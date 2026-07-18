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18-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు ఘట్‌కేసర్‌ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 6:57 AM IST

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18-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:41 AM, 18 Jul 2026 (IST)

రంగారెడ్డి: శంషాబాద్ మండలంలో భారీగా చేరుకున్న హైడ్రా అధికారులు

రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ మండలంలో బహదూర్‌గూడ భూముల వద్దకు హైడ్రా బృందం చేరుకుంది. బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు కోసం భూములు ఇచ్చేందుకు రైతులు నిరాకరిస్తున్నారు. స్పష్టమైన హామీ ఇచ్చిన తర్వాత భూములు తీసుకోవాలని రైతులు డిమాండ్​ చేస్తున్నారు. హైడ్రా అధికారులు రావడంతో బహదూర్‌గూడలో హై టెన్షన్ నెలకొంది.

6:41 AM, 18 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: సరూర్‌నగర్ స్టేడియంలో బీఆర్‌ఎస్‌ యువ సంగ్రామ సదస్సు

హైదరాబాద్‌ సరూర్‌నగర్ స్టేడియంలో బీఆర్‌ఎస్‌ యువ సంగ్రామ సదస్సు నిర్వహిస్తోంది. బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి, యువజన విభాగాల ఆధ్వర్యంలో సదస్సు ఏర్పాటు చేసింది. సదస్సుకు కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ ప్రజాప్రతినిధులు, నేతలు హాజరుకానున్నారు. 2023లో కాంగ్రెస్ యూత్ డిక్లరేషన్ ప్రకటించిన చోటే సంగ్రామ సదస్సును నిర్వహిస్తోంది. యువతకు కాంగ్రెస్ చేసిన మోసాన్ని ఎండగడతామని బీఆర్ఎస్ తెలిపింది. పార్టీలకు అతీతంగా విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు తరలిరావాలని బీఆర్‌ఎస్‌ పిలుపునిచ్చింది. యువ సంగ్రామ సదస్సుకు మొదట అనుమతి పోలీసులు అనుమతి ఇవ్వకపోగా హైకోర్టును ఆశ్రయించి సదస్సుకు అనుమతి బీఆర్ఎస్ పొందింది.

6:40 AM, 18 Jul 2026 (IST)

నేడు ఘట్‌కేసర్‌ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి

నేడు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి ఘట్‌కేసర్‌ వెళ్లనున్నారు. అందెశ్రీ సమాధి వద్ద విగ్రహం, స్మృతివనం పనులకు భూమిపూజ చేయనున్నారు.

6:40 AM, 18 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: ఆర్‌జీఐ పరిధి గగన్‌పహాడ్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం

హైదరాబాద్‌: ఆర్‌జీఐ పరిధి గగన్‌పహాడ్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఇసుక లారీని బైక్​ ఢీకొట్టడంతో యువకుడు మృతి చెందాడు.

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