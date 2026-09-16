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16th September 2026 AP News Today Live Updates : ఏపీ పోలీసు శాఖలో ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు 2,050 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల

16th September 2026 AP News Today Live Updates
ఈటీవి భారత్​ ఏపీ లైవ్​ అప్డేట్స్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 7:12 AM IST

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Updated : September 16, 2026 at 8:15 AM IST

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16th September 2026 AP News Today Live Updates : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు రెండో రోజు తిరుమలలో పర్యటించనున్నారు. 'పిల్గ్రిమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్' (యాత్రికుల అనుభవ కేంద్రం), కొత్త బస్సులు ఆధునీకరించిన ఎస్.వి. (SV) మ్యూజియంలను ప్రారంభిస్తారు.

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8:06 AM, 16 Sep 2026 (IST)

ఏపీ పోలీసు అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త

ఏపీ పోలీసు అభ్యర్థులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త తెలిపింది. పోలీసు శాఖలో ఎస్సై, కానిస్టేబుల్ పోస్టులకు 2,050 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 378 ఎస్సై, 1,156 కానిస్టేబుల్‌, ఎస్సై సివిల్‌ 253, ఏఆర్‌ 116, ఎస్పీఎఫ్‌ 09, ఎస్సై విభాగంలో కమ్యూనికేషన్ 50, పీటీవో 10 పోస్టులు రిలీజ్​ చేసింది. కానిస్టేబుల్ విభాగంలో సివిల్‌, ఏఆర్‌, ఫైర్‌, జైళ్ల శాఖకు సంబంధించి 1,156 పోస్టులు విడుదల చేయగా అందులో 542 సివిల్‌, 285 ఏఆర్‌, 158 ఫైర్‌ పోస్టులు విడుదల చేసింది. జైలు వార్డెన్‌ పురుషులు-150, జైలు వార్డెన్‌ స్త్రీలు-21, కానిస్టేబుల్ కమ్యూనికేషన్ విభాగంలో 200 పోస్టులు, పీటీవో విభాగంలో 15 మెకానిక్స్‌ ,198 డ్రైవర్‌ పోస్టులు , 43 సైంటిఫిక్‌ అసిస్టెంట్ పోస్టులు, సైంటిఫిక్‌ విభాగంలో 10 ఫిజిక్స్‌, 13 కెమిస్ట్రి, 20 బయోలజీ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. త్వరలో రాత పరీక్ష తేదీల వివరాలు ఏపీఎస్‌ఎల్‌పీఆర్‌బీవెలువరించనుంది.

8:06 AM, 16 Sep 2026 (IST)

సాయికృష్ణ కేసులో రెండో రోజు సిట్‌ కస్టడీకి అశోక్‌, వెంకటరాజు

సాయికృష్ణ కేసులో రెండో రోజు సిట్‌ కస్టడీకి అశోక్‌, వెంకటరాజు తీసుకుని సిట్‌ అధికారులు ప్రశ్నించనున్నారు .

8:06 AM, 16 Sep 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు సమయం పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారిని 61,361 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.70 కోట్లుగా నమోదైంది. నిన్న శ్రీవారికి 18,722 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.

6:39 AM, 16 Sep 2026 (IST)

నేడు తిరుమలలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు తిరుమలలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఉదయం పిలిగ్రిమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్ ప్రారంభించనున్నారు. రిలయన్స్ ఈవీ బస్సులు, ఆధునీకరించిన ఎస్వీ మ్యూజియం (జీ+3 అంతస్తులు, 19 గ్యాలరీలు, 14 వేల కళాఖండాలు) ప్రారంభించనున్నారు.

6:38 AM, 16 Sep 2026 (IST)

ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల దరఖాస్తు గడువు ఈనెల 18 వరకు పొడిగింపు

అర్హులైన అందరికీ అవకాశం కల్పించేందుకు ఎన్టీఆర్ భరోసా పింఛన్ల దరఖాస్తు గడువును పొడగించారు. దరఖాస్తు చేసుకునే గడువును ఈనెల 18 వరకు పొడిగించారు.

6:38 AM, 16 Sep 2026 (IST)

ఈనెల 19న విశాఖలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

ఈనెల 19న విశాఖలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా 26,426 మంది పేదలకు ఇంటి పట్టాలు, కన్వేయన్స్ డీడ్స్ పంపిణీ చేయనున్నారు.

6:38 AM, 16 Sep 2026 (IST)

వెండితెరపైకి సంగీత సామ్రాజ్ఞి, భారతరత్న ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి జీవిత కథ

వెండితెరపైకి సంగీత సామ్రాజ్ఞి, భారతరత్న ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి జీవిత కథను చిత్రీకరించనున్నారు. ఇవాళ చెన్నైలో మ్యూజిక్ అకాడమీలో ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి చిత్ర షూటింగ్‌ ప్రారంభించనున్నారు. ప్రారంభోత్సవానికి కమల్‌హాసన్ హాజరుకానున్నారు. ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి పాత్రలో రష్మిక మందాన నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని అల్లు అరవింద్, రాక్ లైన్ వెంకటేశ్, బన్నీవాసు నిర్మిస్తున్నారు.

6:38 AM, 16 Sep 2026 (IST)

రెండో రోజు తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు

రెండో రోజు తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరగనున్నాయి. చిన్నశేష, హంస వాహనాలపై మలయప్పస్వామి భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు.

Last Updated : September 16, 2026 at 8:15 AM IST

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