17th November 2026 News Today AP Live News Updates : కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ లీక్పై స్పందించిన హోంమంత్రి అనిత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 7:03 AM IST|
Updated : November 17, 2026 at 9:50 AM IST
17th November 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ లీక్పై హోంమంత్రి అనిత స్పందించారు. జిల్లా కలెక్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో మాట్లాడుతూ పరిస్థితిని తెలుసుకుంటున్నారు. అగ్నిమాపకశాఖ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. గ్యాస్ లీక్ నివారించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు. వివిధ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారని హోంమంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు.
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కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ లీక్పై స్పందించిన హోంమంత్రి అనిత
కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ లీక్పై హోంమంత్రి అనిత స్పందించారు. జిల్లా కలెక్టర్తో ఫోన్లో మాట్లాడారు. ఎప్పటికప్పుడు అధికారులతో మాట్లాడుతూ పరిస్థితిని తెలుసుకుంటున్నారు. అగ్నిమాపకశాఖ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. గ్యాస్ లీక్ నివారించేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు. వివిధ శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారని హోంమంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు.
అక్వాన్ తుపాను దృష్ట్యా అప్రమత్తంగా ఉండాలి: హోంమంత్రి అనిత
బంగాళాఖాతంలో అక్వాన్ తుపాను దృష్ట్యా ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ, ఆర్టీజీఎస్ అధికారులతో హోంమంత్రి అనిత సమీక్ష నిర్వహించారు. తీరప్రాంత జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సాయంత్రానికి తీవ్ర తుపానుగా, ఎల్లుండి ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం నెల్లూరు-తుని మధ్య తీరం దాటే సూచన ఉందన్నారు. "సమష్టి కృషితో ఇప్పటికే రెండు తుపాన్లను ఎదుర్కొన్నాం. అక్వాన్ తుపాను దృష్ట్యా సన్నద్ధంగా ఉండాలి. ప్రభుత్వం ప్రజలకు పూర్తి భరోసా కల్పించాలి" అని హోంమంత్రి అనిత అన్నారు. ఈనెల 19, 20 తేదీల్లో కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయన్నారు. కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు, అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు. రానున్న నాలుగు రోజులు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లరాదని హెచ్చరించారు. రైతులు వ్యవసాయ పనుల్లో ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. కోతకు వచ్చిన పంటల రక్షణకు రైతులకు సూచనలు ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
కాసేపట్లో దిల్లీకి వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కాసేపట్లో దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. మధ్యాహ్నం కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్తో భేటీ కానున్నారు. రాయలసీమ హార్టికల్చర్ హబ్ ప్రాజెక్టుపై కేంద్రమంత్రితో చర్చించనున్నారు. హబ్ ప్రతిపాదనలను పట్టాలెక్కించడంపై భేటీలో చర్చించనున్నారు. వరుస తుపానులు, ఎల్నినో వల్ల నష్టం దృష్ట్యా ఆర్థిక సాయం కోరనున్నారు. తుపాను నష్టంపై ఇప్పటికే కేంద్రానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివరాలు పంపింది. ఎల్నినో వల్ల తలెత్తిన సమస్యలపై కేంద్రమంత్రికి వివరించనున్నారు. సీఎంతో పాటు ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ కూడా దిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. సాయంత్రం లాయర్ సిద్ధార్థ లూథ్రా ఇంట్లో జరిగే వేడుకకు సీఎం హాజరుకానున్నారు.
కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ లీక్ ఘటనపై మంత్రి అచ్చెన్న ఆరా
కోనసీమ జిల్లాలో గ్యాస్ లీక్ ఘటనపై రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు స్పందించారు. కోనసీమ జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలతో ఆయన ఫోన్లో మాట్లాడి పరిస్థితిని ఆరా తీశారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షించాలని అధికారులకు సూచించారు. పోలీస్, రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని వెంటనే అప్రమత్తం చేశారు. ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పరిసర గ్రామాల ప్రజలకు ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా తగిన భద్రతా చర్యలు చేపట్టాలని మంత్రి ఆదేశించారు. గ్యాస్ లీకేజీ కట్టడికి అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా శాశ్వత నివారణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆదేశించారు.
బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న అక్వాన్ తుపాను - 20న తీరం దాటే అవకాశం
బంగాళాఖాతంలో అక్వాన్ తుపాను కొనసాగుతోంది. గడిచిన 9 గంటల్లో స్థిరంగా కేంద్రీకృతమై ఉంది. సాయంత్రానికి అక్వాన్ తీవ్ర తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ప్రస్తుతం చెన్నైకి 610 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి 660 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. విశాఖకు 670 కి.మీ, ఒడిశా గోపాల్పూర్కు 790 కి.మీ దూరంలో ఉంది. ఎల్లుండి ఉదయానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈనెల 20 మధ్యాహ్నానికి నెల్లూరు-తుని మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. తీరం దాటే సమయంలో 120-130 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. గరిష్ఠంగా 145 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీయొచ్చని హెచ్చరించారు. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. తుపాను ప్రభావంతో రేపు కోస్తాంధ్రలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు కురిసే సూచన ఉంది. ఈనెల 19, 20 తేదీల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. కోస్తా తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. వ్యవసాయ పనుల్లో రైతులు ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని తెలిపారు. సమస్యలపై సంప్రదించాల్సిన 'మన మిత్ర' వాట్సప్ నంబర్ 95523 00009. అత్యవసర సహాయం కోసం టోల్ఫ్రీ నంబర్లు 112, 1070, 1800 425 0101.
కోనసీమలో మరోసారి గ్యాస్ బ్లో అవుట్ - ఆందోళనలో ప్రజలు
కోనసీమ జిల్లాలో మరోసారి గ్యాస్ బ్లో అవుట్ కలకలం రేపింది. మామిడికుదురు మండలం నగరం గ్రామంలో తెల్లవారుజామున ఈ ఘటన జరిగింది. తాడివారిమెరక వద్ద ఓఎన్జీసీ రీడ్రిల్లింగ్ పాయింట్ నుంచి గ్యాస్ లీకైంది. సీఎన్జీ గ్యాస్ లీక్తో స్థానిక ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు గ్యాస్ విస్తరిస్తోంది. గ్యాస్ వ్యాపిస్తుండటంతో ఓఎన్జీసీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. క్షేత్రస్థాయికి వెళ్లి లీక్ను నివారించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. పరిసరాల ప్రజలను ఖాళీ చేయిస్తున్నారు. గ్యాస్ బావి వద్ద మంటలు వ్యాపించకుండా ఫైర్ సిబ్బంది ప్రయత్నిస్తున్నారు. బ్లో అవుట్ చుట్టూ వాటర్ అంబ్రెల్లా ఏర్పాటు చేశారు.
విశాఖలో యువతి అనుమానాస్పద మృతి
విశాఖలో యువతి అనుమానాస్పద మృతి కలకలం రేపింది. పోతినమల్లయ్యపాలెంలోని హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో ఈ ఘటన జరిగింది. క్రికెట్ స్టేడియం సమీపంలోని కాలనీలో యువతి మృతి చెందింది. మృతురాలిని మన్యం జిల్లాకు చెందిన త్రివేణి(26)గా గుర్తించారు. ఆమె హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలో ఒంటరిగా నివసిస్తోంది. సమాచారం అందుకున్న పీఎం పాలెం పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం కేజీహెచ్కు తరలించారు.
కోనసీమలో గ్యాస్ బ్లో అవుట్ - ఆందోళనలో స్థానికులు
కోనసీమ జిల్లా మామిడికుదురు మండలం నగరం గ్రామంలో తెల్లవారుజామున మరోసారి గ్యాస్ బ్లో అవుట్ చోటుచేసుకుంది. ఓఎన్జీసీ (ONGC) రీ-డ్రిల్లింగ్ పాయింట్ నుంచి భారీగా సీఎన్జీ గ్యాస్ లీక్ అవుతుండటంతో పరిసర గ్రామాల ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. గ్యాస్ చుట్టుపక్కల గ్రామాలకు కూడా విస్తరిస్తుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని సమీక్షిస్తూ గ్యాస్ లీకేజీని అరికట్టేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. ముందుజాగ్రత్తగా పరిసర ప్రాంతాల ప్రజలను ఖాళీ చేయిస్తున్నారు. గ్యాస్ బావి వద్ద మంటలు చెలరేగకుండా ఓఎన్జీసీ అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
నేడు దిల్లీకి సీఎం చంద్రబాబు
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. మధ్యాహ్నం నుంచి రాత్రి వరకు దేశ రాజధానిలో జరిగే పలు కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్గొననున్నారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల సాధనలో భాగంగా పలువురు కేంద్ర పెద్దలతో ఆయన భేటీ కానున్నారు. దిల్లీ పర్యటన ముగించుకుని ఇవాళ రాత్రికే సీఎం తిరిగి అమరావతికి చేరుకోనున్నారు.
తీవ్ర తుపానుగా మారనున్న 'అక్వాన్' - 20న తీరం దాటే అవకాశం
బంగాళాఖాతం దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య ప్రాంతాల్లో 'అక్వాన్' తుపాను కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం ఇది చెన్నైకి తూర్పున 610 కి.మీ, మచిలీపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 660 కి.మీ, విశాఖకు దక్షిణ-ఆగ్నేయంగా 670 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది. ఇవాళ సాయంత్రానికి ఇది మరింత బలపడి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా మారనుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఈ నెల 19వ తేదీ ఉదయానికి అత్యంత తీవ్ర తుపానుగా బలపడి, 20వ తేదీ మధ్యాహ్నం నెల్లూరు - తుని మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 120 నుంచి 130 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రచండ గాలులు వీస్తాయని హెచ్చరించింది.
ప్రకాశం జిల్లాలో సర్పంచ్ పదవికి వేలం - రూ.35 లక్షలు పలికిన పాట
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల వేళ ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి నియోజకవర్గంలో సర్పంచ్ పదవికి బహిరంగ వేలం నిర్వహించడం చర్చనీయాంశమైంది. బల్లికురవ మండలం కె.రాజుపాలెం సర్పంచ్ పదవికి రాత్రి వేలంపాట నిర్వహించారు. ఈ వేలంలో స్థానిక నాయకుడు గొట్టిపాటి శ్రీహరి అత్యధికంగా రూ.35 లక్షలకు సర్పంచ్ పదవిని దక్కించుకున్నారు.
మనీలాలో ప్రధాని మోదీ పర్యటన - ఆసియాన్ సదస్సుకు హాజరు
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మనీలా పర్యటన రెండో రోజుకు చేరుకుంది. ఫిలిప్పీన్స్ అధ్యక్షుడు మార్కోస్ జూనియర్ ఆహ్వానం మేరకు ఆయన ఈ పర్యటనకు వెళ్లారు. ఇవాళ జరిగే ఆసియాన్-ఇండియా, తూర్పు ఆసియా సదస్సుల్లో ప్రధాని మోదీ పాల్గొననున్నారు. ప్రధాని హోదాలో మోదీ ఆసియాన్ సదస్సుకు హాజరుకావడం ఇది 13వ సారి. దీనితో పాటు 'క్వాడ్' దేశాల నేతల ప్రత్యేక సమావేశంలో కూడా ఆయన పాల్గొంటారు.
ఆత్మకథను ఆవిష్కరించిన సోనియా గాంధీ
కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు సోనియా గాంధీ తన ఆత్మకథ "బిలాంగింగ్: ఎ జర్నీ ఆఫ్ లవ్" పుస్తకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీలతో పాటు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సహా 'ఇండియా' కూటమి నేతలు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా సోనియా మాట్లాడుతూ, గాంధీ కుటుంబంపై జరుగుతున్న తప్పుడు ప్రచారాన్ని తిప్పికొట్టాలని పిలుపునిచ్చారు. తన మనోభావాలను ప్రజలతో పంచుకోవడానికే ఈ ఆత్మకథ రాసినట్లు వెల్లడించారు. ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీల హత్యల తర్వాత తాను పూర్తిగా కుంగిపోయానని, ఆ కష్టకాలంలో తన పిల్లలే తనకు అండగా నిలిచారని ఆమె గుర్తుచేసుకున్నారు.