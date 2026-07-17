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17-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం ఈహెచ్‌ఎస్‌ ప్రారంభం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 17, 2026 at 7:05 AM IST

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17-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:58 AM, 17 Jul 2026 (IST)

తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోందని టీటీడీ వెల్లడించింది. కంపార్టుమెంట్లు, షెడ్లు నిండి ఆక్టోపస్ భవనం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 63,556 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు.
నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 35,900 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించగా శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.5.31 కోట్లు వచ్చింది.

6:56 AM, 17 Jul 2026 (IST)

మూడో రోజు వరంగల్‌ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో శాఖాంబరి ఉత్సవాలు

మూడో రోజు వరంగల్‌ భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయంలో శాఖాంబరి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి. భద్రకాళి అమ్మవారికి అర్చకులు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. కుల్లా క్రమంలో భక్తులకు భద్రకాళి అమ్మవారి దర్శనం చేస్తారు. శుక్రవారం కావడంతో భద్రకాళి అమ్మవారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. అమ్మవారి నామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణం మార్మోగుతోంది. సాయంత్రం నిత్యక్లిన్నా అలంకరణలో భక్తులకు భద్రకాళి అమ్మవారి దర్శనం కల్పించనున్నారు.

6:52 AM, 17 Jul 2026 (IST)

నాగర్‌కర్నూల్: ఊర్కొండలో అనుమానాస్పదస్థితిలో బాలిక ఆర్తనాదాలు

నాగర్‌కర్నూల్: ఊర్కొండలో అనుమానాస్పదస్థితిలో బాలిక ఆర్తనాదాలు. బాలికను చూసి స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. మిడ్జిల్‌లోని ఓ పాఠశాలలో బాలిక 8వ తరగతి చదువుతున్నట్లు సమాచారం. బాలికపై ఎవరైనా అఘాయిత్యానికి పాల్పడి ఉంటారని స్థానికుల ఆరోపణ చేస్తున్నారు. నాగర్‌కర్నూల్‌లోని భరోసా సెంటర్‌కు బాలికను తరలించారు. ఘటనపై అన్నికోణాల్లో పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:51 AM, 17 Jul 2026 (IST)

ఇవాళ హైటెక్ సిటీ రైల్వేస్టేష‌న్‌ను వర్చువల్‌గా ప్రారంభించనున్న ప్రధాని

ఇవాళ హైటెక్ సిటీ రైల్వేస్టేష‌న్‌ను వర్చువల్‌గా ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. వర్చువల్‌ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి పాల్గొననున్నారు.

6:49 AM, 17 Jul 2026 (IST)

ఇవాళ మధ్యాహ్నం రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం

ఇవాళ మధ్యాహ్నం రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం కానుంది. సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు కేబినెట్ భేటీ జరగనున్నట్లు సమాచారం.

6:48 AM, 17 Jul 2026 (IST)

నేడు ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం ఈహెచ్‌ఎస్‌ ప్రారంభం

నేడు ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం ఈహెచ్‌ఎస్‌ని ఇవాళ డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క ప్రారంభించనున్నారు. సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం ప్రారంభం కానుంది. కొత్త ఈహెచ్‌ఎస్ పోర్టల్, హెల్త్‌కార్డుల పంపిణీ డిప్యూటీ సీఎం ప్రారంభించనున్నారు.

6:47 AM, 17 Jul 2026 (IST)

ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం అమలుపై జీవో జారీ

ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం అమలుపై జీవో జారీ చేసింది. ఈహెచ్‌ఎస్‌ అమలును ఎంప్లాయిస్ హెల్త్‌ కేర్ ట్రస్టుకు అప్పగించింది. ఈహెచ్‌ఎస్ నిధులు ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల వైద్య సేవలకే వినియోగించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.

6:45 AM, 17 Jul 2026 (IST)

నీట్‌ యూజీ పునఃపరీక్ష ఫలితాలు విడుదల

నీట్‌ యూజీ పునఃపరీక్ష ఫలితాలను ఎన్​టీఏ విడుదల చేసింది. నీట్‌ యూజీ పరీక్ష రాసిన 20 లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు రాశారు. నీట్‌ యూజీలో 11.21 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఉత్తీర్ణత సాధించారు.

6:43 AM, 17 Jul 2026 (IST)

రంగారెడ్డి: ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఎంబీఆర్‌నగర్‌లో ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలోని ఎంబీఆర్‌నగర్‌లో ఇంజినీరింగ్‌ విద్యార్థి ఆత్మహత్య పాల్పడ్డాడు. భవనంపై నుంచి దూకి బీటెక్‌ విద్యార్థి విట్టల వాసుదేవ్(20) ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. వాసుదేవ్ స్వస్థలం మహబూబాబాద్ జిల్లా కోర్వి మండలం రాజోలు. కేసు నమోదు చేసుకుని పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

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