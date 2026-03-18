18-03-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్‌లోని పలు చోట్ల కురిసిన వర్షం

TELANGANA LIVE NEWS UPDATES
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 18, 2026 at 6:45 AM IST

18-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:40 AM, 18 Mar 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లోని పలు చోట్ల కురిసిన వర్షం

  • హైదరాబాద్‌లోని పలు చోట్ల కురిసిన వర్షం
  • జూబ్లీహిల్స్ , బంజారాహిల్స్, అమీర్‌పేట్‌లో కురిసిన వర్షం
  • పంజాగుట్ట, రహమత్ నగర్, యూసుఫ్ గూడాలో కురిసిన వర్షం
  • బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, సనత్‌నగర్ , పరిసరాల ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • కూకట్‌పల్లి, కేపీహెచ్‌బీ, మూసాపేట్‌లో వర్షం
  • హైదర్‌నగర్, ప్రగతినగర్, బాచుపల్లి, ప్రాంతాల్లో వర్షం
  • మియాపూర్, చందానగర్, లింగంపల్లిలో కురిసిన వర్షం
  • గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, కొండాపుర్, రాయదుర్గం ప్రాంతాల్లో వర్షం

6:39 AM, 18 Mar 2026 (IST)

టేకులపల్లి రహదారి వద్ద అర్ధరాత్రి టిప్పర్ దగ్ధం

  • భద్రాద్రి: టేకులపల్లి రహదారి వద్ద అర్ధరాత్రి టిప్పర్ దగ్ధం
  • ఇల్లందు-టేకులపల్లి ప్రాంతంలోని రోళ్లపాడు అటవీప్రాంతంలో టిప్పర్ దగ్ధం
  • టిప్పర్‌లో డ్రైవర్‌ లేకపోవడంతో పోలీసులకు సమాచారమిచ్చిన స్థానికులు
  • భద్రాద్రి: మంటల ధాటికి రెండువైపులా నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్

6:39 AM, 18 Mar 2026 (IST)

ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ కొరతపై రాష్ట్రాలకు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు

  • ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ కొరతపై రాష్ట్రాలకు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు
  • హోటళ్లు, వ్యాపారాలపై ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ కొరత తీవ్ర ప్రభావం
  • పైప్డ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచన
  • పరిస్థితులు ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయని కేంద్రం వెల్లడి
  • అయినప్పటికీ గృహ వినియోగదారులకు ఎల్పీజీ సిలిండర్లను సరఫరా చేస్తున్నట్లు వెల్లడి

6:38 AM, 18 Mar 2026 (IST)

నేడు దిల్లీలో మంత్రి సీతక్క పర్యటన

  • నేడు దిల్లీలో మంత్రి సీతక్క పర్యటన
  • దిల్లీలో నేడు రాహుల్‌గాంధీ అధ్యక్షతన ఆదివాసి కాంగ్రెస్ కౌన్సిల్ సమావేశం
  • ఆదివాసి కౌన్సిల్‌ సమావేశంలో పాల్గొననున్న మంత్రి సీతక్క
  • కౌన్సిల్ అడ్వైజరీ మెంబర్‌గా నియమితులైన మంత్రి సీతక్క

