17th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates :ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనానికి యోగా ఒక వరం లాంటిది: హోంమంత్రి అనిత
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : June 17, 2026 at 8:14 AM IST
17th June 2026 Andhra Pradesh News Live Updates : నేడు వరంగల్లో పవన్కల్యాణ్ పర్యటన - హనుమకొండలో బాలుడిని పరామర్శించనున్న పవన్
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అనకాపల్లి: నక్కపల్లి మండలం ఉపమాకలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమం
అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలం ఉపమాకలో యోగాంధ్ర కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ యోగా కార్యక్రమంలో హోంమంత్రి అనిత, ఎంపీ సి.ఎం.రమేశ్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ యోగాలో ప్రపంచానికే మన దేశం ఒక మార్గదర్శి అని కొనియాడారు. ప్రధాని మోదీ కృషితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు లభించిందని వివరించారు. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాలు యోగాను భాగం చేసుకున్నాయన్నారు. ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనానికి యోగా ఒక వరం లాంటిదని హోంమంత్రి అనిత పేర్కొన్నారు. రోజూ కొంత సమయం యోగా సాధనకు కేటాయించాలన్నారు. హాకీ క్రీడాకారిణికి నమ్మి గీతశ్రీను హోంమంత్రి అనిత, ఎంపీ రమేశ్ లు సన్మానించారు.
కడప: అట్లూరు మండలం కమలకూర్ చెరువులో మునిగి విద్యార్థి మృతి
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా అట్లూరు మండలం కమలకూర్ చెరువులో మునిగి విద్యార్థి మృతి చెందారు. చెరువులో మునిగి మరణించిన నాలుగో తరగతి విద్యార్థి సుశాంక్ గా గుర్తించారు. చేపల కోసం గాలం వేస్తుండగా కాలు జారి చెరువులో సుశాంక్ పడ్డాడు.
నేడు వరంగల్లో పవన్కల్యాణ్ పర్యటన - హనుమకొండలో బాలుడిని పరామర్శించనున్న పవన్
నేడు వరంగల్లో పవన్కల్యాణ్ పర్యటించనున్నారు. హనుమకొండలో ప్రాణాంతక వ్యాధితో బాధపడుతున్న బాలుడు నిరంజన్(17) ను పవన్ పరామర్శించనున్నారు. బాలుడు నిరంజన్ కోరిక మేరకు ఇంటికి వెళ్లనున్నారు. అదే విధంగా పవన్ కల్యాణ్ భద్రకాళి అమ్మవారిని దర్శించుకోనున్నారు.
రేపు మలేసియాలో మంత్రి నారాయణ పర్యటన
రేపు మలేసియాలో మంత్రి నారాయణ పర్యటించనున్నారు. సెలంగోర్లో ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణలో విజయాలపై మంత్రి నారాయణ అధ్యయనం చేయనున్నారు. అందుకుగాను మంత్రి నారాయణ సింగపూర్ నుంచి నేరుగా మలేసియా వెళ్లనున్నారు.
విజయవంతంగా ముగిసిన సీఎం చంద్రబాబు సింగపూర్ పర్యటన
సీఎం చంద్రబాబు సింగపూర్ పర్యటన విజయవంతంగా ముగిసింది. అదే విధంగా సింగపూర్ పారిశ్రామికవేత్తలను సీఎం చంద్రబాబు ఏపీకి ఆహ్వానించారు. విశాఖలో నవంబరులో సీఐఐ సదస్సుకు హాజరుకావాలని సీఎం పిలుపునిచ్చారు. ఒక పారిశ్రామికవేత్త ఒక ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనతో రావాలని సీఎం పిలుపునివ్వడం గమనార్హం. ఏపీలో వేగం, నిబద్ధత, విశ్వసనీయతను పరిశీలించాలని సూచించారు. సింగపూర్ తర్వాత రెండో గమ్యస్థానంగా ఏపీని ఎంపిక చేసుకోవాలన్నారు. రాష్ట్రంలో అపార అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని పేర్కొన్నారు.