18-02-2026-విశాఖ తీరంలో అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల సమీక్ష

18 february 2026 latest live news update
18 february 2026 latest live news update (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 7:40 AM IST

Updated : February 18, 2026 at 10:49 AM IST

18-02-2026- ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్ర వార్తలు - విశాఖ తీరంలో ఐఎఫ్‌ఆర్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న రాష్ట్రపతి ముర్ము

LIVE FEED

10:12 AM, 18 Feb 2026 (IST)

10:10 AM, 18 Feb 2026 (IST)

అసెంబ్లీ లాబీ లో మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియాతో చిట్ చాట్

  • అసెంబ్లీ లాబీలో మంత్రి నారా లోకేష్ మీడియాతో చిట్ చాట్
  • మండలిలో వైఎస్సార్​సీపీ పక్షనేత బొత్స సత్యనారాయణ పార్టీ నేతలపై గ్రిప్ కోల్పోయారు :లోకేశ్​
  • ఒకే పార్టీ నుంచి ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీ లు పరస్పరం విరుద్ధంగా రెండు వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చారు :లోకేశ్​
  • ఒకరు లడ్డూ కల్తీపై చర్చ డిమాండ్ చేస్తుంటే మరొకరు హిందాపూర్ డైయిరీ పై చర్చ అడుగుతున్నారు :లోకేశ్​
  • వారి కోట్లాటలో ఎవరు పై చేయి సాధిస్తారో మాకు ఆసక్తి గా ఉంది
  • సభలో మా స్ట్రాటజీ ఏంటో మీరు చూస్తారుగా: లోకేశ్​

9:58 AM, 18 Feb 2026 (IST)

అసెంబ్లీ ప్రారంభమైన వెంటనే స్పీకర్ కీలక ప్రకటన

  • అసెంబ్లీ ప్రారంభమైన వెంటనే స్పీకర్ కీలక ప్రకటన
  • అసెంబ్లీలో మైక్ సిస్టమ్‌లో సాంకేతిక సమస్య వచ్చింది: స్పీకర్‌
  • ముంబయి నుంచి నిపుణులు వస్తున్నారు: స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు
  • సభ్యులు తమ మైక్ వద్ద ఆన్, ఆఫ్ బటన్ నొక్కి మాట్లాడాలి: స్పీకర్‌
  • అవసరమైతే కార్డ్ లెస్ మైకులు కూడా ఉన్నాయి: స్పీకర్‌ అయ్యన్నపాత్రుడు

9:57 AM, 18 Feb 2026 (IST)

శాసనమండలిలో ఒకేరోజు రెండు వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చిన వైఎస్సార్​సీపీ

  • శాసనమండలిలో ఒకేరోజు రెండు వాయిదా తీర్మానాలు ఇచ్చిన వైఎస్సార్​సీపీ
  • ఒకేరోజు రెండు వాయిదా తీర్మానాలు ఇవ్వడంపై కౌన్సిల్‌లో చర్చ
  • ఒకే పార్టీ నుంచి 2 వాయిదా తీర్మానాలు రావడంపై కౌన్సిల్‌ సభ్యుల్లో చర్చ

9:57 AM, 18 Feb 2026 (IST)

అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ క్రిమినల్‌ నసీర్‌ అరెస్టు

  • అన్నమయ్య జిల్లా రాయచోటిలో మోస్ట్‌ వాంటెడ్‌ క్రిమినల్‌ నసీర్‌(40) అరెస్టు
  • కర్ణాటక మంగళూరుకు చెందిన నసీర్‌ను అర్ధరాత్రి అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లిన పోలీసులు
  • జీవిత ఖైదీ శిక్ష నుంచి తప్పించుకుని పదేళ్లుగా రాయచోటిలో ఉంటున్న నసీర్
  • కర్ణాటకలో హత్యలు, అత్యాచారాలు, ఇతర నేరాలకు సంబంధించి 20 కేసుల్లో నసీర్‌ నిందితుడు
  • నసీర్ కోసం స్థానిక పోలీసులతో కలిసి అరెస్టు చేసి తీసుకెళ్లిన కర్ణాటక పోలీసులు
  • 6 నెలల క్రితం రాయచోటిలో ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు పట్టుబడిన ప్రాంతంలోనే ఉన్న నసీర్

9:25 AM, 18 Feb 2026 (IST)

అన్నమయ్య జిల్లా కనసానివారిపల్లె చెరువులో కులవర్ధన్‌ మృతదేహం లభ్యం

  • మదనపల్లె చిన్నారి హత్య కేసు నిందితుడు కులవర్ధన్‌ మృతి
  • అన్నమయ్య జిల్లా కనసానివారిపల్లె చెరువులో కులవర్ధన్‌ మృతదేహం లభ్యం
  • కులవర్ధన్‌ మృతదేహం మదనపల్లె ప్రభుత్వాస్పత్రికి తరలింపు
  • స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకుని విచారణ చేసిన పోలీసులు
  • మదనపల్లెలో చిన్నారిపై అత్యాచారం, హత్య కేసులో నిందితుడు కులవర్ధన్‌

8:52 AM, 18 Feb 2026 (IST)

మదనపల్లెలో చిన్నారిపై అత్యాచారం చేసి హత్యచేసిన కేసులో నిందితుడిగా కులవర్ధన్‌

  • అన్నమయ్య జిల్లా కనసానివారిపల్లె చెరువులో వ్యక్తి మృతదేహం గుర్తింపు
  • స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకుని విచారణ చేస్తున్న పోలీసులు
  • అన్నమయ్య జిల్లా కురబలకోట మండలం కనసానివారిపల్లె చెరువులో మృతదేహం
  • అన్నమయ్య జిల్లా: మృతుడు కులవర్ధన్‌గా అనుమానిస్తున్న స్థానికులు
  • మదనపల్లెలో చిన్నారిపై అత్యాచారం చేసి హత్యచేసిన కేసులో నిందితుడిగా కులవర్ధన్‌

8:44 AM, 18 Feb 2026 (IST)

శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల మే నెల కోటా ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల

  • శ్రీవారి ఆర్జిత సేవల మే నెల కోటా ఉదయం 10 గంటలకు విడుదల
  • సుప్రభాతం, తోమాల, అర్చన, అష్టాదళ పాదపద్మారాధన సేవల మే నెల కోటా విడుదల
  • లక్కీ డిప్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం ఈనెల 20 ఉదయం 10 వరకు ఆన్‌లైన్‌లో నమోదుకు అవకాశం
  • లక్కీ డిప్‌లో ఎంపికైన వారికి ఈనెల 22 మ. 12 లోపు సొమ్ము చెల్లించి టికెట్లు పొందే అవకాశం

8:44 AM, 18 Feb 2026 (IST)

శ్రీకాకుళం: శ్రీముఖలింగంలోని శ్రీముఖలింగేశ్వరస్వామికి ఇవాళ చక్రతీర్థస్నానం

  • శ్రీకాకుళం: శ్రీముఖలింగంలోని శ్రీముఖలింగేశ్వరస్వామికి ఇవాళ చక్రతీర్థస్నానం
  • మహాశివరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా చివరిరోజు చక్రతీర్థస్నానాలు
  • దక్షిణ కాశీగా పేరొందిన శ్రీముఖలింగేశ్వరస్వామి ఆలయానికి భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులు
  • వంశధార నదీ తీరంలో మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు చక్రతీర్థస్నానాలు
  • శ్రీకాకుళం: ఎల్ఎన్ పేట మండలం మిరియాపల్లి వద్ద చక్రతీర్థస్నానాలు
  • నంది వాహనంపై ఊరేగింపుగా రానున్న పార్వతీపరమేశ్వరుల ఉత్సవమూర్తులు
  • వంశధార నదిలో స్వామివారి స్నానం తర్వాత వేలమంది భక్తుల పుణ్యస్నానాలు

8:44 AM, 18 Feb 2026 (IST)

మదనపల్లెలో హత్యకు గురైన చిన్నారికి నేడు అంత్యక్రియలు

  • మదనపల్లెలో హత్యకు గురైన చిన్నారికి నేడు అంత్యక్రియలు
  • శవపరీక్షల అనంతరం కుటుంబసభ్యులకు చిన్నారి మృతదేహం అప్పగింత
  • రాత్రి స్వగ్రామానికి చిన్నారి మృతదేహాన్ని తరలించిన కుటుంబసభ్యులు

8:43 AM, 18 Feb 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 70,509 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.20 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 18,058 మంది భక్తులు

8:43 AM, 18 Feb 2026 (IST)

శ్రీశైలంలో చివరిరోజు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు

  • శ్రీశైలంలో చివరిరోజు మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
  • రాత్రి 7 గం.కు ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామి, అమ్మవార్లకు అశ్వవాహన సేవ
  • రాత్రి 8.30 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు పుష్పోత్సవం, శయనోత్సవం
  • శ్రీశైలం: ఏకాంతసేవతో ముగియనున్న మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు

8:43 AM, 18 Feb 2026 (IST)

విజయవాడ: యువతికి నగ్నచిత్రాలు, వీడియోలు పంపిస్తూ వేధింపులు

  • విజయవాడ: యువతికి నగ్నచిత్రాలు, వీడియోలు పంపిస్తూ వేధింపులు
  • మదన్‌మోహన్‌ అనే వ్యక్తిపై కేసు నమోదు చేసిన సూర్యారావుపేట పోలీసులు

7:38 AM, 18 Feb 2026 (IST)

నేడు ఐదో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు

  • నేడు ఐదో రోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు
  • ఉభయ సభల్లో బడ్జెట్‌పై చర్చ కొనసాగింపు
  • అసెంబ్లీలో వివిధ బిల్లులు ప్రవేశ పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • పంచాయతీరాజ్ సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్‌
  • అలోపతి ప్రైవేట్ వైద్య సంరక్షణ సంస్థల సవరణ బిల్లు పెట్టనున్న మంత్రి సత్యకుమార్
  • దేవదాయశాఖ చట్టసవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి
  • వెంకటేశ్వర వేద వర్సిటీ సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి

7:38 AM, 18 Feb 2026 (IST)

విశాఖ తీరంలో నేడు అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల సమీక్ష-2026

  • విశాఖ తీరంలో నేడు అంతర్జాతీయ యుద్ధనౌకల సమీక్ష-2026
  • ఐఎఫ్‌ఆర్‌లో భాగంగా ఐఎన్‌ఎస్‌-సుమేధ నౌకపై ప్రయాణించనున్న రాష్ట్రపతి
  • విశాఖ: 71 నౌకలు ఆరు వరుసలలో పరేడ్ నిర్వహణ
  • ఆరు వరుసల్లో నిలిపిన 71 యుద్ధనౌకల నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించనున్న రాష్ట్రపతి
  • ఫ్లీట్‌ రివ్యూలో రష్యా, ఆస్ట్రేలియా, యూఏఈ నుంచి వచ్చిన 19 విదేశీ నౌకలు
  • ఫ్లీట్ రివ్యూలో పాల్గొననున్న ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రాంత్‌తో పాటు 45 యుద్ధ నౌకలు
  • విశాఖ: ఐఎఫ్‌ఆర్‌లో పాల్గొననున్న 19 విదేశీ యుద్ధ నౌకలు
  • ఫ్లీట్‌ రివ్యూలో కోస్ట్‌గార్డ్, మర్చంట్‌ నేవీ, పరిశోధన నౌకలు
  • విశాఖ: రేపు మిలాన్‌, ఇంటర్నేషనల్‌ సిటీ పరేడ్‌
  • విశాఖ: ఎల్లుండి ఐయాన్‌ కానైవ్‌ ఆఫ్‌ చీఫ్స్‌ కార్యక్రమాలు

7:38 AM, 18 Feb 2026 (IST)

నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

  • నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
  • ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లీట్ రివ్యూలో రాష్ట్రపతితో పాటు పాల్గొననున్న సీఎం
  • మధ్యాహ్నం 1.20 గం.కు ఉండవల్లి నివాసానికి సీఎం తిరుగుపయనం

7:37 AM, 18 Feb 2026 (IST)

శ్రీ‌వారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల మే నెల కోటాను ఉ. 10 గం.కు విడుదల చేయనున్న టీటీడీ

  • శ్రీ‌వారి ఆర్జిత సేవా టికెట్ల మే నెల కోటాను ఉ. 10 గం.కు విడుదల చేయనున్న టీటీడీ
  • సుప్రభాత, తోమాల, అర్చన, అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవకు టికెట్లు విడుదల
  • ఈ-సేవా టికెట్ల ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ కోసం ఈ నెల 20 నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో నమోదుకు అవకాశం
Last Updated : February 18, 2026 at 10:49 AM IST

AP NEWS LIVE UPDATES
AP LATEST LIVE NEWS
ANDHRA PRADESH TOP NEWS TODAY
ETV BHARAT LATES NEWS
ANDHRA PRADESH LATEST NEWS

