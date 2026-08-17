17-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ప్రైవేటు వ్యక్తుల ఆస్తికి ఆటంకం కలిగించాలనే ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి లేదు : మంత్రి పొంగులేటి
Published : August 17, 2026 at 6:58 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 4:19 PM IST
17-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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ప్రైవేటు వ్యక్తుల ఆస్తికి ఆటంకం కలిగించాలనే ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి లేదు : మంత్రి పొంగులేటి
22ఏ భూములపై మేడ్చల్, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి నుంచి అప్లికేషన్లు వచ్చాయని రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి తెలిపారు. ప్రైవేటు భూమిని 22ఏలో పెట్టారని 750 మంది అప్లికేషన్ పెట్టారని చెప్పారు. 22ఏ భూములపై ఈ నాలుగు జిల్లాల్లోని అధికారులతో కలిసి చర్చించామన్నారు. ప్రైవేటు వ్యక్తుల ఆస్తికి ఆటంకం కలిగించాలనే ఉద్దేశం ప్రభుత్వానికి లేదని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
బిల్లులు పెట్టినప్పుడు పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు ఎటు ఓటు వేశారు : హైకోర్టు
పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వేటు అంశంపై హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. బీఆర్ఎస్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి, కాంగ్రెస్ నుంచి ఎంపీగా దానం పోటీ చేశారని పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దానం నాగేందర్ అనర్హతపై తగిన ఆధారాలు సమర్పించినా చర్యలు లేవన్నారు. పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలపై బీఆర్ఎస్ ఏం చర్యలు తీసుకుందని ధర్మాసనం ప్రశ్నించింది. విప్ జారీ చేసినప్పుడు ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఎటువైపు ఉన్నారని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. బిల్లులు పెట్టినప్పుడు, పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలు ఎటు ఓటు వేశారని, మూజువాణి ఓటులోనూ, ఆ ఎమ్మెల్యేలు ఎటు మొగ్గు చూపారని హైకోర్టు ప్రశ్నించింది. వాళ్లు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలమే అని చెప్పుకుంటున్నారని, కానీ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం లేదని పిటిషనర్ కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు.
సీఎం ఇల్లు కూడా నిషేధిత జాబితాలో ఉంది: హరీశ్రావు
సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఇల్లు కూడా నిషేధిత జాబితాలో ఉందని మాజీమంత్రి హరీశ్రావు ఆరోపించారు. అందువల్లనే హడావుడి చేస్తున్నారని హరీశ్రావు అన్నారు. సీఎం పరిస్థితే అలా ఉంటే, ప్రజల పరిస్థితి ఏంటిని హరీశ్రావు అన్నారు. నిషేధిత జాబితాలో ఆస్తులు ఎందుకు పెట్టారో విచారణ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. నిషేధిత జాబితాలో ఎన్ని ఆస్తులు పెట్టారో శ్వేతపత్రం విడుదల చేయాలన్నారు. నిషేధిత జాబితాలోని భూములను ఎప్పటిలోపు తీస్తారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. నిషేధిత జాబితా భూముల గురించి ఆర్టీఐ ద్వారా అడుగుతుంటే సమాధానం ఇవ్వడం లేదని చెప్పారు.
బీజేపీ నూతన జాతీయకార్యవర్గం ప్రకటన
నూతన జాతీయకార్యవర్గాన్ని బీజేపీ ప్రకటించింది. 13 మందికి ఉపాధ్యక్ష పదవులు, 8 మందికి జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శులు, 16 మందికి కార్యదర్శులుగా అవకాశం ఇచ్చింది. బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గంలో తెలంగాణకు ప్రాతినిద్యం దక్కలేదు.
- పురందేశ్వరికి బీజేపీ ఉపాధ్యక్ష పదవి
- రామ్ మాధవ్కు బీజేపీ ఉపాధ్యక్ష పదవి
- వసుంధర రాజేకు బీజేపీ ఉపాధ్యక్ష పదవి
- బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా బి.ఎల్.సంతోష్
- బీజేపీ కేంద్ర కార్యాలయం ఇన్ఛార్జిగా తరుణ్చుగ్
- బీజేపీ కోశాధికారిగా పీయూష్గోయల్
- స్మృతి ఇరానీకి బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి పదవి
- బీజేపీ సంయుక్త సమన్వయకర్తగా విష్ణువర్ధన్రెడ్డి
SIR : రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి సమావేశం
రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో రాష్ట్ర ఎన్నికల ప్రధానాధికారి సమావేశం అయ్యారు. ఎన్నికల కమిషన్ కార్యాలయంలో సర్ ప్రక్రియలో తదుపరి కార్యాచరణపై పార్టీలతో సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి చర్చలు జరుపుతున్నారు. పార్టీలు చేపట్టాల్సిన తదుపరి కార్యాచరణపై సీఈవో సుదర్శన్రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. సమావేశానికి కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు.
ఆర్టీసీ కండక్టర్ తలపై రాయితో కొట్టిన ప్రయాణికుడు
నల్గొండ జిల్లా కొండ మల్లేపల్లి మండలంలో ఆర్టీసీ కండక్టర్పై దాడి జరిగింది. ఓ ప్రయాణికులు బస్సు కండక్టర్ను తలపై రాయితో కొట్టాడు. దేవరకొండ నుంచి మిర్యాలగూడకు వెళ్తున్న బస్సులో ఘటన చోటుచేసుకుంది. టికెట్ తీసుకునే విషయంలో ప్రయాణికుడు, కండక్టర్ మధ్య ఘర్షణ తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది. గాయపడిన కండక్టర్ను దేవరకొండ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
కావేరీ అథారిటీ ఆదేశాలను పాటించండి - కర్ణాటకకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం
తమిళనాడుకు నీటి విడుదలపై కావేరీ అథారిటీ ఆదేశాలను పాటించాలని కర్ణాటకకు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది. స్టేటస్ రిపోర్ట్ దాఖలు చేయాలని, నీటి నిల్వ, ప్రస్తుత ప్రవాహంపై వివరాలు ఇవ్వాలని అథారిటీని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణలోపు కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని సూచించింది. తదుపరి విచారణను ఈనెల 24కు వాయిదా వేసింది.
అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల చోరీ దర్యాప్తు పురోగతిపై నివేదికివ్వండి : సుప్రీంకోర్టు
అయోధ్య రామమందిరం విరాళాల చోరీ అంశంపై సుప్రీంకోర్టు విచారణ చేపట్టింది. దర్యాప్తు పురోగతిపై నివేదిక సమర్పించాలని సిట్కు ఆదేశాలు జారీచేసింది. దర్యాప్తును వేగవంతం చేసి తార్కిక ముగింపునకు తీసుకురావాలని పేర్కొంది. పిటిషనర్ల సూచనలను నిష్పక్షపాతంగా పరిశీలించాలని సిట్కు ఆదేశాలు జారీచేసింది.
వెంకటిగాని తండాలో దారుణం - కుమారుడిని రోకలిబండతో కొట్టి చంపిన తండ్రి
నల్గొండ జిల్లా చందంపేట మండలం వెంకటిగాని తండాలో దారుణం జరిగింది. కుమారుడు మాకట్లాల్ (25)ను తండ్రే రోకలిబండతో కొట్టి చంపేశారు. దీంతో కుమారుడు అక్కడికక్కడే మరణించారు. తీజ్ పండుగలో తండ్రి కుమారుల మధ్య చెలరేగిన వాగ్వాదం కారణమని తెలుస్తోంది.
సోనియా, రాహుల్, ఖర్గేకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ర్యాలీ
వందేమాతరం గేయాన్ని అవమానపరిచారని ఆరోపిస్తూ సోనియా, రాహుల్, ఖర్గేకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ర్యాలీ చేపట్టింది. హైదరాబాద్లో బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయం వద్ద సోనియాగాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, ఖర్గే దిష్టిబొమ్మ దగ్ధం చేశారు.
తెలంగాణ ఎంపీల్లో 14 మందిపై సీరియస్ కేసులు
దేశంలో ప్రజాప్రతినిధులపై ఉన్న కేసులపై అమికస్ క్యూరీ అన్సారియా నివేదిక ఇచ్చారు. 2025 నాటికి 1,243 కేసుల విచారణ ముగిసినట్లు అమికస్ క్యూరీ వెల్లడించారు. 2025లో కొత్తగా 1,050 కేసులు నమోదయ్యాయని, ప్రజాప్రతినిధులపై ప్రస్తుతం 4,192 కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నట్లు నివేదికలో పేర్కొన్నారు. పదేళ్లకు పైగా పెండింగ్ ఉన్న కేసులు 519 ఉన్నట్లు నివేదించారు. తెలంగాణ ఎంపీల్లో 14 మందిపై సీరియస్ కేసులు, 12 మంది ఎంపీలపై తీవ్రమైన నేరాల కేసులు ఉన్నట్లు నివేదికలో వెల్లడించారు.
లిఫ్ట్ గుంతలో పడి కార్మికుడు మృతి
మధురానగర్లో భవన నిర్మాణంలో ప్రమాదం జరిగింది. భవనం లిఫ్ట్ గుంతలో పడి కార్మికుడు కృష్ణయ్య (73) మృతి చెందారు.
బీఆర్ఎస్ నిరసనల్లో ఉద్రిక్తత
కల్యాణలక్ష్మి పథకం విషయంలో వరంగల్ జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద బీఆర్ఎస్ నిరసనల్లో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. వరంగల్ కలెక్టరేట్ ముట్టడికి బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ర్యాలీగా వచ్చారు. నిరసనల్లో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు వినయ్ భాస్కర్, ధర్మారెడ్డి పాల్గొన్నారు. ప్రభుత్వ దిష్టిబొమ్మను దహనం చేస్తున్న నిరసనకారులను పోలీసులు చెదరగొట్టారు.
కులాలు, ప్రాంతాల వారీగా ప్రజలను విడగొట్టాలని కాంగ్రెస్ చూస్తోంది : ఎంపీ లక్ష్మణ్
ప్రధాని మోదీ, వెనుకబడిన వర్గాల నుంచి వచ్చిన వ్యక్తిని బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ అన్నారు. ప్రధాని మోదీ కులం, దుస్తుల గురించి కూడా కాంగ్రెస్ నేతలు అనుచితంగా మాట్లాడారని లక్ష్మణ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కులాలు, ప్రాంతాల వారీగా ప్రజలను విడగొట్టాలని కాంగ్రెస్ చూస్తోందని ఆరోపించారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక, తొలిసారి కులగణను కేంద్రప్రభుత్వం చేపట్టిందన్న లక్ష్మణ్, 60 ఏళ్లు కాంగ్రెస్ చేయని పనిని మోదీ సర్కార్ చేస్తోందన్నారు.
రాహుల్గాంధీకి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట
ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్గాంధీకి సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. రాహుల్గాంధీ ఆస్తులు జప్తు చేయాలని గతంలో అలహాబాద్ హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే ఇచ్చింది. రాహుల్గాంధీకి తన వాదనలు వినిపించుకునే అవకాశం ఇవ్వాలని సుప్రీంకోర్టు తెలిపింది. వాదనలకు అవకాశమివ్వకుండా ఏకపక్షంగా ఆదేశాలివ్వడం సరికాదంది.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రం 3 నెలల్లోపు కల్యాణలక్ష్మి చెక్కులు ఇచ్చింది : మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి
గత ప్రభుత్వం తెచ్చిన పథకాన్ని సదుద్దేశంతో కొనసాగించామని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం కల్యాణలక్ష్మి చెక్కులను వివాహమైన రెండేళ్లకు ఇచ్చేదని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రం 3 నెలల్లోపు కల్యాణలక్ష్మి చెక్కులు ఇచ్చిందని తెలిపారు. కోర్టు స్టే వల్ల చిన్న అవాంతరం వస్తే, ప్రభుత్వంపై బురద జల్లుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. కోర్టు వివరణ అడిగినంత మాత్రాన పథకాలు నిలిచిపోవని మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి అన్నారు. ప్రతి విషయానికి రాజకీయం చేయొద్దని హరీశ్రావు, కేటీఆర్కు సూచిస్తున్నానని మంత్రి తెలిపారు.
కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ను యథాతథంగా కొనసాగిస్తాం: మంత్రి పొన్నం
బీఆర్ఎస్ తెచ్చిన కొన్ని పథకాలపై తాము ఎప్పుడూ రాజకీయం చేయలేదని మంత్రి పొన్నం స్పష్టం చేశారు. భేషజాలకు పోకుండా మంచి పథకాలను ఎవరు తెచ్చినా అమలు చేశామన్నారు. కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్పై ఒక ప్రైవేటు వ్యక్తి కోర్టులో పిటిషన్ వేశారని, పిటిషన్ వేయడం వెనుక కూడా రాజకీయ కుట్ర ఉందని అనుమానముందన్నారు. కల్యాణలక్ష్మి, షాదీముబారక్ను యథాతథంగా కొనసాగిస్తామని, హైకోర్టులో స్టే ఎత్తివేయించి, మళ్లీ అమలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. చిన్న స్టేను సాకుగా చూపి బీఆర్ఎస్ నేతలు రాజకీయం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
గాంధీభవన్ వద్ద పోలీసుల భద్రత పెంపు
హైదరాబాద్ గాంధీభవన్ వద్ద పోలీసులు భద్రతను పెంచారు. కాంగ్రెస్ నేతలు వందేమాతరం గీతాన్ని అవమానించారని బీజేపీ యువమోర్చా ఆరోపిస్తూ, గాంధీ భవన్ ముట్టడికి యువమోర్చా పిలుపునిచ్చింది. దీంతో భద్రత పెంపుపై నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఓటరు జాబితా ముసాయిదా విడుదల
రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఓటరు జాబితా ముసాయిదా విడుదల కానుంది. మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీలతో సీఈవో సమావేశం కానున్నారు. ముసాయిదా జాబితా, తదుపరి ప్రక్రియ గురించి సీఈవో వివరించనున్నారు. సమావేశం అనంతరం సా.4.30 గంటలకు సీఈవో మీడియా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.
రూ.1.50 కోట్లు విలువచేసే 10 లీటర్ల హాష్ ఆయిల్ స్వాధీనం
హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్లో హ్యాష్ ఆయిల్ విక్రయిస్తున్న ఆరుగురు సభ్యుల ముఠాను మల్కాజిగిరి పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రూ.1.50 కోట్లు విలువచేసే 10 లీటర్ల హాష్ ఆయిల్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఇంట్లో మహిళను నరికి బయటి నుంచి తాళం వేసి వెళ్లిన దుండగులు
నాగర్కర్నూల్ జిల్లా బిజినేపల్లి మండలం ఇప్పలతండాలో చిట్టి(30) అనే మహిళ దారుణ హత్యకు గురయ్యారు. ఇంట్లో మహిళను నరికిన దుండగులు, బయటి నుంచి తాళం వేసి వెళ్లారు. మహిళ హత్య రెండ్రోజుల క్రితమే జరిగినట్లు సమాచారం. ఇవాళ ఇంటి నుంచి దుర్వాసన రావడంతో గ్రామస్థులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు మహిళ హత్యపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
22ఏను భూతంగా చూపించి ప్రజలను ఇబ్బంది పెడితే సహించేది లేదు: పొంగులేటి
నిషేధిత భూముల అంశంపై మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్రెడ్డి సమీక్షించారు. రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్ జిల్లాల పరిధిలో అధికారులతో సమావేశం అయ్యారు. ప్రజల నుంచి వస్తున్న దరఖాస్తులపై ఆరా తీసిన మంత్రి, 22ఏ అమలుపై అధికారులకు హెచ్చరించారు. 22ఏను భూతంగా చూపించి ప్రజలను ఇబ్బంది పెడితే సహించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలను కార్యాలయాల చుట్టూ తిప్పుకోవద్దని, జాప్యం చేయకుండా ప్రజల సమస్యను పరిష్కరించాలని మంత్రి పొంగులేటి సూచించారు.
కేఆర్ఎంబీ త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం వాయిదా
ఇవాళ జరగాల్సిన కేఆర్ఎంబీ త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం వాయిదా పడింది. ఈనెల 24న భేటి జరగనుంది. తెలంగాణ, ఏపీకి కృష్ణా జలాలు కేటాయింపుపై చర్చ జరగనుంది.
బైక్ను ఢీకొన్న కారు - తండ్రి మృతి, కుమారుడికి గాయాలు
రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ పరిధి బండ్లగూడలో రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. బైక్ను కార్డు ఢీకొన్న ఘటనలో తండ్రి మృతిచెందగా, కుమారుడికి గాయాలయ్యాయి. కుమారుడిని బైకుపై బ్యాడ్మింటన్ క్లాస్కు తీసుకెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది.
అశోక్ధామ్ ఆలయం వద్ద తొక్కిసలాట, ఏడుగురు మృతి
బిహార్లోని లఖిసరాయి జిల్లా అశోక్ధామ్ ఆలయంలో ఉదయం తొక్కిసలాట జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు భక్తులు మరణించారు. శ్రావణమాసం సోమవారం సందర్భంగా శివాలయానికి భారీగా భక్తుల తాకిడి కారణంగా ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆలయం వద్ద హోటల్లో అగ్నిప్రమాదం, ఏడుగురు భక్తులు మృతి
పశ్చిమ్బెంగాల్లోని బీర్భుమ్ జిల్లాలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. తారాపీఠ్ ఆలయం వద్ద హోటల్లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో ఏడుగురు భక్తులు మృతిచెందారు.
భర్తను రోకలిబండతో కొట్టి చంపిన భార్య
సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ పట్టణం హనుమాన్ నగర్లో దారుణం చోటుచేసుకుంది. భర్త వెంకటేశం(61)ను భార్య రాజమణి రోకలిబండతో కొట్టి చంపింది. ఆసిఫాబాద్ కమర్షియల్ టాక్స్ఆఫీసర్గా వెంకటేశం పనిచేస్తుండగా, హుస్నాబాద్లో ఏఎన్ఎంగా రాజమణి పనిచేస్తున్నారు. ఈనెలలో వెంకటేశం పదవీవిరమణ కావాల్సి ఉండగా, రిటైర్మెంట్ డబ్బులు, ఆస్తి విషయంలో దంపతుల మధ్య గొడవ జరిగింది. రాత్రి జరిగిన గొడవలో భర్తను రోకలిబండతో కొట్టి భార్య హతమార్చింది. ఈ ఘటనలో నిందితురాలిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకొని విచారణ చేస్తున్నారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి కార్యకలాపాలు ప్రారంభం
భోగాపురం విమానాశ్రయం నుంచి కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ మేరకు భోగాపురం విమానాశ్రయంలో తొలి విమానం ల్యాండైంది. హైదరాబాద్ నుంచి ఓ ఇండిగో విమానం భోగాపురం చేరుకుంది. ప్రయాణికులకు ఏటికొప్పాక బొమ్మలను జ్ఞాపికగా అందించిన సిబ్బంది, అధికారులు స్వాగతం పలికారు.
బాలాపూర్ పరిధి బిస్మిల్లా కాలనీలో యువతి దారుణ హత్య
బాలాపూర్ పరిధి బిస్మిల్లా కాలనీలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేసినందుకు రెహానా అనే యువతిని ఆమె ప్రేమికుడు మహ్మద్ సలామ్ కత్తితో పొడిచి చంపాడు. అనంతరం మృతదేహాన్ని గోనెసంచిలో కట్టి బెడ్రూమ్లో పెట్టి పారిపోయాడు. కాగా మృతురాలు, హంతకుడు బిహార్ వాసులుగా గుర్తించారు.
టిమ్స్ ఆసుపత్రుల్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన మొట్టమొదటి ఆసుపత్రి
టిమ్స్ ఆసుపత్రుల్లో మొట్టమొదటి ఆసుపత్రి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇవాళ సాయంత్రం సనత్నగర్లో మర్రి చెన్నారెడ్డి టిమ్స్ ఆసుపత్రిని సీఎం రేవంత్రెడ్డి టిమ్స్ ఆస్పత్రిని ప్రారంభించనున్నారు. పేదలకు అందుబాటులో సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవల లక్ష్యంతో మొత్తం 22.67 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో వెయ్యి పడకల ఆసుపత్రిని నిర్మాణించారు. టిమ్స్లో 37 రకాల వైద్య సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న మండలస్థాయిలో ప్రజావాణి కార్యక్రమం
నేటి నుంచి మండలస్థాయిలో ప్రజావాణి కార్యక్రమం ప్రారంభం కానుంది. 620 మండలాల్లో ఇవాళ ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు అధికారులు అర్జీలు స్వీకరించనున్నారు. అర్జీదారులకు నమోదుతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు అందజేయనున్నారు. ప్రతి సోమవారం నిర్వహించే ప్రజావాణిలో మండలస్థాయి నుంచే 70 శాతం ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. దీంతో మండలస్థాయి నుంచే ప్రజావాణి నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ కార్యక్రమాల్లో మండల అధికారులతోపాటు స్థానిక ఎస్ఐలు కూడా హాజరవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. వినతిపత్రాలు స్వీకరించి సత్వర పరిష్కారానికి కృషి చేయాలని సూచించింది.
నేటి నుంచి భోగాపురం విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలు
భోగాపురం విమానాశ్రయంలో నేటి నుంచి విమానాల రాకపోకలు కొనసాగనున్నాయి. ఉదయం 7.30 గంటలకు ఇండిగో విమానం భోగాపురం నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లనుంది. ఉదయం 8 గంటలకుకు భోగాపురం నుంచి మరో ఎయిరిండియా విమానం బెంగళూరు వెళ్లనుంది. కాగా ఉదయం 6.45 గంటలకు హైదరాబాద్ నుంచి భోగాపురానికి ఓ విమానం చేరనుంది. ఉదయం 7.30 గంటలకు బెంగళూరు నుంచి కూడా మరో విమానం భోగాపురం చేరుకోనుంది. భోగాపురం వచ్చే ప్రయాణికులకు ఏటికొప్పాక బొమ్మలను జ్ఞాపికగా అందిస్తూ ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు స్వాగతం పలకనున్నారు.
ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ఇవాళ ప్రకటించనున్న సీఈవో కార్యాలయం
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2 కోట్ల 64 లక్షల 87 వేల 214 మంది ఓటర్లతో నేడు ముసాయిదా జాబితా వెల్లడి కానుంది. ఇందులో సుమారు 92 లక్షలకు పైగా ఓటర్లకు నోటీసులు రాబోతున్నాయి. ఇప్పటికే సుమారు 73 లక్షల ఓట్లు తగ్గిపోగా ఎన్యుమరేషన్ ఫారాలు ఇచ్చిన వారిలో 92 లక్షల మందికి పైగా నోటీసులు ఇచ్చేందుకు సీఈఓ కార్యాలయం సిద్ధం చేసింది. నోటీసు వస్తే ఈసీ ప్రకటించిన 12 డాక్యుమెంట్ల ద్వారా అర్హత ధ్రువీకరించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం వాయిదా
నేడు జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు త్రిసభ్య కమిటీ సమావేశం వాయిదా పడింది. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ఉన్నందున వాయిదా వేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కోరడంతో కేఆర్ఎంబీ నేటి సమావేశాన్ని వాయిదా వేసింది. ఈ మేరకు రెండు రాష్ట్రాలకు బోర్డు సమాచారం ఇచ్చింది.
నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలకు బీఆర్ఎస్ పిలుపు
నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిరసనలకు బీఆర్ఎస్ పిలుపునిచ్చింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్లే కల్యాణలక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ పథకాలపై హైకోర్టు స్టే విధించిందని ఆరోపిస్తూ బీఆర్ఎస్ నిరసన తెలపనుంది. ఆ పథకాలను యథావిధిగా కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ నేడు ఆర్డీవో కార్యాలయాల ఎదుట బీఆర్ఎస్ ధర్నా చేపట్టనుంది.
నేటి నుంచి ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు
దిల్లీ వేదికగా ఇవాళ ఉదయం 9 నుంచి నుంచి ప్రపంచ బ్యాడ్మింటన్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలు ప్రారంభం కానున్నాయి. 17 ఏళ్ల విరామం తర్వాత మన దేశంలో ఈ పోటీలు జరుగుతున్నాయి. 5 సార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచిన పీవీ సింధుపై భారీ అంచనాలున్నాయి. మహిళల సింగిల్స్ తొలి రౌండ్లో సోఫియా నోబెల్ (ఐర్లాండ్)తో సింధు తలపడనున్నారు. ప్రిక్వార్టర్స్లో సింధుకు వాంగ్ జి యీ (చైనా) ఎదురయ్యే అవకాశముంది. పురుషుల సింగిల్స్లో లక్ష్యసేన్పై పతక అంచనాలున్నాయి. తొలి రౌండ్లో లక్ష్యసేన్ కొలిన్స్ (ఆస్ట్రియా)తో తలపడనున్నారు.