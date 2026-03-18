18 march 2026 andhrapradesh news today live updates: నేటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం

18 march 2026 andhrapradesh news today live updates : నేడు సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకం ప్రారంభం
- రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం
- నేడు సీఎం చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకం ప్రారంభం
- మంగళగిరి బస్టాండ్లో 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం
- ఇంద్రధనస్సులో భాగంగా దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం
- స్త్రీశక్తి పథకం వర్తించే అన్ని బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు ఉచిత బస్సు సౌకర్యం
- దివ్యాంగుల వెంట వచ్చే సహాయకులకు బస్సు ఛార్జీలో 50 శాతం రాయితీ
- 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకంతో 11.16 లక్షల మంది దివ్యాంగులకు లబ్ధి
- 40 శాతం వైకల్యం దాటిన దివ్యాంగులకు ఈ పథకం వర్తింపు
- ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరతపై రాష్ట్రాలకు కేంద్రం కీలక ఆదేశాలు
- హోటళ్లు, వ్యాపారాలపై ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత తీవ్ర ప్రభావం
- పైప్డ్ గ్యాస్ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం తెలపాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచన
- పరిస్థితులు ఆందోళనకర స్థాయిలో ఉన్నాయని కేంద్రం వెల్లడి
- అయినప్పటికీ గృహ వినియోగదారులకు ఎల్పీజీ సిలిండర్లను సరఫరా చేస్తున్నట్లు వెల్లడి
- తిరుపతి జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు, ఇంఛార్జి మంత్రితో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం
- హాజరైన కలెక్టర్, ఎస్పీ, ఇంఛార్జి మంత్రి అనగాని సత్యప్రసాద్
- నేతల భేటీలో ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్ వ్యవహారంపై సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు
- యువకుడని, రాజకీయ నేపథ్యం ఉందని పుట్టాకు అవకాశమిస్తే ఇలా వ్యవహరించారు: సీఎం
- అసలు ఆ పార్టీలకు వెళ్లాల్సినంత అవసరం ఏమొచ్చింది?: సీఎం చంద్రబాబు
- పార్టీని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే ఇలాంటి వాళ్లను మోయాలా?: సీఎం చంద్రబాబు
- క్రమశిక్షణ ఉల్లంఘించిన వాళ్లు ఎంతటి వాళ్లైనా ఉపేక్షించేది లేదు: సీఎం
- క్రమశిక్షణ, విలువలు పాటించకుండా రాజకీయం చేయాలనుకోవడం సరికాదు: సీఎం
- ఎమ్మెల్యేలు.. కార్యకర్తలు, ప్రజలకు మరింత అందుబాటులో ఉండాలి: సీఎం
- ప్రజల్లో ఉండే నాయకుడే సుదీర్ఘ రాజకీయాలు చేయగలరు: సీఎం చంద్రబాబు
- 3 నెలల్లో సుపరిపాలనతో పాజిటివ్ పర్సెప్షన్ మరింత పెరగాలని సీఎం సూచన
- ఏ ఎమ్మెల్యేల పనితీరుపై స్పష్టమైన డేటాతో నివేదికలు ఇచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు
- ఎమ్మెల్యేలు ప్రస్తావించిన సమస్యల పరిష్కారానికి నిధుల విడుదలకు సీఎం ఆదేశం
- మైక్రో లెవల్లో వివిధ అంశాలపై తన అభిప్రాయాలు చెప్పిన సీఎం చంద్రబాబు