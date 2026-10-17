17-10-2026 Telangana News Today Live Updates : జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో ఐపీఎస్ బ్యాచ్ పాసింగ్అవుట్ పరేడ్
Published : October 17, 2026 at 6:41 AM IST|
Updated : October 17, 2026 at 7:11 AM IST
17-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో ఐపీఎస్ బ్యాచ్ పాసింగ్అవుట్ పరేడ్
నేడు జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో ఐపీఎస్ బ్యాచ్ పాసింగ్అవుట్ పరేడ్ నిర్వహించనున్నారు. ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్ మోహన్ హాజరుకానున్నారు. 151 మంది ఐపీఎస్లు అకాడమీలో శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఏడోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఏడోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరగనున్నాయి. ఏడోరోజు శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉదయం 4 గంటల నుంచి దుర్గమ్మ దర్శనం ప్రారంభమైంది.
తిరుమలలో వైభవంగా శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ
తిరుమలలో వైభవంగా శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ నిర్వహించారు. విశేష అభరణాలతో మాడవీధుల్లో స్వామివారు ఊరేగారు. భక్తులు కర్పూర హారతులు సమర్పించి శ్రీవారిని కొలిచారు. గరుడవాహన సేవను తిలకించేందుకు భారీగా భక్తజనం తరలివచ్చారు. శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది.
కేటీఆర్ దంపతులను కలిసిన సన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కళానిధి మారన్ దంపతులు
సన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కళానిధి మారన్ దంపతులు కేటీఆర్ దంపతులను కలిశారు. కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్కు కేటీఆర్ను ఆహ్వానించారు.
సీఎం రేవంత్రెడ్డిని కలిసిన సన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కళానిధి మారన్ దంపతులు
సన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కళానిధి మారన్ దంపతులు సీఎం రేవంత్రెడ్డిని కలిశారు. కావ్య మారన్ వివాహ రిసెప్షన్కు సీఎంను ఆహ్వానించారు. నవంబర్ 21న చెన్నైలో కావ్య మారన్- అనిరుధ్ రవిచందర్ వివాహ రిసెప్షన్ నిర్వహించనున్నారు.
తమిళనాడు: టీవీకే పార్టీ నేత భూబాలన్ ఇంట్లో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టివేత
తమిళనాడు లోని టీవీకే పార్టీ నేత భూబాలన్ ఇంట్లో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టుకున్నారు. నాగపట్టినంలో టీవీకే నేత ఇంట్లో రూ.100 కోట్ల విలువైన డ్రగ్స్ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. డీఆర్ఐ అధికారులు భూబాలన్ ఇంట్లో డ్రగ్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శ్రీలంకకు భారీగా డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ అవుతున్నాయనే పక్కా సమాచారంతో తనిఖీలు నిర్వహించారు. భూబాలన్ సహా ఆయన స్నేహితుల ఇళ్లలో తనిఖీలు చేపట్టారు. 145 కిలోల మెథాంఫేటమిన్ను గుర్తించి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భూబాలన్ను టీవీకే పార్టీ నుంచి బహిష్కరించినట్లు సమాచారం.
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో వెలుగు చూసిన సంచలన విషయం
రష్యా-ఉక్రెయిన్ యుద్ధంలో సంచలన విషయం వెలుగు చూసింది. రష్యాకు చెందిన ఓ సైనికాధికారి సొంత సైన్యానికే ద్రోహం చేసినట్లు సమాచారం. తన సైన్యం ప్రణాళికలను, నిఘా సమాచారాన్ని ప్రత్యర్థికి అందించినట్లు తెలిసింది. 300 మంది రష్యా సైనికుల మృతికి కారణమైనట్లు వాల్స్ట్రీట్ జనరల్ కథనం ప్రచురించింది. రష్యా ప్రభుత్వంపై అసంతృప్తితో ఆ సైనికుడు ఈ చర్యకు పాల్పడినట్లు తెలిసింది. యుద్ధ ప్రణాళికలు, సైన్యం కదలికలను ఉక్రెయిన్కు సమాచారం చేరవేశాడని వెల్లడించింది.