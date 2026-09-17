17-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు ప్రభుత్వ ప్రజాపాలన దినోత్సవం
17-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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మాజీ ఐటీ కమిషనర్ జీవన్లాల్ భార్యపై సీబీఐ అక్రమాస్తుల కేసు
మాజీ ఐటీ కమిషనర్ జీవన్లాల్ భార్యపై సీబీఐ అక్రమాస్తుల కేసు నమోదు చేసింది. ఆదాయానికి మించి 57శాతం అధికంగా ఆస్తులు ఉన్నట్లు గుర్తించిన సీబీఐ జీవన్లాల్ భార్య, మాజీ సీఐఎస్ఎఫ్ డీఐజీ షిప్రా శ్రీవాస్తవపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. ఈ మేరకు 2022 ఏప్రిల్ 1 నుంచి 2025 మే 10 వరకు సీబీఐ అధికారులు చెక్ పీరియడ్గా పరిగణించారు. జీవన్లాల్ భార్య రూ.1.11 కోట్ల అక్రమాస్తులు కూడబెట్టినట్లు సీబీఐ వెల్లడించింది. జీవన్లాల్ లవిడియా కుటుంబాస్తుల విలువ రూ.4.31 కోట్లుగా నిర్ధారించింది. అక్రమాస్తుల్లో భర్తకు శ్రీవాస్తవ సహకరించినట్లు ఎఫ్ఐఆర్లో పేర్కొంది. 2025 మే 9న జీవన్లాల్ లవిడియాపై కేసు నమోదు అయ్యింది. దిల్లీలోని శ్రీవాస్తవ ఇంట్లో సీబీఐ సోదాలు జరిపి రూ.54 లక్షల నగదు, ఆస్తిపత్రాలు స్వాధీనం చేసుకుంది. కాగా జీవన్లాల్ లవిడియా 2004 బ్యాచ్ ఐఎఫ్ఆర్ అధికారి.
నేడు ప్రభుత్వ ప్రజాపాలన దినోత్సవం
ఇవాళ ప్రభుత్వం ప్రజాపాలన దినోత్సవాన్ని నిర్వహించనుంది. ఇందులో భాగంగా ఉదయం పబ్లిక్ గార్డెన్స్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించనున్నారు.
నేడు హైదరాబాద్లో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ పర్యటన
నేడు హైదరాబాద్లో ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్ పర్యటించనున్నాురు. విమోచన దినోత్సవ ఉత్సవాలకు ముఖ్యఅతిథిగా ఉపరాష్ట్రపతి హాజరుకానున్నారు. ఇందులో భాగంగా సికింద్రాబాద్ పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో జరిగే ఉత్సవాలకు సీపీ రాధాకృష్ణన్ హాజరుకానున్నారు. ఈ మేరకు కేంద్ర మంత్రులు కిషన్రెడ్డి, గజేంద్రసింగ్ షెకావత్, బండి సంజయ్తో పాటు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు ఉపరాష్ట్రపతికి స్వాగతం పలుకనున్నారు. పోలీస్ అమరవీరుల స్మృతి స్థూపం వద్ద అలాగే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహానికి రాధాకృష్ణన్ నివాళుల్పరించనున్నారు. కార్యక్రమంలో భాగంగా ఉపరాష్ట్రపతి రాధాకృష్ణన్ సాయుధ బలగాల కవాతు, గౌరవ వందనం స్వీకరించనున్నారు. ప్రజలను ఉద్దేశించి ఉపరాష్ట్రపతి తన సందేశాన్ని ఇవ్వనున్నారు.
నేడు బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవం
నేడు బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ తెలంగాణభవన్లో జెండా ఎగురవేయనున్నారు.
కీసర పోలీస్ స్టేషన్లో ఏసీబీ సోదాలు
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా కీసర పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో బుధవారం అర్ధరాత్రి వేళ ఏసీబీ సోదాలు సంచలనం రేపాయి. సీఐ ఆంజనేయులు, ఎస్సై జ్ఞానేందర్రెడ్డిని ఏసీబీ అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ కేసు విషయంలో నిందితుడికి బెయిల్ ఇచ్చేందుకు సీఐ రూ.10 లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. ఈ క్రమంలో నిందితుడితో పనిచేయించుకున్నారు. కొన్ని రోజులు బిర్యానీలు, కూల్డ్రింక్స్ తీసుకురావాలంటూ వేధింపులకు గురిచేశారు. ఆ వేధింపులు తట్టుకోలేకపోయిన బాధితుడు ఏసీబీని ఆశ్రయించాడు. మరోవైపు లంచం డబ్బు తీసుకునే బాధ్యతను ఎస్సైకు సీఐ అప్పగించారు. ఈ సమాచారంతో డీఎస్పీ మాజీద్ అలీఖాన్ ఆధ్వర్యంలో ఏసీబీ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. కీసర చెరువుగట్టు వద్ద నిమజ్జనం డ్యూటీలో ఉన్న ఎస్సై.. రూ. 5 లక్షలు లంచం తీసుకున్నాడు. అదే సమయంలో ఏసీబీ అధికారులు అక్కడికి రావడం చూసిన ఎస్సై అక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టాడు. కెమికల్ టెస్టులు చేయించుకోకుండా ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. అనంతరం ఎస్సై జ్ఞానేందర్రెడ్డి, సీఐ ఆంజనేయులును ఏసీబీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు.
తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా సాగుతోన్న బ్రహ్మోత్సవాలు
తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా సాగుతున్నాయి. ఇవాళ ఉదయం స్వామివారు సింహవాహనంపై భక్తులకు అభయప్రదానం చేయనున్నారు. అలాగే రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనంపై భక్తులకు అభయప్రదానం చేయనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల వేళ తిరుగిరులు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగుతోన్నాయి.
వడ్డీరేటును 25 బేసిస్ పాయింట్లు పెంచిన యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్
ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్ల నేపథ్యంలో అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర పెంచుతూ ఏకగ్రీవంగా నిర్ణయించింది. కొవిడ్ పరిణామాల అనంతరం రేట్ల పెంపునకు, 2023లో ఫెడ్ ముగింపు పలికింది. ఆ తర్వాత పెంచడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపు చేయడం, గరిష్ఠ ఉపాధి లక్ష్యాల కోసమే 25 బేసిస్ పాయింట్ల మేర రేట్ల పెంపును ప్రకటించింది. తాజా నిర్ణయంతో వడ్డీ రేటు 3.75 శాతం నుంచి 4 శాతానికి పెరిగినట్లు అయింది. సెంట్రల్ బ్యాంక్ తాజా సమ్మరీ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ప్రొజెక్షన్స్ ప్రకారం ఈ ఏడాది ముగిసేలోపు వడ్డీ రేట్లు మరోసారి పెరిగే అవకాశం ఉందని ఫెడ్ అధికారులు సంకేతాలు ఇచ్చారు. యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ పెంపు నిర్ణయంతో భారత స్టాక్ మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.
నేటి నుంచి ఐదు రోజులపాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
నేటి నుంచి ఐదు రోజులపాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. 19, 20, 21 తేదీల్లో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు కురవొచ్చని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఆయా జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ 'పసుపు' రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
వెస్టిండీస్తో వన్డే, టీ20 సిరీస్కు జట్టును ప్రకటించిన బీసీసీఐ
వెస్టిండీస్తో త్వరలో జరగబోయే పరిమిత ఓవర్ల సిరీస్లకు భారత జట్టును ప్రకటించారు. వన్డే టీమ్లో హార్దిక్ పాండ్యకు చోటు దక్కలేదు. సెప్టెంబరు 27 నుంచి మూడు వన్డేల సిరీస్ జరగనుంది. అక్టోబర్ 6 నుంచి ఐదు టీ20ల సిరీస్ ఉంటుంది.
వన్డే టీమ్: శుభ్మన్ గిల్(కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్(వైస్ కెప్టెన్) రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లి, రుతురాజ్ గైక్వాడ్, ధ్రువ్ జురెల్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, రవీంద్ర జడేజా, కుల్దీప్ యాదవ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, మహ్మద్ సిరాజ్, ఆకిబ్ నబీ, యశస్వి జైస్వాల్, నమన్ ధిర్.
టీ20 టీమ్: శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ(వైస్ కెప్టెన్) అభిషేక్ శర్మ, వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఇషాన్ కిషన్, సంజు శాంసన్, శివమ్ దూబె, కుల్దీప్ యాదవ్, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, రవి బిష్ణోయ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, మయాంక్ యాదవ్.