారు.
దొంతాన్పల్లిలోని ఏ1 ఫర్నిచర్ షాప్లో అగ్నిప్రమాదం
రంగారెడ్డి జిల్లా శంకర్పల్లి మండలం దొంతాన్పల్లిలోని ఏ1 ఫర్నిచర్ షాప్లో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఏ1 ఫర్నిచర్ దుకాణంలో విద్యుదాఘాతంతో మంటలు చెలరేగాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలిలో 2 ఫైరింజన్లతో మంటలను అదుపుచేస్తోంది. మంటల ధాటికి దుకాణంలోని ఫర్నిచర్ పూర్తిగా దగ్ధమైంది.