18th August 2026 News Today AP Live News Updates : గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా వర్ల రామయ్య, రమాదేవి ఖరారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 7:02 AM IST|
Updated : August 18, 2026 at 5:17 PM IST
18th August 2026 News Today AP Live News Updates : ప్రస్తుతం టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడిగా ఉన్న వర్ల రామయ్య - ఎస్సీ కోటాలో వర్ల రామయ్యకు మండలిలో ప్రాతినిధ్యం
- అనంతపురంలో డ్వాక్రా సంఘం అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న రమాదేవి - బీసీ మహిళ, టీడీపీ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ రమాదేవికి ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం
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సీబీఐకి చిక్కిన డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ మైన్స్ సేఫ్టీకి చెందిన ఉన్నతాధికారి
గనుల భద్రత పర్యవేక్షించే అత్యున్నత సంస్థ డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ మైన్స్ సేఫ్టీకి చెందిన ఓ ఉన్నతాధికారి అవినీతి కేసులో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సీబీఐకి చిక్కారు. హైదరాబాద్లోని డీజీఎంఎస్ సౌత్ సెంట్రల్ జోన్, రీజియన్-III మైనింగ్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్తన విధుల్లో భాగంగా ఒక ప్రైవేట్ మైనింగ్ కంపెనీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించేందుకు లంచం తీసుకుంటూ సీబీఐకి చిక్కారు. ఈ కేసులో అతనితోపాటు ఒక మధ్యవర్తిని, మైనింగ్ సంస్థ ప్రతినిధిని సీబీఐ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. ప్రకాశం జిల్లాలోని ఓ మైనింగ్ క్వారీలో ఈ ఏడాది జూన్ 25న ఓ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపి నివేదిక ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత సదరు డిప్యూటీ డైరెక్టర్పై ఉంది. అయితే, క్వారీ యాజమాన్యానికి అనుకూలంగా నివేదిక ఇచ్చేందుకు, అలాగే ఈ కేసు ఉచ్చు నుంచి వారిని తప్పించేందుకు సదరు అధికారి భారీగా లంచం డిమాండ్ చేసినట్లు సమాచారం.
గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా వర్ల రామయ్య, రమాదేవి
గవర్నర్ కోటా ఎమ్మెల్సీలుగా వర్ల రామయ్య, దళవాయి రమాదేవి ఖరారయ్యారు. వర్ల రామయ్య ప్రస్తుతం టీడీపీ పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఆయనకు ఎస్సీ కోటాలో మండలిలో ప్రాతినిధ్యం కల్పించనున్నారు. అలాగే అనంతపురంలో డ్వాక్రా సంఘం అధ్యక్షురాలిగా ఉన్న రమాదేవికి ఎమ్మెల్సీగా అవకాశం కల్పించారు. ఆమె బీసీ మహిళ, టీడీపీ క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్గా ఉన్నారు. ఈ నియామకంతో పనిచేసే వారికి పదవులు దక్కుతాయని టీడీపీ సంకేతం పంపింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వం లోక్భవన్కు దస్త్రం పంపింది.
జూడాల సమస్యను త్వరలో పరిష్కరిస్తాం: మంత్రి సత్యకుమార్
జూడాల స్టైపండ్పై చర్చలు జరుపుతున్నట్లు మంత్రి సత్యకుమార్ వెల్లడించారు. తమిళనాడు, కేరళతో సమానంగా స్టైపండ్ ఇస్తున్నామని తెలిపారు. స్టైపండ్ను 15 శాతం పెంచాలని జూడాలు కోరుతున్నారన్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను జూడాలు అర్థం చేసుకోవాలని, సమస్య పరిష్కారానికి త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటామని మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు.
కావలిలో మహిళ దారుణహత్య
నెల్లూరు: కావలిలోని వెంగళరావునగర్లో మహిళ హత్య జరిగింది. ఉప్పు సునీత (30) అనే మహిళను సహజీవనం చేస్తున్న వ్యక్తి కత్తితో పొడిచి చంపేశాడు. సునీతను చంపాక, మల్లి మహేంద్ర పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు.
మత్స్యకారుల ఆచూకీ లభించే వరకు గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతాయి
కోనసీమ జిల్లా: గల్లంతైన ఏడుగురు మత్స్యకారుల కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. కోస్ట్గార్డ్, నేవీ, మెరైన్ పోలీసుల సమన్వయంతో సహాయక చర్యలు జరుగుతున్నాయి. మత్స్యకారుల ఫోన్ కాల్డేటా, సాంకేతిక సమాచారంపై పోలీసుల విశ్లేషిస్తున్నారు. మత్స్యకారుల కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళన చెందవద్దవద్దని కలెక్టర్ మహేశ్కుమార్ సూచించారు. మత్స్యకారులను సురక్షితంగా తీసుకురావడానికి అన్ని చర్యలు చేపట్టామన్నారు. కుటుంబ సభ్యులకు అన్ని విధాలా సహకరిస్తామని ఎస్పీ రాహుల్ మీనా తెలిపారు. మత్స్యకారుల ఆచూకీ లభించే వరకు గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతాయని అధికారులు వెల్లడించారు. గాలింపు చర్యల పురోగతిపై ప్రతిరోజూ సాయంత్రం మీడియాకు సమాచారమిస్తామని కలెక్టర్ తెలిపారు.
అక్టోబర్లోగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయం
Cabinet Decisions: స్థానిక సంస్థల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల అమలుకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. గ్రామీణ స్థానికసంస్థల్లో 34 శాతం, పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 33.1 శాతం బీసీ రిజర్వేషన్లు అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. కేంద్ర ఆర్థిక సంఘం నుంచి రావాల్సిన సుమారు రూ.16,500 కోట్ల నిధులు మురిగిపోకుండా అక్టోబర్లోగా స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కేబినెట్ నిర్ణయించింది. మేయర్ ఎన్నికలను ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో నిర్వహించాలని, పాత విధానంలో ఒక్క డిప్యూటీ మేయర్ పదవికే పరిమితం కావాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. మొత్తం 57 అజెండా అంశాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
వెయిట్లిఫ్టర్ గురునాయుడిని సత్కరించిన శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు
విజయవాడ: వెయిట్లిఫ్టర్ గురునాయుడిని శాప్ ఛైర్మన్ రవినాయుడు సత్కరించారు. ఉజ్బెకిస్తాన్లో వెయిట్లిఫ్టింగ్ పోటీల్లో గురునాయుడు 3 రజతాలు సాధించారు. గురునాయుడు స్వస్థలం విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్ల మండలం చందకపేట. గురునాయుడు భవిష్యత్తులో మరిన్ని విజయాలు సాధించాలని శాప్ ఛైర్మన్ ఆకాంక్షించారు. గురునాయుడికి త్వరలో ప్రోత్సాహకాలు అందజేస్తామని శాప్ ఛైర్మన్ హామీ ఇచ్చారు.
సమావేశాలకే పరిమితం కాకుండా నేరుగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని నితిన్ నబీన్ పిలుపు
భారతీయ జనతా పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత తొలిసారిగా రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్న ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ విశాఖ వేదికగా పార్టీ శ్రేణుల్లో నూతనోత్తేజం నింపారు. విశాఖపట్నం పీఎంపాలెం వీ కన్వెన్షన్ వేదికగా మంగళవారం బీజేపీ రాష్ట్ర విస్తృత కార్యవర్గ సమావేశం అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సమావేశానికి ముందుగా బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పార్టీ జెండాను ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర పార్టీల కీలక నేతలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, వివిధ మోర్చాల అధ్యక్షులు, జిల్లా, నియోజకవర్గ, మండల స్థాయి ప్రజాప్రతినిధులు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర నేతలతో జరిగిన ప్రత్యేక సమావేశంలో నితిన్ నబీన్ దిశానిర్దేశం చేస్తూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. కేవలం సమావేశాలకే పరిమితం కాకుండా నేరుగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యంగా యువతను పెద్ద ఎత్తున కలిసి ప్రభుత్వ సంక్షేమ, అభివృద్ధి ఫలాలను వివరించాలని స్పష్టం చేశారు.
ఓర్వకల్లు డ్రోన్ సిటీలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ పర్యటన
కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు డ్రోన్ సిటీని కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు సందర్శించారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన డ్రోన్ల ప్రదర్శనను ఆయన పరిశీలించారు. అనంతరం సుమారు 70 మంది డ్రోన్ కంపెనీల సీఈవోలతో రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో డ్రోన్ రంగాన్ని ప్రోత్సహించడం, పరిశ్రమల విస్తరణపై వారితో చర్చించారు.
రేపు, ఎల్లుండి చెన్నైలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రేపు, ఎల్లుండి చెన్నైలో పర్యటించనున్నారు. దక్షిణ భారత రాష్ట్రాల 'సదరన్ జోనల్ కౌన్సిల్' సమావేశంలో ఆయన పాల్గొంటారు. రేపు రాత్రికి చెన్నై చేరుకుని అక్కడే బస చేస్తారు. ఎల్లుండి జరిగే అధికారిక భేటీలో పాల్గొని రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పలు కీలక అంశాలపై మాట్లాడనున్నారు.
బీజేపీ నూతన బాధ్యులకు పవన్ కల్యాణ్ శుభాకాంక్షలు
బీజేపీ జాతీయ స్థాయిలో పదవులు పొందిన నేతలకు జనసేన అధినేత, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. జాతీయ ఉపాధ్యక్షులుగా ఎన్నికైన దగ్గుబాటి పురందేశ్వరి, రామ్ మాధవ్లను ఆయన అభినందించారు. అన్ని విభాగాల సంయుక్త సమన్వయకర్తగా నియమితులైన విష్ణువర్ధన్రెడ్డికి అభినందనలు తెలిపారు. జాతీయ కార్యవర్గంలో చోటు దక్కించుకున్న మిగతా నాయకులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
ప్రొద్దుటూరులో బంగారం, వెండి ధరలు
ప్రొద్దుటూరు మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా నమోదయ్యాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర రూ.1,50,200గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆభరణాల బంగారం ధర రూ.1,38,180కి చేరింది. అలాగే కిలో వెండి ధర రూ.2,34,000 వద్ద కొనసాగుతోంది.
స్థానిక ఎన్నికల్లో బలం నిరూపించుకోవాలి: నితిన్ నబీన్
రాష్ట్ర పదాధికారుల సమావేశంలో నితిన్ నబీన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీజేపీ పాత్ర బలంగా ఉండాలన్నారు. గ్రామాలు, వార్డులు, కార్పొరేషన్లలో మన భాగస్వామ్యం తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేశారు. కూటమి ధర్మం పాటిస్తూనే సీట్ల సర్దుబాటు చేసుకోవాలన్నారు. అదే సమయంలో పార్టీ బలాన్ని నిరూపించుకోవాలని, ఈ ఎన్నికలు ప్రజా భాగస్వామ్యానికి వేదిక కావాలని సూచించారు.
విశాఖలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం
విశాఖపట్నంలోని వీ కన్వెన్షన్లో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం జరిగింది. ఈ భేటీకి పార్టీ జాతీయ నేత నితిన్ నబీన్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. బీజేపీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజాప్రతినిధులతో పాటు మండల స్థాయి నాయకులు పాల్గొన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్రానికి అందుతున్న నిధులు, ప్రాజెక్టుల పురోగతిపై సమీక్షించారు. రాష్ట్రంలో పార్టీని మరింత బలోపేతం చేయడంపై నేతలకు దిశానిర్దేశం చేశారు.
ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని బీజేపీ నేతలకు నితిన్ నబీన్ పిలుపు
రాష్ట్ర బీజేపీ నేతలతో ఆ పార్టీ జాతీయ నాయకుడు నితిన్ నబీన్ అంతర్గత సమావేశం నిర్వహించారు. నాయకులంతా నేరుగా ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు. యువతను కలిసి ప్రభుత్వ విజయాలను వివరించాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న అభివృద్ధి పనులు, సంక్షేమ పథకాల వివరాలను క్షేత్రస్థాయిలోకి తీసుకెళ్లాలని నేతలకు స్పష్టం చేశారు.
నరసరావుపేటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఓ కారుకు వెల్డింగ్ పనులు చేస్తుండగా అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ మంటలు పక్కనే ఉన్న వాహనాలకు వ్యాపించడంతో నాలుగు కార్లు పూర్తిగా దగ్ధమయ్యాయి. సమీపంలోని బిర్యానీ సెంటర్కు కూడా మంటలు అంటుకున్నాయి. భారీగా మంటలు ఎగిసిపడటంతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు.
తిరుపతి సోనోవిజన్ మొబైల్ షోరూమ్లో చోరీ కేసును ఛేదించిన పోలీసులు
తిరుపతి సోనోవిజన్ మొబైల్ షోరూమ్లో చోరీ కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. చోరీకి గురైన రూ.1.50 కోట్ల విలువైన 195 ఫోన్లు, 5 యాపిల్ ట్యాబ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సరిహద్దుల్లో చోరీలకు పాల్పడే ముఠా చోరీ చేసినట్లు పోలీసుల గుర్తించారు. చోరీకి ఉపయోగించిన పరికరాలు, ఆధారాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు వివిధ కోణాల్లో దర్యాప్తు చేసి నిందితులను గుర్తించారు. ఝార్ఖండ్, నాగ్పూర్కు చెందిన వివిధ బృందాల సహకారంతో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నిందితుల నుంచి ఫోన్లు, ట్యాబ్లు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితుల నుంచి మరిన్ని వివరాలు రాబట్టేందుకు పోలీసుల విచారణ చేస్తున్నారు.
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయం ముందు కాంట్రాక్టర్ల ఆందోళన
విజయవాడ నగరపాలక సంస్థ కార్యాలయం ముందు కాంట్రాక్టర్లు ఆందోళన చేపట్టారు. బకాయిలు చెల్లించాలంటూ కాంట్రాక్టర్లు ఆందోళనకు దిగారు. ఇప్పటికే కాంట్రాక్టర్లు పనులు నిలిపివేసి సమ్మె చేస్తున్నారు. బకాయిలు చెల్లించే వరకూ సమ్మె విరమించేది లేదని కాంట్రాక్టర్లు స్పష్టం చేశారు.
విశాఖలో మూడు మృతదేహాల కలకలం
విశాఖపట్నంలోని షీలానగర్లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. షీలానగర్ - గాజువాక మార్గంలో పోర్ట్ రోడ్డు నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. ఇందుకోసం తెచ్చిన మట్టి దిబ్బల్లోంచి అకస్మాత్తుగా ముగ్గురి మృతదేహాలు బయటపడ్డాయి. ఈ విషయం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకుని ముమ్మరంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.
ఏఈ నూకరాజు కేసులో కొత్త కోణం
పిఠాపురం ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం ఆత్మహత్య కేసులో కొత్త విషయాలు వెలుగుచూశాయి. తన కుమారుడు జగదీశ్రెడ్డిని జులై 2న సాధిక్ ఖాన్ పాయిజన్ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చి చంపాడని నూకరాజు వియ్యంకుడు భాస్కర్రెడ్డి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కోడలు సౌజన్య ద్విచక్రవాహనంలో దొరికిన లేఖల్లో సంచలన విషయాలున్నాయి. తన భర్తను చంపి, ఆస్తులు లాక్కున్నాడని ఆమె పేర్కొంది. ఇస్లాం మతం మారాలని సాధిక్ తీవ్రంగా బెదిరించినట్లు ఆ లేఖలో రాసింది. ఈ కోణంలో సమగ్ర దర్యాప్తు చేయాలని భాస్కర్ రెడ్డి కోరారు.
జాలర్ల గల్లంతుపై ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి సుభాశ్ సమీక్ష
జాలర్ల గల్లంతుపై ఉన్నతాధికారులతో మంత్రి సుభాశ్ సమీక్ష నిర్వహించారు. గాలింపు చర్యలపై మంత్రి అధికారులను అడిగి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. వీలైనంత త్వరగా గుర్తించేందుకు చర్యలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు. కలెక్టర్, ఆర్డీవోతో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని సూచించారు.
గల్లంతైన జాలర్ల కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశాం: హోంమంత్రి అనిత
గల్లంతైన జాలర్ల కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశామని హోంమంత్రి అనిత తెలిపారు. సీఎం చంద్రబాబు స్వయంగా పరిస్థితి సమీక్షిస్తున్నారని చెప్పారు. కోస్ట్గార్డ్, జిల్లా యంత్రాంగం సమన్వయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. జాలర్లను క్షేమంగా తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందన్నారు. కోనసీమ కలెక్టర్, ఎస్పీతో మాట్లాడుతూ గాలింపు చర్యలు పర్యవేక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు. జాలర్ల ఆచూకీ లభించే వరకు అన్ని వ్యవస్థలను సమన్వయం చేస్తూ గాలించాలని అధికారులకు సూచించారు.
విశాఖలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పర్యటన
విశాఖలో బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ పర్యటించారు. విశాఖ బీచ్ రోడ్డులో వాజ్పేయీ విగ్రహానికి నితిన్ నబీన్ నివాళులర్పించారు. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఈ భేటీకి ఎమ్మెల్యేలు విష్ణుకుమార్రాజు, ఈశ్వరరావు హాజరైయ్యారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై చర్చించారు.
మంత్రి నారాయణను కలిసిన వీఎంసీ కాంట్రాక్టర్లు
విజయవాడలో పెండింగ్ బకాయిల చెల్లింపుపై మంత్రి నారాయణను వీఎంసీ కాంట్రాక్టర్లు కలిశారు. తక్షణం రూ.50 కోట్లు చెల్లించేందుకు మంత్రి నారాయణ సుముఖత వ్యక్తం చేశారు. మిగిలిన బకాయిలు ఎలా చెల్లిస్తారని కాంట్రాక్టర్లు స్పష్టమైన హామీ కోరారు. మున్సిపల్ శాఖ ఉన్నతాధికారులతో చర్చించి చెబుతానని మంత్రి చెప్పారు. బకాయిలు చెల్లించే వరకూ సమ్మె విరమించేది లేదని కాంట్రాక్టర్లు తెలిపారు.
నేడు కర్నూలు జిల్లాలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ పర్యటన
నేడు కర్నూలు జిల్లాలో కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ పర్యటించనున్నారు. ఓర్వకల్లు పారిశ్రామికవాడకు కేంద్రమంత్రి రానున్నారు. ఓర్వకల్లు డ్రోన్ సిటీలో 70 కంపెనీల డ్రోన్ సీఈవోలతో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించనున్నారు. డ్రోన్ సిటీలో పెట్టుబడులు, అభివృద్ధిపై కేంద్రమంత్రి చర్చించనున్నారు.
నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం
నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు అమలే ప్రధాన అజెండాగా ఈ భేటీ జరగనుంది. అసెంబ్లీలోని సీఎం చాంబర్లో సభ విరామ సమయంలో కేబినెట్ భేటీకానుంది. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల అంశంపై చర్చించనున్నారు. దాదాపు 55కి పైగా అజెండా అంశాలతో మంత్రివర్గం భేటీకానుంది. పరిశ్రమలు, ఐటీ, ఇంధనం, పర్యాటక రంగాలపై కేబినెట్లో చర్చించనున్నారు. కర్నూలులో అగస్త్య గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్టుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. 12 గిగావాట్ల సిలికాన్ ఇంగాట్, వేఫర్ ప్లాంట్ ప్రతిపాదనలపై చర్చించనున్నారు. విశాఖలో అక్షత్ గ్రీన్టెక్ సోలార్ సెల్, మాడ్యూల్ ప్లాంట్, డేటా సెంటర్ల ప్రతిపాదనలపై చర్చ జరగనుంది.
సీబీఐకి చిక్కిన గనుల భద్రతా అధికారి
గనుల భద్రతా విభాగం ఉప సంచాలకుడు శివశంకర్ సీబీఐకి చిక్కారు. ప్రకాశం జిల్లాలో క్వారీల తనిఖీకి వచ్చిన ఆయన లంచం తీసుకుంటూ పట్టుబడ్డారు. నిన్న బల్లికురవలోని గ్రానైట్ క్వారీలను ఆయన తనిఖీ చేశారు. అనంతరం ఒంగోలులోని ఓ రెస్టారెంట్లో యజమానులతో సెటిల్మెంట్కు దిగారు. వారి నుంచి రూ.2 లక్షలు లంచం తీసుకుంటుండగా సీబీఐ అధికారులు వలపన్ని పట్టుకున్నారు. శివశంకర్తో పాటు క్వారీ యజమానులను విజయవాడకు తరలించారు. వాస్తవానికి ఈ రోజు ఆయన చీమకుర్తి క్వారీల్లో తనిఖీలకు వెళ్లాల్సి ఉంది.
గల్లంతైన జాలర్ల కోసం గాలింపు ముమ్మరం
కోనసీమ జిల్లా జాలర్ల గల్లంతు ఘటనపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్షించారు. గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అల్లవరం మండలం ఓడలరేవు, దమ్మలపేట, వాసలతిప్పకు చెందిన 8 మంది జాలర్లు గల్లంతయ్యారు. వీరు ఆగస్టు 3న ఓడలరేవు జెట్టీ నుంచి సముద్రంలోకి వెళ్లారు. ఉదయం 11 గంటల వరకు కుటుంబ సభ్యులతో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత వారి నుంచి ఎలాంటి సమాచారం లేదు. వారు 12వ తేదీకల్లా తిరిగి రావాల్సి ఉంది. కోస్ట్గార్డ్ నౌకల ద్వారా వారి కోసం గాలిస్తున్నారు. కాకినాడ, విశాఖపట్నం సహా పలు ప్రాంతాల మత్స్యకారులను కూడా అప్రమత్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని సీఎం చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు.
కొబ్బరి తోటల పునరుజ్జీవనం
రాష్ట్రంలో మొత్తం 1.18 లక్షల హెక్టార్లలో కొబ్బరి సాగు జరుగుతోంది. ఇందులో కోనసీమ జిల్లాలో 10 వేల హెక్టార్లలో తోటలకు కాలం చెల్లినట్లు గుర్తించారు. ఈ తోటల పునరుజ్జీవనానికి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ఇందుకోసం కొబ్బరి అభివృద్ధి మండలితో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లు మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తెలిపారు. పలు పథకాల ద్వారా కొత్త తోటల పెంపకానికి ఆర్థిక సాయం అందిస్తామన్నారు.
కోవూరు మున్సిపాలిటీపై మంత్రి నారాయణ స్పష్టత
కోవూరును మున్సిపాలిటీగా మారుస్తామని మంత్రి లోకేశ్ గతంలో హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం కోవూరులో 72 వేల జనాభా ఉంది. దీనికి పంచాయతీ నిధులు సరిపోవడం లేదు. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నందున దీన్ని మున్సిపాలిటీగా మార్చాలని సభ్యులు కోరారు. దీనిపై మంత్రి నారాయణ సభలో బదులిచ్చారు. 2020 మార్చి 31 నాటి జనాభా లెక్కలు మాత్రమే ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు. కేంద్ర నిబంధనల ప్రకారం 2027 మార్చి 31 వరకు ఇందులో మార్పులు చేయకూడదన్నారు. ఆ గడువు ముగిశాక కోవూరు మున్సిపాలిటీ అంశాన్ని పరిశీలిస్తామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
గోదావరిలో కొనసాగుతున్న సెర్చ్ ఆపరేషన్
రాజమహేంద్రవరం వద్ద గోదావరిలో గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఆదివారం రాత్రి ఏఈ నూకరాజు కుటుంబం నదిలో దూకింది. ఆయన మనవడు కార్తికేయరెడ్డి ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. నూకరాజు మృతదేహం నిన్న సాయంత్రం దొరికింది. ఆయన భార్య మీనా, కుమార్తె సౌజన్య కోసం 20 మంది సిబ్బంది గాలిస్తున్నారు. ఈ ఆపరేషన్లో పోలీసులు, గజ ఈతగాళ్లు, ఎస్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు పాల్గొన్నాయి. సాధిక్ ఖాన్ వేధింపుల వల్లే తాను చనిపోతున్నట్లు నూకరాజు సూసైడ్ నోట్లో రాశారు. నిందితుడు సాధిక్ ఖాన్ ఆదివారం నుంచి పరారీలో ఉన్నాడు. అతడి కోసం రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ పోలీసులు 10 బృందాలతో గాలిస్తున్నారు. సాధిక్పై గతంలోనూ పలు ఆరోపణలు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం
ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు రెండో రోజు ప్రారంభమయ్యాయి. ఉభయసభల్లో ప్రభుత్వం పలు బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనుంది. సభా వ్యవహారాల సలహా కమిటీ నివేదికలను సభల ముందు ఉంచనున్నారు. మంత్రి లోకేశ్ అసెంబ్లీలో పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ చట్ట సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెడతారు. శాసనసభలో 'సూపర్ సిక్స్ - ప్రజా సంక్షేమం' అంశంపై లఘు చర్చ జరగనుంది. శాసనమండలిలో మున్సిపల్ చట్టాల సవరణ బిల్లును మంత్రి నారాయణ ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
పాఠశాల ప్రహరీ కూలిన ఘటనలో విద్యార్థి మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం
పార్వతీపురం జిల్లాలో పాఠశాల ప్రహరీ కూలిన ఘటనలో విద్యార్థి మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించారు. విద్యార్థి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు రాత్రంతా ఆసుపత్రి వద్ద నిరీక్షించారు. ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసుల బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.
తాడిపత్రిలో భారీగా గోవా మద్యం పట్టివేత
అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రిలో భారీగా గోవా మద్యాన్ని పట్టుకున్నారు. గోవా నుంచి తాడిపత్రికి తరలిస్తున్న 400 మద్యం సీసాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లారీ క్యాబిన్ వెనుక, కింద ప్రత్యేక పెట్టలో మద్యం పెట్టి రవాణా చేస్తున్నారు. తాడిపత్రి రైల్వేస్టేషన్ పైవంతెన వద్ద మద్యం లారీని పట్టుకున్నారు. లారీకి ఏపీ, కర్ణాటక నంబర్ ప్లేట్లు ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. మద్యం స్వాధీనం చేసుకుని నిందితులను విచారిస్తున్నారు.
యువకుడి కాళ్లు నరికి చంపి నిప్పు పెట్టి తగులబెట్టిన దుండగులు
సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ మండలం మావటూరులో దుండగులు ఓ యువకుడి కాళ్లు నరికి చంపి నిప్పు పెట్టి తగులబెట్టారు. మృతుడు కార్ల అనుబంధ పరిశ్రమ కార్మికుడు, కర్ణాటక దొడ్డబల్లాపూర్ వాసి అనిల్ కుమార్(21)గా గుర్తించారు. అనిల్ రొద్దం మండలం దొడగట్టలో బంధువుల ఇంట్లో ఉంటూ పనికి వెళ్తున్నాడు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ, సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. సర్వదర్శనం కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండిపోయి క్యూలైన్లు శిలాతోరణం వరకు చేరాయి. టోకెన్లు లేని భక్తులకు స్వామివారి దర్శనానికి దాదాపు 20 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న ఒక్కరోజే 79,445 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, 36,834 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న స్వామివారికి హుండీ ద్వారా రూ.4.80 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది.
శ్రీవారిని దర్శించుకున్న స్పీకర్ అయ్యన్న, తిలక్ వర్మ
తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. ఏపీ అసెంబ్లీ స్పీకర్ చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడు, రాజ్యసభ డిప్యూటీ ఛైర్మన్ హరివంశ్ నారాయణ్ సింగ్తో కలిసి స్వామివారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్నారు. అనంతరం ప్రత్యేక దర్శనం చేసుకున్నారు. యువ క్రికెటర్ తిలక్ వర్మ సైతం శ్రీవారి సుప్రభాత సేవలో పాల్గొని స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందారు. ఆలయ అధికారులు వారికి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.
నెల్లివాడ జంక్షన్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం
విజయనగరం జిల్లా బొండపల్లి మండలం నెల్లివాడ జంక్షన్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. విజయనగరం నుంచి గజపతినగరం వైపు వెళ్తున్న రెండు లారీలను మరో వాహనం ఓవర్టేక్ చేసేందుకు యత్నించింది. ఈ క్రమంలో ఆ వాహనం లారీలను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో పలువురు ప్రయాణికులకు గాయాలయ్యాయి. వెంటనే స్పందించిన స్థానికులు క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు.
రెండో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు
ఏపీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేడు రెండో రోజు కొనసాగనున్నాయి. ఉభయసభల్లో ప్రభుత్వం పలు బిల్లులను ప్రవేశపెట్టనుంది. సభా వ్యవహారాల సలహా కమిటీ(బీఏసీ) నివేదికలను సభ ముందు ఉంచనున్నారు. పబ్లిక్ లైబ్రరీస్ చట్ట సవరణ బిల్లును మంత్రి లోకేశ్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెడతారు. 'సూపర్ సిక్స్ - ప్రజా సంక్షేమం' అంశంపై సభలో లఘు చర్చ జరగనుంది. శాసనమండలిలో మున్సిపల్ చట్టాల సవరణ బిల్లును మంత్రి నారాయణ ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
శాసనమండలిలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాలు
శాసనమండలిలోనూ నేడు ప్రశ్నోత్తరాలు జరగనున్నాయి. ప్రభుత్వ, ఎయిడెడ్ పాఠశాలల మూసివేతపై సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలకు మంత్రులు బదులిస్తారు. వాణిజ్య పన్ను బకాయిలు, కరవు మండలాలు, పంప్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్లపై సమాధానం ఇస్తారు. వక్ఫ్ భూముల కేటాయింపు, లేబర్ అడ్డాలు, నేతన్నల సేవలో పథకంపై చర్చ ఉంటుంది. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు సలహాలు, జీవో 3 పునరుద్ధరణ, సాగునీటి ప్రాజెక్టులపైనా మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు.
అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాలు
ఏపీ అసెంబ్లీలో నేడు పలు అంశాలపై ప్రశ్నోత్తరాలు జరగనున్నాయి. వడ్డీలేని రుణాల పరిమితి పెంపు, గ్రామ పంచాయతీల ఉన్నతీకరణపై మంత్రులు సమాధానం ఇస్తారు. కొబ్బరి తోటలు, స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాలపై సభ్యుల ప్రశ్నలకు బదులిస్తారు. విశాఖలో వాయు కాలుష్యం, ఉన్నతి పథకం, ఆలయాల్లో స్థానికుల నియామకాలపై చర్చ జరగనుంది. వాహనాలపై రిఫ్లెక్టివ్ స్టిక్కర్లు, కాఫీ రైతులకు పరిహారం, కొత్త పోర్టులు, ఫిషింగ్ హార్బర్లపై మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు.
నేడు ఏపీ కేబినెట్ భేటీ
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. అసెంబ్లీలోని సీఎం చాంబర్లో సభా విరామ సమయంలో కేబినెట్ భేటీ కానుంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలుపై ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు. పట్టణ సంస్థల్లో 33.50 శాతం, పంచాయతీల్లో 34.50 శాతం రిజర్వేషన్లకు ఆమోదం తెలపనున్నారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ప్రత్యక్ష ఎన్నికల నిర్వహణపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు. భేటీ అనంతరం అసెంబ్లీలో ఈ అంశంపై చర్చించి, చట్ట సవరణ బిల్లును ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
విశాఖలో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం
విశాఖపట్నంలో నేడు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం జరగనుంది. ఈ భేటీలో పార్టీ జాతీయ నాయకుడు నితిన్ నబీన్ పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై నేతలు ప్రధానంగా చర్చించనున్నారు.
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డిని నేడు, రేపు ప్రశ్నించనున్న పోలీసులు
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డికి కోర్టు రెండ్రోజుల కస్టడీ విధించింది. దీనితో పోలీసులు నేడు, రేపు అతడిని ప్రశ్నించనున్నారు. తోటి ట్రైనీ ఐపీఎస్ను వేధించిన కేసులో గత నెల 28న అతడిని అత్తాపూర్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి చంచల్గూడ జైలులో రిమాండ్లో ఉన్నాడు.
కుటుంబ కలహాలు, కలసి ఉండటంలేదనే కోపంతో భార్యను హత్య చేసిన భర్త
తూర్పు గోదావరి జిల్లా చక్రద్వారబంధంలో దారుణం జరిగింది. భార్యను భర్త దారుణంగా హత్య చేశాడు. కుటుంబ కలహాలతో వారు విడిగా ఉంటున్నారు. దీనిపై కోపంతో భార్య కుమారి(23) గొంతు నులిమి భర్త నాగరాజు చంపేశాడు. పుట్టింటిలో ఉన్న ఆమెను తీసుకువచ్చి మరీ ఈ దారుణం చేశాడు. అనంతరం తన గొంతు కూడా కోసుకున్నాడు. గమనించిన స్థానికులు అతడిని ఆసుపత్రికి తరలించారు.