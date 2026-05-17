17th May 2026 News Today AP Live News Updates: బండి భగీరథ్కు జ్యూడీషియల్ రిమాండ్ - చర్లపల్లి జైలుకు తరలింపు
17th May 2026 News Today AP Live News Updates: పోక్సో కేసులో నిందితుడైన బండి భగీరథ్ను శనివారం రాత్రి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. న్యాయమూర్తి అతనికి 14 రోజుల రిమాండ్ విధించారు. ఈనెల 29 వరకు రిమాండ్ న్యాయమూర్తి విధించారు. అనంతరం భగీరథ్ను చర్లపల్లి జైలుకు తరలించారు. ముందస్తు బెయిలుకు, అరెస్టు నుంచి రక్షణకు హైకోర్టులో భగీరథ్కు ఉపశమనం లభించని క్రమంలో పరిణామాలు వేగంగా మారిపోయాయి. శనివారం పోలీసులు భగీరథ్పై లుకౌట్ సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. అతణ్ని పట్టుకోవడానికి 5 ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు.