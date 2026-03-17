16-03-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ, రేపు గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై అసెంబ్లీలో చర్చ

17-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
నేడు సచివాలయంలో ప్రకృతి వ్యవసాయ రైతులకు కిట్ల పంపిణీ
- జాతీయ ప్రకృతి వ్యవసాయ పథకంలో భాగంగా ఎంపికైన రైతులకు కిట్లు పంపిణీ
- రైతులకు గుర్తింపు కార్డులు, ఇతర వస్తువులతో కిట్లు పంపిణీ చేయనున్న ప్రభుత్వం
- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 489 ప్రకృతి వ్యవసాయ సమూహాల్లో కిట్ల పంపిణీ
- ప్రతిక్లస్టర్కు 125 మంది చొప్పున మెుత్తం 61,125 మంది రైతులకు కిట్ల పంపిణీ
గవర్నర్ ప్రసంగానికి ధన్యవాదాలు తెలిపే తీర్మానంపై అసెంబ్లీలో చర్చ
- బీఆర్ఎస్ తరపున శాసనసభలో మాట్లాడనున్న కేటీఆర్, పల్లా రాజేశ్వర్రెడ్డి
- బీఆర్ఎస్ తరపున మండలిలో మాట్లాడనున్న మధుసూదనాచారి, దాసోజు శ్రవణ్
- ఈనెల 20న అసెంబ్లీలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ మధ్య సమన్వయం కోసం కమిటీ ఏర్పాటు
- 8 మందితో కూడిన కో-ఆర్డినేషన్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసిన కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం
- కో-ఆర్డినేషన్ కమిటీ సభ్యులుగా మీనాక్షి నటరాజన్, రేవంత్రెడ్డి, భట్టి
- కో-ఆర్డినేషన్ కమిటీ సభ్యులుగా మహేశ్గౌడ్, ఉత్తమ్, రాజనరసింహ
- కో-ఆర్డినేషన్ కమిటీ సభ్యులుగా సీతక్క, వంశీచంద్రెడ్డి
నేడు మధ్యాహ్నం దిల్లీ వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
