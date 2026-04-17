17-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ, రేపు పలు జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం
17-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మండుతున్న ఎండలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎండలు మండుతున్నాయి. మూడు రోజులు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు ఒకటి నుంచి రెండు డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఇవాళ, రేపు పలు జిల్లాల్లో వడగాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం, మహబూబ్నగర్, నిజామాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అలాగే ఇవాళ జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, హైదరాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసిన జిల్లాల్లో 41 నుంచి 44 డిగ్రీల మేర నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. వడగాల్పులు వీచే జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది.
కాళోజీ ఆరోగ్య యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఈ నెల 15న జరిగిన పరీక్ష రద్దు
కాళోజీ ఆరోగ్య యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఈ నెల 15న జరిగిన పరీక్ష రద్దు చేశారు. ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ జనరల్ సర్జరీ పేపర్-1 ప్రశ్నాపత్రంలో జరిగిన పొరపాట్ల వల్ల అధికారులు పరీక్షను రద్దు చేశారు. రద్దు అయిన పరీక్షను ఈ నెల 27న మళ్లీ నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. పేపర్-2 సిలబస్ ప్రశ్నలు పేపర్-1లో వచ్చాయని, అందుకే పేపర్-1 పరీక్ష రద్దు చేస్తున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.