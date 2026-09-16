16-09-2026 Telangana News Today Live Updates : రేపటి నుంచి ఐదు రోజులపాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
Published : September 16, 2026 at 6:50 AM IST|
Updated : September 16, 2026 at 7:05 AM IST
16-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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ఐదు రోజులపాటు వర్ష సూచన
రేపటి నుంచి ఐదు రోజులపాటు వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశముంది. 19, 20, 21 తేదీల్లో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశమున్నట్లు వాతావరణశాఖ తెలిపింది. సంబంధిత జిల్లాలకు 'పసుపు' రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కర్ణాటక నుంచి నైరుతి బంగాళాఖాతం వరకు ద్రోణి ఏర్పడింది. తమిళనాడు మీదుగా 4 మన్నార్ గల్ఫ్ వరకు ద్రోణి విస్తరించిందని ఐఎండీ స్పష్టం చేసింది.
ఏడోరోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు
ఏడోరోజు అసెంబ్లీ సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రశ్నోత్తరాలతో ప్రారంభంకానున్నాయి. 22ఏ నిషేధిత భూముల అంశంపై అసెంబ్లీలో చర్చ కొనసాగనుంది. ఈ అంశంపై చర్చకు సీఎం సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. 22ఏపై కమిటీ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తున్నట్లు సమాచారం. ఈ కమిటీపై అసెంబ్లీలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. ఎల్నినోపై తీసుకోవాల్సిన నివారణ చర్యలపై అసెంబ్లీలో స్వల్పకాలిక చర్చ నిర్వహించనున్నారు.
ఇంటింటా ఇందిరమ్మ కుట్టు మిషన్ పథకం దరఖాస్తుల గడువు పొడిగింపు
ఇంటింటా ఇందిరమ్మ కుట్టు మిషన్ పథకం దరఖాస్తుల గడువు పొడిగించారు. ఇందిరమ్మ కుట్టు మిషన్ పథకం దరఖాస్తుల గడువు ఈనెల 30 వరకు పొడిగించారు.
చేయూత పింఛన్ల దరఖాస్తు గడువు ఇవాళ్టి సాయంత్రం వరకు పొడిగింపు
చేయూత పింఛన్ల దరఖాస్తు గడువు ఇవాళ్టి సాయంత్రం వరకు పొడిగించారు. సాయంత్రం 5 వరకు పింఛన్లకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు.
సికింద్రాబాద్: చిలకలగూడలో వ్యక్తి దారుణ హత్య
సికింద్రాబాద్ చిలకలగూడలో ఓ వ్యక్తిని దారుణంగా హత్య చేశారు. ఆర్థికలావాదేవీలతో శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తిని నిజాముద్దీన్ కిరాతకంగా హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. శ్రీనివాస్ కుమారుడు నిజాముద్దీన్ వద్ద రూ.40 లక్షలు అప్పుగా తీసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. డబ్బు తీసుకున్న శ్రీనివాస్ కుమారుడు పరారీలో ఉన్నట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ఆర్థికలావాదేవీల విషయంపై శ్రీనివాస్, నిజాముద్దీన్ మధ్య వాగ్వాదం చెలరేగింది. నిజాముద్దీన్ కోపంతో వెంట తెచ్చుకున్న కత్తితో శ్రీనివాస్ను హతమార్చాడు.
రేపు హైదరాబాద్ రానున్న ఉపరాష్ట్రపతి సి.పి. రాధాకృష్ణన్
ఉపరాష్ట్రపతి సీ.పీ. రాధాకృష్ణన్ రేపు హైదరాబాద్ రానున్నారు. పరేడ్ గ్రౌండ్లో కేంద్రప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ విమోచన దినోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీ.పీ.రాధాకృష్ణన్ పాల్గొననున్నారు.
రెండో రోజు తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
రెండో రోజు తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు జరగనున్నాయి. నేడు చిన్నశేష, హంస వాహనాలపై మలయప్పస్వామి భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నాడు.