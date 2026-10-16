16-10-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్న ప్రభుత్వం
Published : October 16, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 6:54 AM IST
16-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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హైదరాబాద్ పోలీసుల కవచ్ ఆపరేషన్
హైదరాబాద్ పోలీసుల కవచ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా అర్ధరాత్రి ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టారు. అన్ని జోన్ల డీసీపీల ఆధ్వర్యంలో విస్తృతంగా పోలీసుల తనిఖీలు చేశారు. ప్రధాన కూడళ్లలో వాహనాలు తనిఖీలు చేశారు. సరైన పత్రాలు లేని, నంబర్ ప్లేట్లు లేని వందల వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శాంతిభద్రతలు, ప్రజల భద్రతే లక్ష్యంగా హైదరాబాద్ పోలీసులు ఆపరేషన్ కవచ్ నిర్వహించారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆరోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై ఆరోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు నిర్వహించనున్నారు. మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారి దర్శనమివ్వనున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై అర్ధరాత్రి 12.49గం.కు దుర్గమ్మ దర్శనం ప్రారంభమైంది. దుర్గగుడి ఈఓ, ఛైర్మన్, సీపీ, ఇతర ఉన్నతాధికారులు తొలి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై అన్ని రకాల వీవీఐపీ, సిఫార్సు దర్శనాలు రద్దు చేశారు. ఉచితంగానే అన్ని క్యూలైన్ల నుంచి అమ్మవారి దర్శనానికి భక్తుల అనుమతిస్తున్నారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు సా. 4.30 గం.కు అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు.
నేడు అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించనున్న ప్రభుత్వం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేడు అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించనుంది. ఉదయం 11.30కు సచివాలయంలో అఖిలపక్ష సమావేశం జరగనుంది. ఎల్నినో పరిస్థితులపై అఖిలపక్ష భేటీ నిర్వహించనుంది. ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క అధ్యక్షతన అఖిలపక్ష భేటీ జరగనుంది.
నర్సంపేట నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ ముఖ్యనేతలతో ఇవాళ కేటీఆర్ సమావేశం
నర్సంపేట నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ ముఖ్యనేతలతో ఇవాళ కేటీఆర్ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్రెడ్డి మృతి అనంతరం తొలిసారి నేతలతో సమావేశం కానున్నారు. నియోజకవర్గంలో పార్టీ బలోపేతం కోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై కేటీఆర్ చర్చించనున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలు సమావేశంలో పాల్గొననున్నారు.
నేడు దిల్లీలో తిరంగా ర్యాలీ నిర్వహించనున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేడు దిల్లీలో తిరంగా ర్యాలీ నిర్వహించనుంది. కనాట్ ప్లేస్లోని సెంట్రల్ పార్క్ వద్ద తిరంగా ర్యాలీకి సీజేపీ పిలుపునిచ్చింది. సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్ రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ సీజేపీ తిరంగా ర్యాలీ నిర్వహించనుంది. ఈ మార్చ్కు అనుమతి లేదని అధికారులు తెలిపారని సీజేపీ నేత అభిజీత్ దీప్కే పేర్కొన్నారు. నేడు, రేపు సెంట్రల్ పార్క్ను మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారని దీప్కే అన్నారు. కనాట్ ప్లేస్లో సభలు, సమావేశాలపై నిషేధాజ్ఞలు విధించారని తెలిపారు. మార్చ్కు దూరంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారని చెప్పారు. జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించేందుకు కొద్దిమందికి అనుమతి ఇస్తామన్నారని తెలిపారు. దిల్లీలో 100 ప్రాంతాల్లో నిరసనలు తెలిపితే వాటన్నంటినీ మూసివేస్తారా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. జాతీయ జెండా ఎగురవేస్తే పోలీసులకు ఎందుకు ఇబ్బందని నిలదీశారు. తాను ఉంటున్న చోట మఫ్టీలో పోలీసులు కాపలా ఉన్నారని ఆరోపించారు.
యెమెన్లో మరోసారి విరుచుకుపడ్డ హూతీ తిరుగుబాటుదారులు
యెమెన్లో హూతీ తిరుగుబాటుదారులు మరోసారి విరుచుకుపడ్డారు. పోర్టు నగరం ఏడెన్లో ఉన్న ప్రెసిడెన్షియల్ ప్యాలెస్ లక్ష్యంగా క్షిపిణి దాడులు చేశారు. హూతీ తిరుగుబాటుదారుల క్షిపణి దాడిలో ఇద్దరు మృతి చెందగా, ఆరుగురికి గాయాలయ్యాయి. యెమెన్ ప్రధాని సహా కొందరు మంత్రులు ప్యాలెస్లో ఉన్న సమయంలోనే దాడులు నిర్వహించారు. సౌదీ అరేబియా సైనిక కార్యాలయం లక్ష్యంగా దాడులు చేసినట్లు హూతీలు వెల్లడించారు.