18th November 2026 AP News Live Updates: తీరంవైపు తరుముకొస్తున్న అక్వాన్ తుపాను
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : November 18, 2026 at 7:55 AM IST
18th November 2026 AP News Live Updates : అక్వాన్ తుపాను తీరం వైపు తరుముకొస్తోంది. మరికొద్ది గంటల్లో తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది. దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన ఈ తుపాను రేపు సాయంత్రానికి మరింత బలపడి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారనుందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. ఎల్లుండి మధ్యాహ్నానికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటుతుందని అంచనా. తుపాను ప్రభావంతో ఇవాళ్టి నుంచి కోస్తాంధ్రలో కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్ష సూచన ఉందని పేర్కొంది. అక్కడక్కడా అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.
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కడపలో టీడీపీ కార్యకర్తల బైక్లకు నిప్పు పెట్టిన గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు
కడప: తొండూరు మండలం మల్లెల గ్రామంలో టీడీపీ కార్యకర్తల బైక్లకు నిప్పు అంటించారు. వార్డు సభ్యులుగా శ్రీనివాసులు, మహబూబ్ బాషా నామినేషన్ వేయనున్నారు. ఈ క్రమంలో అర్ధరాత్రి ఇద్దరి బైకులకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నిప్పు పెట్టారు.
తీరంవైపు తరుముకొస్తున్న అక్వాన్ తుపాను
అక్వాన్ తుపాను తీరం వైపు తరుముకొస్తోంది. మరికొద్ది గంటల్లో తీవ్ర తుపానుగా మారనుంది. దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన ఈ తుపాను రేపు సాయంత్రానికి మరింత బలపడి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారనుందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది. ఎల్లుండి మధ్యాహ్నానికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటుతుందని అంచనా. తుపాను ప్రభావంతో ఇవాళ్టి నుంచి కోస్తాంధ్రలో కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్ష సూచన ఉందని పేర్కొంది. అక్కడక్కడా అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. తుపాను వల్ల కోస్తాలో రేపు, ఎల్లుండి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈనెల 21న కోస్తాలో పలుచోట్ల, రాయలసీమలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఇవాళ సాయంత్రం నుంచి కోస్తా తీరంలో 110 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశమం ఉందని వెల్లడించింది. గరిష్ఠంగా 145 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీయనున్నాయి.
తుపాను వల్ల కోస్తాలో రేపు, ఎల్లుండి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు
తుపాను వల్ల కోస్తాలో రేపు, ఎల్లుండి కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఈనెల 21న కోస్తాలో పలుచోట్ల, రాయలసీమలోని అనేక ప్రాంతాల్లో పాటు అక్కడక్కడా అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. తుపాను కారణంగా ఏవైనా సమస్యలు ఎదురైతే 95523 00009 మనమిత్ర ద్వారా చెప్పాలని సూచించింది. అదేవిధంగా విపత్తుల సంస్థ నంబర్లు 112, 1070, 18004250101కు ఫోన్ చేయాలని అధికారులు సూచించారు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలను నివారించేందుకు జాగ్రత్తలు పాటించాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. తుపానుపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే పుకార్లు నమ్మవద్దని హెచ్చరించారు. విలువైన పత్రాలను వాటర్ప్రూఫ్ కవర్లలో భద్రపరుచుకోవాలని సూచించింది. వారానికి సరిపడా ఆహార పదార్థాలు, తాగునీరు సిద్ధం చేసుకోవాలని సూచించింది. తుపాను సమయంలో ఎలక్ట్రిక్ మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలని, తలుపులు, కిటికీలు గట్టిగా మూసి ఉంచాలని చెప్పింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లాలని, చెట్లు, హోర్డింగ్లు, విద్యుత్ స్తంభాల కింద నిలబడవద్దని హెచ్చరించింది.
ప్రకాశం జిల్లా భారీ అగ్నిప్రమాదం
ప్రకాశం జిల్లా కొత్తపట్నం మండలం పల్లెపాలెం సముద్ర తీరంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. సముద్ర తీరంలో ఉన్న మత్స్యకారుల వలలకు మంటలు అంటుకున్నాయి. వలలన్నీ ఒకే చోట ఉండటంతో పెద్ద ఎత్తున మంటలు ఎగసిపడ్డాయి. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేశారు. వలలకు మంటలు అంటుకోవడంపై మత్స్యకారులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదం వల్ల భారీగా ఆస్తి నష్టం జరిగిందని మత్స్యకారుల ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యే దామచర్ల జనార్దన్ ఘటనాస్థలికి చేరుకుని అగ్నిప్రమాదంపై ఆరా తీశారు.