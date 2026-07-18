18th July 2026 AP News Today Live Updates: మహిళపై హిజ్రాలతో దాడి చేయించిన మల్లెల మూర్తి - అతడ్ని టీడీపీ నుంచి సస్పెండ్ చేసిన మాధవి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : July 18, 2026 at 8:40 AM IST
18th July 2026 AP News Today Live Updates : కాశీబుగ్గలో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతి ఘటనలో ఎస్ఐ సునీల్పై బదిలీ వేటు
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తిరుపతి జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటన
నేడు తిరుపతి జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటించనున్నారు. శ్రీహరికోట షార్ను లోకేశ్ సందర్శించనున్నారు. విక్రమ్-1 లాంచింగ్ను స్వయంగా వీక్షించనున్నారు.
శ్రీవారి సేవలో పవన్కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా
తిరుమల శ్రీవారి సేవలో పవన్కల్యాణ్ సతీమణి అన్నా లెజినోవా పాల్గొన్నారు. సుప్రభాత సేవలో స్వామివారిని అన్నా లెజినోవా దర్శించుకున్నారు.
మహిళపై హిజ్రాలతో దాడి చేయించిన మల్లెల మూర్తి ఘటనపై గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే మాధవి ఆగ్రహం
గుంటూరు కృష్ణబాబు కాలనీలో మల్లెల మూర్తి హిజ్రాలతో మహిళపై దాడి చేయించిన ఘటనపై గుంటూరు పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే మాధవి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో మల్లెల మూర్తిని టీడీపీ నుంచి సస్పెండ్ చేశారు. నగరంపాలెం పోలీసులు మూర్తితో పాటు హిజ్రాలపై కేసు నమోదు చేశారు. ఇంటి బోరు విషయంలో ఇరువర్గాల మధ్య వివాదం జరిగినట్లు తెలుస్తుంది. మూర్తి ఆదేశాలతో మహిళ చీర లాగి హిజ్రాలు అమానవీయంగా ప్రవర్తించినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. పోలీసులు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
తూ.గో. జిల్లా దేవరపల్లి-గోపాలపురం రహదారిలో పొగాకు లారీ దగ్ధం
తూ.గో. జిల్లా దేవరపల్లి-గోపాలపురం రహదారిలో పొగాకు లారీ దగ్ధమయ్యింది. అవంతి ఫ్యాక్టరీ సమీపంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా పొగాకు లారీలో మంటల్లో కలిసిపోయింది. గోపాలపురం పొగాకు బోర్డు నుంచి అనపర్తి గోదాముకు పొగాకు తరలిస్తుండగా ఘటన జరిగింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలార్పింది. లారీ డ్రైవర్ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.
కాశీబుగ్గలో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతి ఘటనలో ఎస్ఐ సునీల్పై బదిలీ వేటు
కాశీబుగ్గలో గొర్రెల కాపరి దానయ్య మృతి ఘటనలో ఎస్ఐ సునీల్పై బదిలీ వేటు పడింది. అలసత్వం ప్రదర్శించారన్న అభియోగాలపై సునీల్ను ఎస్పీ వీఆర్కు పంపించారు. ఈనెల 10న రోడ్డుప్రమాదం స్థలంలోనే రాత్రి గస్తీలో ఎస్ఐ సునీల్ ఉన్నారు. ఘటనాస్థలాన్ని సిబ్బందితో కలసి ఆయన పరిశీలించారు. ప్రమాదానికి కారకులైనవారి మాటలనే ప్రామాణికంగా తీసుకున్నారు.
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఉత్తర ఒడిశా, ఝార్ఖండ్, పశ్చిమబెంగాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ పేర్కొంది. ఉత్తరకోస్తాలో కొన్నిచోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కోస్తాంధ్రలో ఇవాళ తేలికపాటి జల్లులు పడే అవకాశముందని తెలిపింది. మరో ఐదు రోజులు వర్షాలు కురవనున్నాయి. కోస్తాంధ్రలో గంటకు 40-50 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే ప్రమాదం ఉన్నందున మత్స్యకారులు ఒడిశా తీరం వైపు వేటకు వెళ్లరాదని సూచించింది.
కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
నేడు కృష్ణా జిల్లా గుడివాడలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఈ క్రమంలో స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎన్టీఆర్ గ్రౌండ్లోని ప్రజావేదిక సభలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం కేకేఆర్ గౌతమ్ స్కూల్ విద్యార్థులతో సమావేశం కానున్నారు. యలవర్తి గ్రౌండ్లో పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలతో సీఎం సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.