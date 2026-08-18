18-08-2026 Telangana News Today Live Updates : కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ వన్ వే విధానాన్ని పరిశీలించిన సీపీ సజ్జనర్
Published : August 18, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 5:00 PM IST
18-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ వన్ వే విధానాన్ని పరిశీలించిన సీపీ సజ్జనర్
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ వన్ వే విధానాన్ని సీపీ సజ్జనర్ పరిశీలించారు. బైక్పై తిరుగుతూ ట్రాఫిక్ను పరిశీలన చేశారు.
వనపర్తి కాంగ్రెస్ వివాదంపై స్పందించిన పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్గౌడ్
వనపర్తి కాంగ్రెస్ వివాదంపై పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్ గౌడ్(PCC Cheif) స్పందించారు. వివాదంపై ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి వినతిపత్రం ఇచ్చారన్న పీసీసీ చీఫ్.. చిన్నారెడ్డి మాట్లాడిన వీడియోలు తెప్పించుకున్నామన్నారు. పూర్తి వివరాలు సేకరించాక వివాదంపై ఏఐసీసీకి నివేదిక ఇస్తామన్నారు.
చిన్నారెడ్డి బీఆర్ఎస్ కోవర్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారు: ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి
చిన్నారెడ్డి బీఆర్ఎస్ కోవర్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ నేతలను వెంటపెట్టుకొని సచివాలయం చుట్టూ తిరిగేది చిన్నారెడ్డే అని మేఘారెడ్డి అన్నారు. సీసీ ఫుటేజీ పరిశీలిస్తే ఎవరు బీఆర్ఎస్సో, ఎవరు కాంగ్రెస్సో తెలుస్తోందన్నారు. పదవి కోసం నేతలను బ్లాక్మెయిల్ చేసేందుకు చిన్నారెడ్డి ప్రయత్నిస్తున్నారని మేఘారెడ్డి ఆరోపించారు. తాను ఎవరికి డబ్బులు ఇచ్చానో చిన్నారెడ్డి నిరూపించాలని డిమాండ్ చేశారు. చిన్నారెడ్డికి టికెట్ ఇచ్చిన ప్రతీసారి ఇలాగే డబ్బులు ఇచ్చి కొన్నారా? అని ప్రశ్నించారు. అభివృద్ధిని తాను అడ్డుకుంటున్నానని అనడం సరికాదన్నారు.
అయితే ఈ అంశంపై పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్గౌడ్ స్పందించారు. వివాదంపై ఎమ్మెల్యే మేఘారెడ్డి వినతిపత్రం ఇచ్చారని చెప్పారు. చిన్నారెడ్డి మాట్లాడిన వీడియోలు తెప్పించుకున్నామని, వివరాలు సేకరించాక వివాదంపై ఏఐసీసీకి నివేదిక ఇస్తామని పీసీసీ చీఫ్ వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, ఫిల్మ్నగర్, పంజాగుట్ట, బోరబండ, ఎర్రగడ్డ, అమీర్పేట్, ఎస్ఆర్నగర్, సనత్నగర్, యూసఫ్గూడా, కృష్ణానగర్, మధురానగర్ సహా పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం పడుతోంది.
కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డాకి దిల్లీ ఎయిమ్స్లో చికిత్స
కేంద్రమంత్రి జేపీ నడ్డాకి దిల్లీ ఎయిమ్స్లో చికిత్స జరుగుతోంది. నడ్డాకు యాంజియోప్లాస్టీ చేసినట్లు డాక్టర్లు తెలిపారు.
సీజేపీ నిరసనల వేళ జరిగిన దాడులపై ఉన్నతస్థాయి విచారణ
సీజేపీ నిరసనల వేళ జరిగిన దాడులపై ఉన్నతస్థాయి విచారణకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు జారీచేసింది. విద్యార్థులు, పోలీసులపై జరిగిన దాడులపై విచారణ జరగనుంది.
రూ.50 వేలు లంచం తీసుకుంటూ ఏసీబీకి పట్టుబడిన అటవీశాఖ అధికారులు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా లింగాల అటవీ అధికారి కార్యాలయంలో ఏసీబీ సోదాలు చేసింది. నల్లమల అటవీప్రాంతంలో కట్టెలు తరలిస్తున్న వారి నుంచి అధికారులు లంచం డిమాండ్ చేశారు. రూ.50 వేలు లంచం తీసుకుంటూ అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు చిక్కారు. రూ.50 వేలు ఇచ్చినా, ఇంకా కావాలని అధికారులు డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం.
మూడు గంటలుగా నీరు వృథాగా పోతున్నా పట్టించుకోని జలమండలి అధికారులు
హైదరాబాద్ జలమండలి కార్యాలయానికి కూతవేటు దూరంలో భారీగా మంచినీరు వృథా అవుతోంది. ఖైరతాబాద్ ఆనంద్నగర్లో ప్రధాన రహదారిపై మంచినీరు వృథాగా పోతోంది. మూడు గంటలుగా నీరు వృథాగా పోతున్నా జలమండలి అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు.
ఎన్నికల సంఘం నిర్దాక్షిణ్యంగా ఓట్లు తొలగించింది: మహేశ్కుమార్గౌడ్
ఎన్నికల సంఘం నిర్దాక్షిణ్యంగా ఓట్లు తొలగించిందని పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్కుమార్గౌడ్ విమర్శించారు. పేదలు, వలస కూలీల ఓట్లనే ఎక్కువగా తొలగించారన్నారు. హైదరాబాద్లో బీఎల్వోలు ఎవరి ఇంటికి వెళ్లలేదని ఆరోపించారు. కేంద్రప్రభుత్వం ఎన్నికల సంఘాన్ని తన జేబు సంస్థగా మార్చుకుందని విమర్శించారు. 2002 నాటి ఓటర్ల జాబితాతో ముడిపెట్టకుండా పౌరులకు ఓటు హక్కు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు. అకారణంగా 73 లక్షల ఓట్లను ఎన్నికల సంఘం తొలగించిందన్నారు. సీబీఐ, ఈడీలాగే ఈసీ కూడా బీజేపీకి జేబు సంస్థగా మారిపోయిందని విమర్శించారు.
కల్తీ నెయ్యిని ప్రముఖ బ్రాండ్లతో లేబుల్ చేసి అమ్ముతున్నారు: డీసీపీ గైక్వాడ్
25.5 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి స్వాధీనం చేసుకున్నామని డీసీపీ గైక్వాడ్ తెలిపారు. స్కిమ్డ్ మిల్క్, క్రీమ్, పామాయిల్, గంజి స్టార్చ్, వనస్పతి నూనె, రవ్వ కలిపి కల్తీ నెయ్యి తయారీ చేస్తున్నారని డీసీపీ వెల్లడించారు. ఆవు నెయ్యి, దేశీ నెయ్యి పేరుతో విక్రయిస్తున్నట్లు గుర్తించామన్నారు. 8.7 టన్నుల క్రీమ్, 1,200 లీటర్ల పామాయిల్, 600 లీటర్ల వనస్పతి నూనె, 30 కిలోల గంజి స్టార్చ్,నెయ్యి ఫ్లేవర్ కోసం వాడుతున్న 3 రకాల కెమికల్స్ 6 సీసాలు సీజ్ చేశామన్నారు. హరియాణా, యూపీ, మధ్యప్రదేశ్, కర్ణాటక, తమిళనాడు నుంచి ప్రత్యేక క్రీమ్ తెస్తున్నారని డీసీపీ వెల్లడించారు. కల్తీ నెయ్యిని ప్రముఖ బ్రాండ్లతో లేబుల్ చేసి అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించామని తెలిపారు.
హైలెవల్ బ్రిడ్జి, రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు మంత్రి కోమటిరెడ్డి శంకుస్థాపన
నల్గొండలో మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి పర్యటించారు. హైలెవల్ బ్రిడ్జి, రోడ్డు నిర్మాణ పనులకు మంత్రి శంకుస్థాపన చేశారు. రూ. 9.40కోట్ల వ్యయంతో ఎస్టీ కాలనీ నుంచి అద్దంకి రోడ్డు వరకు నిర్మాణ పనులు చేపట్టనున్నారు. రూ. 14.5 కోట్ల వ్యయంతో చేపట్టనున్న పానగల్ సావర్కర్ నుంచి భాస్కర్ థియేటర్ వరకు రోడ్డు పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు.
ఇండియా ఎనర్జీ సమ్మిట్ అండ్ ఎక్స్పోను ప్రారంభించిన డిప్యూటీ సీఎం
ఇండియా ఎనర్జీ సమ్మిట్ అండ్ ఎక్స్పో -2026 కార్యక్రమాన్ని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రారంబించారు. హైదరాబాద్ హైటెక్స్లో రెండు రోజుల పాటు ఈ ఎక్స్పో జరగనుంది.
ఇంధన రంగాన్ని మరింత విస్తరించాల్సి ఉంది: డిప్యూటీ సీఎం భట్టి
ఇంధన రంగాన్ని మరింత విస్తరించాల్సి ఉందని డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. పెరుగుతున్న రాష్ట్ర అవసరాలకు అనుగుణంగా విద్యుత్ ఉత్పత్తి పెంచుతున్నామని చెప్పారు. బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజీ సిస్టమ్ అభివృద్ధిపై ప్రభుత్వం దృష్టి సారించిందని, సోలార్ ప్యానెల్, ఈవీల తయారీలో రాష్ట్రం ముందంజలో ఉందన్నారు. విద్యుత్ సరఫరాలోనూ ఏఐ పరిజ్ఞానాన్ని విస్తృతంగా వాడుకోవాలని, ఏఐ సాయంతో విద్యుత్ వినియోగంలో వృథాను అరికట్టవచ్చని చెప్పారు.
రెవెన్యూ మినిస్టర్ రాబరీ మినిస్టర్గా మారారు: ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి
రెవెన్యూ మినిస్టర్ రాబరీ మినిస్టర్గా మారారని బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి ఆరోపించారు. చేసిందంతా చేసి నిన్న మంత్రి దిగివచ్చి క్షమాపణలు చెప్పారని మండిపడ్డారు. బ్యాంకు లోన్లు తీసుకుని ఇళ్లు కట్టుకున్న భూములను కూడా 22ఏలో చేర్చారని, రాష్ట్రప్రభుత్వం రియల్ ఎస్టేట్ మాఫియాలాగా వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు.
మధ్యప్రదేశ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
మధ్యప్రదేశ్లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఘటనలో 8 మంది కూలీలు మృతి చెందారు. వ్యాను- లారీ ఢీకొని 8 మంది కూలీలు మృతి చెందగా, 30 మందికి గాయాలయ్యాయి. భింద్- గ్వాలియర్ హైవేపై చిమ్కా గ్రామం వద్ద ఘటన చోటుచేసుకుంది.
22ఏలో చేర్చిన భూముల్లో కొన్ని ప్రభుత్వమే ప్రజలకు ఇచ్చింది : ఈటల
22ఏలో చేర్చిన భూముల్లో కొన్ని ప్రభుత్వమే ప్రజలకు ఇచ్చిందని బీజేపీ ఎంపీ ఈటల పేర్కొన్నారు. కొన్ని భూములను ప్రభుత్వమే పరిశ్రమల కోసం ఇచ్చిందని తెలిపారు. ప్రభుత్వమే లే అవుట్లు వేసి విక్రయించిన భూములను నిషేధిత జాబితాలో చేర్చారని ఆరోపించారు. గతంలో కేసీఆర్ చేసిన దానికంటే రేవంత్ రెడ్డి రెండడుగులు ముందుకెళ్లారని దుయ్యబట్టారు. రైతులు దశాబ్దాలుగా సాగు చేసుకుంటున్న భూములను లాక్కుంటున్నారన్న ఈటల, పేదల నుంచి భూములు లాక్కుని భూమాఫియాకు కట్టబెట్టే కుట్ర చేస్తున్నారన్నారు. ధరణి పోయినా ప్రభుత్వం భూములు లాక్కునే ధోరణి మాత్రం మారలేదని ఈటల ఆక్షేపించారు.
సామాజిక న్యాయం పేరిట కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తోంది : కవిత
సామాజిక న్యాయం పేరిట కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మోసం చేస్తోందని కవిత పేర్కొన్నారు. మంత్రివర్గంలో కేవలం ముగ్గురే బీసీలు ఉండటం సామాజిక న్యాయమా అని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ సలహాదారుల నియామకాల్లోనూ వివక్ష చూపుతున్నారని ఆరోపించిన కవిత, ఆర్టీఐ కమిషనర్లలో ఒక్క బీసీకి కూడా చోటు కల్పించలేదన్నారు. మంత్రుల కుటుంబ సభ్యులు, రాజ్యాంగేతర శక్తులు రాష్ట్ర పాలనను శాసిస్తున్నాయని, 22ఏను అడ్డం పెట్టుకుని కాంగ్రెస్ నేతలు భూదోపిడీకి పాల్పడుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఎస్సీలు, బీసీల నుంచి 30 వేల ఎకరాల అసైన్డ్ భూములను ప్రభుత్వం లాక్కుంటోందన్న కవిత, ధరణి, భూభారతి రికార్డులను ప్రభుత్వం దుర్వినియోగం చేస్తోందంటూ దుయ్యబట్టారు.
నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో లెక్చరర్పై దాడి
నల్గొండ జిల్లా దేవరకొండ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో లెక్చరర్పై దాడి జరిగింది. తెలుగు లెక్చరర్ భాస్కర్పై విద్యార్థి సంఘాల నాయకులు దాడి చేశారు. లెక్చరర్ భాస్కర్ ఓ బాలిక పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని విద్యార్థినులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మద్యం తాగి కాలేజీకి వచ్చాడం విద్యార్థులు సైతం అతడిపై దాడి చేశారు.
ప్రభుత్వం తప్పు చేస్తే ప్రజలకు ఎందుకు శిక్ష? - మంత్రి పొంగులేటి రాజీనామా చేయాలి: హరీశ్రావు
మల్కాజ్గిరి పరిధి వాజ్పేయినగర్లో హరీశ్రావు పర్యటించారు. 22ఏ నిషేధిత భూముల బాధితులతో హరీశ్రావు సమావేశమయ్యారు. 22ఏ వల్ల లక్షల మంది ప్రజలు ఆగమవుతున్నారని, మంత్రి పొంగులేటి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. దరఖాస్తు చేసుకుంటే నిషేధిత జాబితా నుంచి తొలగిస్తామంటున్నారని, ప్రభుత్వం తప్పు చేస్తే ప్రజలకు ఎందుకు శిక్ష అని ప్రశ్నించారు. 2008లో యూఎల్సీ రద్దయిన తర్వాత, మళ్లీ ఇప్పుడు ఈ భూములను రాత్రికి రాత్రి నిషేధిత జాబితాలో ఎందుకు పెట్టారని హరీశ్రావు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీశారు.
ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలి: మంత్రి తుమ్మల
ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని మంత్రి తుమ్మల పేర్కొన్నారు. రైతు అంటేనే పాడి పంటలపై ఆధారపడిన వారని, ఇప్పుడు రైతు దినచర్య నుంచి పాడి అనేది మాయమైందని అన్నారు. క్రమంగా పంట అనేది కూడా మాయమయ్యేలా ఉందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో పంటల పరిశోధన సరైన దిశలో సాగటం లేదని ఆరోపించిన మంత్రి, రసాయన ఎరువులు అవసరం లేని విత్తనాలను అభివృద్ధి చేయాలని హితవు పలికారు. పంట దిగుబడి కోసం క్యాన్సర్కు దారితీసే పురుగుల మందులు వాడుతున్నామని హెచ్చరించారు. గతంలో రైతు ఏటా విత్తనాలు కొనకుండా తాను పండించిన పంట నుంచే విత్తనాలు దాచుకునే వారని, ఇప్పుడు రైతు దాచుకునే విత్తనాలు పంటకు పనికిరాకుండా పోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. వ్యవసాయంలో కేంద్రం కూడా తప్పుడు విధానాలు అవలంభిస్తోందన్న ఆయన, యూరియా వాడొద్దంటూనే రూ.300కే బస్తా ఇస్తారని విమర్శించారు. కాంప్లెక్స్ ఎరువులు వాడాలని చెప్తూ రూ.2 వేలకు అమ్ముతారన్నారు. అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఎప్పుడూ రైతు సంక్షేమం కోణంలోనే ఆలోచించాలని, రైతు లేకపోతే దేశం లేదు, ప్రభుత్వం లేదని మంత్రి తుమ్మల వ్యాఖ్యానించారు.
రంగారెడ్డి : రాజేంద్రనగర్ పరిధి బండ్లగూడలో యువకుడి హత్య
రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ పరిధి బండ్లగూడలో ఓ యువకుడు దారుణ హత్యకు గురయ్యాడు. బండ్లగూడలో రివర్స్ స్కైప్ విల్లాల నిర్మాణ వద్ద ఘటన చోటుచేసుకుంది. మద్యం తాగుతుండగా కార్మికుల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగగా, గొడవలో అనికేత్(24)ను అతడి స్నేహితుడు మెడపై ఇనుప రాడ్డుతో కొట్టాడు. తీవ్ర గాయాలతో అనికేత్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
సిరిసిల్ల పట్టణం పెద్దూరు ప్రాంతంలో అగ్నిప్రమాదం
సిరిసిల్ల పట్టణం పెద్దూరు ప్రాంతంలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న మహాలక్ష్మి ఫర్నీచర్ షోరూంలో మంటలు చెలరేగగా, షోరూమ్లో పని చేస్తున్న యూపీ కార్మికుడు ఇస్లాం సజీవదహనమయ్యాడు. మంటల్లో దుకాణంలోని ఫర్నీచర్ పూర్తిగా దగ్ధం కాగా, మరో ముగ్గురు కార్మికులు షాప్లో నిద్రిస్తూ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.
కల్తీ నెయ్యి తయారీ కేంద్రంపై హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారుల దాడి
హైదరాబాద్లో కల్తీ నెయ్యి తయారీ కేంద్రంపై హెచ్-ఫాస్ట్ అధికారులు దాడి చేశారు. కల్తీ నెయ్యి తయారీ, విక్రయ యూనిట్లలో హెచ్ ఫాస్ట్ అధికారులు తనిఖీలు నిర్వహించి దాదాపు 25.5 టన్నుల కల్తీ నెయ్యి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కల్తీ నెయ్యి తయారీకి వాడుతున్న 10.5 టన్నుల ముడి పదార్థాలు సీజ్ చేశారు.
అత్తాపూర్లో చికిత్స పొందుతూ మహిళ మృతి - వైద్యుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని బంధువుల ఆందోళన
హైదరాబాద్ అత్తాపూర్లోని జాయ్ ఆస్పత్రిలో కార్వాన్ వడ్డెర బస్తీకి చెందిన శ్రీలత(30) చికిత్స పొందుతూ చనిపోయింది. దీనికి వైద్యుల నిర్లక్ష్యమే కారణమని జాయ్ ఆస్పత్రి ముందు బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు. జ్వరం వచ్చిన శ్రీలతకు రెండ్రోజుల క్రితం ఆర్ఎంపీ డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చారు. మరుసటి రోజు పరిస్థితి విషమించడంతో అత్తాపూర్ జాయ్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ అర్ధరాత్రి శ్రీలత మృతి చెందింది.
ఇవాళ రాత్రి దిల్లీకి వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
ఇవాళ రాత్రి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి(Revanth Reddy Delhi Tour) దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. రేపు దిల్లీలో కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశంలో పాల్గొంటారు. రాత్రికి యూకేకు బయలుదేరనున్నారు. ఈనెల 30 వరకు రేవంత్ విదేశీ పర్యటన సాగుతుంది.
హనుమకొండ: రాంపూర్ ఊరచెరువులో వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యం
హనుమకొండ జిల్లా కాజిపేట మండలం రాంపూర్లో వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యమయింది. మృతుడు చిల్పూర్కు చెందిన పోలు వెంకటేశ్వర్లు(45)గా పోలీసులు గుర్తించారు. వెంకటేశ్వర్లును కత్తితో పొడిచి చంపి చెరువులో పడేసినట్లు ఆనవాళ్లు కనుగొన్నారు. ధర్మసాగర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
మేడ్చల్ జిల్లా : కుత్బుల్లాపూర్లో ఎస్వోటీ పోలీసుల దాడి
మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్లో ఎస్వోటీ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు. మహారాష్ట్రకు చెందిన వ్యక్తి వద్ద 22.7 కిలోల గంజాయిని పట్టుకున్నారు.
వరంగల్: నర్సంపేటలో పెద్ద సుదర్శన్రెడ్డి విగ్రహాన్ని తొలగించిన అధికారులు
వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేటలో పెద్ద సుదర్శన్రెడ్డి విగ్రహాన్ని అధికారులు తొలగించారు. మెడికల్ కాలేజ్ ఎదురుగా ఏర్పాటు చేసిన సుదర్శన్రెడ్డి విగ్రహాన్ని తొలగించారు. అనుమతులు తీసుకోకుండా ఏర్పాటు చేశారని అధికారులు అడ్డుకున్నారు. పోలీసులు అడ్డుకున్నప్పటికీ బీఆర్ఎస్ నేతలు విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. నర్సంపేటలో బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
భారత్, అమెరికా ఎన్నికల ప్రక్రియపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
భారత్, అమెరికా ఎన్నికల ప్రక్రియపై ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు(Trump on India) చేశారు. ఇటీవల భారత్ సీఈసీ జ్ఞానేశ్కుమార్ ఎన్నికల నిర్వహణపై మా ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించారని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. గుర్తింపు కార్డు లేకుండా అమెరికాలో ఎన్నికలు ఎలా నిర్వహిస్తారని ప్రశ్నించారని చెప్పారు. భారత్లో జరిగిన 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 64.6 కోట్లు మంది ఓటర్లు పాల్గొన్నారని తెలిపారు. ఒక శాతం కంటే తక్కువ మంది మాత్రమే మెయిల్ ద్వారా ఓటు వేశారని చెప్పారు. ప్రతీ ఒక్క ఓటరు వద్ద తప్పనిసరిగా చెల్లుబాటయ్యే ఫొటో గుర్తింపు కార్డు ఉందని అన్నారు. మనం తక్షణమే 'సేవ్ అమెరికా యాక్ట్' ను ఆమోదించాల్సిన అవసరం ఉందని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.
హైదరాబాద్: నేటి నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
హైదరాబాద్లోని హెచ్ సిటీ ప్రాజెక్టు పనుల కారణంగా నేటి నుంచి కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించనున్నారు. 7 జంక్షన్ల వద్ద ఫ్లై ఓవర్లు, అండర్ పాస్లను నిర్మించనున్నారు. సుమారు రూ. వెయ్యి కోట్లతో ఫ్లై ఓవర్లు, అండర్ పాస్లు నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. నిర్మాణ పనులకు ఆటంకం లేకుండా ట్రాఫిక్ పోలీసుల చర్యలు తీసుకోనున్నారు. వాహనదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్ వే అమలు చేయనున్నారు. నేటి నుంచి ఏడాదిన్నర పాటు కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ ఆంక్షలు విధించనున్నారు. కేబీఆర్ పార్క్ మీదుగా వెళ్లే వాహనదారులు సహకరించాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ, అవకతవకల దృష్ట్యా ఎన్టీఏలో సమూల ప్రక్షాళన
ప్రశ్నపత్రాల లీకేజీ, అవకతవకల దృష్ట్యా ఎన్టీఏలో సమూల ప్రక్షాళన చేశారు. నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ 50 మందికిపైగా సిబ్బందిని తొలగించింది. ఎన్టీఏలో కీలకమైన 10 స్థానాల్లో నిపుణుల నియామకానికి కేంద్ర విద్యాశాఖ చర్యలు తీసుకుంది. ఎన్టీఏలో చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్, చీఫ్ ఫైనాన్స్ ఆఫీసర్ కోసం ప్రకటనలు జారీ చేసింది. ఎన్టీఏలో సీఐఎస్వో, టెస్ట్ సెక్యూరిటీ వంటి 10 కొత్త స్థానాల కోసం ప్రకటనలు జారీ చేసింది. ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పన కోసం ప్రైవేటు రంగం నుంచి నిపుణులను తీసుకువస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఎన్టీఏ చర్యలను కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి అభినందించారు.
ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం
ఝార్ఖండ్ ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం తీసుకొంది. 2014 నుంచి అవుట్సోర్సింగ్ ఏజెన్సీ నిర్వహించిన అన్ని పరీక్షలు రద్దు చేసింది. 'టీఎస్ఆర్ డేటా ప్రాసెసింగ్ లిమిటెడ్' నిర్వహించిన అన్ని పరీక్షలు రద్దయ్యాయి. విద్యార్థుల ప్రయోజనాల కోసం కఠిన చట్టం తెస్తామని సీఎం హేమంత్ సోరెన్ స్ఫష్టం చేశారు. కేబినెట్ భేటీలో ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నామన్నారు. సీనియర్ ఐఏఎస్ అమితాబ్ కౌశల్ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక పరీక్షా సంస్కరణల కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. పరీక్ష సంస్కరణల కమిటీ ఏర్పాటు చేసినట్లు సీఎం హేమంత్ సోరెన్ ప్రకటించారు. పరీక్షల అక్రమాలపై జరుగుతున్న దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు తెలిశాయన్నారు. దర్యాప్తు జరుగుతున్నందున ఆ వివరాలు చెప్పలేమని పేర్కొన్నారు. త్వరలోనే పూర్తి వివరాలు బయటపెడతామని చెప్పారు. పరీక్షల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఇటీవల రాంచీలో విద్యార్థుల ఆందోళన చేశారు.
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిని నేడు, రేపు ప్రశ్నించనున్న పోలీసులు
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డికి రెండ్రోజుల కస్టడీకి తీసుకున్నారు. ఆయనను నేడు, రేపు ప్రశ్నించనున్నారు. ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిని నేడు, రేపు కస్టడీలో ప్రశ్నించేందుకు కోర్టు అనుమతించింది. అత్తాపూర్ పోలీసులు గత నెల 28న ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిని అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. సహచర ట్రైనీ ఐపీఎస్ను వేధించిన కేసులో ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆయన చంచల్గూడ జైలులో ఉన్నారు.