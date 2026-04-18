18-04-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం, ప్రయాణికులు సురక్షితం
18-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
కామారెడ్డి: శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీలో రాత్రి దారుణం
కామారెడ్డిలో శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీలో రాత్రి దారుణం చోటు చేసుకుంది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డు వస్తున్నాడని ఐదేళ్ల చిన్నారి హత్య చేశాడు. ఆరు నెలలుగా సహజీవనం చేస్తున్న లక్ష్మి, నర్సింహులు సహజీవనం చేస్తున్నారు. లక్ష్మి కుమారుడు శ్రావణ్ను నర్సింహులు హత్య చేశాడు. లక్ష్మితో గొడవ పడి కొన్నేళ్ల క్రితం ఆమె భర్త వదిలి వెళ్లిపోయాడు. ఆ తర్వాత ఆరు నెలలుగా నర్సింహులతో లక్ష్మి సహజీవనం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్నాడని కుమారుడి హత్య చేయడానికి నర్సింహులు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇంట్లో లక్ష్మి లేని సమయంలో నర్సింహులు ఆమె ఇంటికి వచ్చి శ్రావణ్ కళ్లలో కారం కొట్టి గొంతు నులిమి, కర్రతో శ్రావణ్ తలపై బాది నేలకేసి కొట్టి హత్య చేశాడు. కామారెడ్డి పోలీసులు లక్ష్మి, నర్సింహులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం, ప్రయాణికులు సురక్షితం
హైదరాబాద్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు దగ్ధం అయింది. (KPHB Private Bus Fire Accident) ఈ ఘటనలో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. ప్రైవేట్ బస్సులో చెలరేగిన మంటలను అగ్నిమాపక సిబ్బంది అదుపు చేసింది. ఈ ప్రమాదం కేపీహెచ్బీలో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ NL02B9955 నంబర్ బస్సులో భారీగా మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. డ్రైవర్ వెంటనే అప్రమత్తమై ప్రయాణికులను బస్సు నుంచి దింపేశాడు. ఈ బస్సు హైదరాబాద్ నుంచి పాలకొల్లు వెళ్తున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్: రసాయనాలతో పండ్లను మాగబెడుతున్న గోదాంలో రాత్రి సోదాలు
హైదరాబాద్లో రసాయనలతో పండ్లను మాగబెడుతున్న గోదాంలో రాత్రి సోదాలు నిర్వహించారు. కాచిగూడ, సంజయ్గాంధీ నగర్ ప్రాంతంలో ఆహార భద్రత, హెచ్-ఫాస్ట్ సిబ్బంది సోదాలు చేశారు. రసాయనాలతో మామిడి పండ్లను మాగబెడుతున్నట్లు గుర్తించారు. 48 ఇథిలిన్ రైపనర్ ప్యాకెట్లు, 288 కిలోల మామిడి పండ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గోడౌన్ నిర్వాహకులు పాటిల్ రామ్, సంగమేష్ సంబాడాలపై కేసు నమోదు చేశారు.
మహిళా రిజర్వేషన్లపై కాంగ్రెస్ వైఖరిని నిరసిస్తూ నేడు నిరసనలకు రాష్ట్ర బీజేపీ పిలుపు
మహిళా రిజర్వేషన్లపై కాంగ్రెస్ వైఖరిని నిరసిస్తూ నేడు నిరసనలకు రాష్ట్ర బీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. ఉదయం జూబ్ల్హిల్స్లోని సీఎం నివాసం వద్ద పాల్గొననున్న బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు, పార్టీ శ్రేణులు నిరసనల్లో పాల్గొననున్నారు. మహిళా రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంగా ఓటు వేసిన కాంగ్రెస్ వైఖరిపై బీజేపీ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.
ఐపీఎల్ : కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై గుజరాత్ టైటాన్స్ విజయం
ఐపీఎల్లో శుక్రవారం జరిగిన మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై 5 వికెట్ల తేడాతో గుజరాత్ టైటాన్స్ (IPL GT vs KKR) విజయం సాధించింది. స్కోర్లు: కోల్కతా - 180 ఆలౌట్, గుజరాత్ - 181/5. కోల్కతా బ్యాటింగ్ : కామెరూన్ గ్రీన్ 79, రోవ్మన్ పావెల్ 27, గజరాత్ బౌలింగ్: కగిసో రబాడకు 3, సిరాజ్, అశోక్ శర్మకు తలో 2 వికెట్లు, గుజరాత్ బ్యాటింగ్: శుభ్మన్ గిల్ 86, సాయి సుదర్శన్ 22, జోస్ బట్లర్ 25, కోల్కతా బౌలింగ్: వరుణ్కు 2, వైభవ్, సునీల్, రమణ్దీప్కు తలో వికెట్
నేడు ఐపీఎల్లో రెండు మ్యాచ్లు
నేడు ఐపీఎల్లో రెండు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. బెంగళూరులో మధ్యాహ్నం 3.30కు బెంగళూరు - దిల్లీ (RCB vs DC IPL Match ) మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది. హైదరాబాద్లో రాత్రి 7.30కు హైదరాబాద్ - చెన్నై (SRH vs CSK ) మధ్య మరో మ్యాచ్ జరగనుంది.