17th October 2026 AP News Today Live Updates: ఇంద్రకీలాద్రిపై ఏడోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
17th October 2026 AP News Today Live Updates: ఇంద్రకీలాద్రిపై ఏడోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఏడోరోజు శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి అలంకరణ భక్తులకు అమ్మవారు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉదయం 4 గంటల నుంచి అమ్మవారి దర్శనాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
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ఇంద్రకీలాద్రిపై ఏడోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఏడోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా సాగుతున్నాయి. ఏడోరోజు శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి అలంకరణ భక్తులకు అమ్మవారు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉదయం 4 గంటల నుంచి అమ్మవారి దర్శనాలు ప్రారంభమయ్యాయి.
అభ్యర్థులను ప్రకటించిన టీడీపీ
7 కార్పొరేషన్లు, 29 మున్సిపాలిటీలకు అభ్యర్థులను టీడీపీ ప్రకటించింది.
టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థులు
- చిత్తూరు మేయర్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా కటారి హేమలత
- కడప మేయర్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా నెల్లటూరి సువర్ణ
- కర్నూలు మేయర్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా విజయ ప్రత్యూష
- నెల్లూరు మేయర్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా పి.రూప్కుమార్
- తిరుపతి మేయర్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా మన్నెం శ్రీనివాసప్రసాద్
- విశాఖ మేయర్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా ముక్క శ్రావణి
- విజయనగరం మేయర్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా అవనపు భార్గవి
టీడీపీ మున్సిపల్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థులు
- ఆళ్లగడ్డ మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా అనీషా షేక్
- అద్దంకి మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా కాకాణి అశోక్
- ఆదోని మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా నాగమణి
- ఆత్మకూరు (నంద్యాల) మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా గోవిందరాజులు
- బద్వేలు మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా దివ్య తేజ
- బొబ్బిలి మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఆర్.రేణుకాదేవి స్వప్న
- దాచేపల్లి మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా తంగెళ్ల శ్రీనివాసరావు
- ధర్మవరం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా పరిశె సుధాకర్
- గురజాల మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా నెలవల్లి బొల్లయ్య
- హిందూపురం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా పి.ఎస్.మంజునాథ్
- ఇచ్ఛాపురం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఆసి లీలారాణి
- జగ్గయ్యపేట మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా నరేంద్రుల వినీత
- కమలాపురం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా గొంగలిరెడ్డి స్వప్న
- జమ్మలమడుగు మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా జ్యోతి చాడిప్రళ్ల
- కుప్పం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎస్.రాజకుమార్
- మాచర్ల మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఏనుముల సుష్మ
- మదనపల్లె మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా శ్రీరామ్ చిన్నబాబు
- మార్కాపురం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా వక్కలగడ్డ మల్లికార్జున
- నగరి మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా శ్రీనివాసన్
- పలాస కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా వజ్జ గంగాభవాని
- పెద్దాపురం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎల్.ఎస్.ఎన్.రాజు
- పెనుకొండ మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా త్రివేంద్ర మూర్తి
- పులివెందుల మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా టి.గీతాకుమారి
- రాజంపేట మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా డి.గాయత్రి
- రామచంద్రపురం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎం.శేషారావు
- రాయచోటి మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఖాదర్వలీ షేక్
- రాయదుర్గం మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా టి.హనుమంతు
- రేపల్లె మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా కె.అపర్ణ
- సూళ్లూరుపేట మున్సిపాలిటీ టీడీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా పి.సుహాసిని
మేయర్, మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థుల రెండో జాబితా ప్రకటించిన వైఎస్సార్సీపీ
- మేయర్, మున్సిపాలిటీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థుల రెండో జాబితాను వైఎస్సార్సీపీ ప్రకటించింది. 23 మంది అభ్యర్థులతో వైఎస్సార్సీపీ రెండో జాబితా విడుదల చేసింది.
- విజయవాడ మేయర్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా రాయన భాగ్యలక్ష్మి
- గుంటూరు మేయర్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా టి.ఎ.వి.ఎన్.పి.శ్రీదేవి
- తిరుపతి మేయర్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా వై.వాసుదేవ యాదవ్
- కర్నూలు మేయర్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా యు.సుశీల
- అనంతపురం మేయర్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా సీహెచ్.రమేష్గౌడ్
- చిత్తూరు మేయర్ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా రామస్వామి చంద్రశేఖర్
- బొబ్బిలి మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా టి.అచ్యుతవల్లి
- సాలూరు మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా బి.రిబికరాణి
- అమలాపురం మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా డి.వీరితాదేవి
- జంగారెడ్డిగూడెం మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎం.సత్యవతి
- నూజివీడు మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా కె.లవకుమార్
- జగ్గయ్యపేట మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా షేక్ హఫీజున్నీసా
- పెడన మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా కె.నాగకుమారి
- నాయుడుపేట మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా టి.రాజేశ్వరమ్మ
- సూళ్లూరుపేట మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎం.విమలకుమార్
- ఎమ్మిగనూరు మున్సిపల్ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా కె.శివన్నరఘు
- పాలకొండ నగరపంచాయతీ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా పి.ఇందుమతి
- ముమ్మిడివరం నగరపంచాయతీ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎస్.సునీలాదేవి
- నందిగామ నగరపంచాయతీ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా సి.బ్రహ్మేశ్వరరావు
- గిద్దలూరు నగరపంచాయతీ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా బి.నర్సింహారెడ్డి
- అద్దంకి నగరపంచాయతీ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా వి.సురేశ్
- చీమకుర్తి నగరపంచాయతీ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఎం.శ్రీదేవి
- దర్శి నగరపంచాయతీ వైఎస్సార్సీపీ ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా వి.వెంకటరెడ్డి
వైభవంగా శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ
తిరుమలలో శ్రీవారి గరుడ వాహన సేవ వైభవంగా జరిగింది. విశేష అభరణాలతో మాడవీధుల్లో స్వామివారిని ఊరేగించారు. కర్పూర హారతులు సమర్పించి శ్రీవారిని భక్తులు కొలిచారు. గరుడవాహన సేవను తిలకించేందుకు భారీగా భక్తజనం తరలివచ్చింది. శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా టీటీడీ ఏర్పాట్లు చేసింది.