17-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు ఎప్సెట్ ఫలితాలు
Published : May 17, 2026 at 6:51 AM IST|
Updated : May 17, 2026 at 6:57 AM IST
హైదరాబాద్: బోలక్ పూర్లో అగ్నిప్రమాదం
- హైదరాబాద్ బోలక్ పూర్లో రాత్రి అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. స్క్రాప్ గోదాములో మంటలు చెలరేగాయి. గుర్తించిన స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారమిచ్చారు. వారు 2 ఫైరింజన్లతో మంటలు ఆర్పారు.
బండి భగీరథ్కు జ్యూడీషియల్ రిమాండ్
- పోక్సో కేసులో నిందితుడైన బండి భగీరథ్ను శనివారం రాత్రి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. న్యాయమూర్తి అతనికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. ఈ క్రమంలో శనివారం ఉదయం నుంచే నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. ముందస్తు బెయిలుకు, అరెస్టు నుంచి రక్షణకు హైకోర్టులో భగీరథ్కు ఉపశమనం లభించని నేపథ్యంలో పరిణామాలు వేగంగా మారిపోయాయి. శనివారం ఉదయం పోలీసులు భగీరథ్పై లుకౌట్ సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. అతణ్ని పట్టుకోవడానికి ఐదు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. హైదరాబాద్లోని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ నివాసానికి సైతం వెళ్లారు.
ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు ఎప్సెట్ ఫలితాలు
- ఎప్సెట్ (ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్-ఫార్మసీ) ఫలితాలు ఆదివారం విడుదల కానున్నాయి. జేఎన్టీయూ-హెచ్లో ఉదయం 11 గంటలకు ప్రభుత్వ సలహాదారు కె.కేశవరావు, ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్ ఆచార్య వి.బాలకిష్టారెడ్డి విడుదల చేయనున్నారని కన్వీనర్ ఆచార్య కె.విజయకుమార్రెడ్డి ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు. పరీక్షలు పూర్తయిన ఆరో రోజే ఫలితాలను విడుదల చేస్తుండటం గమనార్హం.
నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత పెరిగే అవకాశం
- నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత(Summer Heat) పెరిగే అవకాశం ఉంది. నేడు, రేపు రెండు నుంచి మూడు డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రానున్న రెండ్రోజులు ఉష్ణోగ్రత పెరిగే అవకాశమున్నట్లు ఐఎండీ తెలిపింది.
