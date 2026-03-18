18 march 2026 andhrapradesh news today live updates: నేటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 6:51 AM IST

18 march 2026 andhrapradesh news today live updates : నేడు సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకం ప్రారంభం

6:50 AM, 18 Mar 2026 (IST)

నేటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం

  • రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం
  • నేడు సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకం ప్రారంభం
  • మంగళగిరి బస్టాండ్‌లో 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం
  • ఇంద్రధనస్సులో భాగంగా దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం
  • స్త్రీశక్తి పథకం వర్తించే అన్ని బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం
  • దివ్యాంగుల వెంట వచ్చే సహాయకులకు బస్సు ఛార్జీలో 50 శాతం రాయితీ
  • 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకంతో 11.16 లక్షల మంది దివ్యాంగులకు లబ్ధి
  • 40 శాతం వైకల్యం దాటిన దివ్యాంగులకు ఈ పథకం వర్తింపు

6:50 AM, 18 Mar 2026 (IST)

ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ కొరతపై రాష్ట్రాలకు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు

  • ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ కొరతపై రాష్ట్రాలకు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు
  • హోటళ్లు, వ్యాపారాలపై ఎల్‌పీజీ గ్యాస్ కొరత తీవ్ర ప్రభావం
  • పైప్డ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచన
  • పరిస్థితులు ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయని కేంద్రం వెల్లడి
  • అయినప్పటికీ గృహ వినియోగదారులకు ఎల్పీజీ సిలిండర్లను సరఫరా చేస్తున్నట్లు వెల్లడి

6:49 AM, 18 Mar 2026 (IST)

తిరుపతి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, ఇంఛార్జి మంత్రితో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం

  • తిరుపతి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, ఇంఛార్జి మంత్రితో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం
  • హాజరైన కలెక్టర్, ఎస్పీ, ఇంఛార్జి మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్
  • నేతల భేటీలో ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్ వ్యవహారంపై సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు
  • యువకుడని, రాజకీయ నేపథ్యం ఉందని పుట్టాకు అవకాశమిస్తే ఇలా వ్యవహరించారు: సీఎం
  • అసలు ఆ పార్టీలకు వెళ్లాల్సినంత అవసరం ఏమొచ్చింది?: సీఎం చంద్రబాబు
  • పార్టీని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే ఇలాంటి వాళ్లను మోయాలా?: సీఎం చంద్రబాబు
  • క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించిన వాళ్లు ఎంతటి వాళ్లైనా ఉపేక్షించేది లేదు: సీఎం
  • క్రమశిక్షణ, విలువలు పాటించకుండా రాజకీయం చేయాలనుకోవడం సరికాదు: సీఎం
  • ఎమ్మెల్యేలు.. కార్యకర్తలు, ప్రజలకు మరింత అందుబాటులో ఉండాలి: సీఎం
  • ప్రజల్లో ఉండే నాయకుడే సుదీర్ఘ రాజకీయాలు చేయగలరు: సీఎం చంద్రబాబు
  • 3 నెలల్లో సుపరిపాలనతో పాజిటివ్ పర్సెప్షన్ మరింత పెరగాలని సీఎం సూచన
  • ఏ ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై స్పష్టమైన డేటాతో నివేదికలు ఇచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు
  • ఎమ్మెల్యేలు ప్రస్తావించిన సమస్యల పరిష్కారానికి నిధుల విడుదలకు సీఎం ఆదేశం
  • మైక్రో లెవల్‌లో వివిధ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలు చెప్పిన సీఎం చంద్రబాబు

