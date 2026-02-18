18-02-2026-విశాఖ తీరంలో అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల సమీక్ష
18 february 2026 latest live news update (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : February 18, 2026 at 10:49 AM IST
18-02-2026- ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వార్తలు - విశాఖ తీరంలో ఐఎఫ్ఆర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి ముర్ము
- విశాఖ తీరంలో అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల సమీక్ష
- ఐఎఫ్ఆర్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి ముర్ము
- కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గవర్నర్, సీఎం, డిప్యూటీ సీఎం
- విశాఖ: ఆరు వరుసల్లో 71 యుద్ధనౌకల పరేడ్ నిర్వహణ
- నేవీ సిబ్బంది గౌరవ వందనం స్వీకరించిన రాష్ట్రపతి
- కాసేపట్లో ఐఎన్ఎస్-సుమేధ నౌకపై ప్రయాణించనున్న రాష్ట్రపతి
- రష్యా, ఆస్ట్రేలియా, యూఏఈ నుంచి వచ్చిన 19 విదేశీ నౌకలు
- ఫ్లీట్ రివ్యూలో పాల్గొన్న ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్తో పాటు 45 యుద్ధనౌకలు
- ఫ్లీట్ రివ్యూలో పాల్గొన్న కోస్ట్గార్డ్, మర్చంట్ నేవీ, పరిశోధన నౌకలు
అసెంబ్లీ లాబీ లో మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియాతో చిట్ చాట్
- అసెంబ్లీ లాబీలో మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియాతో చిట్ చాట్
- మండలిలో వైఎస్సార్సీపీ పక్షనేత బొత్స సత్యనారాయణ పార్టీ నేతలపై గ్రిప్ కోల్పోయారు :లోకేశ్
- ఒకే పార్టీ నుంచి ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీ లు పరస్పరం విరుద్ధంగా రెండు వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చారు :లోకేశ్
- ఒకరు లడ్డూ కల్తీపై చర్చ డిమాండ్ చేస్తుంటే మరొకరు హిందాపూర్ డైయిరీ పై చర్చ అడుగుతున్నారు :లోకేశ్
- వారి కోట్లాటలో ఎవరు పై చేయి సాధిస్తారో మాకు ఆసక్తి గా ఉంది
- సభలో మా స్ట్రాటజీ ఏంటో మీరు చూస్తారుగా: లోకేశ్
అసెంబ్లీ ప్రారంభమైన వెంటనే స్పీకర్ కీలక ప్రకటన
- అసెంబ్లీ ప్రారంభమైన వెంటనే స్పీకర్ కీలక ప్రకటన
- అసెంబ్లీలో మైక్ సిస్టమ్లో సాంకేతిక సమస్య వచ్చింది: స్పీకర్
- ముంబయి నుంచి నిపుణులు వస్తున్నారు: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
- సభ్యులు తమ మైక్ వద్ద ఆన్, ఆఫ్ బటన్ నొక్కి మాట్లాడాలి: స్పీకర్
- అవసరమైతే కార్డ్ లెస్ మైకులు కూడా ఉన్నాయి: స్పీకర్ అయ్యన్నపాత్రుడు
శాసనమండలిలో ఒకేరోజు రెండు వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ
- శాసనమండలిలో ఒకేరోజు రెండు వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ
- ఒకేరోజు రెండు వాయిదా తీర్మానాలు ఇవ్వడంపై కౌన్సిల్లో చర్చ
- ఒకే పార్టీ నుంచి 2 వాయిదా తీర్మానాలు రావడంపై కౌన్సిల్ సభ్యుల్లో చర్చ
అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ నసీర్ అరెస్టు
- అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ నసీర్(40) అరెస్టు
- కర్ణాటక మంగళూరుకు చెందిన నసీర్ను అర్ధరాత్రి అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లిన పోలీసులు
- జీవిత ఖైదీ శిక్ష నుంచి తప్పించుకుని పదేళ్లుగా రాయచోటిలో ఉంటున్న నసీర్
- కర్ణాటకలో హత్యలు, అత్యాచారాలు, ఇతర నేరాలకు సంబంధించి 20 కేసుల్లో నసీర్ నిందితుడు
- నసీర్ కోసం స్థానిక పోలీసులతో కలిసి అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లిన కర్ణాటక పోలీసులు
- 6 నెలల క్రితం రాయచోటిలో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు పట్టుబడిన ప్రాంతంలోనే ఉన్న నసీర్
అన్నమయ్య జిల్లా కనసానివారిపల్లె చెరువులో కులవర్ధన్ మృతదేహం లభ్యం
- మదనపల్లె చిన్నారి హత్య కేసు నిందితుడు కులవర్ధన్ మృతి
- అన్నమయ్య జిల్లా కనసానివారిపల్లె చెరువులో కులవర్ధన్ మృతదేహం లభ్యం
- కులవర్ధన్ మృతదేహం మదనపల్లె ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలింపు
- స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకుని విచారణ చేసిన పోలీసులు
- మదనపల్లెలో చిన్నారిపై అత్యాచారం, హత్య కేసులో నిందితుడు కులవర్ధన్
శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల మే నెల కోటా ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల
- శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల మే నెల కోటా ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల
- సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టాదళ పాదపద్మారాధన సేవల మే నెల కోటా విడుదల
- లక్కీ డిప్ రిజిస్ట్రేషన్ కోసం ఈనెల 20 ఉదయం 10 వరకు ఆన్లైన్లో నమోదుకు అవకాశం
- లక్కీ డిప్లో ఎంపికైన వారికి ఈనెల 22 మ. 12 లోపు సొమ్ము చెల్లించి టికెట్లు పొందే అవకాశం
శ్రీకాకుళం: శ్రీముఖలింగంలోని శ్రీముఖలింగేశ్వరస్వామికి ఇవాళ చక్రతీర్థస్నానం
- శ్రీకాకుళం: శ్రీముఖలింగంలోని శ్రీముఖలింగేశ్వరస్వామికి ఇవాళ చక్రతీర్థస్నానం
- మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా చివరిరోజు చక్రతీర్థస్నానాలు
- దక్షిణ కాశీగా పేరొందిన శ్రీముఖలింగేశ్వరస్వామి ఆలయానికి భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులు
- వంశధార నదీ తీరంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు చక్రతీర్థస్నానాలు
- శ్రీకాకుళం: ఎల్ఎన్ పేట మండలం మిరియాపల్లి వద్ద చక్రతీర్థస్నానాలు
- నంది వాహనంపై ఊరేగింపుగా రానున్న పార్వతీపరమేశ్వరుల ఉత్సవమూర్తులు
- వంశధార నదిలో స్వామివారి స్నానం తర్వాత వేలమంది భక్తుల పుణ్యస్నానాలు
మదనపల్లెలో హత్యకు గురైన చిన్నారికి నేడు అంత్యక్రియలు
- మదనపల్లెలో హత్యకు గురైన చిన్నారికి నేడు అంత్యక్రియలు
- శవపరీక్షల అనంతరం కుటుంబసభ్యులకు చిన్నారి మృతదేహం అప్పగింత
- రాత్రి స్వగ్రామానికి చిన్నారి మృతదేహాన్ని తరలించిన కుటుంబసభ్యులు
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 70,509 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.20 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 18,058 మంది భక్తులు
శ్రీశైలంలో చివరిరోజు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
- శ్రీశైలంలో చివరిరోజు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
- రాత్రి 7 గం.కు ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి, అమ్మవార్లకు అశ్వవాహన సేవ
- రాత్రి 8.30 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు పుష్పోత్సవం, శయనోత్సవం
- శ్రీశైలం: ఏకాంతసేవతో ముగియనున్న మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
విజయవాడ: యువతికి నగ్నచిత్రాలు, వీడియోలు పంపిస్తూ వేధింపులు
- విజయవాడ: యువతికి నగ్నచిత్రాలు, వీడియోలు పంపిస్తూ వేధింపులు
- మదన్మోహన్ అనే వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసిన సూర్యారావుపేట పోలీసులు
నేడు ఐదో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు
- నేడు ఐదో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు
- ఉభయ సభల్లో బడ్జెట్పై చర్చ కొనసాగింపు
- అసెంబ్లీలో వివిధ బిల్లులు ప్రవేశ పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్
- అలోపతి ప్రైవేట్ వైద్య సంరక్షణ సంస్థల సవరణ బిల్లు పెట్టనున్న మంత్రి సత్యకుమార్
- దేవదాయశాఖ చట్టసవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి
- వెంకటేశ్వర వేద వర్సిటీ సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి
విశాఖ తీరంలో నేడు అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల సమీక్ష-2026
- విశాఖ తీరంలో నేడు అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల సమీక్ష-2026
- ఐఎఫ్ఆర్లో భాగంగా ఐఎన్ఎస్-సుమేధ నౌకపై ప్రయాణించనున్న రాష్ట్రపతి
- విశాఖ: 71 నౌకలు ఆరు వరుసలలో పరేడ్ నిర్వహణ
- ఆరు వరుసల్లో నిలిపిన 71 యుద్ధనౌకల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించనున్న రాష్ట్రపతి
- ఫ్లీట్ రివ్యూలో రష్యా, ఆస్ట్రేలియా, యూఏఈ నుంచి వచ్చిన 19 విదేశీ నౌకలు
- ఫ్లీట్ రివ్యూలో పాల్గొననున్న ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్తో పాటు 45 యుద్ధ నౌకలు
- విశాఖ: ఐఎఫ్ఆర్లో పాల్గొననున్న 19 విదేశీ యుద్ధ నౌకలు
- ఫ్లీట్ రివ్యూలో కోస్ట్గార్డ్, మర్చంట్ నేవీ, పరిశోధన నౌకలు
- విశాఖ: రేపు మిలాన్, ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్
- విశాఖ: ఎల్లుండి ఐయాన్ కానైవ్ ఆఫ్ చీఫ్స్ కార్యక్రమాలు
నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
- నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
- ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూలో రాష్ట్రపతితో పాటు పాల్గొననున్న సీఎం
- మధ్యాహ్నం 1.20 గం.కు ఉండవల్లి నివాసానికి సీఎం తిరుగుపయనం
శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల మే నెల కోటాను ఉ. 10 గం.కు విడుదల చేయనున్న టీటీడీ
- శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల మే నెల కోటాను ఉ. 10 గం.కు విడుదల చేయనున్న టీటీడీ
- సుప్రభాత, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవకు టికెట్లు విడుదల
- ఈ-సేవా టికెట్ల ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం ఈ నెల 20 నుంచి ఆన్లైన్లో నమోదుకు అవకాశం
