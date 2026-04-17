ETV Bharat / state

17th April 2026 Today AP Live News Updates: టీడీపీ నాయకులకు నిర్వహించే శిక్షణ తరగతుల్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు

author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 8:08 AM IST

|

Updated : April 17, 2026 at 9:49 AM IST

Choose ETV Bharat

17th April 2026 Today AP Live News Updates: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మండిపోతున్న ఎండలు-'వడగాలుల దృష్ట్యా ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి'

LIVE FEED

9:45 AM, 17 Apr 2026 (IST)

స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంపై సీఎం సమీక్ష

నేడు పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్​లో నాయకులకు నిర్వహించే శిక్షణ తరగతుల్లో సీఎం చంద్రబాబు(Chandrababu) పాల్గొననున్నారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం ఉండవల్లి క్యాంపు కార్యాలయంలో స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర కార్యక్రమంపై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.

9:34 AM, 17 Apr 2026 (IST)

భీమిలి బీచ్‌రోడ్‌లో కారు బోల్తా - నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు

విశాఖలోని భీమిలి బీచ్‌రోడ్‌లో కారు బోల్తా పడి నలుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులు విశాఖ కేజీహెచ్‌లో చికిత్స పొందుతున్నారు. వీరిలో ఒకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కారు అదుపుతప్పి డివైడర్‌, టెలిఫోన్‌ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టి బోల్తా పడింది. మద్యం సేవించి వేగంగా కారు నడపడమే ప్రమాదానికి కారణంగా పోలీసులు గుర్తించారు

9:31 AM, 17 Apr 2026 (IST)

అనకాపల్లి జిల్లాలో పలుచోట్ల భూప్రకంపనలు

అనకాపల్లి జిల్లాలో పలు మండలాల్లో అర్ధరాత్రి 12.05 గం.కు భూప్రకంపనలు(Earthquakes) వచ్చాయి. రాంబిల్లి, ఎలమంచిలి, కోటఉరట్ల మండలాల్లో భూప్రకంపనలు రాగా భూకంపలేఖినిపై తీవ్రత 3.7గా నమోదయినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

9:11 AM, 17 Apr 2026 (IST)

వాహనం ఢీకొని కార్బన్‌ డయాక్సైడ్‌ లోడ్‌ లారీ దగ్ధం

కాకినాడలో ఏలేశ్వరం మం. చిన్నంపేట వద్ద జాతీయరహదారిపై ప్రమాదం జరిగింది. వాహనం ఢీకొని కార్బన్‌ డయాక్సైడ్‌ లోడ్‌ లారీ దగ్ధమయ్యింది. అతివేగంతో డివైడర్‌ అవతలి వైపు వెళ్తున్న లారీని ఢీ కొట్టడంతో ఈ ఘటన జరిగింది. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపకశాఖ సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చింది.
డ్రైవర్లు ప్రమాదం(Accident) నుంచి సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. పోలీసులు జాతీయరహదారిపై ట్రాఫిక్ క్రమబద్ధీకరించారు. లారీ విశాఖ నుంచి మహారాష్ట్రకు కార్బన్ డయాక్సైడ్ లోడ్‌తో వెళ్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

9:09 AM, 17 Apr 2026 (IST)

ఈతకు వెళ్లి ఇద్దరు మృతి

తిరుపతి: శ్రీకాళహస్తి మండలం అరవకొత్తూరులో విషాదం జరిగింది. బావిలో ఈతకు వెళ్లి తరుణ్ రెడ్డి (21), త్రిశూల్ (12) మృతి చెందారు.

8:00 AM, 17 Apr 2026 (IST)

శ్రీశైలం: సాక్షి గణపతి ఆలయ సమీపంలో పెద్దపులి సంచారం

శ్రీశైలంలోని సాక్షి గణపతి ఆలయం సమీపంలో పెద్దపులి సంచారిస్తున్నట్లు ఆలయ సిబ్బంది గుర్తించింది. భక్తులు, స్థానికులను అప్రమత్తం చేసింది.

7:52 AM, 17 Apr 2026 (IST)

నేడు 30 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 55 మండలాల్లో వడగాలులు

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు మండుతున్నాయి. నేడు 30 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 55 మండలాల్లో వడగాలులు(Heatwaves) వీచే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ అధికారులు తెలుపుతున్నారు. పార్వతీపురం, పల్నాడు, ప్రకాశం, మార్కాపురం, నెల్లూరు, రాయలసీమ జిల్లాల్లో 44.5 డిగ్రీలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు. వడగాలుల దృష్ట్యా ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

TAGGED:

TODAY AP NEWS
TELUGU BREAKING NEWS
ANDHRA PRADESH LATEST NEWS
TODAY WEATHER UPDATE
TODAY AP LIVE NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.