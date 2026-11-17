17-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ రాయపూర్కు వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి బృందం
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17-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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ఇవాళ రాయపూర్కు వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి బృందం
ఇవాళ సీఎం రేవంత్రెడ్డి బృందం రాయపూర్కు వెళ్లనుంది. సీఎంతో పాటు మంత్రి ఉత్తమ్, నీటిపారుదల శాఖ అధికారులు వెళ్లనున్నారు. సమ్మక్క-సారక్క ప్రాజెక్టుపై చత్తీస్గఢ్ సీఎంతో రేవంత్రెడ్డి బృందం చర్చించనుంది. సమ్మక్క-సాగర్కు ఎన్వోసీ ఇవ్వాలని ఛత్తీస్గఢ్ సీఎంను కోరనుంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి బృందం హైదరాబాద్కు సాయంత్రం చేరుకోనుంది.