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17th July 2026 AP News Today Live Updates : టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం

17th July 2026 AP News Today Live Updates
17th July 2026 AP News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:08 AM IST

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Updated : July 17, 2026 at 8:35 AM IST

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17th July 2026 AP News Today Live Updates :కంపార్టుమెంట్లు, షెడ్లు నిండి ఆక్టోపస్ భవనం క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు

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8:33 AM, 17 Jul 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం : టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం

తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. కంపార్టుమెంట్లు, షెడ్లు నిండి ఆక్టోపస్ భవనం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 63,556 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 5.31 కోట్లు రాగా 35,900 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు.

8:32 AM, 17 Jul 2026 (IST)

నేడు మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్‌ను వర్చువల్‌గా ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ

నేడు మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్‌ను ప్రధాని మోదీ వర్చువల్‌గా ప్రారంభించనున్నారు. వర్చువల్‌ ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేశ్​ పాల్గొననున్నారు.

8:31 AM, 17 Jul 2026 (IST)

నేడు శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా ఆణివార ఆస్థానం

తిరుమల: నేడు శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా ఆణివార ఆస్థానం నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం ఆలయంలో ఘంటా మండపం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. గరుత్మంతుడికి అభిముఖంగా ఉభయదేవేరులతో కలిసి మలయప్పస్వామి వేంచేపు చేయనున్నారు. మరో పల్లకిపై స్వామివారి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైన విష్వక్సేనులు దక్షిణాభిముఖంగా వేంచేపు చేయనున్నారు. ఉత్సవమూర్తులతో పాటు ఆనందనిలయంలోని మూలవిరాట్టుకు ప్రత్యేక పూజలు జరపనున్నారు. జీయర్లు మూలవిరాట్టుకు, ఉత్సవమూర్తులకు నూతన వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి పుష్పపల్లకి వాహనంపై భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు.

8:29 AM, 17 Jul 2026 (IST)

వాయవ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర ఒడిశా-బెంగాల్ తీరాల్లో అల్పపీడనం

వాయవ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర ఒడిశా-బెంగాల్ తీరాల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర వరకు ద్రోణి విస్తరించింది. ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, కోనసీమ, తూ.గో., ప.గో. జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఏలూరు, అనంతపురం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగతా జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.

6:50 AM, 17 Jul 2026 (IST)

మాచర్ల మండలం శ్రీరామపురంతండాలో ఇరు కుటుంబాల మధ్య ఘర్షణ, ఒకరు మృతి

పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మండలం శ్రీరామపురంతండాలో ఇరు కుటుంబాల మధ్య ఘర్షణ చోటుచేసుకుంది. ఈ గొడవలో బర్మా నాయక్ అనే యువకుడు మృతి చెందాడు. 2 నెలల క్రితం శ్రీరామపురంతండాకు చెందిన భరత్‌నాయక్, అనూషకు వివాహం జరిగింది. వైద్య పరీక్షల కోసం మాచర్లకు భరత్‌నాయక్, భార్య అనూష వచ్చారు. ఈ క్రమంలో సంతానం విషయంలో భరత్‌పై అనూష కుటుంబసభ్యులు దాడి చేసింది. భరత్ బంధువులు ఈ దాడిలో గాయపడగా ఒ వ్యక్తి మృతి చెందారు.

6:48 AM, 17 Jul 2026 (IST)

నేడు నరసరావుపేటలో సీఎం, కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పర్యటన

నేడు పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో సీఎం, కేంద్రమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ పర్యటించనున్నారు. నరసరావుపేట క్రెడిట్ అవుట్‌రీచ్ కార్యక్రమంలో సీఎం, నిర్మలా సీతారామన్‌ పాల్గొననున్నారు. రుణమేళాలో రూ.3,216 కోట్ల రుణాలను సీఎం, కేంద్రమంత్రి పంపిణీ చేయనున్నారు. మంత్రి పయ్యావుల, ఎంపీలు, బ్యాంక్ ప్రతినిధులు రుణమేళాకు హాజరుకానున్నారు.రైతులు, మహిళలు, యువతకు రుణాలు పంపిణీ చేయనున్నారు. ఉండవల్లి నుంచి హెలికాప్టర్‌లో ఉదయం నరసరావుపేటకు సీఎం చేరుకోనున్నారు. రుణమేళా అనంతరం మధ్యాహ్నం ఉండవల్లి చేరుకోనున్నారు. సీఎం, కేంద్రమంత్రి పర్యటన దృష్ట్యా 1500 పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

6:45 AM, 17 Jul 2026 (IST)

వాయవ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర ఒడిశా-బెంగాల్ తీరాల్లో అల్పపీడనం

వాయవ్య బంగాళాఖాతం, ఉత్తర ఒడిశా-బెంగాల్ తీరాల్లో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. కోస్తాంధ్ర, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర వరకు ద్రోణి విస్తరించింది. ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో ఇవాళ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. ఇవాళ శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. అల్లూరి, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడతాయి ఏలూరు, అనంతపురం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయి. మిగతా జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. గంటకు 40-50 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముంది.

6:41 AM, 17 Jul 2026 (IST)

నేడు శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా ఆణివార ఆస్థానం

నేడు శ్రీవారి ఆలయంలో శాస్త్రోక్తంగా ఆణివార ఆస్థానం జరగనుంది. ఉదయం ఆలయంలో ఘంటా మండపం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. గరుత్మంతుడికి అభిముఖంగా ఉభయదేవేరులతో కలిసి మలయప్పస్వామి వేంచేపు చేయనున్నారు. మరో పల్లకిపై స్వామివారి సర్వసైన్యాధ్యక్షుడైన విష్వక్సేనులు దక్షిణాభిముఖంగా వేంచేపు చేయనున్నారు. ఉత్సవమూర్తులతో పాటు ఆనందనిలయంలోని మూలవిరాట్టుకు ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్నారు. మూలవిరాట్టుకు, ఉత్సవమూర్తులకు జీయర్లు నూతన వస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. సాయంత్రం శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామి పుష్పపల్లకి వాహనంపై భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారు.

6:40 AM, 17 Jul 2026 (IST)

నేడు మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్‌ను వర్చువల్‌గా ప్రారంభించనున్న ప్రధాని మోదీ

నేడు మంగళగిరి రైల్వేస్టేషన్‌ను వర్చువల్‌గా ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ వర్చువల్‌ కార్యక్రమంలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పాల్గొననున్నారు.

Last Updated : July 17, 2026 at 8:35 AM IST

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