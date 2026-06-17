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17-06-2026 Telangana News Today Live Updates : సుంకరి నరహరిరావుకు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌

17th-june-2026 TG live updates
17th-june-2026 TG live updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 17, 2026 at 6:50 AM IST

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Updated : June 17, 2026 at 8:03 AM IST

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17-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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8:03 AM, 17 Jun 2026 (IST)

సుంకరి నరహరిరావుకు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌

ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో ల్యాండ్స్ అండ్ సర్వే డిప్యూటీ డైరెక్టర్ నరహరి నిన్న అరెస్ట్​ అయ్యారు. ఏసీబీ కోర్టు 14 రోజుల జ్యుడీషియల్​ రిమాండ్​ను విధించింది. కోర్టు ఆదేశాలతో చంచల్​గూడ జైలుకు తరలించారు.

6:41 AM, 17 Jun 2026 (IST)

నేడు ఆరుట్లలో తెలంగాణ పబ్లిక్‌ స్కూల్​ను ప్రారంభించనున్న సీఎం

నేడు ఆరుట్లలో తెలంగాణ పబ్లిక్‌ స్కూలు ప్రారంభం కానుంది. రూ.15 కోట్లతో నిర్మించిన టీపీఎస్‌ను సీఎం రేవంత్​రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. టీపీఎస్‌ను ప్రభుత్వం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మించింది. దీంట్లో డిజిటల్ క్లాస్‌రూమ్స్, లైబ్రరీ, ల్యాబ్స్, మైదానం ఏర్పాటు చేశారు. విద్యార్థులతో కలిసి సీఎం బ్రేక్‌ఫాస్ట్‌ చేయనున్నారు. అనంతరం ఆరుట్లలో 11 గంటలకు బహిరంగ సభలో ప్రసంగించనున్నారు.

6:38 AM, 17 Jun 2026 (IST)

నేడు వరంగల్‌లో పవన్‌కల్యాణ్ పర్యటన

నేడు వరంగల్‌లో పవన్‌కల్యాణ్ పర్యటన చేయనున్నారు. హనుమకొండలో ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్​(17)ను పరామర్శించనున్నారు. బాలుడి కోరిక మేరకు పవన్​కల్యాణ్​ అతని ఇంటికి వెళ్లనున్నారు. అలాగే వరంగల్​లోని భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకోనున్నారు.

6:35 AM, 17 Jun 2026 (IST)

నేడు ఖమ్మంలో కేటీఆర్‌ పర్యటన

నేడు ఖమ్మంలో కేటీఆర్‌ పర్యటన చేయనున్నారు. వెంకటగిరిలోని శ్రీహర్ష కన్వెన్షన్ హాల్‌లో పాలేరు నియోజకవర్గ పార్టీ సమావేశం కేటీఆర్​ హాజరుకానున్నారు. ఆ సమావేశంలో కేటీఆర్​ ప్రసంగించనున్నారు. దీంట్లో బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, కార్యకర్తలు పాల్గొననున్నారు.

6:32 AM, 17 Jun 2026 (IST)

ఈనెల 21 నుంచి పీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జ్‌ నియోజకవర్గ పర్యటనలు

ఈనెల 21 నుంచి పీసీసీ అధ్యక్షుడు, ఏఐసీసీ ఇన్‌ఛార్జ్‌ నియోజకవర్గ పర్యటనలు చేయనున్నారు. ఎస్‌ఐఆర్‌పై బీఎల్‌ఏలకు శిక్షణ కార్యక్రమంలో పీసీసీ అగ్రనేతలు పాల్గొననున్నారు. ఈనెల 21న మక్తల్, 23న ఆందోల్ నియోజకవర్గాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.

Last Updated : June 17, 2026 at 8:03 AM IST

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