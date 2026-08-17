17th August 2026 Live Updates Today: మదనపల్లెలో మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ సుల్తాన్ అరెస్టు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 2:32 PM IST
17th August 2026 Live Updates Today: అన్నమయ్య జిల్లా, మదనపల్లెలో మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ సుల్తాన్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
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అన్నమయ్య జిల్లాలో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ పర్యటన
అన్నమయ్య జిల్లాలో కేంద్రమంత్రి బండి సంజయ్ పర్యటిస్తున్నారు. కలికిరి సీఆర్పీఎఫ్ సీఐఏటీ-3 శిక్షణ కేంద్రాన్ని సందర్శించారు. గెజిటెడ్ ఆఫీసర్, సబార్డినేట్ ఆఫీసర్ స్టోర్ భవనాలు ప్రారంభించారు.
మదనపల్లెలో మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ సుల్తాన్ అరెస్టు
అన్నమయ్య జిల్లా, మదనపల్లెలో మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ సుల్తాన్ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. పిట్ ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద ఎస్పీ ధీరజ్ అరెస్టు చేసినట్లు వెల్లడించారు. హత్య, గంజాయి, హత్యాయత్నం లాంటి 18 కేసులు ఉన్నాయి.
సాలూరు ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రహరీ కూలి విద్యార్థి మృతి
పార్వతీపురం జిల్లా సాలూరు ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రహరీ కూలి పదో తరగతి విద్యార్థి అరుణ్ తేజ(15) మృతి చెందారు.
తిరుమలలో కారీరిష్టి యాగం, వరుణజపం, పర్జన్యశాంతి హోమాలు
తిరుమలలో కారీరిష్టి యాగం, వరుణజపం, పర్జన్యశాంతి హోమాలు ఆగస్టు 30 నుంచి సెప్టెంబర్ 3 వరకు జరగనున్నాయి. రాష్ట్రం, దేశం సుభిక్షంగా ఉండాలని, వర్షాలు కురవాలని ప్రార్థిస్తూ, ధర్మగిరి వేద విజ్ఞాన పీఠంలో ఐదు రోజులపాటు కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ యాగ కార్యక్రమాల్లో 32 మంది వేద, శ్రౌత, స్మార్త పండితులు పాల్గొననున్నారు. సెప్టెంబర్ 3న మహాపూర్ణాహుతి నిర్వహణ చేయనున్నారు. ప్రిన్సిపల్ శివసుబ్రహ్మణ్య అవధాని ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
పంచాయతీరాజ్ ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నం ఘటనపై విచారం వ్యక్తం చేసిన పవన్ కల్యాణ్
పంచాయతీరాజ్ ఏఈ కుటుంబం ఆత్మహత్యాయత్నం ఘటనపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. గల్లంతైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆత్మహత్యాయత్నానికి దారి తీసిన పరిస్థితులపై ఆరా తీసి, బాధ్యులపై చట్టప్రకారం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్ఫష్టం చేశారు.
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు మరోసారి కోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబుకు న్యాయస్థానంలో మరోసారి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. తన మాజీ డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో బెయిల్ మంజూరు చేసేందుకు రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక కోర్టు నిరాకరిస్తూ ఆయన దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేసింది. ప్రస్తుతం రాజమహేంద్రవరం సెంట్రల్ జైలులో రిమాండ్ ఖైదీగా ఉన్న అనంతబాబు, శాసనమండలి సమావేశాలకు హాజరుకావాల్సి ఉన్నందున తనకు బెయిల్ ఇవ్వాలని కోర్టును ఆశ్రయించారు. అయితే, ఈ హత్య కేసు విచారణ ప్రస్తుతం అత్యంత కీలక దశలో ఉందని, సాక్ష్యుల వాంగ్మూలాల నమోదు ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నందున నిందితుడికి బెయిల్ ఇవ్వవద్దని ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (పీపీ) ముప్పాళ్ల సుబ్బారావు కోర్టుకు బలంగా విన్నవించారు. గతంలో బెయిల్పై ఉన్న సమయంలో అనంతబాబు నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని, సాక్ష్యులను అపహరించి, చంపుతామని బెదిరించిన దాఖలాలు ఉన్నాయని పీపీ న్యాయస్థానం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఈ తరుణంలో ఆయనకు బెయిల్ ఇస్తే సాక్ష్యుల భద్రతకు తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతుందన్న ప్రత్యేక పీపీ వాదనలతో పూర్తిగా ఏకీభవించిన న్యాయమూర్తి, అనంతబాబు బెయిల్ పిటిషన్ను తిరస్కరిస్తూ తీర్పునిచ్చారు.
విజయవాడ పూర్ణానందపేటలోని లాడ్జిలో తమిళనాడు వాసి హత్య
విజయవాడ పూర్ణానందపేటలోని లాడ్జిలో తమిళనాడుకు చెందిన నరేష్ను ముగ్గురు దారుణంగా చంపినట్లు పోలీసులకు సమాచారం అందింది.దీంతో
ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని సత్యనారాయణపురం పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
విజయవాడలోని ఏపీపీఎస్సీ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద ఆందోళన
వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గ్రూప్-1 నియామకాల్లో అక్రమాలు జరిగాయని, విజయవాడలోని ఏపీపీఎస్సీ ప్రధాన కార్యాలయం వద్ద నిరుద్యోగ జేఏసీ నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు. సిట్ నివేదిక దృష్ట్యా ఎమ్మెల్యే పదవికి జగన్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ చేపట్టిన నియామకాలను రద్దు చేసి వెంటనే పరీక్షలు నిర్వహించాలని నిరసన చేపట్టారు. అక్రమాల్లో పాత్ర ఉన్న వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని జేఏసీ నాయకులు మండిపడ్డారు.
ప్రకాశం: మద్దిపాడు మం. వెల్లంపల్లి సమీపంలో మహిళ హత్య
ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడు మండలం వెల్లంపల్లి సమీపంలో జాతీయ రహదారి పక్కన ఒక మహిళ దారుణంగా హత్యకు గురైంది. మృతురాలిని దర్శి మండలం బొట్లపాలెం గ్రామానికి చెందిన శ్రీదేవిగా పోలీసులు గుర్తించారు. భర్తతో వచ్చిన విభేదాల కారణంగా ఆమె గత 20 ఏళ్లుగా భర్తకు దూరంగా వెల్లంపల్లిలోనే ఒంటరిగా నివసిస్తోంది. నిన్న రాత్రి గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు శ్రీదేవిని బండరాయితో తలపై కొట్టి అతికిరాతకంగా చంపినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు. ఈ ఘోర హత్యపై సమాచారం అందుకున్న ఒంగోలు రూరల్ డీఎస్పీ శ్రీనివాసరావు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, క్లూస్ టీమ్తో కలిసి వివరాలు సేకరించి దర్యాప్తును వేగవంతం చేశారు
మార్కాపురం: వెలిగొండ రెండో సొరంగంలో కార్మికుడు మృతి
ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం పరిధిలోని వెలిగొండ ప్రాజెక్టు రెండో సొరంగం పనుల వద్ద ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. టీబీఎం యంత్రాన్ని వెలికితీసే ప్రాంతంలో హైడ్రాలిక్ యంత్రాన్ని రివర్స్ చేస్తుండగా, అది ప్రమాదవశాత్తు తగిలి ఓ కార్మికుడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు. ఈ ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన కార్మికుడిని ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన మోతీలాల్గా గుర్తించారు. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.
వెంకటపాలెంలో ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి మంత్రి లోకేశ్ నివాళులు
అమరావతిలోని వెంకటపాలెంలో ఉన్న దివంగత ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారకరామారావు (ఎన్టీఆర్) విగ్రహానికి విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఘన నివాళులర్పించారు. అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పాటు తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ముఖ్య నేతలు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొని ఎన్టీఆర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి అంజలి ఘటించారు. ఈ నివాళుల కార్యక్రమంలో రాజధాని ప్రాంత రైతులు, స్థానిక గ్రామస్థులు పెద్ద ఎత్తున తరలిరాగా, మంత్రి లోకేశ్ వారందరినీ ఎంతో ఆప్యాయంగా పలకరిస్తూ వారి యోగక్షేమాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఎన్టీఆర్కు నివాళులు అర్పించే ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన అనంతరం మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులంతా కలిసి నేరుగా అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరయ్యేందుకు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్లారు.
కాకినాడ: గోదావరిలో దూకిన పంచాయతీరాజ్ ఏఈ కుటుంబం
కాకినాడ జిల్లాలో తీవ్ర విషాదం నింపిన ఘటనలో పిఠాపురంలో పంచాయతీరాజ్ ఏఈగా పనిచేస్తున్న నాగరాజు (నూకరాజు) తన కుటుంబంతో కలిసి రాజమహేంద్రవరం రోడ్ కమ్ రైల్ వంతెన పైనుంచి గోదావరి నదిలోకి దూకారు. నిన్న రాత్రి జరిగిన ఈ ఘటనలో ఏఈతో పాటు ఆయన భార్య, కోడలు, మనవడు నదిలోకి దూకగా, మనవడికి ఈత రావడంతో ప్రాణాలతో సురక్షితంగా బయటపడ్డాడు. ప్రస్తుతం నదిలో కొట్టుకుపోయిన ఏఈ నాగరాజు, ఆయన భార్య, కోడలి కోసం పోలీసులు, రెస్క్యూ సిబ్బంది గోదావరి నదిలో ముమ్మరంగా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. కుటుంబ సమేతంగా ఇంతటి తీవ్ర నిర్ణయం తీసుకోవడానికి గల కారణాలపై పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు.
నేడు అసెంబ్లీ వేదికగా డీఎస్సీపై వాస్తవాలు వెల్లడించనున్న మంత్రి లోకేశ్
నేడు అసెంబ్లీ సమావేశాలలో భాగంగా విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ డీఎస్సీ (DSC) పరీక్షల నిర్వహణ, అభ్యర్థుల ఆందోళనలపై వాస్తవాలను సభ వేదికగా వెల్లడించనున్నారు. అదే సమయంలో, విద్యుత్, మున్సిపల్ శాఖలకు సంబంధించిన కీలక చట్టసవరణ బిల్లులను ప్రభుత్వం నేడు సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. వీటితో పాటు రాష్ట్రంలో నెలకొన్న ఎల్నినో ప్రభావం, దాని వల్ల వ్యవసాయ రంగం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లపై శాసనసభలో ప్రత్యేక చర్చ జరగనుంది. ఈ ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంపై పడిన ప్రతికూల పరిస్థితులు, వర్షాభావ పరిస్థితులపై ముఖ్యమంత్రి శాసనసభలో అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు. అలాగే, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తలెత్తిన తాగునీటి కొరతను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న అత్యవసర చర్యలు, కార్యాచరణపై కూడా ముఖ్యమంత్రి సభకు వివరించనున్నారు.
అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాలు
నేడు అసెంబ్లీ సమావేశాలలో భాగంగా ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో పలు ప్రజా ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలపై చర్చ జరగనుంది. ముఖ్యంగా సింహాచలంలో జ్యోతిబాపూలే గురుకుల పాఠశాల ఏర్పాటు, బీసీ వసతిగృహాల్లో మౌలిక సౌకర్యాల కల్పన వంటి విద్యా, సంక్షేమ రంగాల అభివృద్ధిపై సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలకు మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. రాజధాని అమరావతిలో మౌలిక సౌకర్యాల అభివృద్ధి, అక్కడ నమోదైన నిర్మాణ కార్మికుల సంక్షేమంతో పాటు అమరావతిలో గుత్తేదారుల సంఘం భవనానికి స్థల కేటాయింపునకు సంబంధించిన ప్రశ్నలపై సభలో వివరణ ఇవ్వనున్నారు. అలాగే యనమదుర్రు డ్రెయిన్ ఆధునికీకరణ పనులు, కేశనపల్లి కాలువ ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత స్థితిగతులపై జలవనరుల శాఖ మంత్రులు సమాధానాలు చెప్పనున్నారు. వీటితో పాటు విద్యుత్ టవర్ల నిర్మాణానికి సంబంధించిన భూసేకరణ ప్రక్రియ, ఏపీ షెడ్యూల్డ్ ప్రాంతాల భూ బదిలీ నియంత్రణ చట్టం అమలు తీరు, కేంద్ర బడ్జెట్లో రాష్ట్రాలకు ప్రత్యేక గ్రాంట్ల నిలుపుదలకు గల కారణాలపై ప్రభుత్వం సభ వేదికగా స్పష్టత ఇవ్వనుంది.
నేడు శాసనమండలి ప్రశ్నోత్తరాలు
నేడు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనమండలి సమావేశాలలో భాగంగా పలు కీలక అంశాలపై ప్రశ్నోత్తరాల సమయం సాగనుంది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి ఇంటికీ పైప్డ్ నేచురల్ గ్యాస్ (PNG) కనెక్షన్ల సరఫరా పురోగతిపై సభ్యులు అడిగే ప్రశ్నలకు సంబంధిత మంత్రులు సమాధానాలు ఇవ్వనున్నారు. రేవుల ప్రైవేటీకరణ, జల్జీవన్ మిషన్లో ఎదురవుతున్న సాంకేతిక సమస్యలు, విద్యుత్ బస్సుల ప్రైవేటీకరణ ప్రక్రియపై సభలో ప్రధానంగా చర్చ జరగనుంది. వీటితో పాటు ఇళ్ల స్థలాలకు సంబంధించిన భూసేకరణలో జరిగిన అక్రమాలు, సామాజిక భద్రతా పింఛన్ల పంపిణీ తీరుపై ప్రజాప్రతినిధుల ప్రశ్నలకు మంత్రులు జవాబులు ఇవ్వనున్నారు. అలాగే డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ బిల్లుల చెల్లింపుల్లో ఆలస్యం, ప్రస్తుత కొవిడ్ కేసులు-నివారణ చర్యలు, ఆక్వా రైతుల సంక్షేమం, పంటల బీమా ప్రీమియం చెల్లింపుల వంటి ప్రజా ప్రాధాన్యత కలిగిన అంశాలపై కూడా ప్రభుత్వం సభలో వివరణ ఇవ్వనుంది.
నేటి నుంచి శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు
నేటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభ, శాసనమండలి వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉదయం 9:00 గంటలకు శాసనసభ, అలాగే ఉదయం 10:00 గంటలకు శాసనమండలి సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. సభ ప్రారంభానికి ముందు తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు వెంకటపాలెంలోని ఎన్టీఆర్ విగ్రహాన్ని సందర్శించి ఘనంగా నివాళులర్పించనున్నారు. ఈ నివాళుల కార్యక్రమం ముగిసిన అనంతరం వారంతా నేరుగా అసెంబ్లీ సభకు చేరుకుంటారు. ఉభయసభల్లోనూ ఉదయం ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ముగిసిన తర్వాత బిజినెస్ అడ్వయిజరీ కమిటీ (BAC) సమావేశం కానుంది. ఈ బీఏసీ సమావేశంలోనే ప్రస్తుత వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాల పూర్తి షెడ్యూల్ను, ఎన్ని రోజులు నిర్వహించాలనే కాలపరిమితిని అధికారికంగా ఖరారు చేయనున్నారు.
తిరుమల: రికార్డు స్థాయిలో శ్రీవారి దర్శనాల భక్తుల సంఖ్య
తిరుమలలో రికార్డు స్థాయిలో భక్తుల సంఖ్య నమోదైంది. టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పట్టింది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండిపోయాయి, భక్తులు నారాయణగిరి షెడ్ల వరకు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 97,014 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న హుండీ ఆదాయం రూ.3.93 కోట్లు కాగా, 37,108 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయంలో ల్యాండైన తొలి విమానం
భోగాపురం విమానాశ్రయ కార్యకలాపాలు ప్రారంభమయ్యాయి. హైదరాబాద్ నుంచి భోగాపురం చేరుకున్న తొలి విమానం ఎయిర్పోర్టులో ల్యాండైంది. ఎయిర్పోర్టు అధికారులు ప్రయాణికులకు స్వాగతం పలికి, ఏటికొప్పాక బొమ్మలను జ్ఞాపికగా అందించారు. కాసేపట్లో భోగాపురం నుంచి హైదరాబాద్, బెంగళూరులకు ఇండిగో విమానాలు వెళ్లనున్నాయి. కాసేపట్లో బెంగళూరు నుంచి భోగాపురం ఎయిర్పోర్టుకు విమానం చేరుకోనుంది. విశాఖ నుంచి భోగాపురానికి 20 విద్యుత్ బస్సులు ఏర్పాటు చేశారు.
నేటి నుంచి అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు
నేటి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉదయం 9.30 గంటలకు ఉభయసభలు ప్రారంభం కానుండగా, ఈ సమావేశాలు 4 రోజులపాటు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఉదయం ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ముగిసిన తర్వాత బిజినెస్ అడ్వయిజరీ కమిటీ (BAC) సమావేశమై సభా కాలపరిమితిని అధికారికంగా ఖరారు చేయనుంది. ఈసారి అసెంబ్లీలో మొత్తం 10 కీలక అంశాలు చర్చకు రానున్నాయి. ముఖ్యంగా అమరావతిలో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, విద్యుత్ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు, ఎల్నినో ప్రభావం, రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు-పరిశ్రమల రాక, ఉద్యోగాల భర్తీ, జాబ్ క్యాలెండర్ వంటి అంశాలపై సభలో ప్రధానంగా చర్చించే అవకాశం ఉంది.
మరోవైపు రాష్ట్రంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైన డీఎస్సీ-2025పై విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ అసెంబ్లీ వేదికగా వాస్తవాలను బహిర్గతం చేయనున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న సూపర్ సిక్స్ గ్యారెంటీలు, ఇతర సంక్షేమ పథకాల అమలుతో పాటు రాష్ట్రంలోని శాంతిభద్రతల పరిస్థితులపై కూడా సభలో సుదీర్ఘంగా చర్చించనున్నారు. అలాగే, వెనుకబడిన వర్గాల హక్కుల రక్షణ కోసం ప్రత్యేకంగా ఉద్దేశించిన 'బీసీ బిల్లు'ను ప్రభుత్వం ఈ సమావేశాల్లోనే సభలో ప్రవేశపెట్టనుంది. కాగా, తమకు ప్రతిపక్ష హోదా ఇవ్వకుంటే తాము అసెంబ్లీ సమావేశాలకు హాజరుకాబోమని వైఎస్సార్సీపీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది.
నేడు రాష్ట్రానికి రానున్న బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితీన్ నబీన్
నేడు బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితీన్ నబీన్ నూతన కార్యవర్గ సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు. ఈ సమావేశంలో రెండు తీర్మానాలు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, రాష్ట్ర ప్రగతిపై తీర్మానం ప్రవేశపెట్టనున్నారు.
భోగాపురం విమానాశ్రయంలో నేటి విమానాల రాకపోకలు
భోగాపురం విమానాశ్రయంలో నేటి విమానాల రాకపోకలు ప్రరంభమయ్యాయి. ఉదయం 6.45 గం.కు హైదరాబాద్ నుంచి భోగాపురం ఇండిగో విమానం రానున్నది. ఉదయం 7.30కు భోగాపురం నుంచి హైదరాబాద్ ఇండిగో విమానం వెళ్లనుంది. ఉదయం 8 గం.కు భోగాపురం నుంచి బెంగళూరు ఉదయం 7.30 గం.కు బెంగళూరు నుంచి భోగాపురం చేరుకోనుంది. భోగాపురం వచ్చే ప్రయాణికులకు ఎయిర్పోర్ట్ అధికారులు స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ప్రయాణికులకు ఏటికొప్పాక బొమ్మలను జ్ఞాపికగా అందించనున్నారు.
జూడాల సమ్మె వేళ వైద్యసేవలకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు
జూనియర్ డాక్టర్ల (జూడాల) సమ్మె నేపథ్యంలో రోగులకు వైద్యసేవలకు ఎలాంటి అంతరాయం కలగకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా జిల్లా పరిధిలోని ఆసుపత్రుల్లో (డీఎస్హెచ్) పనిచేస్తున్న సీనియర్ రెసిడెంట్లు, డీఆర్పీలను వెంటనే రిలీవ్ చేసి, సంబంధిత వైద్య కళాశాలల ప్రిన్సిపళ్ల వద్ద రిపోర్టు చేయాల్సిందిగా వైద్యశాఖ డైరెక్టర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అలాగే ప్రస్తుత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సెలవులో ఉన్నవారితో పాటు, అనధికారికంగా విధులకు రాని వైద్య సిబ్బందిని కూడా వెంటనే విధుల్లోకి రప్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. సాధారణ ఆస్పత్రులపై అదనపు భారం పడకుండా ఉండేందుకు వీలైనంత వరకు రిఫరల్స్ను తగ్గించాలని, కేవలం అత్యవసర కేసులనే ప్రభుత్వ, బోధనాసుపత్రులకు పంపాలని స్పష్టం చేశారు. వైద్య రంగానికి ముందస్తు ఊరటనిచ్చేలా వైద్యాధికారులకు సాధారణ సెలవులు మంజూరు చేయవద్దని ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించడంతో పాటు, అవసరమైతే ప్రైవేట్, ఐఎంఏ వైద్యుల సేవలను తాత్కాలికంగా వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.
యూజీసీ-నెట్ ప్రశ్నపత్రాల్లో తప్పు దొర్లాయంటూ ఫిర్యాదులు
యూజీసీ-నెట్ ప్రశ్నపత్రాల్లో తప్పు దొర్లాయంటూ ఫిర్యాదులు వచ్చిన మేరకు మూడు సబ్జెక్టులకు మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నట్లు ఎన్టీఏ తెలిపింది. ఇంగ్లీష్, కామర్స్, సోషియాలజీ సబ్జెక్టులకు మళ్లీ పరీక్షలు నిర్వహించనుంది. వచ్చే నెల సెప్టెంబరులో 9న ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు ఇంగ్లీష్ పరీక్ష, మ. 3 నుంచి 6 గంటల వరకు కామర్స్ పరీక్ష, 10న ఉ. 9 నుంచి మ.12 వరకు సోషియాలజీ పరీక్షను నిర్వహించనుంది.
ముగిసిన విశాఖ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రస్థానం
విశాఖపట్నం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం తన సుదీర్ఘ వాణిజ్య విమాన సేవల ప్రస్థానాన్ని ముగించుకుంది. నిన్న రాత్రి 10:45 గంటలకు విశాఖ నుంచి దిల్లీ వెళ్లిన ఇండిగో విమానమే ఇక్కడి నుంచి నడిచిన చివరి వాణిజ్య సర్వీసుగా నిలిచింది. దశాబ్దాలుగా ఈ విమానాశ్రయంతో ముడిపడి ఉన్న జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ, ఆఖరిసారిగా ఎయిర్పోర్టుకు వచ్చిన పలువురు ప్రయాణికులు తమ అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.