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18-06-2026 Telangana News Today Live Updates : సచివాలయంలో అనధికార కేబినెట్ భేటీ - రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించే అవకాశం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 6:58 AM IST

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18-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:44 AM, 18 Jun 2026 (IST)

పరిగి మండలం చిగురాల్‌పల్లి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం

వికారాబాద్‌ జిల్లా పరిగి మండలం చిగురాల్‌పల్లి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. మట్టితో వెళ్తున్న టిప్పర్​ లారీ బైకును ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో టిప్పర్ కిందపడి యువకుడి తల భాగం నుజ్జునుజ్జైంది. మృతుడు జావీద్‌పాషా(30) మోమిన్‌కలాన్ గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు.

6:44 AM, 18 Jun 2026 (IST)

నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వన మహోత్సవం కార్యక్రమం

నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వన మహోత్సవం కార్యక్రమం కోసం అటవీ శాఖ ముమ్మర ఏర్పాట్లు చేసింది. వన మహోత్సవం కార్యక్రమం సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లా గుర్రంగూడ ఎకో పార్కులో నాగలింగం మొక్కను సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నాటనున్నారు. నేరేడు మొక్కను అటవీ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ నాటనున్నారు. రూ.35.50 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టనున్నారు.

6:43 AM, 18 Jun 2026 (IST)

ఇవాళ ఉదయం 11.30 గంటలకు సచివాలయంలో అనధికార కేబినెట్ భేటీ

ఇవాళ ఉదయం 11.30 గం.కు సచివాలయంలో అనధికార కేబినెట్ భేటీ కానుంది. వివిధ అంశాలపై సీఎం, మంత్రుల సమాలోచనలు జరుగుతున్నాయి. రైతుభరోసా, కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చే అంశాలు, రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించే అవకాశం ఉంది.

6:43 AM, 18 Jun 2026 (IST)

విద్యుత్ ఉద్యోగులకు డీఏ పెంపు

విద్యుత్ ఉద్యోగులకు 1.62 శాతం డీఏ పెంచుతూ ప్రభుత్వ నిర్ణయం తీసుకుంది. డీఏ పెంపుతో 70,804 మంది ఉద్యోగుల‌కు ప్రయోజ‌నం కలగనుంది.

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