18-05-2026 Telangana News Today Live Updates : తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం

18-05-2026 Telangana News Today Live Updates
Published : May 18, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : May 18, 2026 at 8:19 AM IST
18-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఆదివారం శ్రీవారిని 91,020 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.54 కోట్లుగా ఉంది. 35,193 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి దర్శనానికి వరుసగా రెండో రోజు 90 వేల మంది భక్తులు వచ్చారు. రెండు రోజుల్లో 1.81 లక్షల మందికి దర్శనం కల్పించామని టీటీడీ తెలిపింది.
భూవివాదంలో అక్కను చంపిన తమ్ముడు
సూర్యాపేట జిల్లా ఆత్మకూరు (ఎస్) మండలంలో దారుణం జరిగింది. తుమ్మల పెంపహాడ్లో భూవివాదంలో అక్క అంజమ్మను తమ్ముడు సైదులు కత్తితో పొడిచి చంపాడు.
ఎల్బీస్టేడియంలో క్రీడా, యువజన వారోత్సవాలు ప్రారంభం
ప్రజాపాలన-ప్రగతి ప్రణాళికలో భాగంగా మే 18 నుంచి 23 వరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా యువజన, క్రీడా వారోత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 6 గంటలకు ఎల్బీస్టేడియం టెన్నిస్ కాంప్లెక్స్లో క్రీడా శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్మన్ శివసేనారెడ్డి, క్రీడల సలహాదారులు ఏపీ జితేందర్ రెడ్డి ప్రభుత్వ ముఖ్య కార్యదర్శి జయష్ రంజన్లతో కలిసి ప్రారంభించారు.
తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు కేంద్రం గుడ్ న్యూస్
తిరుమల వెళ్లే భక్తులకు కేంద్రం తీపికబురనందించింది. చర్లపల్లి నుంచి తిరుచానూర్ వరకు కేంద్రం నూతన రైలు ఏర్పాటు చేసింది. ఈ రైలును కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ 'శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ తరహాలో సికింద్రాబాద్ రైల్వేస్టేషన్ ఆధునికీకరణ చేస్తున్నాం. రాష్ట్రంలో రూ.40 వేల కోట్లతో రైల్వే అభివృద్ధి పనులు చేపట్టాం. వచ్చే నెలలో కొమరవెల్లి మల్లన్న స్టేషన్ను భక్తులకు అంకితం చేస్తాం' అని అన్నారు.
అమెరికాలో రోడ్డుప్రమాదంలో నల్గొండ జిల్లా యువతి మృతి
అమెరికాలో రోడ్డుప్రమాదంలో నల్గొండ జిల్లా యువతి మృతి చెందింది. నార్కట్పల్లి మండలం చెరువుగట్టుకు చెందిన నవ్య అమెరికాలో నివసిస్తుంది. అమెరికాలోని లేక్ కంట్రీ క్రౌన్ పాయింట్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకోగా ప్రాణాలు విడిచింది. మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి నవ్య మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపారు. బాధిత కుటుంబానికి అండగా ఉంటామని భరోసా ఇచ్చిన మంత్రి నవ్య మృతదేహాన్ని స్వగ్రామం తీసుకొచ్చేందుకు అధికారులతో మాట్లాడారు.
కేరళలో నేడు కొలువుదీరనున్న వీడీ సతీశన్ ప్రభుత్వం
కేరళలో నేడు వి.డి.సతీశన్ ప్రభుత్వం కొలువుదీరనుంది. తిరువనంతపురంలోని సెంట్రల్ స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి అయ్యాయి. ప్రమాణస్వీకార కార్యక్రమానికి ఖర్గే, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంకా కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల సీఎంలు రేవంత్రెడ్డి, హిమాచల్ప్రదేశ్ సీఎం సుఖ్విందర్ సింగ్, కర్ణాటక సీఎం సిద్ధరామయ్య, డిప్యూటీ సీఎం డీకే శివకుమార్ తదితరులు హాజరుకానున్నారు.