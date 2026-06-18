ETV Bharat / state

18th June 2026 AP Live Updates: మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల సంచారం, భయాందోళనలో స్థానికులు

18th June 2026 AP Live Updates
18th June 2026 AP Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 6:59 AM IST

|

Updated : June 18, 2026 at 9:44 AM IST

Choose ETV Bharat

18th June 2026 AP Live Updates: సీఎం అధ్యక్షతన పెట్టుబడులు ప్రోత్సాహక మండలి సమావేశం

LIVE FEED

9:38 AM, 18 Jun 2026 (IST)

గజరాజుల వైపు ఎవరూ వెళ్లొద్దని సూచిస్తున్న అధికారులు

మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల సంచారంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. పార్వతీపురం మండలం బందలుప్పి మైదాన ప్రాంతానికి చేరుకున్న ఏనుగులు నిన్న జామదాల ప్రాంతంలో పామాయిల్ తోటలను ధ్వంసం చేశాయి. కొద్దిరోజులుగా సాలూరు నియోజకవర్గంలో పలు ప్రాంతాల్లో తిరిగిన ఏనుగులు ప్రస్తుతం పార్వతీపురం వైపు చేరుకున్న అధికారులు తెలుపుతున్నాారు. గజరాజుల వైపు ఎవరూ వెళ్లొద్దని సూచిస్తున్నారు.

9:34 AM, 18 Jun 2026 (IST)

టీడీపీ కార్యకర్తపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడి

కర్నూలులోని వడ్డేగెరిలో టీడీపీ కార్యకర్త తైజుమ్ బాషాపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడికి పాల్పడ్డారు. అర్ధరాత్రి రాళ్లు, కర్రలతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేశారు. ఓట్ల సవరణలో బాషా చురుకుగా తిరుగుతున్నాడని కోపం పెంచుకున్నట్లు సమాచారం ఉంది. తైజుమ్ బాషా తీవ్రగాయాలతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. జలీల్‌, ఫైజల్, ఆరిఫ్ దాడిచేసినట్లు పోలీసులకు బాషా కుటుంబసభ్యుల ఫిర్యాదు ఇచ్చారు.

8:36 AM, 18 Jun 2026 (IST)

మధ్యాహ్నం ఫిషరీస్, పొగాకు పంటలపై సీఎం సమీక్ష

సీఎం అధ్యక్షతన ఉదయం పెట్టుబడులు ప్రోత్సాహక మండలి సమావేశం నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం ఫిషరీస్, పొగాకు పంటలపై సీఎం సమీక్షించనున్నారు.

8:36 AM, 18 Jun 2026 (IST)

విశాఖలో వర్షం- జలమయమైన రోడ్లు

విశాఖలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది. రహదారులు జలమయమయ్యాయి.

8:34 AM, 18 Jun 2026 (IST)

ఆక్వా రైతును చంపి చెరువులోనే పూడ్చిపెట్టిన గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు

కోనసీమ జిల్లా ఐ.పోలవరం మండలం మురమళ్లలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఆక్వా రైతును చంపి చెరువులోనే పూడ్చిపెట్టారు. పోలీసులు హత్యపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

8:32 AM, 18 Jun 2026 (IST)

రూ.30 లక్షలు విలువైన గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్న పోలీసులు

అల్లూరి జిల్లా ముంచంగిపుట్టు మండలంలో పోలీసులు రూ.30 లక్షలు విలువైన గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఒడిశాకు చెందిన ఇద్దరిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

6:43 AM, 18 Jun 2026 (IST)

ఏపీ ఇంటర్మీడియట్‌ అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలు నేడు

ఇంటర్మీడియట్‌ ప్రథమ, ద్వితీయ సంవత్సరాల అడ్వాన్స్‌డ్‌ సప్లిమెంటరీ పరీక్షల ఫలితాలను గురువారం మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు ఇంటర్మీడియట్‌ విద్యామండలి కార్యదర్శి రంజిత్‌ బాషా తెలిపారు. అభ్యర్థులు ఫలితాలను వెబ్‌సైట్‌ www.eenadu.net, https://resultsbie.ap.gov.in మనమిత్ర వాట్సప్‌ నంబరు 9552300009 ద్వారా పొందొచ్చు. ఈ ఏడాది ఇంటర్మీడియట్‌ రెండో ఏడాది విద్యార్థులకూ ఇంప్రూవ్‌మెంట్‌ సదుపాయం కల్పించారు.

6:43 AM, 18 Jun 2026 (IST)

నేడు అమరావతి క్వాంటమ్‌-ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్‌ ప్రారంభం

నేడు అమరావతి క్వాంటమ్‌-ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్‌ (ఏక్యూఏఐసీ) ప్రారంభం కానుంది. ఐబీఎం సహకారంతో క్వాంటమ్‌-ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్‌ ఏర్పాటు, అంతర్జాతీయ నైపుణ్యాన్ని అనుసంధానించే వేదికగా క్వాంటం-ఏఐ ఇన్నోవేషన్ రూపకల్పన చేశారు. క్వాంటమ్‌ అప్లికేషన్లు, ఆల్గరిథమ్‌ల వేగవంతమే లక్ష్యంగా సెంటర్ ఏర్పాటు కాగా రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీల్లో 380 క్వాంటమ్‌ ఇన్నోవేషన్ నెట్‌వర్క్‌ ఏర్పాటయ్యాయి.

Last Updated : June 18, 2026 at 9:44 AM IST

TAGGED:

TODAY HEADLINES
LIVE NEWS UPDATES
TELUGU BREAKING NEWS
AP LATEST NEWS
18TH JUNE 2026 AP LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.