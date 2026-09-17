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17th September 2026 AP News Today Live Updates: ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు

17th September 2026 AP News Today Live Updates
ఈటీవి భారత్​ ఏపీ లైవ్​ అప్డేట్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 6:57 AM IST

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Updated : September 17, 2026 at 9:12 AM IST

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17th September 2026 AP News Today Live Updates : ప్రధాని మోదీ గుజరాత్‌లోని వాద్నగర్‌ నుంచి దేశ అత్యున్నత పదవి వరకు సాగించిన ప్రయాణం అద్భుతం. ఆయన నాయకత్వంలో హైవేలు, రైల్వేల ఆధునీకరణ, వందే భారత్‌ రైళ్ల ప్రారంభంతో దేశ రవాణా ముఖచిత్రమే మారిపోయిందని ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్​ కల్యాణ్​ అన్నారు.

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9:11 AM, 17 Sep 2026 (IST)

విరాట్ విశ్వకర్మ భగవాన్ జయంతి సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నివాళులు

విరాట్ విశ్వకర్మ భగవాన్ జయంతి సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు నివాళులు అర్పించారు.

9:09 AM, 17 Sep 2026 (IST)

విద్యుత్‌ శాఖపై ఎల్‌నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది: మంత్రి గొట్టిపాటి

"విద్యుత్‌ శాఖపై ఎల్‌నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. వేసవిని తలపించే ఎండల వల్ల 50 మిలియన్ యూనిట్లు అధిక డిమాండ్‌. విద్యుదుత్పత్తి కంపెనీలన్నీ పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తున్నాయి.థర్మల్ పవర్ స్టేషన్లలో 15 రోజులకు సరిపడా బొగ్గు నిల్వలు ఉంచాం.వర్షాలు లేకపోవడంతో హైడల్ విద్యుత్తు పూర్తిగా జీరో అయింది.ప్రజలకు, వ్యవసాయం, పరిశ్రమలకు ఇబ్బంది లేకుండా చూడాలని సీఎం ఆదేశించారు.డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా విద్యుత్ కొనుగోలు చేస్తున్నాం.ఎల్‌నినో ప్రభావం అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉంది.ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిస్థితి కొంత మెరుగు.పగలు సోలార్ విద్యుత్తు ఉత్పత్తి చేసి పీక్ అవర్స్‌లో వాడుకోవాలని ఆలోచన.భవిష్యత్తు డిమాండ్‌ను అంచనా వేసుకొని మా సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటాం.5,500 మెగావాట్ల విద్యుదుత్పత్తి లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నాం"-మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌

8:27 AM, 17 Sep 2026 (IST)

విరాట్ విశ్వకర్మ జయంతి సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్‌ నివాళులు

విరాట్ విశ్వకర్మ జయంతి సందర్భంగా మంత్రి లోకేశ్​ నివాళులర్పించారు. సమాజ నిర్మాణంలో శిల్పులు, నైపుణ్యం కలిగిన వృత్తి నిపుణులు, కార్మికులు కీలక పాత్ర పోషిస్తారని, అలాగే కఠోర శ్రమకు విశ్వకర్మ భగవానుడు ప్రతీకగా నిలుస్తారని ఆయన పేర్కొన్నారు.

8:26 AM, 17 Sep 2026 (IST)

ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్

బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్ ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మోదీ నాయకత్వంలో త్వరలో భారత్ విశ్వగురు స్థానం అందుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

8:26 AM, 17 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో మూడో రోజు అత్యంత వైభవంగా శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు

తిరుమలలో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు మూడవ రోజున అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. స్వామివారి ఆశీస్సులు పొందేందుకు భక్తులు భారీ సంఖ్యలో తరలిరాగా, శ్రీ మలయప్ప స్వామి సింహ వాహనంపై ఊరేగుతూ నరసింహ స్వామి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు.

8:04 AM, 17 Sep 2026 (IST)

ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు

ప్రజాస్వామ్య భారతదేశంలో గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా పదిహేడేళ్లు, దేశ ప్రధానిగా దశాబ్దానికి పైగా సుదీర్ఘ కాలం పాటు సేవలందించి రికార్డు సృష్టించిన ప్రధాని మోదీకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. గత 25 ఏళ్లుగా ప్రజాసేవలో ఆయన ఆదర్శప్రాయమైన ప్రమాణాలను నెలకొల్పడమే కాకుండా, దేశాభివృద్ధికి నూతన ఉత్సాహాన్ని అందించారు. 'సేవ, సంకల్పం, సుపరిపాలన' అనే మోదీ దార్శనికత నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తుంది. ఆయనకు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను అని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు.

8:04 AM, 17 Sep 2026 (IST)

ప్రధాని మోదీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్

"ప్రధాని మోదీ గుజరాత్‌లోని వాద్నగర్‌ నుంచి దేశ అత్యున్నత పదవి వరకు సాగించిన ప్రయాణం అద్భుతం. ఆయన నాయకత్వంలో హైవేలు, రైల్వేల ఆధునీకరణ, వందే భారత్‌ రైళ్ల ప్రారంభంతో దేశ రవాణా ముఖచిత్రమే మారిపోయింది. డిజిటల్ ఇండియా, యూపీఐ, మేక్ ఇన్ ఇండియా, స్టార్టప్ ఇండియా, ఆత్మనిర్భర్ భారత్‌ వంటి విప్లవాత్మక పథకాలతో భారతదేశం ఆర్థికంగా స్వయంసమృద్ధి సాధించింది. రక్షణ రంగంలో సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, ఆపరేషన్ సింధూర్ వంటి సాహసోపేత నిర్ణయాలతో దేశాన్ని ప్రపంచంలోనే సరికొత్త శక్తిగా తయారుచేశారు.ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ప్రధాని మోదీ నిరంతరం మద్దతు ఇస్తున్నారు. మన అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం, పోలవరం ప్రాజెక్టు, విశాఖ కారిడార్‌తో పాటు భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్టు పలు పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టుల పురోగతికి ఆయన కొండంత భరోసా కల్పించారు. ప్రధాని జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తున్న ‘సేవా సంకల్ప్ అభియాన్’ కార్యక్రమంలో ప్రజలందరూ పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనాలని పిలుపునిస్తున్నాను. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరూ రక్తదానం, మొక్కలు నాటడం, స్వచ్ఛత డ్రైవ్‌లు (పరిశుభ్రత కార్యక్రమాలు) నిర్వహించి సేవా గుణాన్ని చాటుకోవాలి"- పవన్‌కల్యాణ్‌

8:04 AM, 17 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు

తిరుమలలో, టోకెన్లు లేని భక్తులు స్వామివారి 'సర్వదర్శనం' కోసం 4 గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ప్రస్తుతం భక్తులు నాలుగు కంపార్ట్‌మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న 71,196 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ.2.46 కోట్లుగా నమోదైంది. 22,581 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.

8:04 AM, 17 Sep 2026 (IST)

నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వారణాసి పర్యటన

ప్రధాన మంత్రి మోదీ ప్రజా సేవలో 25 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా నిర్వహించే 'సేవా సంకల్ప అభియాన్', 'వారణాసి-వద్‌నగర్ సేవా యాత్ర'లో పాల్గొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ రోజు వారణాసిని సందర్శిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఉదయం శ్రీ కాశీ విశ్వనాథ ఆలయాన్ని సందర్శిస్తారు. ఆలయ సందర్శన అనంతరం, రుద్రాక్ష అంతర్జాతీయ కన్వెన్షన్ సెంటర్ వద్ద ఆయన 'సేవా యాత్ర'ను ప్రారంభిస్తారు.

8:04 AM, 17 Sep 2026 (IST)

విజయనగరం కందిపేటలో దారుణ హత్య

విజయనగరం జిల్లా గరివిడి మండలం కందిపేటలో ఒక దారుణ హత్య కలకలం రేపింది. సహజీవనం చేస్తున్న జంట మధ్య తలెత్తిన తీవ్ర ఘర్షణ చివరకు ఒకరి ప్రాణం తీసేందుకు దారితీసింది. కొన్ని రోజులుగా తన భర్తకు దూరంగా ఉంటున్న ఒక వివాహిత, తన బావ కుమారుడైన దనాల శ్రీనుతో సన్నిహితంగా ఉంటోంది. అటు శ్రీను కూడా తన భార్యకు దూరంగా ఉంటూ, రాములమ్మ అనే మహిళతో కందిపేటలో సహజీవనం సాగిస్తున్నాడు. అయితే, వీరిద్దరి మధ్య నడుస్తున్న ఈ సహజీవనంలో ఇటీవల గొడవలు మొదలయ్యాయి.

ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరి మధ్య తలెత్తిన ఘర్షణ తీవ్రరూపం దాల్చడంతో, రాములమ్మ తన ప్రియుడైన దనాల శ్రీను తలపై ఇనుప రాడ్డుతో బలంగా కొట్టింది. అంతటితో ఆగకుండా అతనిపై యాసిడ్‌ పోసి దారుణంగా హతమార్చింది. ప్రియుడిని చంపిన అనంతరం రాములమ్మ కూడా పురుగులమందు తాగి ఆత్మహత్యకు యత్నించింది. ఈ ఘోర ఉదంతంపై సమాచారం అందుకున్న చీపురుపల్లి సీఐ శంకరరావు, గరివిడి ఎస్‌ఐ లోకేశ్వరరావు వెంటనే ఘటనాస్థలికి చేరుకుని పరిశీలించారు. పోలీసులు శ్రీను మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించగా, పురుగులమందు తాగి తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన రాములమ్మ ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతోంది.

6:37 AM, 17 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా సాగుతోన్న బ్రహ్మోత్సవాలు

తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. పవిత్ర గిరులు "గోవింద" నామస్మరణతో మార్మోగుతుండగా, నేడు స్వామివారు ఉదయం సింహ వాహనంపై, రాత్రి ముత్యపు పందిరి వాహనంపై ఆసీనులై భక్తులకు దర్శనమిచ్చి అనుగ్రహించనున్నారు.

6:37 AM, 17 Sep 2026 (IST)

నేడు ప్రభుత్వ అధికారిక లాంఛనాలతో ఆళ్ల నాని అంత్యక్రియలు

మంత్రి నారా లోకేశ్​ ఈ రోజు ఏలూరులో పర్యటించనున్నారు. మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆళ్ల నాని అంత్యక్రియలకు హాజరుకానున్నారు. అధికారిక లాంఛనాలతో ఆళ్ల నాని అంత్యక్రియలు సమీపంలోని మైదానంలో నిర్వహించనున్నారు.

Last Updated : September 17, 2026 at 9:12 AM IST

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