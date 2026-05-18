18th May 2026 AP News Live Updates: రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న ఎండల తీవ్రత - నేడు 28 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 7:42 AM IST

Updated : May 18, 2026 at 8:59 AM IST

18th May 2026 AP News Live Updates: రాష్ట్ర విద్య, ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ దిల్లీ పర్యటిస్తున్నారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం యూఎస్ న్యూక్లియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మిషన్ టూ ఇండియాలో భాగంగా జరగనున్న ఎగ్జిక్యూటివ్ డెలిగేషన్ మీటింగ్​లో పాల్గొననున్నారు. గత రాత్రి దిల్లీ చేరుకున్న ఆయనకు తెలుగుదేశంపార్టీ ఎంపీలు ఘనంగా స్వాగతం పలికారు.

8:59 AM, 18 May 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హోంమంత్రి అనిత

తిరుమల శ్రీవారిని హోంమంత్రి అనిత దర్శించుకున్నారు. వీఐపీ ప్రారంభ విరామ దర్శన సమయంలో అనిత స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు. ముందుగా టీటీడీ అధికారులు అనితకు స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. అనంతరం కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆలయం లోపలికి వెళ్లిన అనిత స్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబుకు మరింత శక్తినివ్వాలని కోరుకున్నట్లు అనిత చెప్పారు.

8:58 AM, 18 May 2026 (IST)

వైఎస్సార్సీపీ సోషల్‌ మీడియా రాష్ట్ర కార్యదర్శి అరెస్టు

పల్నాడు జిల్లావ మాచర్ల మండలం కంభంపాడుకు వైఎస్సార్సీపీ సోషల్‌ మీడియా రాష్ట్ర కార్యదర్శి రంగారెడ్డిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. నిన్న మధ్యాహ్నం మాచర్ల రూరల్‌ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. టీడీపీ నాయకులపై అనుచిత పోస్టులు పెట్టారని బెల్లంకొండ కృష్ణ ఫిర్యాదు చేశారు. 2025 డిసెంబర్‌లో కేసు నమోదు కాగా మాచర్ల కోర్టు నాన్‌బెయిలబుల్‌ వారెంట్‌ జారీ చేసింది. వారెంట్‌ జారీచేసినా హాజరు కాకపోవడంతో కోర్టు ధిక్కరణ కేసు కింద రంగారెడ్డిని అరెస్టు అరెస్టు చేశారు. న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరుపరచగా పూచీకత్తుపై రంగారెడ్డికి బెయిల్‌ మంజూరు చేశారు. కాగా మరో కేసులో రంగారెడ్డిని మళ్లీ అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

8:51 AM, 18 May 2026 (IST)

నేడు పోలవరం, సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై సీఎం సమీక్ష

సచివాలయంలో నేడు పోలవరం, సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. సాయంత్రం ఆర్టీజీఎస్​పై సమీక్షించనున్నారు. రేపు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. తుమ్మలపెంట గ్రామంలో నిర్బహించే మత్స్యకార సేవలో కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొననున్నారు. రేపు రాత్రికి కుప్పం వెళ్లి ఎల్లుండి అక్కడ పర్యటించనున్నారు.

7:25 AM, 18 May 2026 (IST)

విజయవాడలో హెరిటేజ్ వాక్

నేడు అంతర్జాతీయ మ్యూజియం డే సందర్భంగా విజయవాడలోని బాపు మ్యూజియం నుంచి మొగల్రాజపురం గుహల వరకు హెరిటేజ్ వాక్ నిర్వహించనున్నారు. పర్యాటకశాఖ, ఇంటాక్ ఇతర సంస్థల ఆధ్వర్యంలో 5 కి.మీ వాక్ చేయనున్నారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ జి. లక్ష్మీ షా ఈ వాక్‌ను ప్రారంభించనున్నారు. బాపు మ్యూజియంలో ఉదయం 10 నుంచి రాత్రి వరకు పలు కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.

7:24 AM, 18 May 2026 (IST)

28 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం

రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత, వడగాలుల ఉద్ధృతి క్రమంగా పెరుగుతోంది. నేడు 28 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నేడు ఎన్టీఆర్‌, గుంటూరు, అనంతపురం, తిరుపతి జిల్లాల్లో 42-44 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, నంద్యాల, కడప జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. విదర్భ నుంచి కర్ణాటక, తమిళనాడు మీదుగా మన్నార్ వరకు ద్రోణి విస్తరించి ఉంది. దీంతో నేడు పార్వతీపురం, అల్లూరి, పోలవరం, కర్నూలు, అనంతపురం, చిత్తూరు జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు పదే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

7:24 AM, 18 May 2026 (IST)

భాకరాపేట దారిలో ఏనుగుల సంచారం

తిరుపతి జిల్లాలోని చంద్రగిరి మండలం భాకరాపేట దారిలో ఏనుగుల సంచారం కలకలం రేపింది. రాత్రి ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తిని వెంబడించగా వాటి నుంచి తప్పించుకుని చెక్‌పోస్ట్‌ సిబ్బందికి చెప్పాడు. దీంతో అధికారులు రంగంపేట చెక్‌పోస్ట్‌, భాకరాపేట కనుమదారిలో వాహనాలు ఆపేశారు. ఆ ఏనుగులను అడవిలోకి తరిమేందుకు అటవీశాఖ సిబ్బంది చర్యలు తీసుకున్నారు.

