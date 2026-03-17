17 march 2026 andhrapradesh news today live updates : రేపటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం

17 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates : రేపు దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- రేపటి నుంచి దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణం
- రేపు దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- గుంటూరు బస్టాండ్లో దివ్యాంగ శక్తిని ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 70,606 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.39 కోట్లు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 28,415 మంది భక్తులు
- రెండో రోజు ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డిని విచారించనున్న సిట్
- మద్యం కేసు నిందితుడు ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డి విచారణ
- ఇవాళ, రేపు ముప్పిడి అవినాష్రెడ్డిని విచారించనున్న సిట్