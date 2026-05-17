17th May 2026 News Today AP Live News Updates: బండి భగీరథ్‌కు జ్యూడీషియల్‌ రిమాండ్‌ - చర్లపల్లి జైలుకు తరలింపు

Published : May 17, 2026 at 7:06 AM IST

17th May 2026 News Today AP Live News Updates: పోక్సో కేసులో నిందితుడైన బండి భగీరథ్‌ను శనివారం రాత్రి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. న్యాయమూర్తి అతనికి 14 రోజుల రిమాండ్‌ విధించారు. ఈనెల 29 వరకు రిమాండ్‌ న్యాయమూర్తి విధించారు. అనంతరం భగీరథ్​ను చర్లపల్లి జైలుకు తరలించారు. ముందస్తు బెయిలుకు, అరెస్టు నుంచి రక్షణకు హైకోర్టులో భగీరథ్‌కు ఉపశమనం లభించని క్రమంలో పరిణామాలు వేగంగా మారిపోయాయి. శనివారం పోలీసులు భగీరథ్‌పై లుకౌట్‌ సర్క్యులర్‌ జారీ చేశారు. అతణ్ని పట్టుకోవడానికి 5 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.

