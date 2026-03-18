18-03-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్లోని పలు చోట్ల కురిసిన వర్షం
హైదరాబాద్లోని పలు చోట్ల కురిసిన వర్షం
- జూబ్లీహిల్స్ , బంజారాహిల్స్, అమీర్పేట్లో కురిసిన వర్షం
- పంజాగుట్ట, రహమత్ నగర్, యూసుఫ్ గూడాలో కురిసిన వర్షం
- బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, సనత్నగర్ , పరిసరాల ప్రాంతాల్లో వర్షం
- కూకట్పల్లి, కేపీహెచ్బీ, మూసాపేట్లో వర్షం
- హైదర్నగర్, ప్రగతినగర్, బాచుపల్లి, ప్రాంతాల్లో వర్షం
- మియాపూర్, చందానగర్, లింగంపల్లిలో కురిసిన వర్షం
- గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, కొండాపుర్, రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో వర్షం
టేకులపల్లి రహదారి వద్ద అర్ధరాత్రి టిప్పర్ దగ్ధం
- ఇల్లందు-టేకులపల్లి ప్రాంతంలోని రోళ్లపాడు అటవీప్రాంతంలో టిప్పర్ దగ్ధం
- టిప్పర్లో డ్రైవర్ లేకపోవడంతో పోలీసులకు సమాచారమిచ్చిన స్థానికులు
- భద్రాద్రి: మంటల ధాటికి రెండువైపులా నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్
ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరతపై రాష్ట్రాలకు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు
- హోటళ్లు, వ్యాపారాలపై ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత తీవ్ర ప్రభావం
- పైప్డ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచన
- పరిస్థితులు ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయని కేంద్రం వెల్లడి
- అయినప్పటికీ గృహ వినియోగదారులకు ఎల్పీజీ సిలిండర్లను సరఫరా చేస్తున్నట్లు వెల్లడి
నేడు దిల్లీలో మంత్రి సీతక్క పర్యటన
- దిల్లీలో నేడు రాహుల్గాంధీ అధ్యక్షతన ఆదివాసి కాంగ్రెస్ కౌన్సిల్ సమావేశం
- ఆదివాసి కౌన్సిల్ సమావేశంలో పాల్గొననున్న మంత్రి సీతక్క
- కౌన్సిల్ అడ్వైజరీ మెంబర్గా నియమితులైన మంత్రి సీతక్క